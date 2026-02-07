СБУ поразила российский завод в Тверской области, который производит компоненты топлива для ракет Х-55 и Х-101

Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по экспериментальному заводу в поселке Редкино Тверской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в СБУ.

Что известно об объекте?

Как отмечается, на этом объекте враг производит компоненты ракетного топлива "децилин-М" для ракет Х-55 и Х-101, а также топливные добавки для дизельного топлива и авиационного керосина.

После успешных попаданий беспилотников СБУ на территории завода начался масштабный пожар - над объектом поднимается столб черного дыма. Сервис FIRMS, который в режиме реального времени отслеживает пожары по всему миру, зафиксировал активное горение на территории предприятия.

удар по заводу в Тверской области

Завод находится под санкциями

Кстати, Редкинский исследовательский завод находится под санкциями США, Великобритании и ряда других стран.

"СБУ продолжает системные удары по ключевым объектам российского ВПК. Пораженный завод является важным звеном в создании крылатых ракет, которыми Россия атакует Украину. Даже временная остановка его работы затрудняет производство ракетного топлива и снижает возможности врага поддерживать интенсивность обстрелов наших городов", - сообщил информированный источник в СБУ.

Топ комментарии
+19
Компоненти пального... Скоро " уразимо" завод, що випускає фарбу для ракет, чи фабрику енергетичних батончиків для пілотів рос авіації.
07.02.2026 13:15 Ответить
+13
Уяви собі що ракету яка має пошкодження лакокраскового покриття не запускають допоки його не відновлять (( А тон твоїх коментарів видає твій болотяний характер походження . Що там , водянику , з погодою у цетральній полосі болот , мороз не дошкуляє ? ((
07.02.2026 14:26 Ответить
+13
Ой пля, вилізли.. вам подобається зелене марафоне лайно? По Україні шахеди 24/7 літають, а ми як папуаси радіємо що в якомусь мухосранську заводу вікна побили. Зручно, коли є особиста думка то зразу кацап?)
07.02.2026 15:47 Ответить
Таки кацап , бо навіть не в курсі графіку польотів кацапських балалайок ))
07.02.2026 16:29 Ответить
Чуєш ти балалайка з-за кордону, в тебе є графік шахедів 🤔 🤣. Ще раз повторюю шахеди по Україні літають 24/7 і не кизди, бо я тут живу і буду жити.
07.02.2026 17:31 Ответить
Болотяний , таки не в курсі ти як балалайки літають масово А щодо "з-за кордону " так як тільки відновить роботу дротовий інтернет я додому "приїду" , це вже провірений факт
07.02.2026 19:31 Ответить
Та ні не шанований, як якраз був і буду українцем.
07.02.2026 15:48 Ответить
Не ***** *****
07.02.2026 14:58 Ответить
Пілот і без батончика політає, а пальне без компонентів палати не хоче.
07.02.2026 17:44 Ответить
Розумієте, просто після сьогоднішнього жаху, коли ще й графік світла в мене ( ну пофік на мене, в моєї сім'ї) 6 годин без, а 1.5 зі світлом, то на емоціях ця новина сприймається коли тобі набили лице, товкли об асфальт, а ти пішов потім і на*рав під двері. Просто постійно після масового обстрілу витягують за вуха якісь отакі потужні новини, воно то й нічого, але зразу як сіль на рану чи наче знущання.
07.02.2026 17:51 Ответить
От саме тому русня і обстрілює, тим більше - саме зараз.
Щоб емоційно, психологічно зламати.
Щоб вийшли на вулиці масово і почали вимагати, як тут писав Пекар "капітуляції, аби світло було".
Або на крайній випадок - побігли масово світ за очі геть з України, щоб тил остаточно рухнув, після чого рухне і фронт.
Це такий план, так. І відомий він був дуже давно.
07.02.2026 17:54 Ответить
Капітуляції однозначно ні, бо то буде початок кінця, щодо моєї реакції то вибачте у кожного свій поріг стресу. І мені не легше від того що в Україні комусь ще гірше. Мені кожне місто і сім'ю шкода. А деякі коментатори, сприймають емоції мало не за зраду, бо їм " весело".
07.02.2026 17:58 Ответить
Емоції зараз - це теж зброя.
Русня це давно унюхала.
Ізраїль емоційну війну ХАМАСу вщент програв, і тому газавати по всьому цивілізованому світу мітинги влаштовували і університети захоплювали, а всі їм співчували. А про розстріляних, спалених і захоплених у заручники громадян Ізраїлю (і не тільки) забули наглухо.
07.02.2026 18:04 Ответить
Знаю, люблю виважені нормальні дискусії коментарі 🇺🇦👍. Дякую.
07.02.2026 18:08 Ответить
Ти забув додати, що «треба згуртуватись навколо нашого презідєнта, затягнути пояси, розпалити свічки і топити сніг на воду. Головне все це мовчки робити. І закрити очі. А потім відкриєш-а лідор вже все порішав».
08.02.2026 11:37 Ответить
То ваші фантазії, не приписуйте їх мені.
08.02.2026 12:32 Ответить
Шість годин без світла а потім 1,5 зі світлом - це ще добре, а якщо 20 хвилин за добу ( у Києві)?
Навіть не маєш можливості підзарядити телефон...і в тебе холодильник вже просто металева будка
А все це результат вибору мудрого наріду у 2019 му
Закономірний результат " хоть паржом"
Мабуть у темряві і холоді іржати ще веселіше?
08.02.2026 04:45 Ответить
А вот если бы весь накуй регион отключит от электричества, то производство тоже пострадало бы и не на одном заводе. Но кто и чем это будет делать непонятно.
07.02.2026 13:20 Ответить
Отключєніє електрічєства в рєанімаціі не означаєт автоматіческой смєрті всєх пацієнтов . А вот єслі конкрєтному клієнту отключіть кіслород когда он на ІВЛ , то єму п.да с точностью 99.99% .
07.02.2026 14:30 Ответить
І чи є у нашої влади така мета?
Чи може вже разом з парашею додавлюють Україну до стамбульских умов, вони ж їх мабуть таки підписали

