СБУ поразила российский завод в Тверской области, который производит компоненты топлива для ракет Х-55 и Х-101
Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по экспериментальному заводу в поселке Редкино Тверской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в СБУ.
Что известно об объекте?
Как отмечается, на этом объекте враг производит компоненты ракетного топлива "децилин-М" для ракет Х-55 и Х-101, а также топливные добавки для дизельного топлива и авиационного керосина.
После успешных попаданий беспилотников СБУ на территории завода начался масштабный пожар - над объектом поднимается столб черного дыма. Сервис FIRMS, который в режиме реального времени отслеживает пожары по всему миру, зафиксировал активное горение на территории предприятия.
Завод находится под санкциями
Кстати, Редкинский исследовательский завод находится под санкциями США, Великобритании и ряда других стран.
"СБУ продолжает системные удары по ключевым объектам российского ВПК. Пораженный завод является важным звеном в создании крылатых ракет, которыми Россия атакует Украину. Даже временная остановка его работы затрудняет производство ракетного топлива и снижает возможности врага поддерживать интенсивность обстрелов наших городов", - сообщил информированный источник в СБУ.
Щоб емоційно, психологічно зламати.
Щоб вийшли на вулиці масово і почали вимагати, як тут писав Пекар "капітуляції, аби світло було".
Або на крайній випадок - побігли масово світ за очі геть з України, щоб тил остаточно рухнув, після чого рухне і фронт.
Це такий план, так. І відомий він був дуже давно.
Русня це давно унюхала.
Ізраїль емоційну війну ХАМАСу вщент програв, і тому газавати по всьому цивілізованому світу мітинги влаштовували і університети захоплювали, а всі їм співчували. А про розстріляних, спалених і захоплених у заручники громадян Ізраїлю (і не тільки) забули наглухо.
Навіть не маєш можливості підзарядити телефон...і в тебе холодильник вже просто металева будка
А все це результат вибору мудрого наріду у 2019 му
Закономірний результат " хоть паржом"
Мабуть у темряві і холоді іржати ще веселіше?
Чи може вже разом з парашею додавлюють Україну до стамбульских умов, вони ж їх мабуть таки підписали
Не дарма ж зараз той же Абрахамія знову переговірник у від України??
А Єрмак і Бакланов на сохранєнії у влади
Незважаючи на це, все одно добиваються результату.
Але в загальному все дуже х#рово...
Нада только тєрпєть ( нада только перєстать стрелять)
Мудрий нарід буде терпіти і далі, до посиніння, у прямому смислі і уперто розказувати, що у всьому винен Порох
Головне, щоб добре і спокійно жилося під охороною зеленої влади єрмакам і баклановим
Це ж поводирі мудрого наріду, нєпрікасаємиє
А начальник СБУ в Одесі? https://censor.net/ua/videonews/3598651/biznesmen-vaganyan-rozpoviv-pro-koruptsiyu-golovy-sbu-odeschyny Начальник одеського СБУ Доровський збирав хабарі від підприємців, Джерело: https://censor.net/ua/v3598651
Це якесь інше СБУ? Чи ті підприємці працюють на агресора і тому...