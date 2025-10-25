Австрийский суд рассмотрит вопрос экстрадиции экс-генерала СБУ Наумова в Украину, - ГБР

Региональный суд Корнойбурга в Австрии в ближайшее время рассмотрит вопрос о выдаче Украине бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ.

Государственное бюро расследований и Министерство юстиции Украины поддерживают активный диалог с правоохранителями Австрии по применению этого правового механизма.

Фамилии экс-генерала СБУ ГБР не называет, впрочем, из материалов дела известно, что речь идет об экс-начальнике Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрее Наумове.

Досудебное расследование завершено

Также напоминается, что в Украине следователи ГБР завершили в отношении него досудебное расследование по ряду статей уголовного кодекса.

После отбывания годичного срока заключения в Сербии за нарушение местного законодательства, экс-чиновник, по информации украинских правоохранителей, в октябре 2025 года переехал в Австрию, о чем были проинформированы австрийские коллеги.

Благодаря четкому взаимодействию с офисом Генерального прокурора и Минюстом Украины необходимые для экстрадиции документы были оперативно подготовлены и переданы компетентным органам республики Австрия.

"ГБР ожидает справедливого решения австрийской Фемиды по экстрадиции экс-генерала, после чего обоснованные обвинения в отношении него рассмотрит украинский суд", - говорится в сообщении.

Дело Наумова

В январе 2024 года бывший генерал, экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, которого в Сербии приговорили к году заключения за отмывание средств, вышел на свободу.

В суде уточнили, что Наумов вышел из сербской тюрьмы еще в начале декабря 2023 года. Однако из-за рассмотрения апелляции на приговор у него изъяли документы и запретили покидать территорию страны.

В Украине в отношении Наумова есть два уголовных производства. Одно касается одновременного получения зарплаты в СБУ и на госпредприятии, на котором Наумов работал до прихода в спецслужбу. Другое - периода, когда он руководил "Центром организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения". По версии следствия, Наумов заключил с фиктивным предприятием заведомо невыгодный договор и безосновательно начислял себе премии.

С лета 2019 по лето 2021 года Наумов возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ под руководством Ивана Баканова. В октябре 2020 года президент Владимир Зеленский присвоил Наумову воинское звание бригадного генерала, правда, в начале полномасштабного вторжения лишил его, назвав экс-чиновника СБУ "предателем".

Наумов выехал из Украины накануне вторжения России, а летом 2022 года его задержали в Сербии с незадекларированной наличностью - около 600 тыс. евро и $120 тыс. Там против него открыли дело и отправили в следственный изолятор.

