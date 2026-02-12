На фронті 60 боєзіткнень від початку доби: найбільше атак на Покровському напрямку, - Генштаб

Противник не припиняє спроб просуватися вглиб території України. Сили оборони стримують ворога, завдаючи йому значних втрат. Від початку доби кількість боєзіткнень становить 60.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, інформує Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Продовжуються обстріли прикордонних районів Сумської області. Сьогодні постраждали населені пункти Нескучне, Кучерівка, Яструбщина, Рогізне та Рижівка.

Бої на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 36 обстрілів населених пунктів та позицій наших підрозділів. Відбулося одне боєзіткнення.

Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував у бік населених пунктів Вовчанськ, Охрімівка та Колодязне. Одна спроба ворога покращити свої позиції триває.

На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався просуватися в районі Піщаного.

Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбили дві спроби загарбників просунутися в бік Ставків та Середнього.

На Слов’янському напрямку окупанти намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Свято-Покровського. Боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку наступальні дії ворога не зафіксовані.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили вісім наступальних дій поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки. Триває одна атака.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Родинського, Новоолександрівки, Шевченка, Котлиного, Покровська, Молодецького, Новопавлівки, Білицького, Новопідгородного, Дачного та Іванівки. Сили оборони стримують окупантів, уже зупинено 23 атаки.

На Олександрівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 15 атак, у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Залізничного і Рибного. Ворог завдав авіаударів по районах Кам’янки, Верхньої Терси, Воздвижівки, Барвінівки та Лугівського.

На Оріхівському, Придніпровському та інших напрямках суттєвих змін в обстановці не було. Спроби ворога просуватися на цей не фіксувалися.

"Українські війська виснажують загарбників вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу. Приєднуйтеся до Сил оборони! Боротьба триває!", - наголосили в Генштабі.

