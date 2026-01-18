Баканов и Наумов построили в СБУ систему "неформальных платежей" из бизнеса и торговлю санкциями СНБО, — бизнесмен Ваганян

Во время пребывания Ивана Баканова на посту главы СБУ служба была превращена в инструмент системного рэкета. Баканов вместе с тогдашним генералом СБУ Андреем Наумовым, подозреваемым в передаче конфиденциальной информации России, построили в СБУ систему неформальных платежей из бизнеса и торговли санкциями СНБО.

Об этом рассказал бизнесмен Сергей Ваганян в интервью для народного депутата VIII созыва Борислава Березы

В начале разговора Ваганян рассказал о своем бизнесе. Он занимался поставками медицинских товаров, а также выращиванием зерна.

Также предприниматель рассказал, что был знаком с выходцами из "Квартала 95" еще до президентства Владимира Зеленского.

"Знаком я с ними много лет. Лет 10. Они обслуживали мои семейные и корпоративные праздники. Они организовывали артистов, организовывали шоу-программы. И так мы познакомились. Отношения были близкие, что мы вместе ездили на отдых. Помогали друг другу строить дома. Финансово и технически помогал строить дом для Мики Фаталова (шоумен студии "Квартал 95", - ред.), - рассказал бизнесмен.

Впоследствии, по словам Ваганяна, он начал теснее общаться с Бакановым и Наумовым.

"Я начал больше общаться с Андреем Наумовым и с Иваном Бакановым. Наумова я знал еще со времен его работы в Генеральной прокуратуре... Я не был частью команды Зеленского, я был частью команды Баканова и Наумова. Я был частью команды СБУ", - сказал бизнесмен.

Платежи из бизнеса

Береза поинтересовался, какова была роль Ваганяна в команде Баканова-Наумова.

"Произошло то, что не должно было произойти. На очень тесных и дружеских отношениях с этими людьми и многими представителями руководящего состава СБУ как центрального аппарата, так и областных управлений, было "финансовое сотрудничество" в плане того, что я платил им из своей прибыли, из экспорта зерна, которое я продавал за границу, платил определенный процент. Определенную "благодарность", — сказал бизнесмен.

Сначала, по словам предпринимателя, это были подарки — мебель, бронированные автомобили, драгоценности для Наумова и Баканова.

"Затем эта история переросла в определенный процент, который доходил до 30-50% от прибыли", - рассказал Ваганян.

В обмен, по словам бизнесмена, обещали беспрепятственную работу и отсутствие обысков от контролирующих органов.

"Они меня добровольно-принудительно доили. Думаю, что большинство предпринимателей также это делают, но не таким прямым способом, как это делал я. Мне прямым способом позволяли мои отношения с ними. Я был вхожим в Службу безопасности Украины 24/7. У меня были карточки и я беспрепятственно с автомобилями охраны въезжал на территорию, пропуска были", - рассказал Ваганян.

В эфире также были продемонстрированы фотографии, предоставленные Ваганяном.

В частности, деньги, которые, по словам Ваганяна, считал Баканов;

Фото: Скриншот из эфира

средства на столе у Наумова;

Фото: Скриншот из эфира

деньги в бронированном автомобиле Баканова.

Фото: Скриншот из эфира

Ваганян утверждает, что он не единственный бизнесмен, у которого, по его словам, "забрали почти все".

"Я не единственный такой бизнесмен. Я знаю еще много людей, но они почему-то молчат. Некоторых, кто пытался защитить себя, ликвидировали", - говорит предприниматель.

На вопрос, почему Ваганян начал фиксировать все на фото и видео, бизнесмен ответил:

"Я увидел, как себя ведут Наумов и Баканов очень безнаказанно. У меня, видимо, сработал инстинкт самосохранения. Потому что я понимал, что после определенных событий, которые они совершали по отношению к людям, с которыми они очень давно знакомы, они были для меня опасны. Я понял, что мне нужно страховаться. Речь идет о физической и юридической безопасности... Они дважды хотели меня ликвидировать, было покушение на меня", - сказал бизнесмен, добавив, что расследование ничем не закончилось.

Ваганян уточнил, что это произошло после конфликта, когда его попытались "кинуть".

Торговля санкциями

Также бизнесмен рассказал об использовании санкций СНБО для давления на бизнес. По его словам, в схемах "торговали санкциями" — не только наложением, но и снятием или неналожением.

Отдельный проект Наумова и Баканова, по свидетельству бизнесмена, касался импорта электроники и товаров широкого потребления: игроков заводили через Александра Акста без уплаты налогов.

Сотни миллионов гривен ежемесячно не поступали в бюджет и, по словам Ваганяна, оседали в карманах Акста, Наумова и Баканова.

Когда часть бизнеса отказалась "заходить" в схему, Акст, по утверждению Ваганяна, предложил Наумову использовать санкции СНБО.

"Акста люди подготовили досье на конкурентов, передали Наумову документы, "доработали в СБУ" и направили в СНБО", - сказал Ваганян.

На вопрос, понимал ли Баканов, что происходит, предприниматель ответил:

"Баканова интересовали только деньги: ему называли конечный результат — и он соглашался".

Ваганян добавил, что готов сотрудничать с НАБУ и САП: предоставлять информацию и участвовать в следственных действиях.

Сейчас бизнесмен находится за пределами Украины.

