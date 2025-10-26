РУС
Суд над экс-генералом СБУ Наумовым в Сербии
6 475 62

Генерал СБУ при Баканове Наумов дал интервью роспропагандистам из НТВ: "Зеленский говорил, что не даст меня в обиду". ВИДЕО

Экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, экстрадиции которого добивается Украина, недавно дал интервью одному из крупнейших российских пропагандистских телеканалов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на анонс соответствующего видеоинтервью с Андреем Наумовым.

Как понятно из ролика, Наумов жаловался россиянам на давление со стороны команды Зеленского, а также "сдал определенные пароли".

В частности, по словам Наумова, Зеленский ранее обещал Наумову защиту.

"Он говорил, я призидент и я тебя в обиду не дам", - рассказал пропагандистам Наумов.

Также он говорил Зеленскому, что его какие-то кланы съедят.

Также читайте: Австрийский суд рассмотрит вопрос экстрадиции экс-генерала СБУ Наумова в Украину, - ГБР

Что предшествовало?

Здесь стоит отметить, что Юрий Бутусов неоднократно писал о Наумове как о человеке, который полностью приближен к Ивану Баканову.

"Это его протеже, который ему полностью обязан своей карьерой, званием, должностью, статусом и возможностями", - отмечал Бутусов.

Ранее Ценор.НЕТ отмечал, что 14 октября 2020 года президент Владимир Зеленский присвоил несколько генеральских званий, в том числе и тогдашнему начальнику Главного управления внутренней безопасности Андрею Наумову. Наумов сделал карьеру в Генпрокуратуре - дослужился до должности заместителя начальника управления материально-технического обеспечения. В 2017-м пошел работать директором госпредприятия Чернобыльской зоны, откуда Наумова назначили сразу начальников ГУ СБУ.

По данным Цензор.НЕТ, Наумов за время войны ни разу не был в зоне АТО/ООС и не имеет понятия о ключевых направлениях работы СБУ - контрразведке и борьбе с российской агрессией.

Читайте: Апелляционный суд в Сербии подтвердил приговор экс-генералу СБУ Наумову

"Показательно, что Наумов не имел отношения к вопросам государственной безопасности, не был участником АТО. Однако глава СБУ Иван Баканов назначил его начальником управления в своем аппарате. А всего за год его военной службы президент В. Зеленский присвоил ему звание бригадного генерала! СБУ также стала единственной силовой структурой страны, где управление внутренней безопасности получило статус высшего Главного управления - и все это благодаря неограниченному влиянию самого Наумова. Его называют "правой рукой", "кошельком" Баканова", - писал в свою очередь Бутусов.

Автор: 

Зеленский Владимир (22399) Баканов Иван (303) Наумов Андрей (59)
Топ комментарии
+38
Нє вінаватий Зеленський!То всьо Порошенко!!!!!
показать весь комментарий
26.10.2025 14:56 Ответить
+19
Свинарчуки озброювали ЗСУ, в тому числі компонентами купленими на чорному ринку *********. Що є злочином проти рашки і її безпеки. Назвати це зрадою українських інтересів і корупцією може лише проросійська лярва, лахудра або лошок.
показать весь комментарий
26.10.2025 15:08 Ответить
+16
Ну і ****..ни ви зевиборці..
показать весь комментарий
26.10.2025 14:58 Ответить
Нє вінаватий Зеленський!То всьо Порошенко!!!!!
показать весь комментарий
26.10.2025 14:56 Ответить
ну а хто ж. недарма він в Опу вантажівку наколотих рошенок притарабанив.
показать весь комментарий
26.10.2025 15:00 Ответить
200%.
Навіть гівно у штані Zе та його фанатам шоденно підкладає Порошенко.
показать весь комментарий
26.10.2025 15:20 Ответить
показать весь комментарий
26.10.2025 15:28 Ответить
Черговий приклад, наслідків призначень зелупнем, в органи державного управління, зкацаплених агентів з помічників ригоАНАЛІВ!!
Не самі ж вони, на посади в Урядовому кварталі призначалися, після Революції Гідності та Небесної Сотні!!??
Оманські зрадники з КВН, безкарно гадять Україні, з 2019 року, під контролем фсбшників ******????
показать весь комментарий
26.10.2025 15:57 Ответить
Полилооооось таки на РИГОмародерню! Скоро й на Козира викладуть?
показать весь комментарий
26.10.2025 16:02 Ответить
https://youtu.be/HM7g83RDwAY?si=pTQeOzUSTxulKrh_

