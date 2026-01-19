НАБУ зарегистрировало производство по системной коррупции Баканова и Наумова, - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного получения незаконной выгоды бывшими топ-чиновниками Службы безопасности Украины после публичных заявлений в СМИ украинского бизнесмена Сергея Ваганяна.

Что известно?

Как отмечается, дело квалифицировали по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины - принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере или организованной группой, и частью 4 ст.369 - предложение или обещание должностному лицу, занимающему особо ответственное положение, неправомерной выгоды, а также предоставление такой выгоды за совершение или несовершение должностным лицом в интересах того, кто предлагает, обещает или предоставляет такую выгоду, или в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения.

О существовании коррупционной системы в Службе безопасности заявил украинский бизнесмен Сергей Ваганян. По его словам, Иван Баканов, который возглавлял СБУ, и Андрей Наумов, который был начальником Главного управления внутренней безопасности, превратили санкции СНБО в "собственный бизнес-проект".

Ваганян также сказал, что СБУ "фактически руководил Наумов", тогда как "Баканов - это был лишь связной посредник между Наумовым и президентом Зеленским". При этом, по его словам, даже после ряда кадровых перестановок, в СБУ и других органах власти до сих пор остаются и имеют влияние люди Наумова.

Что предшествовало?

Напомним, что накануне бизнесмен Сергей Ваганян в интервью нардепу VIII созыва Бориславу Березе рассказал, что во время пребывания Ивана Баканова на посту главы СБУ служба была превращена в инструмент системного рэкета.

Баканов вместе с тогдашним генералом СБУ Андреем Наумовым, подозреваемым в передаче конфиденциальной информации России, построили в СБУ систему неформальных платежей из бизнеса и торговли санкциями СНБО.

