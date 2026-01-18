Новини
Баканов та Наумов побудували в СБУ систему "неформальних платежів" із бізнесу та торгівлю санкціями РНБО,- розслідування

Як Баканов і Наумов побудували в СБУ систему "податків" для бізнесу

Під час перебування Івана Баканова на посаді голови СБУ служба була перетворена на інструмент системного рекету. Баканов разом із тодішнім генералом СБУ Андрієм Наумовим, підозрюваним у передачі конфіденційної інформації Росії, побудували в СБУ систему неформальних платежів із бізнесу та торгівлі санкціями РНБО.

Про це розповів бізнесмен Сергій Ваганян в інтерв’ю для народного депутата VIII скликання Борислава Берези, інформує Цензор.НЕТ.

На початку розмови Ваганян розповів про свій бізнес. Він займався поставками медичних товарів, а також вирощуванням зерна.

Також підприємець розповів, що був знайомий із вихідцями з "Кварталу 95" ще до президентства Володимира Зеленського.

"Знайомий я з ними багато років. Років 10. Вони обслуговували мої сімейні і корпоративні свята. Вони організовували артистів, організовували шоу-програми. І так ми познайомились. Стосунки були близькі, що ми разом їздили на відпочинки. Один одному допомагали будувати будинки. Фінансово і технічно допомагав будувати будинок для Міки Фаталова (шоумен студії "Квартал 95", - ред.), - розповів бізнесмен.

Згодом, за словами Ваганяна, він почав тісніше спілкуватися із Бакановим та Наумовим.

"Я почав спілкуватися більше з Андрієм Наумовим і з Іваном Бакановим. Наумова я знав ще за часів його роботи в Генеральній прокуратурі... Я не був частиною команди Зеленського, я був частиною команди Баканова і Наумова. Я був частиною команди СБУ", - сказав бізнесмен.

Платежі з бізнесу

Береза поцікавився, якою була роль Ваганяна в команді Баканова-Наумова.

"Трапилося те, що не повинно було трапитися. На дуже тісних і дружніх стосунках з цими людьми і багатьма представниками керівного складу СБУ як центрального апарату, так і обласних управлінь, була "фінансова співпраця" в плані того, що я сплачував їм зі свого прибутку, з експорту зерна, яке я продавав за кордон, сплачував певний відсоток. Певну "подяку"", - сказав бізнесмен.

Спочатку, за словами підприємця, це були подарунки — меблі, броньовані авто, коштовності для Наумова та Баканова.

"Потім ця історія переросла у певний відсоток, який доходив до 30–50% з прибутку", - розповів Ваганян.

В обмін, за словами бізнесмена, обіцяли безперешкодну роботу та відсутність обшуків від контролюючих органів.

"Вони мене добровільно-примусово доїли. Думаю, що більшість підприємців також це роблять, але не в такий спосіб - прямий, як це робив я. Мені в прямий спосіб дозволяли мої відносини з ними. Я був вхожий у Службу безпеки України 24/7. У мене були картки і я безперешкодно з автомобілями охорони в'їжджав на територію, перепустки були", - розповів Ваганян.

За словами бізнесмена, хабарі для Наумова та Баканова він іноді перевозив власним вертольотом. На місяць це були мільйони доларів, іноді - 10 мільйонів. 

В ефірі також було продемонстровано фото, які надав Ваганян. 

Зокрема, гроші, які, за словами Ваганяна, рахував Баканов;

Баканов, Наумов
кошти на столі у Наумова; 

Баканов, Наумов
гроші в броньованому авто Баканова.

Баканов, Наумов
Ваганян стверджує, що він не єдиний бізнесмен, в якого, за його словами, "забрали майже все".

"Я не єдиний такий бізнесмен. Я знаю ще багато людей, але вони чомусь мовчать. Деяких, хто намагався захиститись себе, ліквідували", - каже підприємець.

На запитання, чому Ваганян почав фіксувати все на фото та відео, бізнесмен відповів:

"Я побачив, як себе поводять Наумов та Баканов дуже безкарно. У мене, мабуть, спрацював інстинкт самозбереження. Тому, що я розумів, що після певних подій, які вони робили вчинки по відношенню до людей, з якими вони дуже давно знайомі, вони були для мене небезпечними. Я зрозумів, що мені треба страхуватися. Йдеться про фізичну, і юридичну безпеку... Вони двічі хотіли мене ліквідувати, був замах на мене", - сказав бізнесмен, додавши, що розслідування нічим не завершилося.

Ваганян уточнив, що це відбулося після конфлікту, коли його спробували "кинути".

Торгівля санкціями

Також бізнесмен розповів про використання санкцій РНБО для тиску на бізнес. За його словами, у схемах "торгували санкціями" — не лише накладенням, а й зняттям або ненакладенням.

Окремий проєкт Наумова і Баканова, за свідченням бізнесмена, стосувався імпорту електроніки та товарів широкого вжитку: гравців заводили через Олександра Акста без сплати податків.

