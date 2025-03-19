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Новости Суд над экс-генералом СБУ Наумовым в Сербии
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Апелляционный суд в Сербии подтвердил приговор экс-генералу СБУ Наумову

Суд над Наумовым в Сербии

Апелляционный суд города Ниш в Сербии вынес окончательный вердикт по делу бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, обвиняемого в отмывании денег.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Суд подтвердил решение первой инстанции, согласно которому Наумов приговорен к одному году заключения и штрафу в размере 1700 евро.

Дополнительных деталей пока нет, в частности, учитывается ли предыдущее пребывание Наумова под стражей в срок, определенный приговором. Суд не ответил на запросы Радио Свобода относительно того, какие дальнейшие действия будут приняты и имеет ли Наумов теперь право покинуть страну.

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Дело Наумова

С лета 2019 по лето 2021 года Наумов возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ под руководством Ивана Баканова. В октябре 2020 года президент Владимир Зеленский присвоил Наумову воинское звание бригадного генерала, правда, в начале полномасштабного вторжения лишил его, назвав экс-чиновника СБУ "предателем".

Наумов выехал из Украины накануне вторжения России, а летом 2022 года его задержали в Сербии с незадекларированной наличностью - около 600 тыс. евро и $120 тыс. Там против него открыли дело и отправили в следственный изолятор.

В Украине в отношении Наумова есть два уголовных производства. Одно касается одновременного получения зарплаты в СБУ и на госпредприятии, на котором Наумов работал до прихода в спецслужбу. Другое - периода, когда он руководил "Центром организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения". По версии следствия, Наумов заключил с фиктивным предприятием заведомо невыгодный договор и безосновательно начислял себе премии.

В январе 2024 года Наумов, которого в Сербии приговорили к году заключения за отмывание средств, вышел на свободу. В суде уточнили, что Наумов вышел из сербской тюрьмы еще в начале декабря 2023 года. Однако из-за рассмотрения апелляции на приговор у него изъяли документы и запретили покидать территорию страны.

По запросу Государственного бюро расследований Интерпол 26 августа 2024 года объявил в международный розыск Андрея Наумова.

В октябре 2024 года в Сербии Наумова повторно приговорили к одному году лишения свободы за отмывание денег. Высший суд в Нише также приговорил Наумова к пяти годам выдворения из Сербии с условием, что время отбывания наказания не будет засчитано в вышеупомянутую меру. Решение суда должно быть подтверждено апелляционным судом, чтобы оно было окончательным.

Автор: 

отмывание денег (197) приговор (1211) Сербия (387) Наумов Андрей (58)


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Баканов і кулініча, теж, з України в Сербію повезуть, у супроводі татарова+єрмака??
Деркач з сівковичем, сміються над немічною особою з Генпрокуратури України, з 2019 року!!
Ні зеленський, ні шмигаль, ні стефанчуки, а ні отой секретар РНБОУ, а ні пари звуст, тільки очима лупають, і теліпають, обвисло, своєю єрундою, перед своїми виборцями!
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19.03.2025 22:36 Ответить
ще скажіть, що адвокат лейтенант баканов в чомусь винний......
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19.03.2025 22:48 Ответить
дадуть втекти кацапській потворі
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19.03.2025 22:52 Ответить
Дуже суровий вирок...Як таке можливе над людиною знущатися.,.Тепер ще у Кремлі примусять зірку героя РФ отримати..,жах....кляті європейці..щей й лейтенанта Баканова нагородять...нелюді..
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19.03.2025 23:03 Ответить
Та так,за флешку з інфою по всіх співробітниках СБУ,+премія така що та налічка на границі так мелочевка.
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19.03.2025 23:47 Ответить
Та не потрібна там ніяка флешка, СБУ кишить агентурою росії з давніх часів, одні кроти в тилу. Малюк не має ніякої ваги, прислужує Єрмаку та Зеленському, про що свідчить купа скандалів з незаконним прослуховуванням журналістів з незаконним переслідуванням Романа Червінського - справжнього героя України та інше. Повага тільки до бійців, що воюють і знищують ворога.
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20.03.2025 02:17 Ответить
?????????????????????????????????
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20.03.2025 04:20 Ответить
 
 