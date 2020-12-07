УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11239 відвідувачів онлайн
Новини
9 492 26

Начальник управління внутрішньої безпеки СБУ Наумов контролює схему контрабанди електроніки, - журналіст

Начальник управління внутрішньої безпеки СБУ Наумов контролює схему контрабанди електроніки, - журналіст

Начальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ і кум Івана Баканова Андрій Наумов може бути причетний до схеми поштової контрабанди з оборотом в 500 тонн нелегальних вантажів на місяць.

Про це йдеться в журналістському розслідуванні Євгена Плінського, передає Цензор.НЕТ.

Посилаючись на дані Державної митної служби, автор опублікував статистику поштових перевезень поштового оператора "Преміум Пакет", який, як виявилося, возить посилок більше за світові оператори DHL і TMM, а також майже нарівні з державною "Укрпоштою".

"З червня 2020 року "Преміум Пакет" возить сотні тонн фіктивних "поштових відправлень", якими насправді є промислові партії контрабандних товарів. Щомісяця нарощуючи обсяги поставок, у вересні "Преміум Пакет" ввіз вже близько 510 тонн вантажів. Загальний обсяг за червень - вересень становив 1400 тонн. Це можна порівняти з обсягами реальних доставок і посилок "Укрпошти", при цьому на "Преміум Пакет" працює всього 11 осіб", - пише Плінський.

У розслідуванні йдеться, що всі ці посилки фіктивні і під їхнім виглядом повз митницю в Україну завозиться дорога техніка Apple. Наприклад, за ввезення новенького IPhone12 потрібно віддати всього 40 $.

"Саме стільки бере поштовий оператор "Преміум Пакет" за нелегальне ввезення цих гаджетів в Україну", - констатує журналіст.

Звідки у поштового оператора, якого ніхто не знає і послугами якого ніхто з простих людей не користується, така кількість посилок? Хто їх відправляє, а головне - хто отримує? На ці та інші питання Євген Плінський відповідає в своєму відеоматеріалі.

Нагадаємо, 14 жовтня 2020 року президент Володимир Зеленський присвоїв кілька генеральських звань, в тому числі начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Андрію Наумову. Наумов зробив кар'єру в Генпрокуратурі - дослужився до посади заступника начальника управління матеріально-технічного забезпечення. У 2017-му пішов працювати директором держпідприємства Чорнобильської зони, звідки Наумова призначили відразу начальників ГУ СБУ.

За даними Цензор.НЕТ, Наумов за час війни жодного разу не був у зоні АТО/ООС і не має поняття про ключові напрямки роботи СБУ - контррозвідки і боротьби з російською агресією.

"Андрій Наумов - це зараз всемогутній "сірий кардинал" СБУ. Наумов в СБУ - це повний аналог Єрмака в Офісі Президента. З самого заснування внутрішня безпека була просто управлінням, підлеглим голові, частиною його апарату. Це не була генеральська посада. Але Баканов для друга змінив структуру СБУ, і перетворив внутрішню безпеку на Головне управління. Таким чином Наумов став керівником за статусом самостійного структурного підрозділу. Чим займається Наумов - вам скаже будь-який бізнесмен, у якого сфера діяльності потрапляє у відання СБУ. Він вирішує і збирає у Баканова абсолютно все", - зазначає головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Автор: 

