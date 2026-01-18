РУС
8 278 41

Баканов и Наумов построили в СБУ систему "неформальных платежей" из бизнеса и торговлю санкциями СНБО, — бизнесмен Ваганян

Как Баканов и Наумов построили в СБУ систему "налогов" для бизнеса

Во время пребывания Ивана Баканова на посту главы СБУ служба была превращена в инструмент системного рэкета. Баканов вместе с тогдашним генералом СБУ Андреем Наумовым, подозреваемым в передаче конфиденциальной информации России, построили в СБУ систему неформальных платежей из бизнеса и торговли санкциями СНБО.

Об этом рассказал бизнесмен Сергей Ваганян в интервью для народного депутата VIII созыва Борислава Березы, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В начале разговора Ваганян рассказал о своем бизнесе. Он занимался поставками медицинских товаров, а также выращиванием зерна.

Также предприниматель рассказал, что был знаком с выходцами из "Квартала 95" еще до президентства Владимира Зеленского.

"Знаком я с ними много лет. Лет 10. Они обслуживали мои семейные и корпоративные праздники. Они организовывали артистов, организовывали шоу-программы. И так мы познакомились. Отношения были близкие, что мы вместе ездили на отдых. Помогали друг другу строить дома. Финансово и технически помогал строить дом для Мики Фаталова (шоумен студии "Квартал 95", - ред.), - рассказал бизнесмен.

Впоследствии, по словам Ваганяна, он начал теснее общаться с Бакановым и Наумовым.

"Я начал больше общаться с Андреем Наумовым и с Иваном Бакановым. Наумова я знал еще со времен его работы в Генеральной прокуратуре... Я не был частью команды Зеленского, я был частью команды Баканова и Наумова. Я был частью команды СБУ", - сказал бизнесмен.

Платежи из бизнеса

Береза поинтересовался, какова была роль Ваганяна в команде Баканова-Наумова.

"Произошло то, что не должно было произойти. На очень тесных и дружеских отношениях с этими людьми и многими представителями руководящего состава СБУ как центрального аппарата, так и областных управлений, было "финансовое сотрудничество" в плане того, что я платил им из своей прибыли, из экспорта зерна, которое я продавал за границу, платил определенный процент. Определенную "благодарность", — сказал бизнесмен.

Сначала, по словам предпринимателя, это были подарки — мебель, бронированные автомобили, драгоценности для Наумова и Баканова.

"Затем эта история переросла в определенный процент, который доходил до 30-50% от прибыли", - рассказал Ваганян.

В обмен, по словам бизнесмена, обещали беспрепятственную работу и отсутствие обысков от контролирующих органов.

"Они меня добровольно-принудительно доили. Думаю, что большинство предпринимателей также это делают, но не таким прямым способом, как это делал я. Мне прямым способом позволяли мои отношения с ними. Я был вхожим в Службу безопасности Украины 24/7. У меня были карточки и я беспрепятственно с автомобилями охраны въезжал на территорию, пропуска были", - рассказал Ваганян.

В эфире также были продемонстрированы фотографии, предоставленные Ваганяном. 

В частности, деньги, которые, по словам Ваганяна, считал Баканов;

Баканов, Наумов
Фото: Скриншот из эфира

средства на столе у Наумова; 

Баканов, Наумов
Фото: Скриншот из эфира

деньги в бронированном автомобиле Баканова.

Баканов, Наумов
Фото: Скриншот из эфира

Ваганян утверждает, что он не единственный бизнесмен, у которого, по его словам, "забрали почти все".

"Я не единственный такой бизнесмен. Я знаю еще много людей, но они почему-то молчат. Некоторых, кто пытался защитить себя, ликвидировали", - говорит предприниматель.

На вопрос, почему Ваганян начал фиксировать все на фото и видео, бизнесмен ответил:

"Я увидел, как себя ведут Наумов и Баканов очень безнаказанно. У меня, видимо, сработал инстинкт самосохранения. Потому что я понимал, что после определенных событий, которые они совершали по отношению к людям, с которыми они очень давно знакомы, они были для меня опасны. Я понял, что мне нужно страховаться. Речь идет о физической и юридической безопасности... Они дважды хотели меня ликвидировать, было покушение на меня", - сказал бизнесмен, добавив, что расследование ничем не закончилось.

Ваганян уточнил, что это произошло после конфликта, когда его попытались "кинуть".

Австрийский суд рассмотрит вопрос экстрадиции экс-генерала СБУ Наумова в Украину, - ГБР

Торговля санкциями

Также бизнесмен рассказал об использовании санкций СНБО для давления на бизнес. По его словам, в схемах "торговали санкциями" — не только наложением, но и снятием или неналожением.

Отдельный проект Наумова и Баканова, по свидетельству бизнесмена, касался импорта электроники и товаров широкого потребления: игроков заводили через Александра Акста без уплаты налогов.

Сотни миллионов гривен ежемесячно не поступали в бюджет и, по словам Ваганяна, оседали в карманах Акста, Наумова и Баканова.

Когда часть бизнеса отказалась "заходить" в схему, Акст, по утверждению Ваганяна, предложил Наумову использовать санкции СНБО.

"Акста люди подготовили досье на конкурентов, передали Наумову документы, "доработали в СБУ" и направили в СНБО", - сказал Ваганян.

На вопрос, понимал ли Баканов, что происходит, предприниматель ответил:

"Баканова интересовали только деньги: ему называли конечный результат — и он соглашался".

Ваганян добавил, что готов сотрудничать с НАБУ и САП: предоставлять информацию и участвовать в следственных действиях.

Сейчас бизнесмен находится за пределами Украины.

Генерал СБУ при Баканове Наумов дал интервью роспропагандистам из НТВ: "Зеленский говорил, что не даст меня в обиду". ВИДЕО

