132 боевых столкновения на фронте. Больше всего атак врага на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

зсу

Всего с начала суток произошло 132 боевых столкновеления. Силы обороны останавливают российских захватчиков, истощают их боевой потенциал и наносят эффективное огневое поражение на всех участках линии боевого столкновения.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес один ракетный удар, применив 22 ракеты, 70 авиационных ударов, сбросил 201 управляемую авиабомбу. Кроме того, применил 5418 дронов-камикадзе и осуществил 2476 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло одно боевое столкновение, враг осуществил 53 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в частности, дважды - с применением РСЗО. Также россияне нанесли один авиаудар, использовав 3 КАБ.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Охримовка, Колодезное, Графское, Прилепка и Волчанские Хутора. Четыре боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении враг атаковал в районе Песчаного.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении украинские воины остановили три атаки оккупантов в районах Ставок, Среднего и в сторону Лимана.

На Славянском направлении наши защитники отразили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Свято-Покровского, Ямполя, Платоновки, Закитного.

На Краматорском направлении противник активных наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 12 раз штурмовали позиции наших защитников в сторону Константиновки, Плещеевки, Щербиновки, Ильиновки, Русина Яра и Софиевки. В настоящее время активных боестолкновений нет.

  • На Покровском направлении враг совершил 34 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Котлино, Покровск, Молодецкое, Новопавловка, Белицкое, Новоподгородное, Дачное, Ивановка и Удачное. Четыре штурма еще продолжаются.
  • По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидированы 36 оккупантов и 17 ранены; уничтожены и повреждены 4 единицы автомобильной техники; уничтожены или подавлены 98 БПЛА различных типов. Повреждены две артсистемы. Поражены 15 укрытий оккупантов.

На Александровском направлении наступательных действий врага не фиксировалось, однако оккупанты нанесли авиаудары в районах населенных пунктов: Гавриловка, Новоукраинка, Малиновка, Великомихайловка, Старомлиновка, Шевченковское.

Ситуация на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 24 атаки оккупантов: в районе Гуляйполя и в сторону Злагоды, Доброполья, Зализничного, Зеленого, Рыбного. Также враг наносил авиаудары вблизи Гуляйпольского, Чаривного, Копаней, Голубкового, Даниловки, Зеленой Долины, Каменки, Воздвижовки, Барвиновки, Верхней Терсы.

На Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий врага не фиксировалось.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.

Завтра 13-е, пятниця! Краще 3.14дарасам завтра не штурмувати - я знаю навіть що буде....
показать весь комментарий
12.02.2026 22:52 Ответить
@ "ЗСУ знову присутні у Добропіллі, Варварівці, йдуть бої.
Прилуки повернуто під стійкий контроль наших сил.
Уточнюється ситуація у Вербовому, Калинівському, Терновому та Степовому".
показать весь комментарий
12.02.2026 22:59 Ответить
@ "На Камишуваському напрямку ЗСУ вдалося відкинути супротивника в центральній частині Приморського та в районі Лук'янівського.

На Оріхівському напрямку противник закріпився вздовж лісосмуг і зайняв два опорні пункти на північ від Роботиного.
Штурмові дії російські війська проводять у напрямку Новоданилівки та в районі Малої Токмачки з метою формування плацдармів.

На Лиманському напрямку противник штурмує у напрямку Дробишевого, Ставків та міста Лиман, періодично просочуючись у житлову забудову згаданих населених пунктів.
Істотних змін не фіксується, оскільки ЗСУ вдається відбивати більшу частину атак і не давати російській піхоті накопичити великі сили.
Загострення ситуації очікується з появою густого листя."
показать весь комментарий
12.02.2026 23:05 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
13.02.2026 00:11 Ответить
 
 