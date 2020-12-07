Начальник управління внутрішньої безпеки СБУ Наумов контролює схему контрабанди електроніки, - журналіст

Начальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ і кум Івана Баканова Андрій Наумов може бути причетний до схеми поштової контрабанди з оборотом в 500 тонн нелегальних вантажів на місяць.

Про це йдеться в журналістському розслідуванні Євгена Плінського, передає Цензор.НЕТ.

Посилаючись на дані Державної митної служби, автор опублікував статистику поштових перевезень поштового оператора "Преміум Пакет", який, як виявилося, возить посилок більше за світові оператори DHL і TMM, а також майже нарівні з державною "Укрпоштою".

"З червня 2020 року "Преміум Пакет" возить сотні тонн фіктивних "поштових відправлень", якими насправді є промислові партії контрабандних товарів. Щомісяця нарощуючи обсяги поставок, у вересні "Преміум Пакет" ввіз вже близько 510 тонн вантажів. Загальний обсяг за червень - вересень становив 1400 тонн. Це можна порівняти з обсягами реальних доставок і посилок "Укрпошти", при цьому на "Преміум Пакет" працює всього 11 осіб", - пише Плінський.

У розслідуванні йдеться, що всі ці посилки фіктивні і під їхнім виглядом повз митницю в Україну завозиться дорога техніка Apple. Наприклад, за ввезення новенького IPhone12 потрібно віддати всього 40 $.

"Саме стільки бере поштовий оператор "Преміум Пакет" за нелегальне ввезення цих гаджетів в Україну", - констатує журналіст.

Звідки у поштового оператора, якого ніхто не знає і послугами якого ніхто з простих людей не користується, така кількість посилок? Хто їх відправляє, а головне - хто отримує? На ці та інші питання Євген Плінський відповідає в своєму відеоматеріалі.

Нагадаємо, 14 жовтня 2020 року президент Володимир Зеленський присвоїв кілька генеральських звань, в тому числі начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Андрію Наумову. Наумов зробив кар'єру в Генпрокуратурі - дослужився до посади заступника начальника управління матеріально-технічного забезпечення. У 2017-му пішов працювати директором держпідприємства Чорнобильської зони, звідки Наумова призначили відразу начальників ГУ СБУ.

За даними Цензор.НЕТ, Наумов за час війни жодного разу не був у зоні АТО/ООС і не має поняття про ключові напрямки роботи СБУ - контррозвідки і боротьби з російською агресією.

"Андрій Наумов - це зараз всемогутній "сірий кардинал" СБУ. Наумов в СБУ - це повний аналог Єрмака в Офісі Президента. З самого заснування внутрішня безпека була просто управлінням, підлеглим голові, частиною його апарату. Це не була генеральська посада. Але Баканов для друга змінив структуру СБУ, і перетворив внутрішню безпеку на Головне управління. Таким чином Наумов став керівником за статусом самостійного структурного підрозділу. Чим займається Наумов - вам скаже будь-який бізнесмен, у якого сфера діяльності потрапляє у відання СБУ. Він вирішує і збирає у Баканова абсолютно все", - зазначає головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.