Сотні мільйонів гривень щомісяця не надходили до бюджету й, за словами Ваганяна, осідали в кишенях Акста, Наумова та Баканова.

Коли частина бізнесу відмовилась "заходити" у схему, Акст, за твердженням Ваганяна, запропонував Наумову використати санкції РНБО.

"Акста люди підготували досьє на конкурентів, передали Наумову документи "допрацювали в СБУ" і спрямували в РНБО", - сказав Ваганян.

На запитання, чи розумів, Баканов, що відбувається, підприємець відповів:

"Баканова цікавили лише кошти: йому називали фінальний результат — і він погоджувався".

Ваганян додав, що готовий співпрацювати із НАБУ та САП: надавати інформацію та брати участь у слідчих діях.

Наразі бізнесмен перебуває за межами України.

+70
За шість років мудрий народ пройшов шлях від «кожен з нас президент» до відстрілу втікаючих на кордоні. Нікого вже не парить тарифи, зубожіння, ціни на цибулю, борщові набори, кумівство, крадії, бариги, мародери, хабарники і бізнес на крові.
Операція "Аби не Порошенко" закінчилась повним триумфом деградації.
Наглухо відбитий і загорнутий у кокон власного лайна народ, сидить при свічках у трьох светрах, намазує марахфон і вірить що гірше вже точно не буде.
18.01.2026 05:25 Відповісти
+52
Ай яй яй яй, а хто ж це зробив, ********? Друзяка дитинствп Ze чи може Зінка?
Ви, ********, зробили це РАЗОМ.
18.01.2026 04:40 Відповісти
+38
Мародер зеОманський завів Україну у енергетичну пастку. Він не готував захисні споруди енергетичних об'єктів і не будував невеликі енергооб'єкти, щоб одним вибухом не могли бути знищеними, в замість цього мародерив кошти і відправляв двушки москалям, про що свідчить викриті детективами НАБУ факти мародерства. Мародер зеОманський, перетворив Україну на корабель який пливе в розбурханому морі без стерна і вітрил.
18.01.2026 06:12 Відповісти
в той Хмара де всі ці роки був , у засланні в Шушинском ?! ох ви і дебіли
18.01.2026 13:35 Відповісти
якби ні кацапи,українці так її жили хохлами )))))))
18.01.2026 13:33 Відповісти
Черговий "Свинарчук" Зеленського..... Вова казав піде якщо знайдуть..... Вова вже цілу шоблу "Свинарчуків" у тебе знайшли..... а де там Білецький з м'якими іграшками, вже виїхав під ОПу???!
18.01.2026 13:42 Відповісти
Не ображайте Гладковського. За сім років НІХТО не зміг довести його вини. Навіть найвеличніший борець з корупцією))) Думаю, це була просто передвиборча побрехенька.
19.01.2026 12:23 Відповісти
Почитайте що означають лапки- ("").
19.01.2026 15:50 Відповісти
зелені таргани, - бігооом марш!
в усі боки
Баканов піде на сдєлку з прокурором-інвалідам і сдасть усіх, хто розмінував Чонгар, і ващє буде жах
18.01.2026 13:44 Відповісти
Дійсно, і чого ж це не виходять на кордони 91 року?! А винні кляті ухилянти як завжди, не отакі щури не міндичи не ворюги.
18.01.2026 13:45 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/61925 Борислав Береза:
Дуже чекав на реакцію НАБУ та САП на інформацію, яка була оприлюднена у мене на ефірі. Її не було. Зовсім. Хоча я вже знаю, що там ефір подивилися. Так само немає жодної реакції з боку президента України Володимира Зеленського, який і поставив Івана Баканова на чолі СБУ та дав тому можливість створити організоване злочинне угрупування разом з бригади Генералом Наумовим.
Але цю інформацію не помітили ще і деякі наші ЗМІ. Здивований, що Українська правда та Дзеркало тижня не згадали про це. Це мабуть тому, що неділя і всі відпочивають. Тож варто почекати? І дуже хочеться почути думку з приводу цієї інформації від наших професійних антикорупціонерів від ЦПК і Шабуніна до Мартини Богуславець. Чи може не варто на це звертати уваги? А то якось дивно всі взяли паузу. І якщо я добре розумію чому Семен Кривонос, як очільник НАБУ, не хоче вручати підозру Єрмаку і Бакановим займатися, то чому інші зайняли таку позицію мені дуже цікаво.
18.01.2026 13:45 Відповісти
Басню слон і моська читали?
18.01.2026 13:55 Відповісти
Виборці Зеленського слухають, як Баканов та Наумов побудували в СБУ систему "неформальних платежів" із бізнесу та торгівлю санкціями РНБО

