Дрони атакували Тверську область РФ: пожежа на хімпідприємстві

У ніч на 7 лютого невідомі безпілотники атакували Тверську область Росії: виникла пожежа на заводі в Редкіно. Місцеві жителі повідомляють про вибухи та хімічний запах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали та соцмережі тимчасово  виконувача обов'язків губернатора Тверської області Віталія Корольова.

Близько 2 ночі мешканці Твері повідомили про вибухи, які були чутно у місті. Згодом про велику кількість вибухів заявили  мешканці селища Редкіно Тверської області (40 км ві Твері). Вони розповіли про атаку на Редкінський дослідний завод.

За твердженнями місцевих, після влучання дронів по території підприємства, там виникло кілька вогнищ займання. Поряд із атакованим заводом відчувається хімічний запах.

У Тверській області після атаки дронів спалахнув завод

Згодом т.в.о. губернатора регіону Віталій Корольов підтвердив атаку і загоряння на одному з підприємств. Але на якому саме заводі пожежа - він не уточнив.

Що відомо про підприємство?

Рединський хімічний завод (РОЗ) - велике російське промислове підприємство, яке спеціалізується на розробці та виробництві хімічної продукції. Завод "протягом декількох десятків років є виробником унікальної хімічної продукції для підприємств авіаційної та космічної промисловості":

  • смол, розчинників, клеї;
  • теплопровідної кераміки;
  • металевих і тканинних матеріалів;
  • компонентів палива тощо.

Завод знаходиться під санкціями Великої Британії, США та інших країн.

До лампочки та тверь, коли буде блекаут на мОцкві?
07.02.2026 07:57 Відповісти
Потужно і незламно .
07.02.2026 08:27 Відповісти
Атаковать, не значит уничтожить. Пердеть и срать--- разные действия и результат.
07.02.2026 10:24 Відповісти
ви якось однозначно сприймаєте світ, так не можна. требі вчитись у "лідерасвіту", не здивуюсь, якщо в його голові москва вже давно у блекауті.
07.02.2026 10:12 Відповісти
Що небудь. Серіал плятський 🤬
07.02.2026 08:20 Відповісти
а що ж дрони, що ж не "фламінго"?
07.02.2026 10:11 Відповісти
А чому вони взагалі кудись долітають, і десь роблять "возгораніє"?
Свєрхдєржава мала за чотири роки війни, і два роки наших діпстрайків, забезпечити 100% захист своєї території.
Принаймні, такі вимоги до уряду висувають коментатори під кожною новиною про обстріли України.
07.02.2026 10:35 Відповісти
Раша в разы больше, всегда можно обойти зону ППО, поэтому прикрыть всё не реально.
07.02.2026 11:03 Відповісти
Кордон з Україною - це десь 1500 км. На кожні 2 км по вогневій групі з "Архангєламі", на кожні 10 км - по ЗРК, на кожні 100 км - аеродром з легкомоторними перехоплювачами. І, враховуючи жалюгідну кількість наших ударних дронів, "фанєрную проблєму" росія забуває від слова зовсім.
Що заважає вєлікой странє, свєрхдєржавє да імпєріі вжити цих простих заходів?
07.02.2026 11:06 Відповісти
Их устраивает нынешнее состояние. Почти всё сбивается ППО что находится в критических местах. Не смотря на регулярные поражения НПЗ, лакомной цели для простых БПЛА, бензин за год там подорожчав аж на 10%, почти как и всё из за инфляции
07.02.2026 11:23 Відповісти
Тобто їх влаштовує, що якісь "хахли" періодично руйнують їм промисловість на їх власній території.
От і добре, нехай далі влаштовує.
07.02.2026 11:26 Відповісти
 
 