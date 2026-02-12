Сили оборони уразили арсенал ГРАУ під Волгоградом та оборонний завод у Тамбовській області, - Генштаб

Підрозділи Сил оборони України в ніч на 12 лютого уразили арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів і вибухових речовин Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у районі населеного пункту Котлубань Волгоградської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб.

Удар по арсеналу ГРАУ під Волгоградом

Як повідомили у Силах оборони, цей арсенал є одним із найбільших майданчиків для зберігання боєприпасів російської армії. Удару було завдано українськими засобами дальнього ураження FP-5 "Фламінго".

На території об’єкта зафіксовано потужні вибухи з подальшою вторинною детонацією. Масштаби збитків наразі уточнюються.

Удар по заводу в Тамбовській області

Крім того, у місті Мічурінськ Тамбовської області РФ було уражено підприємство з виробництва високотехнологічного обладнання для авіаційних і ракетних систем - "Мічуринський завод Прогрес", який задіяний у забезпеченні російської армії. За попередньою інформацією, на території заводу виникла пожежа.

Склади боєприпасів на Запоріжжі

Також на тимчасово окупованій території Запорізької області, у районах населених пунктів Терпіння та Розівка, уражено склади боєприпасів противника.

Підтвердження удару по Волгоградському НПЗ

Окремо Сили оборони підтвердили результати удару, завданого 11 лютого по нафтопереробному заводу "Волгоградський" у Волгоградській області.

Встановлено, що внаслідок атаки пошкоджено:

Основну установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-1

Окремі елементи установки АВТ-3

Інфраструктурні об'єкти заводу

На установках вторинної переробки нафти зафіксовано зниження виробничого навантаження або повну зупинку роботи.

Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються.