18.01.2026 14:01 Відповісти
А от цікаво. Чи посадять когось до тюрми, нарешті, чи ні???
18.01.2026 14:40 Відповісти
Ніт
18.01.2026 17:51 Відповісти
Володенька, кого ж ты туда поназначал? Или без шансов? Кого не назначь получишь бакановых с наумовыми? Малюка похоже тоже запачкали наездом на НАБУ, а значит и на него был компромат... Дичина якась, та всім і так давно відомо, що саме СБУ кришує практично все в Україні! Є бойове крило, якому шана й подяуа, а є оці щури з безмежною владою над усим!
18.01.2026 16:14 Відповісти
А хто ж обирав цю чудову владу Слуг народу?
18.01.2026 16:33 Відповісти
Що там на кордоні? Ворота відкиті? Ню-Ню
18.01.2026 17:13 Відповісти
Допоки неZEнайка клеє дурня ( і ніхто йому не указ )))... Країна вже майже рухнула і то геть по усім напрямкам. Ця система гнила !
18.01.2026 17:49 Відповісти
такого чесного голови служби безпеки у нас ще не було- сказав якось зеленський
18.01.2026 18:22 Відповісти
Ваня Баканов дуже, дуже потужний менеджер, він мабуть дуже добре знає хто і по чиїй команді розмінував Чонгар. Якби він розказав Президенту то він ввів би потужні санкції і позбавив би громадянства зрадника.
18.01.2026 18:42 Відповісти
Ваня Баканов помітив і відреагував, прикметно, що в серливому "срана" гужви-крюкової:
https://t.me/sam_svit/10108 «Замысел понятен: продолжить дискредитацию верховного главнокомандующего (Зеленского - Ред.) любой ценой, продолжить дестабилизацию монобольшинства, чтобы заставить Зеленского повторить "подвиг" предшественника (Порошенко - Ред.) по сдаче врагу территории при содействии уклониста Березы», - заявил Иван Баканов.
18.01.2026 20:13 Відповісти
Портрет, а гроші брав реальні і в великій кількості. Цікаво що за держзраду зараз не саджають. Принаймні сране СБУ. Там це НОРМ. Ну то хоч за корупцію НАБУ притягне. Людина готова свідчити, доказами допоможе. Хоча і до НАБУ є питання. Подивимось як вони зреагують на це інтерв'ю. Бо і Ваня, і Дєрьмачина, і Галущенко і багато інших фігурантів гуляють собі на свободі абсолютно свободно і продовжують свою діяльність через свою агентуру.
18.01.2026 21:19 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/61934 Борислав Береза:
Цікаво, чому, як тільки друзяку президента ловлять на корупції, то він починає волати, що викриття його корупції - це в інтересах Росії? Що ж цією шелупонью не так?
«Задум зрозумілий: продовжити дискредитацію верховного головнокомандувача за будь-яку ціну, продовжити дестабілізацію монобільшості, щоб змусити Зеленського повторити "подвиг" попередника (Порошенка) по здачі ворогові території за сприяння ухилянта Берези», - заявив Іван Баканов виправдовуючись після оприлюднення інформації Сергієм Ваганяном про ОЗУ під керівництвом Баканова та Наумова.
Ну, що я можу сказати? Ухилянт? В той момент, коли Баканов вже звалив з України 24.02.22, то я був в Києві. Коли Баканов рахував бабло та займався корупцією, то я був у Бахмуті. І ця чмоня знає про це. А я знаю, шо жодного разу ця квартальська тварина навіть не спробувала приєднатися до захисту держави. Попри це він ще і сина свого заховав в СБУ, щоб його не мобілізували. Про це журналісти зробили гарний сюжет. Але все це дрібниці, навіть те, що ця шмаркля дала наказ заступнику Голові СБУ Анатолію Сандурському використовувати ДВКР СБУ для незаконного слідкування за солдатом ЗСУ Березою Б.Ю. у 2022 році. До речі, Сандурський був звільнений після того, як я виявив, що він керує слідкуванням. Коли я був списаний з лав ЗСУ, то слідкування за мною тривало і далі. До речі, це було за рахунок держави. А в чому користь для держави? Ні в чому? Виключно забаганки шоуменів? Ню-ню...
Важливо інше. Баканов, який привів до СБУ Наумова та Кулінича, діяв так в інтересах України і підіймав цим обороноздатність України чи послаблював Україну та полегшував Росії захоплення територій? Відповідь на поверхні. А головне питання, що ж це за колектив моральних уродів, таких як Міндіч і Баканов, яких Володимир Зеленський привів у владу? Особливо після того, що ми знаємо тепер про "двушечку на Москву". Цинічні блазні.
Ну, і Ваня **********. Відео тепер вийде раніше. Володимир Зеленський, ви це зробили разом.
19.01.2026 04:18 Відповісти
Українці варті такого шобла, бо проміняли Президента на шмарклю.
19.01.2026 15:09 Відповісти
Друга серія, кому цікаво: https://youtube.com/live/bnAD5qPRs3E
21.01.2026 22:59 Відповісти
