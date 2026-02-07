Дроны атаковали Тверскую область РФ: пожар на химпредприятии

В ночь на 7 февраля неизвестные беспилотники атаковали Тверскую область России:возник пожар на заводе в Редкино. Местные жители сообщают о взрывах и химическом запахе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы и соцсети временно исполняющего обязанности губернатора Тверской области Виталия Королева.

Около 2 ночи жители Тверы сообщили о взрывах, которые были слышны в городе. Впоследствии о большом количестве взрывов заявили жители поселка Редкино Тверской области (40 км от Тверы). Они рассказали об атаке на Редкинский опытный завод.

По утверждениям местных жителей, после попадания дронов по территории предприятия, там возникло несколько очагов возгорания. Рядом с атакованным заводом чувствуется химический запах.

Впоследствии и.о. губернатора региона Виталий Королев подтвердил атаку и возгорание на одном из предприятий. Но на каком именно заводе произошел пожар - он не уточнил.

Что известно о предприятии?

Рединский химический завод (РОЗ) - крупное российское промышленное предприятие, специализирующееся на разработке и производстве химической продукции. Завод "на протяжении нескольких десятков лет является производителем уникальной химической продукции для предприятий авиационной и космической промышленности":

смол, растворителей, клеев;

теплопроводящей керамики;

металлических и тканевых материалов;

компонентов топлива и т. д.

Завод находится под санкциями Великобритании, США и других стран.