СБУ (20806) Береза Борислав (236) Баканов Иван (306) Наумов Андрей (63)
+25
За шість років мудрий народ пройшов шлях від «кожен з нас президент» до відстрілу втікаючих на кордоні. Нікого вже не парить тарифи, зубожіння, ціни на цибулю, борщові набори, кумівство, крадії, бариги, мародери, хабарники і бізнес на крові.
Операція "Аби не Порошенко" закінчилась повним триумфом деградації.
Наглухо відбитий і загорнутий у кокон власного лайна народ, сидить при свічках у трьох светрах, намазує марахфон і вірить що гірше вже точно не буде.
показать весь комментарий
18.01.2026 05:25 Ответить
+14
Ай яй яй яй, а хто ж це зробив, ********? Друзяка дитинствп Ze чи може Зінка?
Ви, ********, зробили це РАЗОМ.
показать весь комментарий
18.01.2026 04:40 Ответить
+13
І що? Зе знову скаже, що нєзнал що його друг хабарник та сволота. Бубеньчик нєуіноват...
показать весь комментарий
18.01.2026 05:10 Ответить
А хіба це новина? І, типу, про це ніхто не знав... да ладно.
показать весь комментарий
18.01.2026 04:35 Ответить
Ай яй яй яй, а хто ж це зробив, ********? Друзяка дитинствп Ze чи може Зінка?
Ви, ********, зробили це РАЗОМ.
показать весь комментарий
18.01.2026 04:40 Ответить
А взагалі то ви не дуже засмучуйтесь, ********, бо так завжди буває коли під час війни довбойоби на пост президента обірають Говнобородько а на посаду Верховного Головнокомандувача обирають брехливого та паскудного блазня-крадія.
показать весь комментарий
18.01.2026 04:57 Ответить
По-перше така велика /окуповано рашею лише біля 1/4 території, а людей і того менше!/ й багата /крадуть безбожно і ще не розікрали/ країна , держава мусить вижити! Викладіть ваше бачення як? Такою ж вашою доступною мовою, як і про причини.
показать весь комментарий
18.01.2026 05:45 Ответить
Ну, мусить вижити... І шо, для цього обрала галабародька?
показать весь комментарий
18.01.2026 07:10 Ответить
Оуууу, моє бачення? Воно субєктивне і не всім буде до смаеу.
Я наведу вам приклад з власного життя. 2019 рік, травень, після другого туру виборів виходду яз офісу, палять два дружбана, один юрист другий начальник сб фірми. Між нами виникає коротка розмова:
Юрист - шо такий сумний, Петровичу (знінено)?
Нач. СБ, узькощелепний - наверная его кандидат праиграл.
Вони разом - Гі гі гі гагага... .
Відповідаю: мені насрати за кого ви голосували, головне шоб через пару років країна кровь не вмилась через ваше голосування.
Реакція - гі гі гі, га га га.
Наслідки 24.02.22 юрист відращу сдристнув ща кордон і повертатись не збираєтся. Нач. СБ иут, но як мусор, змог забронювати себе та свого синулю років 28. Тепер каже шо за Ze не голосував а голосував за півуна ротом який двічи обісрався без бою.
показать весь комментарий
18.01.2026 08:31 Ответить
ЗЕшайку на нари !
показать весь комментарий
18.01.2026 05:01 Ответить
І що? Зе знову скаже, що нєзнал що його друг хабарник та сволота. Бубеньчик нєуіноват...
показать весь комментарий
18.01.2026 05:10 Ответить
......ГІРШЕ ЗА ЗЕ нічого з Україною статись не могло. Хіба що 100 ядерних ударів. Я думаю навіть 1 ядерний удар наніс би менше шкоди
показать весь комментарий
18.01.2026 05:18 Ответить
Та який один ядерний удар?Москалі скинули різного мотлоху,еквівалентом як десятки ядерних бомб.Одних снарядів більше 12 мільйонів випустили.
показать весь комментарий
18.01.2026 06:12 Ответить
Як попадеш під нього, потім розповіш як воно було, як що зможеш.
показать весь комментарий
18.01.2026 08:32 Ответить
А где ваганян был когда они были на посадах??
показать весь комментарий
18.01.2026 05:24 Ответить
Ваганян зростав. А ви що, за ці сім років не зросли?
показать весь комментарий
18.01.2026 05:50 Ответить
За шість років мудрий народ пройшов шлях від «кожен з нас президент» до відстрілу втікаючих на кордоні. Нікого вже не парить тарифи, зубожіння, ціни на цибулю, борщові набори, кумівство, крадії, бариги, мародери, хабарники і бізнес на крові.
Операція "Аби не Порошенко" закінчилась повним триумфом деградації.
Наглухо відбитий і загорнутий у кокон власного лайна народ, сидить при свічках у трьох светрах, намазує марахфон і вірить що гірше вже точно не буде.
показать весь комментарий
18.01.2026 05:25 Ответить
Так вірить,що через 10 років тут буде процвітаюча країна.Таке опитування показують.
показать весь комментарий
18.01.2026 06:14 Ответить
Ну, прямо цитати бабиюлі, нє? "зубожіння, тарифи..." - дніпропетровська #идівська мафія.
показать весь комментарий
18.01.2026 07:44 Ответить
Деградація іде повним ходом.Даже зараз знаю тих,хто з останніх сил допомогає арміі,но як тіки заходе розмова про політику-"барига" все вкрав з алігархами.І це не інфальтильна молодь з "телеграмчіком","тік током" і відосіками в голові замість мозку.
показать весь комментарий
18.01.2026 05:40 Ответить
Молодь з тік-ток навіть розумніша.
показать весь комментарий
18.01.2026 06:19 Ответить
