УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8607 відвідувачів онлайн
Новини Суд над ексгенералом СБУ Наумовим у Сербії
1 046 20

Австрійський суд розгляне питання екстрадиції ексгенерала СБУ Наумова в Україну, - ДБР

наумова можуть передати Україні

Регіональний суд Корнойбурга в Австрії найближчим розгляне питання щодо видачі Україні колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Державне бюро розслідувань та Міністерство юстиції Украіни підтримують активний діалог із правоохоронцями Австрії щодо застосування цього правового механізму.

Прізвища ексгенерала СБУ ДБР не називає, втім з матеріалів справи відомо, що йдеться про ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апеляційний суд у Сербії підтвердив вирок ексгенералу СБУ Наумову

Досудове розслідування завершено

Також нагадують, що в Україні слідчі ДБР завершили стосовно нього досудове розслідування за низкою статей кримінального кодексу.

Після відбування річного терміну ув’язнення в Сербії за порушення місцевого законодавства, експосадовець, за інформацією українських правоохоронців, у жовтні 2025 року переїхав в Австрію, про що були поінформовані австрійські колеги.

Завдяки чіткій взаємодії з офісом Генерального прокурора та Мін'юстом України необхідні для екстрадиції документи були оперативно підготовлені та передані компетентним органам республіки Австрія.

"ДБР очікує на справедливе рішення австрійської Феміди щодо екстрадиції ексгенерала, після чого обґрунтовані звинувачення щодо нього розгляне український суд", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ексгенерал СБУ Наумов перед війною купив 3 елітні квартири в Туреччині за 17,4 млн грн, - ЗМІ. ФОТО

Справа Наумова

  • У січні 2024 року колишній генерал, ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, якого в Сербії засудили до року ув’язнення за відмивання коштів, вийшов на волю.
  • У суді уточнили, що Наумов вийшов з сербської в'язниці ще на початку грудня 2023 року. Однак через розгляд апеляції на вирок в нього вилучили документи та заборонили залишати територію країни.
  • В Україні щодо Наумова є два кримінальні провадження. Одне стосується одночасного отримання зарплати в СБУ та на держпідприємстві, на якому Наумов працював до приходу в спецслужбу. Інше – періоду, коли він керував "Центром організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження". За версією слідства, Наумов уклав із фіктивним підприємством завідомо невигідний договір та безпідставно нараховував собі премії.
  • З літа 2019 по літо 2021 року Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ під керівництвом Івана Баканова. У жовтні 2020 року президент Володимир Зеленський присвоїв Наумову військове звання бригадного генерала, щоправда, на початку повномасштабного вторгнення позбавив його, назвавши експосадовця СБУ "зрадником".
  • Наумов виїхав з України напередодні вторгнення Росії, а влітку 2022 року його затримали в Сербії з незадекларованою готівкою – близько 600 тис. євро та $120 тис. Там проти нього відкрили справу і відправили до слідчого ізолятора.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

Австрія (1017) екстрадиція (448) ДБР (3786) Наумов Андрій (70)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Наумов багато знає про кротівник у владі України (сам є кротом). Чи зацікавлена зелена камарилья у оприлюдненні усього, що знає Наумов у рамках слідства? Запитання риторичне.
показати весь коментар
25.10.2025 15:21 Відповісти
+4
Лєйтєнант баканов де?
показати весь коментар
25.10.2025 15:30 Відповісти
+4
Так Наумов уже дает интервью русне, где рассказывает про "режим" в Украине. Да уж, привел Зеленский дерьма в руководство СБУ вместе со своим дружком Бакановым.
показати весь коментар
25.10.2025 15:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Австрійський? Так це на століття... По фірташу він скільки вже розглядає?
показати весь коментар
25.10.2025 15:15 Відповісти
Фірташ та інші:ригоАНАЛИ з батальйону «ВІДЕНЬ», зтурбовані???? Але не глибоко, всього на пів шишечки…
Московська агентура під прикриттям, типу «баширов-петров», з посвідченням журнашлюх, почали вищати про права людьоф….
показати весь коментар
25.10.2025 15:52 Відповісти
Не відправлять в Україну - скаже шо він політично переслідуваний а на Заході це як ганчірка для бика
показати весь коментар
25.10.2025 15:20 Відповісти
Наумов багато знає про кротівник у владі України (сам є кротом). Чи зацікавлена зелена камарилья у оприлюдненні усього, що знає Наумов у рамках слідства? Запитання риторичне.
показати весь коментар
25.10.2025 15:21 Відповісти
Уже рассказывает. Вначале западным СМИ, теперь пид@арским.



