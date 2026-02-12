РУС
Новости
Удар по арсеналу ГРАУ РФ в Волгоградской области: масштабный пожар, взрывы и эвакуация населения

Пожар на арсенале РФ в Котлубане: эвакуация населения

В ночь на 12 февраля был нанесен удар по арсеналу главного ракетно-артиллерийского управления армии РФ вблизи поселка Котлубань в Волгоградской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и мониторинговые телеграм-каналы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Удар вызвал масштабный пожар и детонацию. Бочаров подчеркнул, что "в целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время тушения пожара объявлена и проводится эвакуация населения населенного пункта Котлубань".

По информации мониторинговых каналов, под удар попал арсенал хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения российских оккупантов. Местные жители в соцсетях сообщали о мощных взрывах и сильном пожаре в районе военного объекта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НПЗ "Волгоградский", склады и средства ПВО рашистов поразили Силы обороны, - Генштаб

Губернатор области заявил, что российская ПВО якобы отражала ракетную атаку. По его словам, к тушению пожара привлечены подразделения МЧС и Министерства обороны РФ.

Что известно об этом арсенале?

Арсенал ГРАУ в Котлубане (Волгоградская область РФ) - это военный склад Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ для хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Он расположен далеко от украинской границы - примерно в 600+ км к востоку от фронта, но входит в число важных логистических узлов российской армии.

Предыдущие удары

Этот объект уже неоднократно фигурировал в сообщениях:

+39
Нарешті стрічка починається аж на стільки приємними новинами!
Не зупиняйтеся!
12.02.2026 07:09 Ответить
+28
Доброго ранку, бандерівці, петлюрівці, махновці та інши добрі та файні люди. Гарной всім вам кави до доброй новини
12.02.2026 07:43 Ответить
+14
давно не було потужних ударів аж по цілих арсеналах! пора би вже....
12.02.2026 07:23 Ответить
Орки ******, мабуть таки, грілися біля вогнища, зима, холодно….
хлопок- спалах- гуркіт- вогнище….
Московіти, у 17 разів збільшили з допомогою станків з китаю, виробництво артснарядів з 2014 року!!
Можливо, вони у такий спосіб, місце для нових звільняють???
Орки і китайці, одне лайно!!
12.02.2026 07:14 Ответить
давно не було потужних ударів аж по цілих арсеналах! пора би вже....
12.02.2026 07:23 Ответить
Втрати РФ у січні перевищили кількість мобілізованих - Bloomberg
12.02.2026 07:39 Ответить
В чатах пишуть в 01.30 прилетила ракета
12.02.2026 07:56 Ответить
Хто пише?
12.02.2026 08:04 Ответить
Пишут грамотные люди
12.02.2026 11:38 Ответить
Якщо навпростець, то кілометрів шістсот...
12.02.2026 08:16 Ответить
Вибачаюсь за некомпетентність, а що є склади ***********, які належать ще комусь, крім Головного ракетно-артилерійського управління Х-уйла, маю на увазі сховища саме у Мордорі, а не фронтові склади орків в Україні, чому потрібно було посилатися на ГРАУ?
12.02.2026 08:59 Ответить
Вкотлубанили!!!
12.02.2026 11:36 Ответить
 
 