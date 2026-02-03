Начальник одеського СБУ Доровський збирав хабарі від підприємців, - Ваганян
Очільник головного управління СБУ в Одеській області Віктор Доровський вимагав хабарі у підприємців.
Про це в інтерв'ю для народного депутата VIII скликання Борислава Берези розповів бізнесмен Сергій Ваганян, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, бізнесмен показав фото, на якому, за його словами, Доровський у своєму кабінеті на столі розклав долари США.
"Він телефонує людині, щоб прийшла забрала певну частку коштів. Це були кошти за фумігацію, зернотрейдери платили за незатримку суден.
Фумігація проводиться в судах на території портів країни для знищення гризунів, шкідників. Її можна як затримати, притримати на ції підставі судно, або можна ще якісь технічні створити - не подати буксир, щоб судно попало на простій", - розповів він.
Ваганян заявив, що це вимога з боку Доровського.
Що передувало?
- Нагадаємо, що напередодні бізнесмен Сергій Ваганян в інтерв’ю нардепу VIII скликання Бориславу Березі розповів, що під час перебування Івана Баканова на посаді голови СБУ служба була перетворена на інструмент системного рекету.
- Баканов разом із тодішнім генералом СБУ Андрієм Наумовим, підозрюваним у передачі конфіденційної інформації Росії, побудували в СБУ систему неформальних платежів із бізнесу та торгівлі санкціями РНБО.
- Згодом ЗМІ повідомили, що НАБУ зареєструвало провадження щодо системної корупції Баканова і Наумова.
А їм ніколи. Чи може вони самі і є агентами фсб?
На тому і кінець.
То ж це з царини фантастики. Влада дає красти- вони захищають владу.
В тому болоті всі один на одного компромат мають, тому й тримаються одне за одного до останнього, не здають.
У 2023 році голова СБУ в Одеській області Віктор Доровський отримав звання генерала, яке йому присвоїв Зеленський.
Дружина правоохоронця - Оксана Доровська, окрім російського громадянства, має зв'язки з підсанкційними юристами. hromadske також виявило, що Доровська придбала елітну нерухомість вартістю понад $1 млн.
Батько генерала СБУ став власником багатомільйонних активів групи фармацевтичних компаній, коли правоохоронці розслідували їхній зв'язок з росіянами.
Про бізнес дружини генерала, зв'язки з росією та коштовне майно - читайте у розслідуванні.
