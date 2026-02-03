5 268 38

Начальник одесского СБУ Доровский собирал взятки от предпринимателей, - Ваганян

Глава главного управления СБУ в Одесской области Виктор Доровский требовал взятки у предпринимателей.

Об этом в интервью для народного депутата VIII созыва Борислава Березы рассказал бизнесмен Сергей Ваганян, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, бизнесмен показал фото, на котором, по его словам, Доровский в своем кабинете на столе разложил доллары США.

"Он звонит человеку, чтобы тот пришел и забрал определенную долю средств. Это были средства за фумигацию, зернотрейдеры платили за незадержку судов. 

Фумигация проводится в судах на территории портов страны для уничтожения грызунов, вредителей. Ее можно как задержать, придержать на этом основании судно, или можно еще какие-то технические создать - не подать буксир, чтобы судно попало на простой", - рассказал он.

Ваганян заявил, что это требование со стороны Доровского.

Что предшествовало?

  • Напомним, что накануне бизнесмен Сергей Ваганян в интервью нардепу VIII созыва Бориславу Березе рассказал, что во время пребывания Ивана Баканова на посту главы СБУ служба была превращена в инструмент системного рэкета.
  • Баканов вместе с тогдашним генералом СБУ Андреем Наумовым, подозреваемым в передаче конфиденциальной информации России, построили в СБУ систему неформальных платежей из бизнеса и торговли санкциями СНБО.
  • Впоследствии СМИ сообщили, что НАБУ зарегистрировало производство по системной коррупции Баканова и Наумова.

Топ комментарии
Зелена справа живе і процвітає. Міняютьса тільки ефективні менеджери. В кожному куточку країни. Саме страшне що війна цим вилупкам голобородька пох. Їм також пох що гинуть найкращі люди, які віддають життя щоб ця мразота крала як в останній час.
03.02.2026 13:14 Ответить
А я думав що вони під час війни ловлять агентуру орків.
А їм ніколи. Чи може вони самі і є агентами фсб?
03.02.2026 13:16 Ответить
СБУ за всіх часів як і менти було мафіозно - бандитскою структурою. Всі про це знали і тому що були з ними заодно придумали закон що ці ссуки не подають деклараціі бо це загрожуе йих безпеці. Це верх цинізму коли держава захищае бандитів.
03.02.2026 13:21 Ответить
СБУ потрібно розформувати, це корупційна спадщина СРСР. Потрібно нова національна спецслужба, без колишніх СБУшників.
03.02.2026 13:50 Ответить
А потім знову теж саме, як з поліцією. Риба гниє з голови. Як наказують, так вони і роблять.
03.02.2026 14:11 Ответить
До реформи поліцїі ми ще повернемось, після того як вся поліція поїде штурмувати Покровськ. По тим хто виживе і буде прийматись рішення чи будуть вони працювати в поліції чи ні.
03.02.2026 14:19 Ответить
звісно "зелень" в корупції та зраді не бачить берегів, але то НЕ зелена справа...то СБУшна справа, скільки себе пам'ятаю так було...
03.02.2026 15:49 Ответить
А для чого ще в Україні ті ліверні органи?
03.02.2026 13:15 Ответить
Кому війна в кому і мати..я думаю він не сам збирав а в координації з поліцією (друг друга кришують) а в цей час цкуняшні шістки, "збирають" добові поставки по місту, мафіозно-бандитьске угруповання.
03.02.2026 13:15 Ответить
Я думаю, що він не був останнім ланцюжком у цій цепочці. Скоріше за все, певна сума йшла нагору. Питання тільки - кому саме.
03.02.2026 13:22 Ответить
портрету
03.02.2026 13:45 Ответить
А електросамоката не могли подарувати ???
03.02.2026 13:21 Ответить
Це повинна робити конррозвідка сбу. А якщо контррозвідка теж- агенти фсб- то розвідка в контррозвідці сбу. Але чомусь не зробили. Мабуть потрібно організувати ще одну структуру.
03.02.2026 13:24 Ответить
Ну і який може бути захист безпеки України з такими діячами? Виключно захист безпеки власних срак.
03.02.2026 13:23 Ответить
Йому дали пістолет і він з нею крутився як міг.
03.02.2026 13:23 Ответить
у нас свої файли епштей-няна
03.02.2026 13:24 Ответить
Нічого не міняється
03.02.2026 13:24 Ответить
Перешерстити всю структуру сбу через детектор брехні. Хто не пройшов - в рядові і під охороною на лінію бойового зіткнення, збивати дрони орків.
На тому і кінець.
03.02.2026 13:29 Ответить
Почти всех придётся отправить на фронт.
03.02.2026 14:06 Ответить
Тільки пронюхають про такі заходи- гарантую- потікають за кордон цілими підрозділами і прикордонників з собою захоплять. А хто буде захищати владу?
То ж це з царини фантастики. Влада дає красти- вони захищають владу.
03.02.2026 14:23 Ответить
Нам піздєц.
03.02.2026 13:34 Ответить
Я правильно понял что бизнесмен видет видеосъемку из кабинета главы областного СБУ? Т.е кабинет СБУшника на прослушке у одесского бизнеса?
03.02.2026 13:38 Ответить
Там такий рівень влади - що йде повний ******* на все.....
03.02.2026 13:47 Ответить
Це так бізнес проти бізнесу, конфлікт інтересів
03.02.2026 14:30 Ответить
Вся владна піраміда в Україні побудована на хабарях. І якщо в чиновницький кабінет потрапляє чесна людина, то дуже швидко стає хабарником, бо працювати в корупційному болоті і не вимаститись просто неможливо. Тільки зовнішнє управління з Вашингтона, Лондона, Парижа, Берліна чи Брюсселя врятує цю нещасну країну.
03.02.2026 13:47 Ответить
Хоч один знайшовся, хто документував цей *******. СБУ- підар на підару
03.02.2026 13:48 Ответить
Цього просто приперли до стінки двома замахами на вбивство. У нього тепер гальма відсутні.
В тому болоті всі один на одного компромат мають, тому й тримаються одне за одного до останнього, не здають.
03.02.2026 14:28 Ответить
"таких просто підвісить за ребро і скаже правду" - розпочніть зі сволоти на кшталт бригадного генерала СБУ Вітюка. Можна разом з його дружиною, що мовчки "брала гроші з тумбочки".
03.02.2026 14:46 Ответить
Найс трай, єрмакофродіт, але нє
03.02.2026 15:06 Ответить
У 2023 році голова СБУ в Одеській області Віктор Доровський отримав звання генерала, яке йому присвоїв Зеленський.

