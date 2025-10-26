Генерал СБУ при Баканові Наумов дав інтерв’ю роспропагандистам з НТВ: "Зеленский говорил, что не даст меня в обиду". ВIДЕО

Ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, екстрадиції якого добивається Україна, нещодавно дав інтерв'ю одному з найбільших російських пропагандистських телеканалів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на анонс відповідного відеоінтерв’ю з Андрієм Наумовим.

Як зрозуміло з ролику, Наумов скаржився росіянам на тиск з боку команди Зеленського, а також "здав певні паролі".

Зокрема, за словами Наумова, Зеленський раніше обіцяв Наумову захист.

"Он говорил, я призидент и я тебя в обиду не дам", - розповів пропагандистам Наумов.

Також він говорив Зеленському, що його якісь клани з'їдять.

Що передувало?

Тут варто наголосити, що Юрій Бутусов неодноразово писав про Наумова як про людину, яка повністю наближена до Івана Баканова.

"Це його протеже, який йому повністю зобов'язаний своєю кар'єрою, званням, посадою, статусом і можливостями", - зазначав Бутусов.

Раніше Ценор.НЕТ зазначав, що 14 жовтня 2020 року президент Володимир Зеленський присвоїв кілька генеральських звань, в тому числі й тодішньому начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Андрію Наумову. Наумов зробив кар'єру в Генпрокуратурі - дослужився до посади заступника начальника управління матеріально-технічного забезпечення. У 2017-му пішов працювати директором держпідприємства Чорнобильської зони, звідки Наумова призначили відразу начальників ГУ СБУ.

За даними Цензор.НЕТ, Наумов за час війни жодного разу не був у зоні АТО/ООС і не має поняття про ключові напрямки роботи СБУ - контррозвідки і боротьби з російською агресією.

"Показово, що Наумов не мав стосунку до питань державної безпеки, не був учасником АТО. Однак голова СБУ Іван Баканов призначив його начальником управління у своєму апараті. А лише за рік його військової служби президент В. Зеленський присвоїв йому звання бригадного генерала! СБУ також стала єдиною силовою структурою країни, де управління внутрішньої безпеки отримало статус найвищого Головного управління – і все це завдяки необмеженому впливу самого Наумова. Його називають "правою рукою", "гаманцем" Баканова", - писав своєю чергою Бутусов.

