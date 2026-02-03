Начальник одесского СБУ Доровский собирал взятки от предпринимателей, - Ваганян
Глава главного управления СБУ в Одесской области Виктор Доровский требовал взятки у предпринимателей.
Об этом в интервью для народного депутата VIII созыва Борислава Березы рассказал бизнесмен Сергей Ваганян, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, бизнесмен показал фото, на котором, по его словам, Доровский в своем кабинете на столе разложил доллары США.
"Он звонит человеку, чтобы тот пришел и забрал определенную долю средств. Это были средства за фумигацию, зернотрейдеры платили за незадержку судов.
Фумигация проводится в судах на территории портов страны для уничтожения грызунов, вредителей. Ее можно как задержать, придержать на этом основании судно, или можно еще какие-то технические создать - не подать буксир, чтобы судно попало на простой", - рассказал он.
Ваганян заявил, что это требование со стороны Доровского.
Что предшествовало?
- Напомним, что накануне бизнесмен Сергей Ваганян в интервью нардепу VIII созыва Бориславу Березе рассказал, что во время пребывания Ивана Баканова на посту главы СБУ служба была превращена в инструмент системного рэкета.
- Баканов вместе с тогдашним генералом СБУ Андреем Наумовым, подозреваемым в передаче конфиденциальной информации России, построили в СБУ систему неформальных платежей из бизнеса и торговли санкциями СНБО.
- Впоследствии СМИ сообщили, что НАБУ зарегистрировало производство по системной коррупции Баканова и Наумова.
А їм ніколи. Чи може вони самі і є агентами фсб?
На тому і кінець.
То ж це з царини фантастики. Влада дає красти- вони захищають владу.
В тому болоті всі один на одного компромат мають, тому й тримаються одне за одного до останнього, не здають.
22 декабрь 2025 г.
У 2023 році голова СБУ в Одеській області Віктор Доровський отримав звання генерала, яке йому присвоїв Зеленський.
Дружина правоохоронця - Оксана Доровська, окрім російського громадянства, має зв'язки з підсанкційними юристами. hromadske також виявило, що Доровська придбала елітну нерухомість вартістю понад $1 млн.
Батько генерала СБУ став власником багатомільйонних активів групи фармацевтичних компаній, коли правоохоронці розслідували їхній зв'язок з росіянами.
Про бізнес дружини генерала, зв'язки з росією та коштовне майно - читайте у розслідуванні.
