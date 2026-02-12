Удар по арсеналу ГРАУ РФ в Волгоградской области: масштабный пожар, взрывы и эвакуация населения

В ночь на 12 февраля был нанесен удар по арсеналу главного ракетно-артиллерийского управления армии РФ вблизи поселка Котлубань в Волгоградской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и мониторинговые телеграм-каналы.

Удар вызвал масштабный пожар и детонацию. Бочаров подчеркнул, что "в целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время тушения пожара объявлена и проводится эвакуация населения населенного пункта Котлубань".

По информации мониторинговых каналов, под удар попал арсенал хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения российских оккупантов. Местные жители в соцсетях сообщали о мощных взрывах и сильном пожаре в районе военного объекта.

Губернатор области заявил, что российская ПВО якобы отражала ракетную атаку. По его словам, к тушению пожара привлечены подразделения МЧС и Министерства обороны РФ.

Что известно об этом арсенале?

Арсенал ГРАУ в Котлубане (Волгоградская область РФ) - это военный склад Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ для хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Он расположен далеко от украинской границы - примерно в 600+ км к востоку от фронта, но входит в число важных логистических узлов российской армии.

Предыдущие удары

Этот объект уже неоднократно фигурировал в сообщениях: