Схемы Баканова и Наумова в СБУ
1 535 22

НАБУ зарегистрировало производство по системной коррупции Баканова и Наумова, - СМИ

Как Баканов и Наумов построили в СБУ систему "налогов" для бизнеса

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного получения незаконной выгоды бывшими топ-чиновниками Службы безопасности Украины после публичных заявлений в СМИ украинского бизнесмена Сергея Ваганяна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Что известно?

Как отмечается, дело квалифицировали по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины - принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере или организованной группой, и частью 4 ст.369 - предложение или обещание должностному лицу, занимающему особо ответственное положение, неправомерной выгоды, а также предоставление такой выгоды за совершение или несовершение должностным лицом в интересах того, кто предлагает, обещает или предоставляет такую выгоду, или в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения.

Читайте также: Нардепы обратились в правоохранительные органы из-за заявлений о системной коррупции Баканова и Наумова

О существовании коррупционной системы в Службе безопасности заявил украинский бизнесмен Сергей Ваганян. По его словам, Иван Баканов, который возглавлял СБУ, и Андрей Наумов, который был начальником Главного управления внутренней безопасности, превратили санкции СНБО в "собственный бизнес-проект".

Ваганян также сказал, что СБУ "фактически руководил Наумов", тогда как "Баканов - это был лишь связной посредник между Наумовым и президентом Зеленским". При этом, по его словам, даже после ряда кадровых перестановок, в СБУ и других органах власти до сих пор остаются и имеют влияние люди Наумова.

Читайте также: Баканов и Наумов построили в СБУ систему "неформальных платежей" из бизнеса и торговлю санкциями СНБО, - расследование

Что предшествовало?

  • Напомним, что накануне бизнесмен Сергей Ваганян в интервью нардепу VIII созыва Бориславу Березе рассказал, что во время пребывания Ивана Баканова на посту главы СБУ служба была превращена в инструмент системного рэкета.
  • Баканов вместе с тогдашним генералом СБУ Андреем Наумовым, подозреваемым в передаче конфиденциальной информации России, построили в СБУ систему неформальных платежей из бизнеса и торговли санкциями СНБО.

Читайте также: Баканов был лишь портретом СБУ, фактически службой руководил Наумов, - расследование

НАБУ (4835) коррупция (8873) Баканов Иван (312) Наумов Андрей (67)
Топ комментарии
+8
А без Ваганяна НАБУ шо не знало в кого рило в пуху? - потрібен розголос
показать весь комментарий
19.01.2026 14:51 Ответить
+4
А синочка мамиримми навіть не в курсі, бо не лох
показать весь комментарий
19.01.2026 14:54 Ответить
+4
нажаль вася малюк, нічого про це не знав.
то б давно розібрався!
показать весь комментарий
19.01.2026 15:02 Ответить
А без Ваганяна НАБУ шо не знало в кого рило в пуху? - потрібен розголос
показать весь комментарий
19.01.2026 14:51 Ответить
Знали. Бо Ваганян у фільмі Берези заявив, що він сам подав відповідну заяву в НАБУ ще влітку.
показать весь комментарий
19.01.2026 15:11 Ответить
був потрібен лист "трудящєгося""
показать весь комментарий
19.01.2026 15:11 Ответить
Більше ніж 2 доби пройшло з часу ПЕРШОГО випуску Берези. НАБУ чекали що запропонують йому СБУ, ДБР та ПОЛІЦІЯ ? А в середу , як анонсував сьогодні Береза, він подасть ще "бомбезнішу" бомбу...

Як сказав Береза, його матеріал подали лиш ЦН, Високий Замокта ДТ ...
Славні розслідувачі УП та видання НВ - тиша , бо тут же дружбан Пінчука Фіала рулить та славна мафія ДНІПРА?

Бо як було ж сказано ,що кол-центри під спецами Дніпра працюють як й при Наумові з Ванькою.Та й уся махіна крутиться як часікі
показать весь комментарий
19.01.2026 15:21 Ответить
баканова знайти під Києвом не зможуть. або сьогодні виїде, а завтра подадуть в розшук
показать весь комментарий
19.01.2026 14:54 Ответить
А синочка мамиримми навіть не в курсі, бо не лох
показать весь комментарий
19.01.2026 14:54 Ответить
показать весь комментарий
19.01.2026 14:54 Ответить
Набу,ви того.....Не сильно поспішайте.Треба ще пару років подумати,все зважити.
показать весь комментарий
19.01.2026 14:57 Ответить
Добре.
Користуючись нагодою: "де загубилася підозра єрмаку?"
показать весь комментарий
19.01.2026 15:01 Ответить
В ополонці потонула.
показать весь комментарий
19.01.2026 15:06 Ответить
Отже, було чому тонути. Не іпсо
показать весь комментарий
19.01.2026 15:23 Ответить
нажаль вася малюк, нічого про це не знав.
то б давно розібрався!
показать весь комментарий
19.01.2026 15:02 Ответить
Малюк навіть про витівки генерала Вітюка у себе під боком нічого "не знав", а тут всього-навсього якийсь лейтенант
показать весь комментарий
19.01.2026 15:08 Ответить
система корупції з двох рівнянь з двома відомими. в даному випадку має однозначний правовий розв'язок в межах закону. але є один ньюанс - на сьогодні не існує права, законів та меж! навіть конституція і та на паузі!
показать весь комментарий
19.01.2026 15:05 Ответить
Робота на росію це корупція?
показать весь комментарий
19.01.2026 15:07 Ответить
НАБУ = на...бу - Зеклоунада продовжується!
показать весь комментарий
19.01.2026 15:09 Ответить
курва перестриляти цих сук
показать весь комментарий
19.01.2026 15:21 Ответить
Пройшло лише 4 роки війни ... ну-ну.
показать весь комментарий
19.01.2026 15:24 Ответить
Так Бакланов уже видать давно НЕ в Украине . Наумов ещё до начала войны свалил с Украины.
показать весь комментарий
19.01.2026 15:30 Ответить
Ну, испортить еще 50-100 ящиков бумаги, тонеры, картриджи на "підоздру " - для набу это не вопрос...
показать весь комментарий
19.01.2026 15:32 Ответить
на зарплату не влияет...
показать весь комментарий
19.01.2026 15:33 Ответить
 
 