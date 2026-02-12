Інтернаціональні легіони інтегровано до штурмових підрозділів Сухопутних військ ЗСУ
Інтернаціональні легіони у складі Збройних Сил України не розформували. Їх інтегрували до штурмових підрозділів Сухопутних військ, щоб посилити новим озброєнням та технікою.
Про це йдеться в офіційній заяві Сухопутних військ, інформує Цензор.НЕТ.
Трансформування
"Інтернаціональні легіони оборони України інтегровано до складу штурмових підрозділів Сухопутних військ. Вони отримали нові можливості карʼєрного зростання, посилили власні спроможності за допомогою нового озброєння та військової техніки", – йдеться у повідомленні.
Там зазначили, що підрозділи іноземців не зникають. Замість того щоб бути окремими "легкими" батальйонами, вони інтегруються до складу ефективних і досвідчених підрозділів.
- У ЗСУ вважають це логічним кроком, адже легіонери – військовослужбовці батальйонів спеціального призначення у складі української армії. Штурмові дії та контрдиверсійні операції – саме те, чим особовий склад легіонів займався з перших днів заснування.
"Інтеграція до інших підрозділів не знижує їхній рівень, а навпаки підвищує спроможності, забезпечує якісний захист військовослужбовців на полі бою та забезпечує посилення засобами безпілотних систем, артилерією та аеророзвідкою. Іноземні підрозділи отримали доступ до ресурсів та логістики регулярних з'єднань", - додали в Сухопутних військах.
Бойові завдання та перекваліфікація
У командуванні Сухопутних військ стверджують, що бойові завдання для іноземців залишаються незмінними. Вони продовжують працювати на відповідних напрямках – у тих самих районах, в тих самих умовах. Також військовослужбовці легіонів отримали можливість розвитку та перекваліфікації — на операторів БпЛА, артилеристів, розвідників чи на фахівців тилових посад згідно з компетенціями.
Іноземці, серед іншого, самостійно займаються рекрутингом нових колег, оскільки бачать перспективи для свого розвитку, а не загрози.
Про "ліквідацію" легіонів
Військові наголосили, що в інформаційному полі інтеграцію інколи подають як ліквідацію легіонів.
"У ході службової перевірки було виявлено окремі порушення в організації обліку та управлінських процесах, що потребували реагування і впорядкування. Частина публічних коментарів, які з’явилися згодом, не відображає повної картини та може бути пов’язана з небажанням окремих посадових осіб втрачати свої функції чи посади після ухвалених рішень", - йдеться в заяві.
У ЗСУ запевнили, що ці кроки спрямовані виключно на підвищення прозорості, відповідальності та боєздатності підрозділів, а не на припинення діяльності іноземців в лавах Сухопутних військ.
Все те саме. Єдине - бойові донесення будуть йти в якусь іншу в/ч.
Інше цікаво - нас коли вже остаточно переведуть в штурмові війська? А то одні балачки.