https://antikor.ua/articles/799135-beglyj_general_andrej_naumov_vyshel_na_svjazj_eks-glava_vnutrennej_bezopasnosti_sbu_dal_intervjju_rossijskim_propagandistam
показати весь коментар
25.10.2025 15:37 Відповісти
навіщо він нам тут...прикопати зрадника там, але перед цим позадавати питання та так щоб відповів
показати весь коментар
25.10.2025 15:26 Відповісти
Лєйтєнант баканов де?
показати весь коментар
25.10.2025 15:30 Відповісти
Банкову бачили?
там таких баканових - мамо не лийте сльози...
показати весь коментар
25.10.2025 15:38 Відповісти
Так Наумов уже дает интервью русне, где рассказывает про "режим" в Украине. Да уж, привел Зеленский дерьма в руководство СБУ вместе со своим дружком Бакановым.
показати весь коментар
25.10.2025 15:32 Відповісти
точнее "дерьма в руководство страньі"...
показати весь коментар
25.10.2025 15:45 Відповісти
И туда тоже. Каков поп - таков и приход. Подбирал подобное себе.
показати весь коментар
25.10.2025 15:52 Відповісти
псіну на суд країни яку він предав.
і бакланова - казлу самокат в камеру!
показати весь коментар
25.10.2025 15:36 Відповісти
Де вони (наші президенти )беруть таких покидьків, щоб робити бригадними генералами , нач СБУ (колишній), керівниками оп, міністром єднання ? Патріоти та квіт суспільства на фронті, а мразота та крадії лізуть до влади а обранці народу їм потурають.
показати весь коментар
25.10.2025 15:49 Відповісти
Обирають за зовнішністю. Найогидніші пики можуть статиспікерами верховної ради чи секретарями рнбо, хто схожий на бібізяну але не такий огидний - лише головою фракції, дуркуваті але зовні більш менш - очільниками гру і так далі.
показати весь коментар
25.10.2025 16:18 Відповісти
Резніков і баканов, підпишуться за нього як адвокати, після отих курсів, аж у Полтаві!?!? Їм же, і палітурки вручили про успішну проплату їх науки!?!?
показати весь коментар
25.10.2025 15:56 Відповісти
Ой! А хто ж це зробив?

Зе і призначив в управління СБУ агентів ФСБ. Уявляєте, баканов та його зами кулініч, криворучко та наумов зрадники, котрих напередодні війни призначив "патріот" зє своїми наказами.

Через кілька днів після призначення наумова замом баканова, зе своїм наказом наумову дав звання бригадного генерала.
Служба безпеки України (СБУ), голова якої іван баканов мав займатися захистом державності, контррозвідкою та охороняти державні таємниці. Проте на ділі все виявляється не зовсім так. З'ясовується, що деякі співробітники відомства під час війни перейшли на бік противника. Або навіть тікали з України перед самісіньким нападом на неї російської армії.
До речі, а зараз де сам баканов?!
«Зараз у мене немає часу займатися усіма зрадниками, але поступово всі вони покарання отримають, тому вже більше не генерали ексначальник управління внутрішньої безпеки СБУ Наумов Андрій Олегович та ексначальник управління Служби безпеки в Херсонській області Криворучко Сергій Олександрович», - заявив президент 31 березня, трохи більше як через місяць після початку війни.
показати весь коментар
25.10.2025 16:04 Відповісти
З наумовим все зрозуміло. А що з тим під""ом, який його призначив?
Давав йому звання. Що з ним робити?
показати весь коментар
25.10.2025 16:08 Відповісти
Не на часі.А потім відповідати буде ні перед ким.Все просто.
показати весь коментар
25.10.2025 16:20 Відповісти
Так хто ж його в Україну впустить. Це ж кому потрібен завий геморой.
показати весь коментар
25.10.2025 16:22 Відповісти
А шо букмекери кажуть? Гадаю, не віддадуть
показати весь коментар
25.10.2025 16:24 Відповісти
 
 