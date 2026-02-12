132 боевых столкновения на фронте. Больше всего атак врага на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб
Всего с начала суток произошло 132 боевых столкновеления. Силы обороны останавливают российских захватчиков, истощают их боевой потенциал и наносят эффективное огневое поражение на всех участках линии боевого столкновения.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, информирует Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес один ракетный удар, применив 22 ракеты, 70 авиационных ударов, сбросил 201 управляемую авиабомбу. Кроме того, применил 5418 дронов-камикадзе и осуществил 2476 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Бои на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло одно боевое столкновение, враг осуществил 53 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в частности, дважды - с применением РСЗО. Также россияне нанесли один авиаудар, использовав 3 КАБ.
Ситуация на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Охримовка, Колодезное, Графское, Прилепка и Волчанские Хутора. Четыре боевых столкновения продолжаются.
На Купянском направлении враг атаковал в районе Песчаного.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении украинские воины остановили три атаки оккупантов в районах Ставок, Среднего и в сторону Лимана.
На Славянском направлении наши защитники отразили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Свято-Покровского, Ямполя, Платоновки, Закитного.
На Краматорском направлении противник активных наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении оккупанты сегодня 12 раз штурмовали позиции наших защитников в сторону Константиновки, Плещеевки, Щербиновки, Ильиновки, Русина Яра и Софиевки. В настоящее время активных боестолкновений нет.
- На Покровском направлении враг совершил 34 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Котлино, Покровск, Молодецкое, Новопавловка, Белицкое, Новоподгородное, Дачное, Ивановка и Удачное. Четыре штурма еще продолжаются.
- По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидированы 36 оккупантов и 17 ранены; уничтожены и повреждены 4 единицы автомобильной техники; уничтожены или подавлены 98 БПЛА различных типов. Повреждены две артсистемы. Поражены 15 укрытий оккупантов.
На Александровском направлении наступательных действий врага не фиксировалось, однако оккупанты нанесли авиаудары в районах населенных пунктов: Гавриловка, Новоукраинка, Малиновка, Великомихайловка, Старомлиновка, Шевченковское.
Ситуация на юге
На Гуляйпольском направлении произошло 24 атаки оккупантов: в районе Гуляйполя и в сторону Злагоды, Доброполья, Зализничного, Зеленого, Рыбного. Также враг наносил авиаудары вблизи Гуляйпольского, Чаривного, Копаней, Голубкового, Даниловки, Зеленой Долины, Каменки, Воздвижовки, Барвиновки, Верхней Терсы.
На Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий врага не фиксировалось.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Прилуки повернуто під стійкий контроль наших сил.
Уточнюється ситуація у Вербовому, Калинівському, Терновому та Степовому".
На Оріхівському напрямку противник закріпився вздовж лісосмуг і зайняв два опорні пункти на північ від Роботиного.
Штурмові дії російські війська проводять у напрямку Новоданилівки та в районі Малої Токмачки з метою формування плацдармів.
На Лиманському напрямку противник штурмує у напрямку Дробишевого, Ставків та міста Лиман, періодично просочуючись у житлову забудову згаданих населених пунктів.
Істотних змін не фіксується, оскільки ЗСУ вдається відбивати більшу частину атак і не давати російській піхоті накопичити великі сили.
Загострення ситуації очікується з появою густого листя."