Интернациональные легионы интегрированы в штурмовые подразделения Сухопутных войск ВСУ
Интернациональные легионы в составе Вооруженных Сил Украины не расформировали. Их интегрировали в штурмовые подразделения Сухопутных войск, чтобы усилить новым вооружением и техникой.
Об этом говорится в официальном заявлении Сухопутных войск, информирует Цензор.НЕТ.
Трансформирование
"Интернациональные легионы обороны Украины интегрированы в состав штурмовых подразделений Сухопутных войск. Они получили новые возможности карьерного роста, усилили свои возможности с помощью нового вооружения и военной техники", – говорится в сообщении.
Там отметили, что подразделения иностранцев не исчезают. Вместо того чтобы быть отдельными "легкими" батальонами, они интегрируются в состав эффективных и опытных подразделений.
- В ВСУ считают это логичным шагом, поскольку легионеры – военнослужащие батальонов специального назначения в составе украинской армии. Штурмовые действия и контрдиверсионные операции – именно тем, чем личный состав легионов занимался с первых дней основания.
"Интеграция в другие подразделения не снижает их уровень, а наоборот повышает способности, обеспечивает качественную защиту военнослужащих на поле боя и обеспечивает усиление средствами беспилотных систем, артиллерией и аэроразведкой. Иностранные подразделения получили доступ к ресурсам и логистике регулярных соединений", - добавили в Сухопутных войсках.
Боевые задачи и переквалификация
В командовании Сухопутных войск утверждают, что боевые задачи для иностранцев остаются неизменными. Они продолжают работать в соответствующих направлениях – в тех же районах, в тех же условиях. Также военнослужащие легионов получили возможность развития и переквалификации - на операторов БПЛА, артиллеристов, разведчиков или на специалистов тыловых должностей в соответствии с компетенциями.
Иностранцы, среди прочего, самостоятельно занимаются рекрутингом новых коллег, поскольку видят перспективы для своего развития, а не угрозы.
О "ликвидации" легионов
Военные подчеркнули, что в информационном поле интеграцию иногда подают как ликвидацию легионов.
"В ходе служебной проверки были выявлены отдельные нарушения в организации учета и управленческих процессах, требовавших реагирования и упорядочения. Часть публичных комментариев, появившихся впоследствии, не отражает полной картины и может быть связана с нежеланием отдельных должностных лиц терять свои функции или должности после принятых решений", - говорится в заявлении.
В ВСУ заверили, что эти шаги направлены исключительно на повышение прозрачности, ответственности и боеспособности подразделений, а не на прекращение деятельности иностранцев в рядах Сухопутных войск.
Все те саме. Єдине - бойові донесення будуть йти в якусь іншу в/ч.
Інше цікаво - нас коли вже остаточно переведуть в штурмові війська? А то одні балачки.