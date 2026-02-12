Интернациональные легионы интегрированы в штурмовые подразделения Сухопутных войск ВСУ

Интернациональные легионы в составе Вооруженных Сил Украины не расформировали. Их интегрировали в штурмовые подразделения Сухопутных войск, чтобы усилить новым вооружением и техникой.

Об этом говорится в официальном заявлении Сухопутных войск, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Трансформирование

"Интернациональные легионы обороны Украины интегрированы в состав штурмовых подразделений Сухопутных войск. Они получили новые возможности карьерного роста, усилили свои возможности с помощью нового вооружения и военной техники", – говорится в сообщении.

Там отметили, что подразделения иностранцев не исчезают. Вместо того чтобы быть отдельными "легкими" батальонами, они интегрируются в состав эффективных и опытных подразделений.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Международный легион Revanche провел зачистку позиций врага возле Степногорска. ВИДЕО

В ВСУ считают это логичным шагом, поскольку легионеры – военнослужащие батальонов специального назначения в составе украинской армии. Штурмовые действия и контрдиверсионные операции – именно тем, чем личный состав легионов занимался с первых дней основания.

"Интеграция в другие подразделения не снижает их уровень, а наоборот повышает способности, обеспечивает качественную защиту военнослужащих на поле боя и обеспечивает усиление средствами беспилотных систем, артиллерией и аэроразведкой. Иностранные подразделения получили доступ к ресурсам и логистике регулярных соединений", - добавили в Сухопутных войсках.

Боевые задачи и переквалификация

В командовании Сухопутных войск утверждают, что боевые задачи для иностранцев остаются неизменными. Они продолжают работать в соответствующих направлениях – в тех же районах, в тех же условиях. Также военнослужащие легионов получили возможность развития и переквалификации - на операторов БПЛА, артиллеристов, разведчиков или на специалистов тыловых должностей в соответствии с компетенциями.

Иностранцы, среди прочего, самостоятельно занимаются рекрутингом новых коллег, поскольку видят перспективы для своего развития, а не угрозы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о соцгарантиях для иностранцев, служащих в рядах ВСУ

О "ликвидации" легионов

Военные подчеркнули, что в информационном поле интеграцию иногда подают как ликвидацию легионов.

"В ходе служебной проверки были выявлены отдельные нарушения в организации учета и управленческих процессах, требовавших реагирования и упорядочения. Часть публичных комментариев, появившихся впоследствии, не отражает полной картины и может быть связана с нежеланием отдельных должностных лиц терять свои функции или должности после принятых решений", - говорится в заявлении.

В ВСУ заверили, что эти шаги направлены исключительно на повышение прозрачности, ответственности и боеспособности подразделений, а не на прекращение деятельности иностранцев в рядах Сухопутных войск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинское командование тайно распустило Интернациональный легион, - Le Monde