Австрійський суд розгляне питання екстрадиції ексгенерала СБУ Наумова в Україну, - ДБР

Регіональний суд Корнойбурга в Австрії найближчим розгляне питання щодо видачі Україні колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.

Державне бюро розслідувань та Міністерство юстиції Украіни підтримують активний діалог із правоохоронцями Австрії щодо застосування цього правового механізму.

Прізвища ексгенерала СБУ ДБР не називає, втім з матеріалів справи відомо, що йдеться про ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Досудове розслідування завершено

Також нагадують, що в Україні слідчі ДБР завершили стосовно нього досудове розслідування за низкою статей кримінального кодексу.

Після відбування річного терміну ув’язнення в Сербії за порушення місцевого законодавства, експосадовець, за інформацією українських правоохоронців, у жовтні 2025 року переїхав в Австрію, про що були поінформовані австрійські колеги.

Завдяки чіткій взаємодії з офісом Генерального прокурора та Мін'юстом України необхідні для екстрадиції документи були оперативно підготовлені та передані компетентним органам республіки Австрія.

"ДБР очікує на справедливе рішення австрійської Феміди щодо екстрадиції ексгенерала, після чого обґрунтовані звинувачення щодо нього розгляне український суд", - йдеться у повідомленні.

Справа Наумова

У січні 2024 року колишній генерал, ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, якого в Сербії засудили до року ув’язнення за відмивання коштів, вийшов на волю.

У суді уточнили, що Наумов вийшов з сербської в'язниці ще на початку грудня 2023 року. Однак через розгляд апеляції на вирок в нього вилучили документи та заборонили залишати територію країни.

В Україні щодо Наумова є два кримінальні провадження. Одне стосується одночасного отримання зарплати в СБУ та на держпідприємстві, на якому Наумов працював до приходу в спецслужбу. Інше – періоду, коли він керував "Центром організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження". За версією слідства, Наумов уклав із фіктивним підприємством завідомо невигідний договір та безпідставно нараховував собі премії.

З літа 2019 по літо 2021 року Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ під керівництвом Івана Баканова. У жовтні 2020 року президент Володимир Зеленський присвоїв Наумову військове звання бригадного генерала, щоправда, на початку повномасштабного вторгнення позбавив його, назвавши експосадовця СБУ "зрадником".

Наумов виїхав з України напередодні вторгнення Росії, а влітку 2022 року його затримали в Сербії з незадекларованою готівкою – близько 600 тис. євро та $120 тис. Там проти нього відкрили справу і відправили до слідчого ізолятора.

