Удар по арсеналу ГРАУ РФ в Волгоградской области: масштабный пожар, взрывы и эвакуация населения
В ночь на 12 февраля был нанесен удар по арсеналу главного ракетно-артиллерийского управления армии РФ вблизи поселка Котлубань в Волгоградской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и мониторинговые телеграм-каналы.
Удар вызвал масштабный пожар и детонацию. Бочаров подчеркнул, что "в целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время тушения пожара объявлена и проводится эвакуация населения населенного пункта Котлубань".
По информации мониторинговых каналов, под удар попал арсенал хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения российских оккупантов. Местные жители в соцсетях сообщали о мощных взрывах и сильном пожаре в районе военного объекта.
Губернатор области заявил, что российская ПВО якобы отражала ракетную атаку. По его словам, к тушению пожара привлечены подразделения МЧС и Министерства обороны РФ.
Что известно об этом арсенале?
Арсенал ГРАУ в Котлубане (Волгоградская область РФ) - это военный склад Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ для хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
Он расположен далеко от украинской границы - примерно в 600+ км к востоку от фронта, но входит в число важных логистических узлов российской армии.
Предыдущие удары
Этот объект уже неоднократно фигурировал в сообщениях:
-
В сентябре 2024 года Силы обороны Украины уже атаковали арсенал ГРАУ в Котлубане, тогда возник пожар, но огонь не распространился глубоко на склад боеприпасов.
-
Тогда же российские паблики сообщали, что перед атакой к объекту прибыл эшелон с иранскими ракетами.
-
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не зупиняйтеся!
хлопок- спалах- гуркіт- вогнище….
Московіти, у 17 разів збільшили з допомогою станків з китаю, виробництво артснарядів з 2014 року!!
Можливо, вони у такий спосіб, місце для нових звільняють???
Орки і китайці, одне лайно!!