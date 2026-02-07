Дрони атакували Тверську область РФ: пожежа на хімпідприємстві

У ніч на 7 лютого невідомі безпілотники атакували Тверську область Росії: виникла пожежа на заводі в Редкіно. Місцеві жителі повідомляють про вибухи та хімічний запах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали та соцмережі тимчасово виконувача обов'язків губернатора Тверської області Віталія Корольова.

Близько 2 ночі мешканці Твері повідомили про вибухи, які були чутно у місті. Згодом про велику кількість вибухів заявили мешканці селища Редкіно Тверської області (40 км ві Твері). Вони розповіли про атаку на Редкінський дослідний завод.

За твердженнями місцевих, після влучання дронів по території підприємства, там виникло кілька вогнищ займання. Поряд із атакованим заводом відчувається хімічний запах.

Згодом т.в.о. губернатора регіону Віталій Корольов підтвердив атаку і загоряння на одному з підприємств. Але на якому саме заводі пожежа - він не уточнив.

Що відомо про підприємство?

Рединський хімічний завод (РОЗ) - велике російське промислове підприємство, яке спеціалізується на розробці та виробництві хімічної продукції. Завод "протягом декількох десятків років є виробником унікальної хімічної продукції для підприємств авіаційної та космічної промисловості":

смол, розчинників, клеї;

теплопровідної кераміки;

металевих і тканинних матеріалів;

компонентів палива тощо.

Завод знаходиться під санкціями Великої Британії, США та інших країн.