Дружина правоохоронця - Оксана Доровська, окрім російського громадянства, має зв'язки з підсанкційними юристами. hromadske також виявило, що Доровська придбала елітну нерухомість вартістю понад $1 млн.

Батько генерала СБУ став власником багатомільйонних активів групи фармацевтичних компаній, коли правоохоронці розслідували їхній зв'язок з росіянами.

Про бізнес дружини генерала, зв'язки з росією та коштовне майно - читайте у розслідуванні.
03.02.2026 13:54 Ответить
СБУ стільки різних структур що вони вже службу в контррозвідці вважають покаранням, або для убогих. Головне потрапити в підрозділи пов'язані з економікою, а там вважай, що в житті повезло. Тим більше для начальства, боротьба з агентурою це контррозвідка, результати для показу начальству і суспільству, а економічна частина це для душі і общаку. Просто думаю, що потрібно прибрати з СБУ усі додаткові функції, залишивши їм те, для чого вони і створювалися, боротьба з шпигунами, диверсантами і тому подібне
03.02.2026 14:27 Ответить
Це один епізод. А у країні такі справи були на потоці,в кожному регіоні. Ці чорти з обрізаною при брит-міле совістю зробили це нормою. А тепер поставили розкаряку в
центрі Києва, свічечку воно туди принесло. Грійтеся,людоньки,я ваш Месія Бридке хрипате безсовісне створіння.
03.02.2026 14:29 Ответить
В кожній області вони цим займаються. Лише Малюк на пару років відбілив. А так - нічого не змінилося. Це просто інструмент кошмарення бізнесу
03.02.2026 15:04 Ответить
дивуе що люди з цего ще дивуются. скільки він відслинив за свою посаду? хто його продвинув того треба садити бо продвинут наступного
03.02.2026 15:24 Ответить
а хто в сбу не збирає?
нет, ті скажі!!!
поряд полкан сбу живе
будинок за мільони, реально як у кіно...
гидота
03.02.2026 15:43 Ответить
 
 