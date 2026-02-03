Начальник одеського СБУ Доровський збирав хабарі від підприємців, - Ваганян

Очільник головного управління СБУ в Одеській області Віктор Доровський вимагав хабарі у підприємців.

Про це в інтерв'ю для народного депутата VIII скликання Борислава Берези розповів бізнесмен Сергій Ваганян, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Так, бізнесмен показав фото, на якому, за його словами, Доровський у своєму кабінеті на столі розклав долари США.

"Він телефонує людині, щоб прийшла забрала певну частку коштів. Це були кошти за фумігацію, зернотрейдери платили за незатримку суден.

Фумігація проводиться в судах на території портів країни для знищення гризунів, шкідників. Її можна як затримати, притримати на ції підставі судно, або можна ще якісь технічні створити - не подати буксир, щоб судно попало на простій", - розповів він.

Ваганян заявив, що це вимога з боку Доровського.

Що передувало?

Нагадаємо, що напередодні бізнесмен Сергій Ваганян в інтерв’ю нардепу VIII скликання Бориславу Березі розповів, що під час перебування Івана Баканова на посаді голови СБУ служба була перетворена на інструмент системного рекету.

Баканов разом із тодішнім генералом СБУ Андрієм Наумовим, підозрюваним у передачі конфіденційної інформації Росії, побудували в СБУ систему неформальних платежів із бізнесу та торгівлі санкціями РНБО.

Згодом ЗМІ повідомили, що НАБУ зареєструвало провадження щодо системної корупції Баканова і Наумова.

