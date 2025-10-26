Генерал СБУ при Баканові Наумов дав інтерв’ю роспропагандистам з НТВ: "Зеленский говорил, что не даст меня в обиду". ВIДЕО
Ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, екстрадиції якого добивається Україна, нещодавно дав інтерв'ю одному з найбільших російських пропагандистських телеканалів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на анонс відповідного відеоінтерв’ю з Андрієм Наумовим.
Як зрозуміло з ролику, Наумов скаржився росіянам на тиск з боку команди Зеленського, а також "здав певні паролі".
Зокрема, за словами Наумова, Зеленський раніше обіцяв Наумову захист.
"Он говорил, я призидент и я тебя в обиду не дам", - розповів пропагандистам Наумов.
Також він говорив Зеленському, що його якісь клани з'їдять.
Що передувало?
Тут варто наголосити, що Юрій Бутусов неодноразово писав про Наумова як про людину, яка повністю наближена до Івана Баканова.
"Це його протеже, який йому повністю зобов'язаний своєю кар'єрою, званням, посадою, статусом і можливостями", - зазначав Бутусов.
Раніше Ценор.НЕТ зазначав, що 14 жовтня 2020 року президент Володимир Зеленський присвоїв кілька генеральських звань, в тому числі й тодішньому начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Андрію Наумову. Наумов зробив кар'єру в Генпрокуратурі - дослужився до посади заступника начальника управління матеріально-технічного забезпечення. У 2017-му пішов працювати директором держпідприємства Чорнобильської зони, звідки Наумова призначили відразу начальників ГУ СБУ.
За даними Цензор.НЕТ, Наумов за час війни жодного разу не був у зоні АТО/ООС і не має поняття про ключові напрямки роботи СБУ - контррозвідки і боротьби з російською агресією.
"Показово, що Наумов не мав стосунку до питань державної безпеки, не був учасником АТО. Однак голова СБУ Іван Баканов призначив його начальником управління у своєму апараті. А лише за рік його військової служби президент В. Зеленський присвоїв йому звання бригадного генерала! СБУ також стала єдиною силовою структурою країни, де управління внутрішньої безпеки отримало статус найвищого Головного управління – і все це завдяки необмеженому впливу самого Наумова. Його називають "правою рукою", "гаманцем" Баканова", - писав своєю чергою Бутусов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Навіть гівно у штані Zе та його фанатам шоденно підкладає Порошенко.
Не самі ж вони, на посади в Урядовому кварталі призначалися, після Революції Гідності та Небесної Сотні!!??
Оманські зрадники з КВН, безкарно гадять Україні, з 2019 року, під контролем фсбшників ******????
канал Моква24- Жириновський ( не з штучного інтелекту а ще живий) про операцію Буратіно
Понеділок, 8 квітня 2019, 18:55
Це як один з варіантів.
А патріоти в 2019 році вас, нащадків Шарікова, попереджували до чого ваш вибір Zе та Слуг ***** приведе Україну.
Подивися на рівень довіри суспільства до парламенту ,, він на рівні плінтуса , найнижчий мабуть серед всіх інституцій влади .
Владу якщо міняти то всю повністю .
Та,нацжонам не по смаку,або не по силах їх.Рівно,як і Бігусу.
на другому, в боротьбі з будановим та тігіпко.
білецького, тобто міньйона чорта авакова.
ми в такому положенні бо народонаселення постійно відкидає нормальних людей, обирає собі командувачів зі зрадників, зеків, клоунів, пройдисвітів.
не втік, щоб бабла заробити
Чому?
В мережі гуляє копія його російського паспорта.
Тобто,виїхавши,скаже: шановні ви,я не зраджував вас,а просто виконував завдання свого господарства,я вам ничего не должен.
ой, точно!
малюк якогось урюка кошмарить, конструює морські дрони, збиває танки та захищає губатих жаб своїх зажратих генералів.
бо, тільки не зе!поцє тримається вся державність україни!!!!
завтра з ранку, на марафоні країна побачить всю потужність на непереможність простроченого зе!гундоса.
на всіх пабліках положитєльних блогеров, подоляк призве: ще тісніше сплотітса біля тєла і мозга найдосвідченішого.
Ці пухнасті злодії-зрадники щедро діляться із Зеленським награбованим - за це він їх дуже-дуже ********.
Коміссаргенерал Каттані всю мафію виведе на чисту воду середземноморських курортів.
Как пишет журналист Юрий Бутусов, Наумов сделал карьеру в Генеральной прокуратуре, но он не занимался расследованиями и розыском - он дослужился до должности заместителя начальника управления материально-технического обеспечения, работал завхозом.
В 2017-м его из ГПУ убрали, и Наумов пошел работать также на хозяйственную работу - директором госпредприятия Чернобыльской зоны. И вот оттуда, в 2019, его назначили сразу главным человеком в СБУ, сразу начальником Главного управления! Стаж службы в СБУ - один год, и уже получил генерала!
В марте 2018 года Наумов был назначен директором ГП «Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения» (ГП «ЦОТИЗ»). Он должен работать в должности 5 лет.
Но в следующем мае Наумов захотел возобновить карьеру в правоохранительных органах и, в частности, реализоваться на руководящих должностях, замещаемых офицерским составом. Ему стало известно о вакантной должности в Центральном управлении СБУ.
Однако денежное довольствие на новой должности было значительно меньше, чем директора госпредприятия. По версии следствия, Наумов обманул бухгалтеров ГП «ЦОТИЗ», чтобы, работая в СБУ, сохранить зарплату директора госпредприятия.
Наумов обратился с заявлением на имя главы СБУ о зачислении его на военную службу. Хотя он не призывался на военную службу, не состоял в запасе или резерве ведомства, не был мобилизован и числился на военном учете в Деснянском районе Киева. Заключение контракта на военную службу является особым видом трудового договора по основному месту работы, где человек будет получать постоянную зарплату. Однако Наумов решил, что может воспользоваться гарантиями для военнослужащих, предусмотренных ст.119 Кодекса законов о труде.
Наумов подал главе Госагентства по управлению зоной отчуждения заявление об освобождении его от исполнения обязанностей главы ГП «ЦОТИЗ», но с сохранением за ним как военнослужащим этой должности и средней зарплаты. Это заявление удовлетворили, а Наумов еще даже успел в качестве директора госпредприятия поручить бухгалтерам сохранить ему средний заработок на период военной службы в СБУ.
С июня Наумов стал занимать должность заместителя начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ. Был уволен из ведомства в июле 2021 года.
Работая в СБУ, он еще больше полутора лет ежемесячно получал зарплату директора ГП «ЦОТІЗ» - всего 3,3 млн гривен. Теперь ему инкриминируется мошенническое завладение этими средствами.
В июне этого года сообщалось, что экскеров главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов мог собирать и передавать российским спецслужбам данные, составляющие государственную тайну, в частности, относительно систем безопасности зоны отчуждения ЧАЭС. Государственное бюро расследований начало проверку возможной государственной измены в действиях Наумова.https://dosye.info/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2]
10 июня 2022 года ряд СМИ опубликовали информацию о задержании в Сербии Андрея Наумова по подозрению в отмывании средств.
Пограничники остановили автомобиль BMW в пограничном пункте "Прешево", за рулем которого сидел 36-летний гражданин Германии Александр Акст. С ним в машине был Наумов.
После обыска в автомобиле полицейские обнаружили незадекларированные 607 990 евро, 124 924 доллара и два изумруда. Оба мужчины задержали полицию города Ниш по подозрению в отмывании средств.