Дроны атаковали Тверскую область РФ: пожар на химпредприятии

В ночь на 7 февраля неизвестные беспилотники атаковали Тверскую область России:возник пожар на заводе в Редкино. Местные жители сообщают о взрывах и химическом запахе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы и соцсети временно исполняющего обязанности губернатора Тверской области Виталия Королева.

Около 2 ночи жители Тверы сообщили о взрывах, которые были слышны в городе. Впоследствии о большом количестве взрывов заявили жители поселка Редкино Тверской области (40 км от Тверы). Они рассказали об атаке на Редкинский опытный завод.

По утверждениям местных жителей, после попадания дронов по территории предприятия, там возникло несколько очагов возгорания. Рядом с атакованным заводом чувствуется химический запах.

Впоследствии и.о. губернатора региона Виталий Королев подтвердил атаку и возгорание на одном из предприятий. Но на каком именно заводе произошел пожар - он не уточнил.

Что известно о предприятии?

Рединский химический завод (РОЗ) - крупное российское промышленное предприятие, специализирующееся на разработке и производстве химической продукции. Завод "на протяжении нескольких десятков лет является производителем уникальной химической продукции для предприятий авиационной и космической промышленности":

  • смол, растворителей, клеев;
  • теплопроводящей керамики;
  • металлических и тканевых материалов;
  • компонентов топлива и т. д.

Завод находится под санкциями Великобритании, США и других стран.

До лампочки та тверь, коли буде блекаут на мОцкві?
показать весь комментарий
07.02.2026 07:57 Ответить
ви якось однозначно сприймаєте світ, так не можна. требі вчитись у "лідерасвіту", не здивуюсь, якщо в його голові москва вже давно у блекауті.
показать весь комментарий
07.02.2026 10:12 Ответить
Що небудь. Серіал плятський 🤬
показать весь комментарий
07.02.2026 08:20 Ответить
Потужно і незламно .
показать весь комментарий
07.02.2026 08:27 Ответить
а що ж дрони, що ж не "фламінго"?
показать весь комментарий
07.02.2026 10:11 Ответить
Атаковать, не значит уничтожить. Пердеть и срать--- разные действия и результат.
показать весь комментарий
07.02.2026 10:24 Ответить
А чому вони взагалі кудись долітають, і десь роблять "возгораніє"?
Свєрхдєржава мала за чотири роки війни, і два роки наших діпстрайків, забезпечити 100% захист своєї території.
Принаймні, такі вимоги до уряду висувають коментатори під кожною новиною про обстріли України.
показать весь комментарий
07.02.2026 10:35 Ответить
Раша в разы больше, всегда можно обойти зону ППО, поэтому прикрыть всё не реально.
показать весь комментарий
07.02.2026 11:03 Ответить
Кордон з Україною - це десь 1500 км. На кожні 2 км по вогневій групі з "Архангєламі", на кожні 10 км - по ЗРК, на кожні 100 км - аеродром з легкомоторними перехоплювачами. І, враховуючи жалюгідну кількість наших ударних дронів, "фанєрную проблєму" росія забуває від слова зовсім.
Що заважає вєлікой странє, свєрхдєржавє да імпєріі вжити цих простих заходів?
показать весь комментарий
07.02.2026 11:06 Ответить
Их устраивает нынешнее состояние. Почти всё сбивается ППО что находится в критических местах. Не смотря на регулярные поражения НПЗ, лакомной цели для простых БПЛА, бензин за год там подорожчав аж на 10%, почти как и всё из за инфляции
показать весь комментарий
07.02.2026 11:23 Ответить
Тобто їх влаштовує, що якісь "хахли" періодично руйнують їм промисловість на їх власній території.
От і добре, нехай далі влаштовує.
показать весь комментарий
07.02.2026 11:26 Ответить
 
 