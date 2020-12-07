Начальник управления внутренней безопасности СБУ Наумов курирует схему контрабанды электроники, - журналист

Начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ и кум Ивана Баканова Андрей Наумов может быть причастен к схеме почтовой контрабанды с оборотом в 500 тонн нелегальных грузов в месяц.

Об этом говорится в журналистском расследовании Евгения Плинского, передает Цензор.НЕТ.

Ссылаясь на данные Государственной таможенной службы, автор опубликовал статистику почтовых перевозок почтового оператора "Премиум Пакет", который, как оказалось, возит посылок больше мировых операторов DHL и TMM, а также почти наравне с государственной "Укрпочтой".

"С июня 2020 года "Премиум Пакет" возит сотни тонн фиктивных "почтовых отправлений", которыми на самом деле являются промышленные партии контрабандных товаров. Ежемесячно наращивая объемы поставок, в сентябре "Премиум Пакет" ввез уже около 510 тонн грузов. Общий объем за июнь - сентябрь составил 1400 тонн. Это сравнимо с объемами реальных доставок и посылок "Укрпочты", при этом на "Премиум Пакет" работает всего 11 человек", - пишет Плинский.

В расследовании говорится, что все эти посылки фиктивны и под их видом мимо таможни в Украину завозится дорогостоящая техника Apple. Например, за ввоз новенького IPhone12 нужно отдать всего 40$.

"Именно столько берет почтовый оператор "Премиум Пакет" за нелегальный ввоз этих гаджетов в Украину", - констатирует журналист.

Откуда у почтового оператора, которого никто не знает и услугами которого никто из простых людей не пользуется, такое количество посылок? Кто их отправляет, а главное - кто получает? На эти и другие вопросы Евгений Плинский отвечает в своем видеоматериале.

Напомним, 14 октября 2020 года президент Владимир Зеленский присвоил несколько генеральских званий, в том числе начальнику Главного управления внутренней безопасности Андрею Наумову. Наумов сделал карьеру в Генпрокуратуре - дослужился до должности замначальника управления материально-технического обеспечения. В 2017-м пошел работать директором госпредприятия Чернобыльской зоны, откуда Наумова назначили сразу начальников ГУ СБУ.

По данным Цензор.НЕТ, Наумов за время войны ни разу не был в зоне АТО/ООС и не имеет понятия о ключевых направлениях работы СБУ - контрразведке и борьбе с российской агрессией.

"Андрей Наумов - это сейчас всемогущий "серый кардинал" СБУ. Наумов в СБУ - это полный аналог Ермака в Офисе Президента. С самого основания внутренняя безопасность была просто управлением, подчиненным председателю, частью его аппарата. Это не была генеральская должность. Но Баканов для друга изменил структуру СБУ, и превратил внутреннюю безопасность в Главное управление. Таким образом Наумов стал руководителем по статусу самостоятельного структурного подразделения. Чем занимается Наумов - вам скажет любой бизнесмен, у которого сфера деятельности попадает в ведение СБУ. Он решает и собирает у Баканова абсолютно все", - отмечает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.