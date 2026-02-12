На фронте - 60 боестолкновелений с начала суток: больше всего атак - на Покровском направлении, - Генштаб

Противник не прекращает попыток продвигаться вглубь территории Украины. Силы обороны сдерживают врага и наносят ему значительные потери. С начала суток количество боевых столкновений составляет 60.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00

Вражеские обстрелы

Продолжаются обстрелы приграничных районов Сумской области. Сегодня пострадали населенные пункты Нескучное, Кучеровка, Яструбщина, Рогизное и Рыжевка.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 36 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений. Произошло одно боестолкновение.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал в сторону населенных пунктов Волчанск, Охримовка и Колодязное. Одна попытка врага улучшить свои позиции продолжается.

На Купянском направлении враг один раз пытался продвигаться в районе Песчаного.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили две попытки захватчиков продвинуться в сторону Ставок и Середнего.

На Славянском направлении оккупанты пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Свято-Покровского. Боевое столкновение продолжается.

На Краматорском направлении наступательные действия врага не зафиксированы.

На Константиновском направлении захватчики осуществили восемь наступательных действий вблизи Константиновки, Плещиевки, Щербиновки, Ильиновки, Русина Яра и Софиевки. Продолжается одна атака.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 25 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Родинского, Новоалександровки, Шевченко, Котлиного, Покровска, Молодецкого, Новопавловки, Белицкого, Новоподгородного, Дачного и Ивановки. Силы обороны сдерживают оккупантов, уже остановлено 23 атаки.

На Александровском направлении враг наступательных действий не проводил.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 15 атак, в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Зализнычного и Рыбного. Враг нанес авиаудары по районам Каменки, Верхней Терсы, Воздвижевки, Барвиновки и Луговского.

На Ореховском, Приднепровском и других направлениях существенных изменений в обстановке не было. Попытки врага продвигаться на это не фиксировались.

"Украинские войска истощают захватчиков по всей линии боевого столкновения и в тылу. Присоединяйтесь к Силам обороны! Борьба продолжается!" - подчеркнули в Генштабе.