Мародер зеОманський завів Україну у енергетичну пастку. Він не готував захисні споруди енергетичних об'єктів і не будував невеликі енергооб'єкти, щоб одним вибухом не могли бути знищеними, в замість цього мародерив кошти і відправляв двушки москалям, про що свідчить викриті детективами НАБУ факти мародерства. Мародер зеОманський, перетворив Україну на корабель який пливе в розбурханому морі без стерна і вітрил.
показать весь комментарий
18.01.2026 06:12 Ответить
Да хто б сумнівався,в зелена жаба нічого не знала...вона ж нелох
показать весь комментарий
18.01.2026 06:27 Ответить
Він не знав,він-хороший!
показать весь комментарий
18.01.2026 06:31 Ответить
Усраться і нє жіть !
показать весь комментарий
18.01.2026 06:43 Ответить
піаніст 100 разів всереться і буде керувати
показать весь комментарий
18.01.2026 07:01 Ответить
Йде якась гра по великому.Чому скільки років мовчав,а тепер прокинувся?Борислав Береза був з самого початку царювання ЗЕленського в критичному відношенні до цього шобла.і міг би виложити хоча б з моменту втечі Наумова і зняття Баканова.Чому НАБУ та САП до сих пір не висунули підозру Галущенку,Єрмаку?
Чи не є це все обкладання ЗЕленського прапорцями до примусу виконання якихось дій які б визвали соціальний вибух в суспільстві.? Можливо,до підписання угоди на умовах путіна?
показать весь комментарий
18.01.2026 06:56 Ответить
💯!
показать весь комментарий
18.01.2026 07:16 Ответить
А що б міг викласти Береза, коли Ваганян тільки зараз дав інтерв'ю? Тут питання, чому спме зараз з усіх щілин потекло?
показать весь комментарий
18.01.2026 07:48 Ответить
Дивилась цю передачу, там ще буде з відео (анонсували). Але нажаль, не дивлячись на докази, ніхто не сяде, зеля своїх не віддасть.
показать весь комментарий
18.01.2026 07:01 Ответить
Не розхитуйте човна,нарколига хрипата захитується..падло.
показать весь комментарий
18.01.2026 07:04 Ответить
Вся правда про обкуреного ішака та його банду потрохи вилазить назовні. І це ще не стартували вибори і можна собі уявити, що буде далі. Але ішак і надалі мутить воду з приводу війни та миру і сподівається втриматись при владі та униктути покарання. Чмо продовжує вірити у свою "геніальність", але затягнтий зашморг - то така штука, якого позбавитись ой-йой-йой як не легко. Тож побажаємо безтолковому мудаку гідного кінця.
показать весь комментарий
18.01.2026 07:30 Ответить
Вже тонни матеріалів і шо? Всі все знають і всі все бачать.
Нажаль в тому стані в якому знаходится Україна німає ні якого шансу на внутрішніх зусиллях це якось змінити. Далі будуть грабувати і придумувати нові схеми на нових ресурсах. І знають що в них буде прикриття на вищому рівні + грощі
показать весь комментарий
18.01.2026 07:46 Ответить
Гундосого і його банду повинен судити трибунал, як і путлєра.
показать весь комментарий
18.01.2026 07:46 Ответить
Побудували? Та вони, окрім карткового будиночку чи піщаної пасочки, не потягнуть. А ось тупо очолити та використовувати для себе вже існуюче, вишколене десятиріччями - то є так! Я про "сбу кришує то, кришує то" чую вже принаймні з початку тисячоліття...
показать весь комментарий
18.01.2026 08:00 Ответить
Пілядь, там(ФСБУ), таке було завжди, згадайте управління "К".....така сама ситуація, у мусорів, прокурорских, судах, охороні здоров'я, кру, і всіх інших кабМіндічах...
показать весь комментарий
18.01.2026 08:02 Ответить
Країна мрій від безвіз з Європою до трупів в Тисі.
показать весь комментарий
18.01.2026 08:12 Ответить
Ось вам і котлета який рекетом займався відпустили ,Зеленський все це створив сам ,все і ермак який зараз десь підсиджуе і міндіч і гроші які підплачуютл зелені в парламенті все мафія сицилійська ,тцк ловлять і б'ють людей на вулицях все це Зеленський створив і будуть ще судити його 💯,мразота зелена
показать весь комментарий
18.01.2026 08:16 Ответить
Жюлька - верни 40 000! І кого це з них ти купити за ці гроші вирішила ?Жодного ? Втрачаєш хватку -вчися в зелених підарасів, бо вони за ці 40000 зуміли 73 відсотка баранів купити ,причому вже не перший раз,роками,вже скоро десятиліття буде. Хліба й видовищ достатньо для того щоб управляти отарами, ця вікова формула вчергове підтверджена скоморохами 95 кварталу.
показать весь комментарий
18.01.2026 08:21 Ответить
І що? І нічого.
Цих бандитів могли б зупинити лише масові протести по всій країні. Але більшість протестувальників давно в могилі.
показать весь комментарий
18.01.2026 08:22 Ответить
Так це наш Лідор звонил Баканову по поводу этого черта
показать весь комментарий
18.01.2026 08:26 Ответить
Що,суки,наголосували?
показать весь комментарий
18.01.2026 08:30 Ответить
Настав час "оху**их історій" із жіночого монастиря. Для суда усе це бездоказовий шлак.
А ще цікаво, які це "послуги" оплачував "вирощувач зерна".
Мабуть контробасом ліки гнав.
показать весь комментарий
18.01.2026 08:31 Ответить
На фото пачки не з доларами та євро, а з рідною гривнею. Як патріотично!)
Може на малині з батьківського саду заробив?.
показать весь комментарий
18.01.2026 08:41 Ответить
 
 