Удар по арсеналу ГРАУ РФ у Волгоградській області: масштабна пожежа, вибухи та евакуація населення

У ніч на 12 лютого було завдано удару по арсеналу головного ракетно-артилерійського управління армії РФ поблизу селища Котлубань у Волгоградській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на губернатора Волгоградської області Андрія Бочарова та моніторингові телеграм-канали.

Удар спричинив масштабну пожежу та детонацію. Бочаров наголосив, що "з метою забезпечення безпеки цивільного населення від загрози детонації під час гасіння пожежі оголошена і проводиться евакуація населення населеного пункту Котлубань".

За інформацією моніторингових каналів, під удар потрапив арсенал зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння російських окупантів. Місцеві жителі в соцмережах повідомляли про потужні вибухи та сильну пожежу в районі військового об'єкта.

Губернатор області заявив, що російська ППО нібито відбивала ракетну атаку. За його словами, до гасіння пожежі залучені підрозділи МНС та Міністерства оборони РФ.

Що відомо про це арсенал?

Арсенал ГРАУ у Котлубані (Волгоградська область РФ) - це військовий склад Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ для зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння та боєприпасів.

Він розташований далеко від українського кордону - приблизно 600+ км на схід від фронту, але входить до числа важливих логістичних вузлів російської армії.

Попередні удари

Цей об’єкт уже неодноразово фігурував у повідомленнях: