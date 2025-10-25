РУС
Суд над экс-генералом СБУ Наумовым в Сербии
1 056 20

Австрийский суд рассмотрит вопрос экстрадиции экс-генерала СБУ Наумова в Украину, - ГБР

Наумова могут передать Украине

Региональный суд Корнойбурга в Австрии в ближайшее время рассмотрит вопрос о выдаче Украине бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Государственное бюро расследований и Министерство юстиции Украины поддерживают активный диалог с правоохранителями Австрии по применению этого правового механизма.

Фамилии экс-генерала СБУ ГБР не называет, впрочем, из материалов дела известно, что речь идет об экс-начальнике Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрее Наумове.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апелляционный суд в Сербии подтвердил приговор экс-генералу СБУ Наумову

Досудебное расследование завершено

Также напоминается, что в Украине следователи ГБР завершили в отношении него досудебное расследование по ряду статей уголовного кодекса.

После отбывания годичного срока заключения в Сербии за нарушение местного законодательства, экс-чиновник, по информации украинских правоохранителей, в октябре 2025 года переехал в Австрию, о чем были проинформированы австрийские коллеги.

Благодаря четкому взаимодействию с офисом Генерального прокурора и Минюстом Украины необходимые для экстрадиции документы были оперативно подготовлены и переданы компетентным органам республики Австрия.

"ГБР ожидает справедливого решения австрийской Фемиды по экстрадиции экс-генерала, после чего обоснованные обвинения в отношении него рассмотрит украинский суд", - говорится в сообщении.

Также читайте: Экс-генерал СБУ Наумов перед войной купил 3 элитные квартиры в Турции за 17,4 млн грн, - СМИ. ФОТО

Дело Наумова

  • В январе 2024 года бывший генерал, экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, которого в Сербии приговорили к году заключения за отмывание средств, вышел на свободу.
  • В суде уточнили, что Наумов вышел из сербской тюрьмы еще в начале декабря 2023 года. Однако из-за рассмотрения апелляции на приговор у него изъяли документы и запретили покидать территорию страны.
  • В Украине в отношении Наумова есть два уголовных производства. Одно касается одновременного получения зарплаты в СБУ и на госпредприятии, на котором Наумов работал до прихода в спецслужбу. Другое - периода, когда он руководил "Центром организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения". По версии следствия, Наумов заключил с фиктивным предприятием заведомо невыгодный договор и безосновательно начислял себе премии.
  • С лета 2019 по лето 2021 года Наумов возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ под руководством Ивана Баканова. В октябре 2020 года президент Владимир Зеленский присвоил Наумову воинское звание бригадного генерала, правда, в начале полномасштабного вторжения лишил его, назвав экс-чиновника СБУ "предателем".
  • Наумов выехал из Украины накануне вторжения России, а летом 2022 года его задержали в Сербии с незадекларированной наличностью - около 600 тыс. евро и $120 тыс. Там против него открыли дело и отправили в следственный изолятор.

Автор: 

Австрия (860) экстрадиция (578) ГБР (3258) Наумов Андрей (58)
+5
Наумов багато знає про кротівник у владі України (сам є кротом). Чи зацікавлена зелена камарилья у оприлюдненні усього, що знає Наумов у рамках слідства? Запитання риторичне.
25.10.2025 15:21 Ответить
25.10.2025 15:21 Ответить
+4
Лєйтєнант баканов де?
25.10.2025 15:30 Ответить
25.10.2025 15:30 Ответить
+4
Так Наумов уже дает интервью русне, где рассказывает про "режим" в Украине. Да уж, привел Зеленский дерьма в руководство СБУ вместе со своим дружком Бакановым.
25.10.2025 15:32 Ответить
25.10.2025 15:32 Ответить
Австрійський? Так це на століття... По фірташу він скільки вже розглядає?
25.10.2025 15:15 Ответить
25.10.2025 15:15 Ответить
Фірташ та інші:ригоАНАЛИ з батальйону «ВІДЕНЬ», зтурбовані???? Але не глибоко, всього на пів шишечки…
Московська агентура під прикриттям, типу «баширов-петров», з посвідченням журнашлюх, почали вищати про права людьоф….
25.10.2025 15:52 Ответить
25.10.2025 15:52 Ответить
Не відправлять в Україну - скаже шо він політично переслідуваний а на Заході це як ганчірка для бика
25.10.2025 15:20 Ответить
25.10.2025 15:20 Ответить
Наумов багато знає про кротівник у владі України (сам є кротом). Чи зацікавлена зелена камарилья у оприлюдненні усього, що знає Наумов у рамках слідства? Запитання риторичне.
25.10.2025 15:21 Ответить
25.10.2025 15:21 Ответить
Уже рассказывает. Вначале западным СМИ, теперь пид@арским.



