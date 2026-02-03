Начальник одесского СБУ Доровский собирал взятки от предпринимателей, - Ваганян

Глава главного управления СБУ в Одесской области Виктор Доровский требовал взятки у предпринимателей.

Об этом в интервью для народного депутата VIII созыва Борислава Березы рассказал бизнесмен Сергей Ваганян, передает Цензор.НЕТ.

Так, бизнесмен показал фото, на котором, по его словам, Доровский в своем кабинете на столе разложил доллары США.

"Он звонит человеку, чтобы тот пришел и забрал определенную долю средств. Это были средства за фумигацию, зернотрейдеры платили за незадержку судов.

Фумигация проводится в судах на территории портов страны для уничтожения грызунов, вредителей. Ее можно как задержать, придержать на этом основании судно, или можно еще какие-то технические создать - не подать буксир, чтобы судно попало на простой", - рассказал он.

Ваганян заявил, что это требование со стороны Доровского.

Что предшествовало?

Напомним, что накануне бизнесмен Сергей Ваганян в интервью нардепу VIII созыва Бориславу Березе рассказал, что во время пребывания Ивана Баканова на посту главы СБУ служба была превращена в инструмент системного рэкета.

Баканов вместе с тогдашним генералом СБУ Андреем Наумовым, подозреваемым в передаче конфиденциальной информации России, построили в СБУ систему неформальных платежей из бизнеса и торговли санкциями СНБО.

Впоследствии СМИ сообщили, что НАБУ зарегистрировало производство по системной коррупции Баканова и Наумова.

