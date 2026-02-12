НПЗ палає у російському місті Ухта після атаки БпЛА

У російському місті Ухта (республіка Комі), що за 2 000 км від України, пролунали вибухи. Під ударом - НПЗ "Лукойл-Ухтанефтепереработка".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві у соцмережах.

Що відомо?

Жителі повідомляли про вибухи. Ймовірно місто атакували БпЛА.

Над містом видніється стовп чорного диму.













Раніше повідомлялось, що у ніч на 12 лютого було завдано удару по арсеналу головного ракетно-артилерійського управління армії РФ поблизу селища Котлубань у Волгоградській області.

Також у Тамбовській області атаковано оборонний завод "Прогрес".

