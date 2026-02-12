На фронте - 60 боестолкновелений с начала суток: больше всего атак - на Покровском направлении, - Генштаб
Противник не прекращает попыток продвигаться вглубь территории Украины. Силы обороны сдерживают врага и наносят ему значительные потери. С начала суток количество боевых столкновений составляет 60.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, информирует Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Продолжаются обстрелы приграничных районов Сумской области. Сегодня пострадали населенные пункты Нескучное, Кучеровка, Яструбщина, Рогизное и Рыжевка.
Бои на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 36 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений. Произошло одно боестолкновение.
Бои на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал в сторону населенных пунктов Волчанск, Охримовка и Колодязное. Одна попытка врага улучшить свои позиции продолжается.
- На Купянском направлении враг один раз пытался продвигаться в районе Песчаного.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили две попытки захватчиков продвинуться в сторону Ставок и Середнего.
На Славянском направлении оккупанты пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Свято-Покровского. Боевое столкновение продолжается.
На Краматорском направлении наступательные действия врага не зафиксированы.
На Константиновском направлении захватчики осуществили восемь наступательных действий вблизи Константиновки, Плещиевки, Щербиновки, Ильиновки, Русина Яра и Софиевки. Продолжается одна атака.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 25 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Родинского, Новоалександровки, Шевченко, Котлиного, Покровска, Молодецкого, Новопавловки, Белицкого, Новоподгородного, Дачного и Ивановки. Силы обороны сдерживают оккупантов, уже остановлено 23 атаки.
На Александровском направлении враг наступательных действий не проводил.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении зафиксировано 15 атак, в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Зализнычного и Рыбного. Враг нанес авиаудары по районам Каменки, Верхней Терсы, Воздвижевки, Барвиновки и Луговского.
- На Ореховском, Приднепровском и других направлениях существенных изменений в обстановке не было. Попытки врага продвигаться на это не фиксировались.
"Украинские войска истощают захватчиков по всей линии боевого столкновения и в тылу. Присоединяйтесь к Силам обороны! Борьба продолжается!" - подчеркнули в Генштабе.
Оновлення ситуації щодо контрнаступу української армії на напрямку Гуляйполе/Покровське станом на 12 лютого 2026 року:
5 лютого, одночасно з відключенням російських терміналів Starlink та інтенсивним обстрілом російських позицій, Україна розпочала серію скоординованих контратак та операцій із зачищення, які тепер переросли в локалізовану контрнаступну операцію.
Поточна «головна тактична мета» цієї операції, схоже, полягає у відсіканні російського виступу, що простягається вздовж річки Янчур від лінії Злагода - Вербове до лінії Піщане - Андріївка (виділена червоним кольором на карті).
Таким чином, контрнаступ відбувається у двох основних напрямках:
1) Перший і найширший напрямок - з півночі. Протягом січня та лютого українські війська накопичили значну кількість піхоти на кількох плацдармах на південь від річки Вовча, яку вони змогли утримати під час осінньо-зимового наступу росії на цьому напрямку, і використали її для початку скоординованої серії операцій із зачищення мало-укомплектованих та слабо укріплених російських позицій.
Вони змогли відносно швидко захопити значну частину цих позицій, включаючи села Олексіївка, Соснівка та Вовче, а згодом почали просуватися далі на південь до основних російських укріплень, які розташовані приблизно вздовж колишньої української оборонної лінії.
Відтоді українські війська прорвали цю лінію в кількох точках. Найглибше проникнення відбулося на захід від села Степове (яке також було відбито), де вони захопили кілька опорних пунктів, а згодом перетнули притоку річки Янчур, просуваючись на південь до кордону між Запорізькою та Дніпропетровською областями. Тут їм вдалося відбити кілька лісових смуг та опорних пунктів і почали просуватися на схід і захід, намагаючись розширити свій плацдарм.
На сході українці увірвалися до села Кальнівське та зуміли закріпитися в західних будинках. Бої тривають за решту населеного пункту. Українські групи оборони вже діяли тут у дні, що передували цьому проникненню.
На заході вони почали просуватися на південний захід через лісосмуги у напрямку східного берега річки Янчур. Тим часом, на лівому фланзі цього глибокого прориву, українським штурмовим групам вдалося прорватися з щойно відвойованого села Соснівка до лінії Березове - Тернове, увійшовши та захопивши північну частину останньої, та вийшовши на північно-східну околицю першої. На правому фланзі вони продовжували зачищати позиції в напрямку Новоолександрівки.
2) Другий загальний напрямок контрнаступу відбувається із заходу на схід.
Тут українці не можуть похвалитися такими ж значними здобуттями, головним чином через те, що росіяни зосередили тут значно більшу кількість сил для свого наступу на захід від Гуляйполя, і тому набагато сильніше окопалися на передових позиціях.
Після відбиття Тернуватого та Придорожнього (що сталося до початку цього контрнаступу), українські війська відбили сусіднє село Косівцеве, яке росіяни не змогли утримати через втрату Тернуватого. Українські війська також відбили позиції на північному заході від Прилук після того, як їхній перший рейд у північну частину села зазнав невдачі.
Тим часом, після того, як українським військам вдалося перекинути значні підкріплення на схід від річки Гайчур, яка на той час поступово скорочувалася через повзуче просування росіян, вони почали інтенсивно атакувати російські позиції. Вони змогли вибити росіян з південної половини Нового Запоріжжя, повністю повернувши село під свій контроль, хоча попередній рейд на сусіднє Добропілля зазнав невдачі. Вони також змогли ліквідувати російський клин на південний схід від Нового Запоріжжя, який мав на меті витіснити українців з села, та закріпити кілька опорних пунктів далі на схід у напрямку Солодкого та Златополя.
Зараз атаки відбуваються далі на південний схід та схід.
Жовтим кольором на карті позначено місця, де Україна зараз активно обстрілює російські позиції та укріплення. Усі атаки з півночі відбуваються під надзвичайно сильним прикриттям артилерії, РСЗВ та безпілотників. Українські кліщі починають повертатися «всередину» до «нутрощів» російського виступу, проте фланги цих проривів ще не повністю забезпечені.
Примітно, що кілька російських опорних пунктів залишаються на північний захід та північний схід від Березового, які ще не очищені та обстрілюються. Крім того, станом на 11 лютого Березове все ще перебуває під повним контролем росії, тоді як Тернове є обстріляним пунктом.
Українські війська також ще не ліквідували російський плацдарм на річці Гайчур на захід від Добропілля, а також не захопили важливі опорні пункти на схід від Добропілля для захисту просування на північний схід у напрямку лінії Єгорівка - Злагода.
Примітно, що це відбувається у координації зі значно меншими операціями з очищення на заході Запорізької області, і, коротко кажучи, схоже, є частиною більших скоординованих зусиль, спрямованих на усунення загрози оточення міста Оріхів у найближчому майбутньому, в якому російські фланги поступово нарощуються зі сходу (в районі Гуляйполя та Покровського) та із заходу (в районі Приморського та Комишувахи).
Ось чіткіша карта, яка приблизно показує території, які Україні вдалося відбити на напрямку Гуляйполе/Покровське з початку лютого.
Його площа становить приблизно 111 км².