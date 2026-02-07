СБУ поразила российский завод в Тверской области, который производит компоненты топлива для ракет Х-55 и Х-101

Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по экспериментальному заводу в поселке Редкино Тверской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в СБУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно об объекте?

Как отмечается, на этом объекте враг производит компоненты ракетного топлива "децилин-М" для ракет Х-55 и Х-101, а также топливные добавки для дизельного топлива и авиационного керосина.

После успешных попаданий беспилотников СБУ на территории завода начался масштабный пожар - над объектом поднимается столб черного дыма. Сервис FIRMS, который в режиме реального времени отслеживает пожары по всему миру, зафиксировал активное горение на территории предприятия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали Тверскую область РФ: пожар на химпредприятии

Завод находится под санкциями

Кстати, Редкинский исследовательский завод находится под санкциями США, Великобритании и ряда других стран.

"СБУ продолжает системные удары по ключевым объектам российского ВПК. Пораженный завод является важным звеном в создании крылатых ракет, которыми Россия атакует Украину. Даже временная остановка его работы затрудняет производство ракетного топлива и снижает возможности врага поддерживать интенсивность обстрелов наших городов", - сообщил информированный источник в СБУ.

Читайте: Дроны атаковали Славянск-на-Кубани: сообщают о пожаре на НПЗ. ВИДЕО