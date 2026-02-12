7 346 15

НПЗ палає у російському місті Ухта після атаки БпЛА

У російському місті Ухта (республіка Комі), що за 2 000 км від України, пролунали вибухи. Під ударом - НПЗ "Лукойл-Ухтанефтепереработка".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві у соцмережах.

Що відомо?

Жителі повідомляли про вибухи. Ймовірно місто атакували БпЛА.

Над містом видніється стовп чорного диму.

Вибухи в російській Ухті: під ударом НПЗ
Удари по РФ

По НПЗ можна лупити і весною. Чому не наносяться удари по рашистській енергетиці коли підходяща погода для вимороження рашистів? Якби рашисти зиму просиділи без тепла і світла то вони б задумались чи варто лізти на Україну. Даже в тому ж окупованому криму до сих пір не знищена жодна ТЕС, куди можна дістати всім чим завгодно. Так що поки що все виглядає як договорнячок по примушенню українців до капітуляції.
12.02.2026 10:18 Відповісти
Оман не дозволяє
12.02.2026 10:20 Відповісти
ТЕС дроном не завалиш, а НПЗ легко. Не вистачає засобів ураження. Нажаль...
12.02.2026 10:46 Відповісти
не дозволяють інвестори
Західні інвестори у російській нафті та удари по НПЗ Росії: хто володіє акціями "Газпром" та "Лукойл" і яка позиція інвесторів?

https://www.molfar.institute/zahidni-investory-u-rosiiskii-nafti/

Коментар про вихід чи наміри-
заявили про вихід, але не вийшли
заморожені активи, але все ще тримають акції
зберегти свою частку
12.02.2026 10:31 Відповісти
Хто там кому що не дозволяє ?))) Російська нафто-газова промисловість унаслідок ударів втратила доходу на 1 трлн. рублів у 2025 році....
12.02.2026 10:39 Відповісти
Россия разрешила экспорт бензина для производителей до 31 июля 2026 года

https://unn.ua/ru/news/rossiya-razreshila-eksport-benzina-dlya-proizvoditelei-do-31-iyulya-2026-goda

стіли втратила що почала єкспорт

Правительство РФ смягчило ограничения на вывоз топлива, разрешив нефтеперерабатывающим заводам экспортировать бензин до конца июля 2026 года. Это решение принято на фоне стабилизации внутреннего рынка и накопления достаточных резервов.
Хто там щось втратив ?
12.02.2026 10:46 Відповісти
"лізти на Україну" - ось тут і спалився рашкабот.
12.02.2026 10:40 Відповісти
Тому що безпілотниками ТЕС не знищити, а от нафта від них добре палає. Ракети летять туди куди дотягуємось. Місто-тєрпіла Бєлгород може розказати як воно регулярно без світла, тепла та води.
12.02.2026 10:43 Відповісти
Всією країною збирають гроші Міндічу та Баканову на відшкодування заробітної плати, на ракети та дрони не вистачає.
12.02.2026 11:13 Відповісти
Ухти !
12.02.2026 10:34 Відповісти
Я ж говорил, что в качестве ответки на блэкаут в стране у нас будет ответа по какому-то бензобаку в Мухосранске и как в воду глядел. Потужная потужнятина просто.
12.02.2026 11:13 Відповісти
Дали світло, дивись, як димить якесь нпз і прославляй боневтіка!
12.02.2026 11:51 Відповісти
"за 2 000 км від України," - это радует!
12.02.2026 13:04 Відповісти
 
 