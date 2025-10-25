Австрійський суд розгляне питання екстрадиції ексгенерала СБУ Наумова в Україну, - ДБР
Регіональний суд Корнойбурга в Австрії найближчим розгляне питання щодо видачі Україні колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Державне бюро розслідувань та Міністерство юстиції Украіни підтримують активний діалог із правоохоронцями Австрії щодо застосування цього правового механізму.
Прізвища ексгенерала СБУ ДБР не називає, втім з матеріалів справи відомо, що йдеться про ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.
Досудове розслідування завершено
Також нагадують, що в Україні слідчі ДБР завершили стосовно нього досудове розслідування за низкою статей кримінального кодексу.
Після відбування річного терміну ув’язнення в Сербії за порушення місцевого законодавства, експосадовець, за інформацією українських правоохоронців, у жовтні 2025 року переїхав в Австрію, про що були поінформовані австрійські колеги.
Завдяки чіткій взаємодії з офісом Генерального прокурора та Мін'юстом України необхідні для екстрадиції документи були оперативно підготовлені та передані компетентним органам республіки Австрія.
"ДБР очікує на справедливе рішення австрійської Феміди щодо екстрадиції ексгенерала, після чого обґрунтовані звинувачення щодо нього розгляне український суд", - йдеться у повідомленні.
Справа Наумова
- У січні 2024 року колишній генерал, ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, якого в Сербії засудили до року ув’язнення за відмивання коштів, вийшов на волю.
- У суді уточнили, що Наумов вийшов з сербської в'язниці ще на початку грудня 2023 року. Однак через розгляд апеляції на вирок в нього вилучили документи та заборонили залишати територію країни.
- В Україні щодо Наумова є два кримінальні провадження. Одне стосується одночасного отримання зарплати в СБУ та на держпідприємстві, на якому Наумов працював до приходу в спецслужбу. Інше – періоду, коли він керував "Центром організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження". За версією слідства, Наумов уклав із фіктивним підприємством завідомо невигідний договір та безпідставно нараховував собі премії.
- З літа 2019 по літо 2021 року Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ під керівництвом Івана Баканова. У жовтні 2020 року президент Володимир Зеленський присвоїв Наумову військове звання бригадного генерала, щоправда, на початку повномасштабного вторгнення позбавив його, назвавши експосадовця СБУ "зрадником".
- Наумов виїхав з України напередодні вторгнення Росії, а влітку 2022 року його затримали в Сербії з незадекларованою готівкою – близько 600 тис. євро та $120 тис. Там проти нього відкрили справу і відправили до слідчого ізолятора.
Московська агентура під прикриттям, типу «баширов-петров», з посвідченням журнашлюх, почали вищати про права людьоф….
https://antikor.ua/articles/799135-beglyj_general_andrej_naumov_vyshel_na_svjazj_eks-glava_vnutrennej_bezopasnosti_sbu_dal_intervjju_rossijskim_propagandistam
там таких баканових - мамо не лийте сльози...
і бакланова - казлу самокат в камеру!
Зе і призначив в управління СБУ агентів ФСБ. Уявляєте, баканов та його зами кулініч, криворучко та наумов зрадники, котрих напередодні війни призначив "патріот" зє своїми наказами.
Через кілька днів після призначення наумова замом баканова, зе своїм наказом наумову дав звання бригадного генерала.
Служба безпеки України (СБУ), голова якої іван баканов мав займатися захистом державності, контррозвідкою та охороняти державні таємниці. Проте на ділі все виявляється не зовсім так. З'ясовується, що деякі співробітники відомства під час війни перейшли на бік противника. Або навіть тікали з України перед самісіньким нападом на неї російської армії.
До речі, а зараз де сам баканов?!
«Зараз у мене немає часу займатися усіма зрадниками, але поступово всі вони покарання отримають, тому вже більше не генерали ексначальник управління внутрішньої безпеки СБУ Наумов Андрій Олегович та ексначальник управління Служби безпеки в Херсонській області Криворучко Сергій Олександрович», - заявив президент 31 березня, трохи більше як через місяць після початку війни.
Давав йому звання. Що з ним робити?