контрабанда (1822) СБУ (12786) Укрпошта (1080) Баканов Іван (330) Державна митна служба (637) Наумов Андрій (70)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Судя по морде лица, выживает как может. Коммерциализация СБУ продолжается, не останавливаясь. Ничему дураков война не учит, грабь пока на должности, а потом хоть потоп
показати весь коментар
07.12.2020 10:16
+9
Зеленсикий, новые лица гааришь?
показати весь коментар
07.12.2020 10:19
+9
Начальник управління внутрішньої безпеки СБУ Наумов контролює схему контрабанди електроніки, - журналіст - Цензор.НЕТ 4223
показати весь коментар
07.12.2020 10:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не завидуйте. Человек крутится как может
показати весь коментар
07.12.2020 10:11 Відповісти
Судя по морде лица, выживает как может. Коммерциализация СБУ продолжается, не останавливаясь. Ничему дураков война не учит, грабь пока на должности, а потом хоть потоп
показати весь коментар
07.12.2020 10:16 Відповісти
Основной деятельностью СБУ все годы так называемой независимости Украины и есть коммерческая деятельность, личное обогащение, продажа государственных тайн и секретов налево и направо. Тут недавно СБУ прохрюкало, что проводит "анонимный опрос" чего у них не так. Думается мне, это свиные рыла с генеральскими погонами просто решили узнать, насколько граждане Украины информированы о деятельности конторы на Владимирской и в регионах. Знаем, знаем - там все сгнило.
показати весь коментар
07.12.2020 10:38 Відповісти
а в ИзраЭле такое возможно....
показати весь коментар
07.12.2020 10:18 Відповісти
я так завидую...шо кушать немогу
показати весь коментар
07.12.2020 10:22 Відповісти
все на потоках сидят посадовци... все при делах как обычно
показати весь коментар
07.12.2020 10:14 Відповісти
Сколько Баканову "на карман" отстегивает ?
Лошары! Ну теперь-то вы поняли почему "В случае введения локдауна нецелесообразно закрывать границы и аэропорты", - Кулеба
показати весь коментар
07.12.2020 10:14 Відповісти
кумовья при деле...
показати весь коментар
07.12.2020 10:15 Відповісти
Наумов курирует схему контрабанды электроники/ По примеру юриста Коломойского Баканова. Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов В 2011 г. был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн/ Баканов занимает руководящую должность в испанской фирме, что противоречит закону. 22.05. 20 .
показати весь коментар
07.12.2020 10:18 Відповісти
Зеленсикий, новые лица гааришь?
показати весь коментар
07.12.2020 10:19 Відповісти
я тоже хочу с такой ряхой ходить епта!!!
показати весь коментар
07.12.2020 10:23 Відповісти
Не надо, это от нервов, нарушение обмена веществ.
показати весь коментар
07.12.2020 10:55 Відповісти
Зеля просто не в курсе.
показати весь коментар
07.12.2020 10:25 Відповісти
Зеле нес кем работать.
показати весь коментар
07.12.2020 10:25 Відповісти
У меня у даух знакомых СБУ бизнес отжали.Времена такие,там преступники в пагонах
показати весь коментар
07.12.2020 10:26 Відповісти
И вообще, Зеля нам нечего не обещал.
показати весь коментар
07.12.2020 10:26 Відповісти
С.Б.У.(Служба Богатых Украинцев)
показати весь коментар
07.12.2020 10:31 Відповісти
Соответственно для них этот премиум пакет и создали.
показати весь коментар
07.12.2020 10:56 Відповісти
Начальник управління внутрішньої безпеки СБУ Наумов контролює схему контрабанди електроніки, - журналіст - Цензор.НЕТ 4223
показати весь коментар
07.12.2020 10:31 Відповісти
Товарищ, помни!
На все это ты лично дал карт-бланш зеленой плесени!
показати весь коментар
07.12.2020 10:54 Відповісти
Часу на Медведчука, Єрмака, Зеленського і інших ворогів України у СБУ немає, потрібно бабло гребти.
Поки суспільство не почне вимагати від влади розслідування кожної такої справи, за участю європейців і американців, цей порочний круг не розірвати.
показати весь коментар
07.12.2020 10:55 Відповісти
СБУ - СБОРИЩЕ БАНДИТОВ в УКРАНЕ....по другому не переводится.....распустить их давно надо было - да некому....Мож когда-то в Украине появится настоящий Президент с яйцами и уберет этот атавизм ......
показати весь коментар
07.12.2020 11:12 Відповісти
А народ спрашивает, почему СБУ не упредило захват Крыма и события на Донбассе. Странный вопрос, конечно. Между своим бизнесом и государственными делами, выбор понятен и однозначен.
показати весь коментар
07.12.2020 11:13 Відповісти
Кто чем руководит, тот там и ворует.
показати весь коментар
07.12.2020 11:14 Відповісти
Ешкин Кот ,ну а чем же ему ещё заниматься ....
показати весь коментар
07.12.2020 11:15 Відповісти
внешне больше похож на куратора контрабанды вареников и сала..
показати весь коментар
07.12.2020 12:08 Відповісти
 
 