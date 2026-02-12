РУС
Интернациональные легионы интегрированы в штурмовые подразделения Сухопутных войск ВСУ

Интернациональные легионы интегрированы в штурмовые подразделения Сухопутных войск ВСУ

Интернациональные легионы в составе Вооруженных Сил Украины не расформировали. Их интегрировали в штурмовые подразделения Сухопутных войск, чтобы усилить новым вооружением и техникой.

Об этом говорится в официальном заявлении Сухопутных войск, информирует Цензор.НЕТ.

Трансформирование

"Интернациональные легионы обороны Украины интегрированы в состав штурмовых подразделений Сухопутных войск. Они получили новые возможности карьерного роста, усилили свои возможности с помощью нового вооружения и военной техники", – говорится в сообщении.

Там отметили, что подразделения иностранцев не исчезают. Вместо того чтобы быть отдельными "легкими" батальонами, они интегрируются в состав эффективных и опытных подразделений.

  • В ВСУ считают это логичным шагом, поскольку легионеры – военнослужащие батальонов специального назначения в составе украинской армии. Штурмовые действия и контрдиверсионные операции – именно тем, чем личный состав легионов занимался с первых дней основания.

"Интеграция в другие подразделения не снижает их уровень, а наоборот повышает способности, обеспечивает качественную защиту военнослужащих на поле боя и обеспечивает усиление средствами беспилотных систем, артиллерией и аэроразведкой. Иностранные подразделения получили доступ к ресурсам и логистике регулярных соединений", - добавили в Сухопутных войсках.

Боевые задачи и переквалификация

В командовании Сухопутных войск утверждают, что боевые задачи для иностранцев остаются неизменными. Они продолжают работать в соответствующих направлениях – в тех же районах, в тех же условиях. Также военнослужащие легионов получили возможность развития и переквалификации - на операторов БПЛА, артиллеристов, разведчиков или на специалистов тыловых должностей в соответствии с компетенциями.

Иностранцы, среди прочего, самостоятельно занимаются рекрутингом новых коллег, поскольку видят перспективы для своего развития, а не угрозы.

О "ликвидации" легионов

Военные подчеркнули, что в информационном поле интеграцию иногда подают как ликвидацию легионов.

"В ходе служебной проверки были выявлены отдельные нарушения в организации учета и управленческих процессах, требовавших реагирования и упорядочения. Часть публичных комментариев, появившихся впоследствии, не отражает полной картины и может быть связана с нежеланием отдельных должностных лиц терять свои функции или должности после принятых решений", - говорится в заявлении.

В ВСУ заверили, что эти шаги направлены исключительно на повышение прозрачности, ответственности и боеспособности подразделений, а не на прекращение деятельности иностранцев в рядах Сухопутных войск.

ВСУ (7343) Интернациональный легион (26) Сухопутные войска ВСУ (70)
Топ комментарии
+7
угу .. тільки Інтернаціональні підрозділи цього не хотіли
12.02.2026 16:19 Ответить
+5
Интересно, если бы захомутали ТЦК в щтурмовые, какой процент откормышей свалил Бы в СЗЧ?
12.02.2026 16:49 Ответить
+4
Ну, і на скільки «збільшилась» кількість бійців після такого потужного покращення?
12.02.2026 16:53 Ответить
короче, стало ше набагато краще ніж було...
12.02.2026 16:19 Ответить
угу .. тільки Інтернаціональні підрозділи цього не хотіли
12.02.2026 16:19 Ответить
На фронті потрібно 30 тис бійців щомясяця. А в тилу немає вакантних місць і немає потреби тримати багато людей в тилу. Тому і переводять.
12.02.2026 17:23 Ответить
Интересно, если бы захомутали ТЦК в щтурмовые, какой процент откормышей свалил Бы в СЗЧ?
12.02.2026 16:49 Ответить
0%, коли б тцк служили б з тими, кого вони бусифікували.
12.02.2026 17:25 Ответить
Так в тцк служать бусифіковані!
12.02.2026 18:02 Ответить
Ну, і на скільки «збільшилась» кількість бійців після такого потужного покращення?
12.02.2026 16:53 Ответить
Це робиться щоб вони розбіглися.
12.02.2026 17:00 Ответить
Інтернаціональний легіон (легіони, бо їх декілька) - це такі самі військові частини. Зараз підпорядкували на КСВ. Яка різниця?
Все те саме. Єдине - бойові донесення будуть йти в якусь іншу в/ч.

Інше цікаво - нас коли вже остаточно переведуть в штурмові війська? А то одні балачки.
12.02.2026 17:15 Ответить
Може,в мене вже маразм? Які в бісового батька штурмові підрозділи при постійній здачі територій та війні в обороні? Що штурмуєм,лісополоси?
12.02.2026 21:09 Ответить
 
 