канал Моква24- Жириновський ( не з штучного інтелекту а ще живий) про операцію Буратіно
показать весь комментарий
26.10.2025 16:04 Ответить
Ні порох святий
показать весь комментарий
26.10.2025 16:22 Ответить
Верховна Рада має перебрати на себе всі функції Президента. Він не справився.
показать весь комментарий
26.10.2025 14:57 Ответить
Ніхрена,во през отримує спікер вру.Прізвище знаєш?
показать весь комментарий
26.10.2025 15:00 Ответить
краще не треба
показать весь комментарий
26.10.2025 15:07 Ответить
Верховна Рада це верховний орган влади. Якщо Президент боїться приймати рішення про мобілізацію, це має зробити Верховна Рада! Якщо Президент боїться воювати, це має зробити Верховна Рада!
показать весь комментарий
26.10.2025 15:19 Ответить
Це тобі так хочеться.А по закону трохи не так.
показать весь комментарий
26.10.2025 15:23 Ответить
До речі,а ти давно переглядав розмір фракцій в вру?А ну ка збери з них конституційну більшість
показать весь комментарий
26.10.2025 15:30 Ответить
Змінити Голову ВРУ під час воєнного стану набагато простіше, ніж тіло в кріслі Президента

Це як один з варіантів.
показать весь комментарий
26.10.2025 15:51 Ответить
Мабуть навпаки - справився!
показать весь комментарий
26.10.2025 15:06 Ответить
Як не ковиряйтесь у цій параші, золота не знайдете
показать весь комментарий
26.10.2025 15:18 Ответить
А ти так надіявся на нього, коли голосував в 2019 році. Так надіялся.
показать весь комментарий
26.10.2025 15:21 Ответить
Я хотів щоб більшість отримала те чого хоче і вона отримала і я навіть здивований, бо думав буде гірше. Але час цієї влади вже минув, прийшов час нових людей і нових рішень!
показать весь комментарий
26.10.2025 15:28 Ответить
То ти ось це шо коітся наголосував і де ти ж зараз?
показать весь комментарий
26.10.2025 15:35 Ответить
Там де мають бути сьогодні всі патріоти - на фронті.
показать весь комментарий
26.10.2025 15:44 Ответить
Не вірю я тобі.
А патріоти в 2019 році вас, нащадків Шарікова, попереджували до чого ваш вибір Zе та Слуг ***** приведе Україну.
показать весь комментарий
26.10.2025 16:03 Ответить
Мені байдуже чи ти мені віриш, ти маєш бути поруч зі мною в окопі.
показать весь комментарий
26.10.2025 16:24 Ответить
Мені байдуже шо тобі байдуже, бо я агностик а не виборець Ze та Слуг *****.
показать весь комментарий
26.10.2025 16:25 Ответить
ВР , з Бужанським , катлэтою , Бур'яною Безмозглою та іншими неадекватами ? Ти серйозно ?? Вважаєш що - вони справляться ?
Подивися на рівень довіри суспільства до парламенту ,, він на рівні плінтуса , найнижчий мабуть серед всіх інституцій влади .
Владу якщо міняти то всю повністю .
показать весь комментарий
26.10.2025 15:32 Ответить
У нас немає іншого виходу, інакше буде хунта і фраза "стадіон так стадіон" набуде іншого змісту
показать весь комментарий
26.10.2025 15:45 Ответить
про це волав Портников ще у 2020 , маючи надію на Байдена та на Бритів з їхніми відомостями про РИГІВ агентів Кремля в ОПУ та біля Буратіни.
показать весь комментарий
26.10.2025 16:06 Ответить
Ну і ****..ни ви зевиборці..
показать весь комментарий
26.10.2025 14:58 Ответить
Україна по задуму пуйла і нарка-зрадника повинна була впасти в перші дні,тому і такі обіцянки були.Такі люди,як Наумов режиму пуйла теж потрібні.
показать весь комментарий
26.10.2025 14:59 Ответить
Вот почему зрадников нельзя выпускать из страны, Труханова например. Они слишком много знают.
показать весь комментарий
26.10.2025 15:00 Ответить
Свинарчук лише бліда тінь,порівняно.
Та,нацжонам не по смаку,або не по силах їх.Рівно,як і Бігусу.
показать весь комментарий
26.10.2025 15:01 Ответить
Свинарчуки озброювали ЗСУ, в тому числі компонентами купленими на чорному ринку *********. Що є злочином проти рашки і її безпеки. Назвати це зрадою українських інтересів і корупцією може лише проросійська лярва, лахудра або лошок.
показать весь комментарий
26.10.2025 15:08 Ответить
ви що, проти білецького, який на другому місці в гонці за президенство?
на другому, в боротьбі з будановим та тігіпко.
білецького, тобто міньйона чорта авакова.
показать весь комментарий
26.10.2025 15:19 Ответить
печально для України
ми в такому положенні бо народонаселення постійно відкидає нормальних людей, обирає собі командувачів зі зрадників, зеків, клоунів, пройдисвітів.
показать весь комментарий
26.10.2025 15:25 Ответить
