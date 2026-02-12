Удар по арсеналу ГРАУ РФ у Волгоградській області: масштабна пожежа, вибухи та евакуація населення

Пожежа на арсеналі РФ у Котлубані: евакуація населення

У ніч на 12 лютого було завдано удару по  арсеналу головного ракетно-артилерійського управління армії РФ поблизу селища Котлубань у Волгоградській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на губернатора Волгоградської області Андрія Бочарова та моніторингові телеграм-канали.

Удар спричинив масштабну пожежу та детонацію. Бочаров наголосив, що "з метою забезпечення безпеки цивільного населення від загрози детонації під час гасіння пожежі оголошена і проводиться евакуація населення населеного пункту Котлубань".

За інформацією моніторингових каналів, під удар потрапив арсенал зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння російських окупантів. Місцеві жителі в соцмережах повідомляли про потужні вибухи та сильну пожежу в районі військового об'єкта.

Губернатор області заявив, що російська ППО нібито відбивала ракетну атаку. За його словами, до гасіння пожежі залучені підрозділи МНС та Міністерства оборони РФ.

Що відомо про це арсенал?

Арсенал ГРАУ у Котлубані (Волгоградська область РФ) - це військовий склад Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ для зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння та боєприпасів.

Він розташований далеко від українського кордону - приблизно 600+ км на схід від фронту, але входить до числа важливих логістичних вузлів російської армії.

Попередні удари

Цей об’єкт уже неодноразово фігурував у повідомленнях:

Нарешті стрічка починається аж на стільки приємними новинами!
Не зупиняйтеся!
12.02.2026 07:09 Відповісти
Орки ******, мабуть таки, грілися біля вогнища, зима, холодно….
хлопок- спалах- гуркіт- вогнище….
Московіти, у 17 разів збільшили з допомогою станків з китаю, виробництво артснарядів з 2014 року!!
Можливо, вони у такий спосіб, місце для нових звільняють???
Орки і китайці, одне лайно!!
12.02.2026 07:14 Відповісти
давно не було потужних ударів аж по цілих арсеналах! пора би вже....
12.02.2026 07:23 Відповісти
Втрати РФ у січні перевищили кількість мобілізованих - Bloomberg
12.02.2026 07:39 Відповісти
Доброго ранку, бандерівці, петлюрівці, махновці та інши добрі та файні люди. Гарной всім вам кави до доброй новини
12.02.2026 07:43 Відповісти
В чатах пишуть в 01.30 прилетила ракета
12.02.2026 07:56 Відповісти
Хто пише?
12.02.2026 08:04 Відповісти
Пишут грамотные люди
12.02.2026 11:38 Відповісти
Якщо навпростець, то кілометрів шістсот...
12.02.2026 08:16 Відповісти
Вибачаюсь за некомпетентність, а що є склади ***********, які належать ще комусь, крім Головного ракетно-артилерійського управління Х-уйла, маю на увазі сховища саме у Мордорі, а не фронтові склади орків в Україні, чому потрібно було посилатися на ГРАУ?
12.02.2026 08:59 Відповісти
Вкотлубанили!!!
12.02.2026 11:36 Відповісти
 
 