Сили оборони уразили арсенал ГРАУ під Волгоградом та оборонний завод у Тамбовській області, - Генштаб
Підрозділи Сил оборони України в ніч на 12 лютого уразили арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів і вибухових речовин Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у районі населеного пункту Котлубань Волгоградської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб.
Удар по арсеналу ГРАУ під Волгоградом
Як повідомили у Силах оборони, цей арсенал є одним із найбільших майданчиків для зберігання боєприпасів російської армії. Удару було завдано українськими засобами дальнього ураження FP-5 "Фламінго".
На території об’єкта зафіксовано потужні вибухи з подальшою вторинною детонацією. Масштаби збитків наразі уточнюються.
Удар по заводу в Тамбовській області
Крім того, у місті Мічурінськ Тамбовської області РФ було уражено підприємство з виробництва високотехнологічного обладнання для авіаційних і ракетних систем - "Мічуринський завод Прогрес", який задіяний у забезпеченні російської армії. За попередньою інформацією, на території заводу виникла пожежа.
Склади боєприпасів на Запоріжжі
Також на тимчасово окупованій території Запорізької області, у районах населених пунктів Терпіння та Розівка, уражено склади боєприпасів противника.
Підтвердження удару по Волгоградському НПЗ
Окремо Сили оборони підтвердили результати удару, завданого 11 лютого по нафтопереробному заводу "Волгоградський" у Волгоградській області.
Встановлено, що внаслідок атаки пошкоджено:
- Основну установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-1
- Окремі елементи установки АВТ-3
- Інфраструктурні об'єкти заводу
На установках вторинної переробки нафти зафіксовано зниження виробничого навантаження або повну зупинку роботи.
Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються.
У російському місті Ухта, що в Республіці Комі, зранку під атакою дронів опинився НПЗ компанії "Лукойл". У місті пролунало кілька вибухів, на місці атаки виникла пожежа. Про це повідомляють моніторингові пабліки та місцеві Telegram-канали.
За словами місцевих жителів, йдеться про атаку БПЛА. Росавіація закрила місцевий аеропорт. Влада Ухти підтвердила, що місто зазнало атаки безпілотників та повідомила, що до місця події скеровано оперативні служби.
Над містом підіймається стовп чорного диму. Росіяни в шоці, що "возмєздіє" долетіло аж до Ухти. Відстань від кордону України до Республіки Комі понад 2000 км.
Моніторингові пабліки пишуть, що Сили оборони уразили НПЗ "Лукойл-Ухтанафтопереробка".
І останнє. В сьогоднішньому зведенні Генштабу фігурує арсенал ГРАУ в Котлубані Волгоградської області. За різними даними, там зафіксовано не лише прильоти засобів ураження, а й потужну вторинну детонацію, а це означає, що там вибухає те, що там зберігалося. І тут слід зазначити, що є кілька арсеналів противника, розташованих ближче за Котлубань, але після тривалої перерви в роботі по таких цілях прилетіло саме туди. І швидше за все, справа тут у географії, а саме - поблизу два критично важливі полігони ворога - Ашулук, де випробовуються новітні системи ППО, і Капустін Яр, звідки ворог запускає балістику. Ось що про це вдалося дізнатися з відкритих джерел:
«Чому саме цей арсенал підходить для таких цілей?
Це великий арсенал комплексного зберігання Головного управління ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) МО рф - один із ключових логістичних вузлів у південній частині європейської росії.
Географічно він розташований дуже зручно: Волгоградська область → прямий шлях залізницею та автотранспортом в Астраханську область (де розташовано обидва полігони - Ашулук і Капустін Яр). Це набагато ближче та логічніше, ніж тягнути все з Підмосков'я (де розташовано класичний 51-й арсенал ГРАУ).
Арсенал у Котлубані зберігає ракети, ********** та вибухові речовини - саме те, що потрібно для випробувань та бойових стрільб на цих полігонах (зенітні ракети для ППО на Ашулуку, балістичні/реактивні компоненти на Капустіному Яру)».
Простіше кажучи, з великою часткою ймовірності туди завезли щось на кшталт «Орєшніка», і туди зразу полетіло, і як можна судити за першими даними, прилетіло вдало. Важлива деталь щодо ударів по заводу та арсеналу. ГШ повідомляє про те, що туди прилетіли крилаті ракети «Фламінго». Це може означати, що ракети поступово долають «дитячі хвороби» і стають робочими конячками. І справді, тонна БЧ - це якраз те, що потрібно для ураження таких цілей. Якщо все справді було так, як це описують наші та ворожі джерела, то у ворога розгортаються нові, набагато цікавіші перспективи, ніж це було раніше.