Не дарма ж зараз той же Абрахамія знову переговірник у від України??
А Єрмак і Бакланов на сохранєнії у влади
08.02.2026 05:12 Ответить
По Україні запускають десятки ракет з тоннами вибухівки і кілька сотень шахедів, а наші мають лише кілька десятків дронів, для досягнення своїх цілей.
Незважаючи на це, все одно добиваються результату.
Але в загальному все дуже х#рово...
07.02.2026 13:22 Ответить
А де Фламінго, Владім Санич?
07.02.2026 14:03 Ответить
Сьогодні сніг , вони у вирії , "весна прийде - зустрічати будемо " (((
07.02.2026 14:31 Ответить
Вчора літали Не щодня ж.
07.02.2026 14:36 Ответить
То були не Фламінго, а Фламіндич
07.02.2026 16:52 Ответить
"Такой бальшой, а в скаскі вєріш 😄"
07.02.2026 16:56 Ответить
очевидно, що відлетіли на зимування в теплі края! Ось як тільки потепліє, так зразу повернуться виконувати бойові задачі. Треба просто трохи потерпіти....
08.02.2026 03:50 Ответить
А що робити, якщо все розікрадене зеленими міндічами?
Нада только тєрпєть ( нада только перєстать стрелять)
Мудрий нарід буде терпіти і далі, до посиніння, у прямому смислі і уперто розказувати, що у всьому винен Порох

Головне, щоб добре і спокійно жилося під охороною зеленої влади єрмакам і баклановим
Це ж поводирі мудрого наріду, нєпрікасаємиє
08.02.2026 05:00 Ответить
Там же й де мілліард дерев
08.02.2026 05:13 Ответить
Так Міндіч з собою забрав
08.02.2026 11:01 Ответить
Лайк!
07.02.2026 15:11 Ответить
А що у кацапів такий завод єдиний, чи останній?
08.02.2026 09:11 Ответить
Де удари по москві?!! Де ті фламінгі?)) ті, що по 50 штук в місяць? Дзеркальні відповіді - це погасити ТЕЦ в москві, роз.. бати все так, як вони нам. Але для цього треба чимось долітати. Як до Твері або до Пензи є чим долітати та влучати, то чому не чіпають мацкву????? По недолугості? Чи договорняк? Так який ***** договорняк? Як вони луплять куди хочуть?
08.02.2026 09:47 Ответить
А начальник СБУ в Одесі? https://censor.net/ua/videonews/3598651/biznesmen-vaganyan-rozpoviv-pro-koruptsiyu-golovy-sbu-odeschyny Начальник одеського СБУ Доровський збирав хабарі від підприємців, Джерело: https://censor.net/ua/v3598651

Це якесь інше СБУ? Чи ті підприємці працюють на агресора і тому...
08.02.2026 10:35 Ответить
 
 