Баканов и Наумов построили в СБУ систему "неформальных платежей" из бизнеса и торговлю санкциями СНБО, — бизнесмен Ваганян
Во время пребывания Ивана Баканова на посту главы СБУ служба была превращена в инструмент системного рэкета. Баканов вместе с тогдашним генералом СБУ Андреем Наумовым, подозреваемым в передаче конфиденциальной информации России, построили в СБУ систему неформальных платежей из бизнеса и торговли санкциями СНБО.
Об этом рассказал бизнесмен Сергей Ваганян в интервью для народного депутата VIII созыва Борислава Березы, информирует Цензор.НЕТ.
В начале разговора Ваганян рассказал о своем бизнесе. Он занимался поставками медицинских товаров, а также выращиванием зерна.
Также предприниматель рассказал, что был знаком с выходцами из "Квартала 95" еще до президентства Владимира Зеленского.
"Знаком я с ними много лет. Лет 10. Они обслуживали мои семейные и корпоративные праздники. Они организовывали артистов, организовывали шоу-программы. И так мы познакомились. Отношения были близкие, что мы вместе ездили на отдых. Помогали друг другу строить дома. Финансово и технически помогал строить дом для Мики Фаталова (шоумен студии "Квартал 95", - ред.), - рассказал бизнесмен.
Впоследствии, по словам Ваганяна, он начал теснее общаться с Бакановым и Наумовым.
"Я начал больше общаться с Андреем Наумовым и с Иваном Бакановым. Наумова я знал еще со времен его работы в Генеральной прокуратуре... Я не был частью команды Зеленского, я был частью команды Баканова и Наумова. Я был частью команды СБУ", - сказал бизнесмен.
Платежи из бизнеса
Береза поинтересовался, какова была роль Ваганяна в команде Баканова-Наумова.
"Произошло то, что не должно было произойти. На очень тесных и дружеских отношениях с этими людьми и многими представителями руководящего состава СБУ как центрального аппарата, так и областных управлений, было "финансовое сотрудничество" в плане того, что я платил им из своей прибыли, из экспорта зерна, которое я продавал за границу, платил определенный процент. Определенную "благодарность", — сказал бизнесмен.
Сначала, по словам предпринимателя, это были подарки — мебель, бронированные автомобили, драгоценности для Наумова и Баканова.
"Затем эта история переросла в определенный процент, который доходил до 30-50% от прибыли", - рассказал Ваганян.
В обмен, по словам бизнесмена, обещали беспрепятственную работу и отсутствие обысков от контролирующих органов.
"Они меня добровольно-принудительно доили. Думаю, что большинство предпринимателей также это делают, но не таким прямым способом, как это делал я. Мне прямым способом позволяли мои отношения с ними. Я был вхожим в Службу безопасности Украины 24/7. У меня были карточки и я беспрепятственно с автомобилями охраны въезжал на территорию, пропуска были", - рассказал Ваганян.
В эфире также были продемонстрированы фотографии, предоставленные Ваганяном.
В частности, деньги, которые, по словам Ваганяна, считал Баканов;
средства на столе у Наумова;
деньги в бронированном автомобиле Баканова.
Ваганян утверждает, что он не единственный бизнесмен, у которого, по его словам, "забрали почти все".
"Я не единственный такой бизнесмен. Я знаю еще много людей, но они почему-то молчат. Некоторых, кто пытался защитить себя, ликвидировали", - говорит предприниматель.
На вопрос, почему Ваганян начал фиксировать все на фото и видео, бизнесмен ответил:
"Я увидел, как себя ведут Наумов и Баканов очень безнаказанно. У меня, видимо, сработал инстинкт самосохранения. Потому что я понимал, что после определенных событий, которые они совершали по отношению к людям, с которыми они очень давно знакомы, они были для меня опасны. Я понял, что мне нужно страховаться. Речь идет о физической и юридической безопасности... Они дважды хотели меня ликвидировать, было покушение на меня", - сказал бизнесмен, добавив, что расследование ничем не закончилось.
Ваганян уточнил, что это произошло после конфликта, когда его попытались "кинуть".
Торговля санкциями
Также бизнесмен рассказал об использовании санкций СНБО для давления на бизнес. По его словам, в схемах "торговали санкциями" — не только наложением, но и снятием или неналожением.
Отдельный проект Наумова и Баканова, по свидетельству бизнесмена, касался импорта электроники и товаров широкого потребления: игроков заводили через Александра Акста без уплаты налогов.
Сотни миллионов гривен ежемесячно не поступали в бюджет и, по словам Ваганяна, оседали в карманах Акста, Наумова и Баканова.
Когда часть бизнеса отказалась "заходить" в схему, Акст, по утверждению Ваганяна, предложил Наумову использовать санкции СНБО.
"Акста люди подготовили досье на конкурентов, передали Наумову документы, "доработали в СБУ" и направили в СНБО", - сказал Ваганян.
На вопрос, понимал ли Баканов, что происходит, предприниматель ответил:
"Баканова интересовали только деньги: ему называли конечный результат — и он соглашался".
Ваганян добавил, что готов сотрудничать с НАБУ и САП: предоставлять информацию и участвовать в следственных действиях.
Сейчас бизнесмен находится за пределами Украины.
Ви, ********, зробили це РАЗОМ.
Я наведу вам приклад з власного життя. 2019 рік, травень, після другого туру виборів виходду яз офісу, палять два дружбана, один юрист другий начальник сб фірми. Між нами виникає коротка розмова:
Юрист - шо такий сумний, Петровичу (знінено)?
Нач. СБ, узькощелепний - наверная его кандидат праиграл.
Вони разом - Гі гі гі гагага... .
Відповідаю: мені насрати за кого ви голосували, головне шоб через пару років країна кровь не вмилась через ваше голосування.
Реакція - гі гі гі, га га га.
Наслідки 24.02.22 юрист відращу сдристнув ща кордон і повертатись не збираєтся. Нач. СБ иут, но як мусор, змог забронювати себе та свого синулю років 28. Тепер каже шо за Ze не голосував а голосував за півуна ротом який двічи обісрався без бою.
Операція "Аби не Порошенко" закінчилась повним триумфом деградації.
Наглухо відбитий і загорнутий у кокон власного лайна народ, сидить при свічках у трьох светрах, намазує марахфон і вірить що гірше вже точно не буде.
Чи не є це все обкладання ЗЕленського прапорцями до примусу виконання якихось дій які б визвали соціальний вибух в суспільстві.? Можливо,до підписання угоди на умовах путіна?
Нажаль в тому стані в якому знаходится Україна німає ні якого шансу на внутрішніх зусиллях це якось змінити. Далі будуть грабувати і придумувати нові схеми на нових ресурсах. І знають що в них буде прикриття на вищому рівні + грощі
Цих бандитів могли б зупинити лише масові протести по всій країні. Але більшість протестувальників давно в могилі.
А ще цікаво, які це "послуги" оплачував "вирощувач зерна".
Мабуть контробасом ліки гнав.
Може на малині з батьківського саду заробив?.