https://antikor.ua/articles/799135-beglyj_general_andrej_naumov_vyshel_na_svjazj_eks-glava_vnutrennej_bezopasnosti_sbu_dal_intervjju_rossijskim_propagandistam
25.10.2025 15:37 Ответить
25.10.2025 15:37 Ответить
навіщо він нам тут...прикопати зрадника там, але перед цим позадавати питання та так щоб відповів
25.10.2025 15:26 Ответить
25.10.2025 15:26 Ответить
Лєйтєнант баканов де?
25.10.2025 15:30 Ответить
25.10.2025 15:30 Ответить
Банкову бачили?
там таких баканових - мамо не лийте сльози...
25.10.2025 15:38 Ответить
25.10.2025 15:38 Ответить
Так Наумов уже дает интервью русне, где рассказывает про "режим" в Украине. Да уж, привел Зеленский дерьма в руководство СБУ вместе со своим дружком Бакановым.
25.10.2025 15:32 Ответить
25.10.2025 15:32 Ответить
точнее "дерьма в руководство страньі"...
25.10.2025 15:45 Ответить
25.10.2025 15:45 Ответить
И туда тоже. Каков поп - таков и приход. Подбирал подобное себе.
25.10.2025 15:52 Ответить
25.10.2025 15:52 Ответить
псіну на суд країни яку він предав.
і бакланова - казлу самокат в камеру!
25.10.2025 15:36 Ответить
25.10.2025 15:36 Ответить
Де вони (наші президенти )беруть таких покидьків, щоб робити бригадними генералами , нач СБУ (колишній), керівниками оп, міністром єднання ? Патріоти та квіт суспільства на фронті, а мразота та крадії лізуть до влади а обранці народу їм потурають.
25.10.2025 15:49 Ответить
25.10.2025 15:49 Ответить
Обирають за зовнішністю. Найогидніші пики можуть статиспікерами верховної ради чи секретарями рнбо, хто схожий на бібізяну але не такий огидний - лише головою фракції, дуркуваті але зовні більш менш - очільниками гру і так далі.
25.10.2025 16:18 Ответить
25.10.2025 16:18 Ответить
Резніков і баканов, підпишуться за нього як адвокати, після отих курсів, аж у Полтаві!?!? Їм же, і палітурки вручили про успішну проплату їх науки!?!?
25.10.2025 15:56 Ответить
25.10.2025 15:56 Ответить
Ой! А хто ж це зробив?

Зе і призначив в управління СБУ агентів ФСБ. Уявляєте, баканов та його зами кулініч, криворучко та наумов зрадники, котрих напередодні війни призначив "патріот" зє своїми наказами.

Через кілька днів після призначення наумова замом баканова, зе своїм наказом наумову дав звання бригадного генерала.
Служба безпеки України (СБУ), голова якої іван баканов мав займатися захистом державності, контррозвідкою та охороняти державні таємниці. Проте на ділі все виявляється не зовсім так. З'ясовується, що деякі співробітники відомства під час війни перейшли на бік противника. Або навіть тікали з України перед самісіньким нападом на неї російської армії.
До речі, а зараз де сам баканов?!
«Зараз у мене немає часу займатися усіма зрадниками, але поступово всі вони покарання отримають, тому вже більше не генерали ексначальник управління внутрішньої безпеки СБУ Наумов Андрій Олегович та ексначальник управління Служби безпеки в Херсонській області Криворучко Сергій Олександрович», - заявив президент 31 березня, трохи більше як через місяць після початку війни.
25.10.2025 16:04 Ответить
25.10.2025 16:04 Ответить
З наумовим все зрозуміло. А що з тим під""ом, який його призначив?
Давав йому звання. Що з ним робити?
25.10.2025 16:08 Ответить
25.10.2025 16:08 Ответить
Не на часі.А потім відповідати буде ні перед ким.Все просто.
25.10.2025 16:20 Ответить
25.10.2025 16:20 Ответить
Так хто ж його в Україну впустить. Це ж кому потрібен завий геморой.
25.10.2025 16:22 Ответить
25.10.2025 16:22 Ответить
А шо букмекери кажуть? Гадаю, не віддадуть
25.10.2025 16:24 Ответить
25.10.2025 16:24 Ответить
 
 