Баканов та Наумов побудували в СБУ систему "неформальних платежів" із бізнесу та торгівлю санкціями РНБО,- розслідування
Під час перебування Івана Баканова на посаді голови СБУ служба була перетворена на інструмент системного рекету. Баканов разом із тодішнім генералом СБУ Андрієм Наумовим, підозрюваним у передачі конфіденційної інформації Росії, побудували в СБУ систему неформальних платежів із бізнесу та торгівлі санкціями РНБО.
Про це розповів бізнесмен Сергій Ваганян в інтерв’ю для народного депутата VIII скликання Борислава Берези, інформує Цензор.НЕТ.
На початку розмови Ваганян розповів про свій бізнес. Він займався поставками медичних товарів, а також вирощуванням зерна.
Також підприємець розповів, що був знайомий із вихідцями з "Кварталу 95" ще до президентства Володимира Зеленського.
"Знайомий я з ними багато років. Років 10. Вони обслуговували мої сімейні і корпоративні свята. Вони організовували артистів, організовували шоу-програми. І так ми познайомились. Стосунки були близькі, що ми разом їздили на відпочинки. Один одному допомагали будувати будинки. Фінансово і технічно допомагав будувати будинок для Міки Фаталова (шоумен студії "Квартал 95", - ред.), - розповів бізнесмен.
Згодом, за словами Ваганяна, він почав тісніше спілкуватися із Бакановим та Наумовим.
"Я почав спілкуватися більше з Андрієм Наумовим і з Іваном Бакановим. Наумова я знав ще за часів його роботи в Генеральній прокуратурі... Я не був частиною команди Зеленського, я був частиною команди Баканова і Наумова. Я був частиною команди СБУ", - сказав бізнесмен.
Платежі з бізнесу
Береза поцікавився, якою була роль Ваганяна в команді Баканова-Наумова.
"Трапилося те, що не повинно було трапитися. На дуже тісних і дружніх стосунках з цими людьми і багатьма представниками керівного складу СБУ як центрального апарату, так і обласних управлінь, була "фінансова співпраця" в плані того, що я сплачував їм зі свого прибутку, з експорту зерна, яке я продавав за кордон, сплачував певний відсоток. Певну "подяку"", - сказав бізнесмен.
Спочатку, за словами підприємця, це були подарунки — меблі, броньовані авто, коштовності для Наумова та Баканова.
"Потім ця історія переросла у певний відсоток, який доходив до 30–50% з прибутку", - розповів Ваганян.
В обмін, за словами бізнесмена, обіцяли безперешкодну роботу та відсутність обшуків від контролюючих органів.
"Вони мене добровільно-примусово доїли. Думаю, що більшість підприємців також це роблять, але не в такий спосіб - прямий, як це робив я. Мені в прямий спосіб дозволяли мої відносини з ними. Я був вхожий у Службу безпеки України 24/7. У мене були картки і я безперешкодно з автомобілями охорони в'їжджав на територію, перепустки були", - розповів Ваганян.
За словами бізнесмена, хабарі для Наумова та Баканова він іноді перевозив власним вертольотом. На місяць це були мільйони доларів, іноді - 10 мільйонів.
В ефірі також було продемонстровано фото, які надав Ваганян.
Зокрема, гроші, які, за словами Ваганяна, рахував Баканов;
кошти на столі у Наумова;
гроші в броньованому авто Баканова.
Ваганян стверджує, що він не єдиний бізнесмен, в якого, за його словами, "забрали майже все".
"Я не єдиний такий бізнесмен. Я знаю ще багато людей, але вони чомусь мовчать. Деяких, хто намагався захиститись себе, ліквідували", - каже підприємець.
На запитання, чому Ваганян почав фіксувати все на фото та відео, бізнесмен відповів:
"Я побачив, як себе поводять Наумов та Баканов дуже безкарно. У мене, мабуть, спрацював інстинкт самозбереження. Тому, що я розумів, що після певних подій, які вони робили вчинки по відношенню до людей, з якими вони дуже давно знайомі, вони були для мене небезпечними. Я зрозумів, що мені треба страхуватися. Йдеться про фізичну, і юридичну безпеку... Вони двічі хотіли мене ліквідувати, був замах на мене", - сказав бізнесмен, додавши, що розслідування нічим не завершилося.
Ваганян уточнив, що це відбулося після конфлікту, коли його спробували "кинути".
Торгівля санкціями
Також бізнесмен розповів про використання санкцій РНБО для тиску на бізнес. За його словами, у схемах "торгували санкціями" — не лише накладенням, а й зняттям або ненакладенням.
