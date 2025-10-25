Австрийский суд рассмотрит вопрос экстрадиции экс-генерала СБУ Наумова в Украину, - ГБР
Региональный суд Корнойбурга в Австрии в ближайшее время рассмотрит вопрос о выдаче Украине бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Государственное бюро расследований и Министерство юстиции Украины поддерживают активный диалог с правоохранителями Австрии по применению этого правового механизма.
Фамилии экс-генерала СБУ ГБР не называет, впрочем, из материалов дела известно, что речь идет об экс-начальнике Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрее Наумове.
Досудебное расследование завершено
Также напоминается, что в Украине следователи ГБР завершили в отношении него досудебное расследование по ряду статей уголовного кодекса.
После отбывания годичного срока заключения в Сербии за нарушение местного законодательства, экс-чиновник, по информации украинских правоохранителей, в октябре 2025 года переехал в Австрию, о чем были проинформированы австрийские коллеги.
Благодаря четкому взаимодействию с офисом Генерального прокурора и Минюстом Украины необходимые для экстрадиции документы были оперативно подготовлены и переданы компетентным органам республики Австрия.
"ГБР ожидает справедливого решения австрийской Фемиды по экстрадиции экс-генерала, после чего обоснованные обвинения в отношении него рассмотрит украинский суд", - говорится в сообщении.
Дело Наумова
- В январе 2024 года бывший генерал, экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, которого в Сербии приговорили к году заключения за отмывание средств, вышел на свободу.
- В суде уточнили, что Наумов вышел из сербской тюрьмы еще в начале декабря 2023 года. Однако из-за рассмотрения апелляции на приговор у него изъяли документы и запретили покидать территорию страны.
- В Украине в отношении Наумова есть два уголовных производства. Одно касается одновременного получения зарплаты в СБУ и на госпредприятии, на котором Наумов работал до прихода в спецслужбу. Другое - периода, когда он руководил "Центром организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения". По версии следствия, Наумов заключил с фиктивным предприятием заведомо невыгодный договор и безосновательно начислял себе премии.
- С лета 2019 по лето 2021 года Наумов возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ под руководством Ивана Баканова. В октябре 2020 года президент Владимир Зеленский присвоил Наумову воинское звание бригадного генерала, правда, в начале полномасштабного вторжения лишил его, назвав экс-чиновника СБУ "предателем".
- Наумов выехал из Украины накануне вторжения России, а летом 2022 года его задержали в Сербии с незадекларированной наличностью - около 600 тыс. евро и $120 тыс. Там против него открыли дело и отправили в следственный изолятор.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Московська агентура під прикриттям, типу «баширов-петров», з посвідченням журнашлюх, почали вищати про права людьоф….
https://antikor.ua/articles/799135-beglyj_general_andrej_naumov_vyshel_na_svjazj_eks-glava_vnutrennej_bezopasnosti_sbu_dal_intervjju_rossijskim_propagandistam
там таких баканових - мамо не лийте сльози...
і бакланова - казлу самокат в камеру!
Зе і призначив в управління СБУ агентів ФСБ. Уявляєте, баканов та його зами кулініч, криворучко та наумов зрадники, котрих напередодні війни призначив "патріот" зє своїми наказами.
Через кілька днів після призначення наумова замом баканова, зе своїм наказом наумову дав звання бригадного генерала.
Служба безпеки України (СБУ), голова якої іван баканов мав займатися захистом державності, контррозвідкою та охороняти державні таємниці. Проте на ділі все виявляється не зовсім так. З'ясовується, що деякі співробітники відомства під час війни перейшли на бік противника. Або навіть тікали з України перед самісіньким нападом на неї російської армії.
До речі, а зараз де сам баканов?!
«Зараз у мене немає часу займатися усіма зрадниками, але поступово всі вони покарання отримають, тому вже більше не генерали ексначальник управління внутрішньої безпеки СБУ Наумов Андрій Олегович та ексначальник управління Служби безпеки в Херсонській області Криворучко Сергій Олександрович», - заявив президент 31 березня, трохи більше як через місяць після початку війни.
Давав йому звання. Що з ним робити?