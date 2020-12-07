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Начальник управления внутренней безопасности СБУ Наумов курирует схему контрабанды электроники, - журналист

Начальник управления внутренней безопасности СБУ Наумов курирует схему контрабанды электроники, - журналист

Начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ и кум Ивана Баканова Андрей Наумов может быть причастен к схеме почтовой контрабанды с оборотом в 500 тонн нелегальных грузов в месяц.

Об этом говорится в журналистском расследовании Евгения Плинского, передает Цензор.НЕТ.

Ссылаясь на данные Государственной таможенной службы, автор опубликовал статистику почтовых перевозок почтового оператора "Премиум Пакет", который, как оказалось, возит посылок больше мировых операторов DHL и TMM, а также почти наравне с государственной "Укрпочтой".

"С июня 2020 года "Премиум Пакет" возит сотни тонн фиктивных "почтовых отправлений", которыми на самом деле являются промышленные партии контрабандных товаров. Ежемесячно наращивая объемы поставок, в сентябре "Премиум Пакет" ввез уже около 510 тонн грузов. Общий объем за июнь - сентябрь составил 1400 тонн. Это сравнимо с объемами реальных доставок и посылок "Укрпочты", при этом на "Премиум Пакет" работает всего 11 человек", - пишет Плинский.

В расследовании говорится, что все эти посылки фиктивны и под их видом мимо таможни в Украину завозится дорогостоящая техника Apple. Например, за ввоз новенького IPhone12 нужно отдать всего 40$.

"Именно столько берет почтовый оператор "Премиум Пакет" за нелегальный ввоз этих гаджетов в Украину", - констатирует журналист.

Откуда у почтового оператора, которого никто не знает и услугами которого никто из простых людей не пользуется, такое количество посылок? Кто их отправляет, а главное - кто получает? На эти и другие вопросы Евгений Плинский отвечает в своем видеоматериале.

Напомним, 14 октября 2020 года президент Владимир Зеленский присвоил несколько генеральских званий, в том числе начальнику Главного управления внутренней безопасности Андрею Наумову. Наумов сделал карьеру в Генпрокуратуре - дослужился до должности замначальника управления материально-технического обеспечения. В 2017-м пошел работать директором госпредприятия Чернобыльской зоны, откуда Наумова назначили сразу начальников ГУ СБУ.

По данным Цензор.НЕТ, Наумов за время войны ни разу не был в зоне АТО/ООС и не имеет понятия о ключевых направлениях работы СБУ - контрразведке и борьбе с российской агрессией.

"Андрей Наумов - это сейчас всемогущий "серый кардинал" СБУ. Наумов в СБУ - это полный аналог Ермака в Офисе Президента. С самого основания внутренняя безопасность была просто управлением, подчиненным председателю, частью его аппарата. Это не была генеральская должность. Но Баканов для друга изменил структуру СБУ, и превратил внутреннюю безопасность в Главное управление. Таким образом Наумов стал руководителем по статусу самостоятельного структурного подразделения. Чем занимается Наумов - вам скажет любой бизнесмен, у которого сфера деятельности попадает в ведение СБУ. Он решает и собирает у Баканова абсолютно все", - отмечает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Автор: 

контрабанда (2409) СБУ (19867) Укрпочта (310) Баканов Иван (303) Государственная таможенная служба (163) Наумов Андрей (58)


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Топ комментарии
+11
Судя по морде лица, выживает как может. Коммерциализация СБУ продолжается, не останавливаясь. Ничему дураков война не учит, грабь пока на должности, а потом хоть потоп
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07.12.2020 10:16
+9
Зеленсикий, новые лица гааришь?
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07.12.2020 10:19
+9
Начальник управління внутрішньої безпеки СБУ Наумов контролює схему контрабанди електроніки, - журналіст - Цензор.НЕТ 4223
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07.12.2020 10:31
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Не завидуйте. Человек крутится как может
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07.12.2020 10:11 Ответить
Судя по морде лица, выживает как может. Коммерциализация СБУ продолжается, не останавливаясь. Ничему дураков война не учит, грабь пока на должности, а потом хоть потоп
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07.12.2020 10:16 Ответить
Основной деятельностью СБУ все годы так называемой независимости Украины и есть коммерческая деятельность, личное обогащение, продажа государственных тайн и секретов налево и направо. Тут недавно СБУ прохрюкало, что проводит "анонимный опрос" чего у них не так. Думается мне, это свиные рыла с генеральскими погонами просто решили узнать, насколько граждане Украины информированы о деятельности конторы на Владимирской и в регионах. Знаем, знаем - там все сгнило.
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07.12.2020 10:38 Ответить
а в ИзраЭле такое возможно....
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07.12.2020 10:18 Ответить
я так завидую...шо кушать немогу
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07.12.2020 10:22 Ответить
все на потоках сидят посадовци... все при делах как обычно
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07.12.2020 10:14 Ответить
Сколько Баканову "на карман" отстегивает ?
Лошары! Ну теперь-то вы поняли почему "В случае введения локдауна нецелесообразно закрывать границы и аэропорты", - Кулеба
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07.12.2020 10:14 Ответить
кумовья при деле...
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07.12.2020 10:15 Ответить
Наумов курирует схему контрабанды электроники/ По примеру юриста Коломойского Баканова. Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов В 2011 г. был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн/ Баканов занимает руководящую должность в испанской фирме, что противоречит закону. 22.05. 20 .
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07.12.2020 10:18 Ответить
Зеленсикий, новые лица гааришь?
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07.12.2020 10:19 Ответить
я тоже хочу с такой ряхой ходить епта!!!
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07.12.2020 10:23 Ответить
Не надо, это от нервов, нарушение обмена веществ.
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07.12.2020 10:55 Ответить
Зеля просто не в курсе.
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07.12.2020 10:25 Ответить
Зеле нес кем работать.
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07.12.2020 10:25 Ответить
У меня у даух знакомых СБУ бизнес отжали.Времена такие,там преступники в пагонах
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07.12.2020 10:26 Ответить
И вообще, Зеля нам нечего не обещал.
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07.12.2020 10:26 Ответить
С.Б.У.(Служба Богатых Украинцев)
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07.12.2020 10:31 Ответить
Соответственно для них этот премиум пакет и создали.
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07.12.2020 10:56 Ответить
Начальник управління внутрішньої безпеки СБУ Наумов контролює схему контрабанди електроніки, - журналіст - Цензор.НЕТ 4223
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07.12.2020 10:31 Ответить
Товарищ, помни!
На все это ты лично дал карт-бланш зеленой плесени!
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07.12.2020 10:54 Ответить
Часу на Медведчука, Єрмака, Зеленського і інших ворогів України у СБУ немає, потрібно бабло гребти.
Поки суспільство не почне вимагати від влади розслідування кожної такої справи, за участю європейців і американців, цей порочний круг не розірвати.
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07.12.2020 10:55 Ответить
СБУ - СБОРИЩЕ БАНДИТОВ в УКРАНЕ....по другому не переводится.....распустить их давно надо было - да некому....Мож когда-то в Украине появится настоящий Президент с яйцами и уберет этот атавизм ......
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07.12.2020 11:12 Ответить
А народ спрашивает, почему СБУ не упредило захват Крыма и события на Донбассе. Странный вопрос, конечно. Между своим бизнесом и государственными делами, выбор понятен и однозначен.
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07.12.2020 11:13 Ответить
Кто чем руководит, тот там и ворует.
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07.12.2020 11:14 Ответить
Ешкин Кот ,ну а чем же ему ещё заниматься ....
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07.12.2020 11:15 Ответить
внешне больше похож на куратора контрабанды вареников и сала..
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07.12.2020 12:08 Ответить
 
 