Окремий проєкт Наумова і Баканова, за свідченням бізнесмена, стосувався імпорту електроніки та товарів широкого вжитку: гравців заводили через Олександра Акста без сплати податків.
Сотні мільйонів гривень щомісяця не надходили до бюджету й, за словами Ваганяна, осідали в кишенях Акста, Наумова та Баканова.
Коли частина бізнесу відмовилась "заходити" у схему, Акст, за твердженням Ваганяна, запропонував Наумову використати санкції РНБО.
"Акста люди підготували досьє на конкурентів, передали Наумову документи "допрацювали в СБУ" і спрямували в РНБО", - сказав Ваганян.
На запитання, чи розумів, Баканов, що відбувається, підприємець відповів:
"Баканова цікавили лише кошти: йому називали фінальний результат — і він погоджувався".
Ваганян додав, що готовий співпрацювати із НАБУ та САП: надавати інформацію та брати участь у слідчих діях.
Наразі бізнесмен перебуває за межами України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
в усі боки
Баканов піде на сдєлку з прокурором-інвалідам і сдасть усіх, хто розмінував Чонгар, і ващє буде жах
Дуже чекав на реакцію НАБУ та САП на інформацію, яка була оприлюднена у мене на ефірі. Її не було. Зовсім. Хоча я вже знаю, що там ефір подивилися. Так само немає жодної реакції з боку президента України Володимира Зеленського, який і поставив Івана Баканова на чолі СБУ та дав тому можливість створити організоване злочинне угрупування разом з бригади Генералом Наумовим.
Але цю інформацію не помітили ще і деякі наші ЗМІ. Здивований, що Українська правда та Дзеркало тижня не згадали про це. Це мабуть тому, що неділя і всі відпочивають. Тож варто почекати? І дуже хочеться почути думку з приводу цієї інформації від наших професійних антикорупціонерів від ЦПК і Шабуніна до Мартини Богуславець. Чи може не варто на це звертати уваги? А то якось дивно всі взяли паузу. І якщо я добре розумію чому Семен Кривонос, як очільник НАБУ, не хоче вручати підозру Єрмаку і Бакановим займатися, то чому інші зайняли таку позицію мені дуже цікаво.
https://t.me/sam_svit/10108 «Замысел понятен: продолжить дискредитацию верховного главнокомандующего (Зеленского - Ред.) любой ценой, продолжить дестабилизацию монобольшинства, чтобы заставить Зеленского повторить "подвиг" предшественника (Порошенко - Ред.) по сдаче врагу территории при содействии уклониста Березы», - заявил Иван Баканов.
Цікаво, чому, як тільки друзяку президента ловлять на корупції, то він починає волати, що викриття його корупції - це в інтересах Росії? Що ж цією шелупонью не так?
«Задум зрозумілий: продовжити дискредитацію верховного головнокомандувача за будь-яку ціну, продовжити дестабілізацію монобільшості, щоб змусити Зеленського повторити "подвиг" попередника (Порошенка) по здачі ворогові території за сприяння ухилянта Берези», - заявив Іван Баканов виправдовуючись після оприлюднення інформації Сергієм Ваганяном про ОЗУ під керівництвом Баканова та Наумова.
Ну, що я можу сказати? Ухилянт? В той момент, коли Баканов вже звалив з України 24.02.22, то я був в Києві. Коли Баканов рахував бабло та займався корупцією, то я був у Бахмуті. І ця чмоня знає про це. А я знаю, шо жодного разу ця квартальська тварина навіть не спробувала приєднатися до захисту держави. Попри це він ще і сина свого заховав в СБУ, щоб його не мобілізували. Про це журналісти зробили гарний сюжет. Але все це дрібниці, навіть те, що ця шмаркля дала наказ заступнику Голові СБУ Анатолію Сандурському використовувати ДВКР СБУ для незаконного слідкування за солдатом ЗСУ Березою Б.Ю. у 2022 році. До речі, Сандурський був звільнений після того, як я виявив, що він керує слідкуванням. Коли я був списаний з лав ЗСУ, то слідкування за мною тривало і далі. До речі, це було за рахунок держави. А в чому користь для держави? Ні в чому? Виключно забаганки шоуменів? Ню-ню...
Важливо інше. Баканов, який привів до СБУ Наумова та Кулінича, діяв так в інтересах України і підіймав цим обороноздатність України чи послаблював Україну та полегшував Росії захоплення територій? Відповідь на поверхні. А головне питання, що ж це за колектив моральних уродів, таких як Міндіч і Баканов, яких Володимир Зеленський привів у владу? Особливо після того, що ми знаємо тепер про "двушечку на Москву". Цинічні блазні.
Ну, і Ваня **********. Відео тепер вийде раніше. Володимир Зеленський, ви це зробили разом.