Мабудь Медведчук допомагав свинарчука купляти "еомпоненти" в підерації. Медведчук ( офіцер ФСБ)на той час була дуже шановна людина лоя української влади
показать весь комментарий
26.10.2025 15:58 Ответить
Ні. Він допомагав зелі прийти до влади. Власне за час його каденції значно зростив свої статки.
показать весь комментарий
26.10.2025 16:00 Ответить
тут не можна таке казати про їх боха . бан на неділю як мінімум
показать весь комментарий
26.10.2025 16:04 Ответить
яка тінь? там вже і тіні немає, бо ці зелені зрадники все тіні перекрили.
показать весь комментарий
26.10.2025 15:10 Ответить
Головний нацжон отримав Генералські погони, не чули? тому проти Зе та його менеджерів-мородерів-зрвдників ні слова від нацжон.
показать весь комментарий
26.10.2025 15:19 Ответить
скажіть ще раз що зеля не зрадник і не планував здати Україну
не втік, щоб бабла заробити
показать весь комментарий
26.10.2025 15:04 Ответить
вкрасти тобто *)
показать весь комментарий
26.10.2025 15:05 Ответить
Невтіком він став після спланованої операції тієїж рашки не без участі Єрмака,а також ЗМІ,що брали участь у виборах 2019р,щоб підривати обороносдатність України і допомагати ворогу.Красти це просто бонус.
показать весь комментарий
26.10.2025 15:14 Ответить
Не зрадник,але планував.
Чому?
В мережі гуляє копія його російського паспорта.
Тобто,виїхавши,скаже: шановні ви,я не зраджував вас,а просто виконував завдання свого господарства,я вам ничего не должен.
показать весь комментарий
26.10.2025 15:32 Ответить
Тобто ? планував і реалізував, але не зрадник ?
показать весь комментарий
26.10.2025 15:37 Ответить
Ось, так, коли втече в рашку,як янек і заявить таке...(сарказм,якщо що, втім може й таке бути).
показать весь комментарий
26.10.2025 16:03 Ответить
ніфіга малюк пропустив!
ой, точно!
малюк якогось урюка кошмарить, конструює морські дрони, збиває танки та захищає губатих жаб своїх зажратих генералів.
показать весь комментарий
26.10.2025 15:05 Ответить
Правда про ішака та його банду набирає обертів. І це ще вибори не почались. А скільки ще компромату на ішака і його оточення чекає свого часу. Невже обкурене чмо сподівається на якесь диво, що допоможе йому якось втриматись при владі.
показать весь комментарий
26.10.2025 15:08 Ответить
Тотальная фальсификация поможет Зегеваре, не зря "по законам военного времени" все кто нужен расставлены и прикормлены. Вопрос- будут ли вообще выборы.
показать весь комментарий
26.10.2025 15:23 Ответить
а це, тому що, кремлю вкрай необхідно знищити саме гундосу зе!бубочку!
бо, тільки не зе!поцє тримається вся державність україни!!!!
показать весь комментарий
26.10.2025 15:24 Ответить
А чому генерал СБУ роздає інтерв'ю пропагандонам і що на це скаже друг Вова ?
показать весь комментарий
26.10.2025 15:08 Ответить
терміново приводять до тями литвина.
завтра з ранку, на марафоні країна побачить всю потужність на непереможність простроченого зе!гундоса.
на всіх пабліках положитєльних блогеров, подоляк призве: ще тісніше сплотітса біля тєла і мозга найдосвідченішого.
показать весь комментарий
26.10.2025 15:29 Ответить
Ну, "Блазень" багато чого говорить... Професія у нього така - "артист розмовного жанру"... От закінчиться війна, сяде він в тюрму, і начальник цієї тюрми буде "найщасливішою людиною світу" - його, весь робочий день, буде розважать "Найвеличніший блазень України"...
показать весь комментарий
26.10.2025 15:08 Ответить
Чому в "команді" Зєльонкіна стільки пузанів?
показать весь комментарий
26.10.2025 15:10 Ответить
бо смачно жруть за наш рахунок і крадуть
показать весь комментарий
26.10.2025 15:26 Ответить
просто Зеленському дуже комфортно і затишно в колективі великих пухнастих мега-злодіїв і мега-зрадників.

Ці пухнасті злодії-зрадники щедро діляться із Зеленським награбованим - за це він їх дуже-дуже ********.
показать весь комментарий
26.10.2025 15:40 Ответить
Договір про здачу був ще в Омані,але ніхто не догнав,що УКРАЇНЦІ такі незговорчиві!!! Тепер іде здача,але не така видна,як приклад,зміна головнокомандувача,який на той момент показував гарні результати. Доречі,Коротевич(нач. штабу **Азов**) на питання професійних якостей Залужного і Сирського,однозначно відповів,що небо і земля!!! ТАК ЧОМУ ТОДІ ЗАМІНИЛИ,бо була вказівка,що потрібно прибрати,але Зе не розуміє,що Україна,то не рашка і сидіти до здоху він небуде,от тоді і підуть неймовірні докази і факти зради!!!!
показать весь комментарий
26.10.2025 15:25 Ответить
Гундосу мерзоту вже час лінчувати.
показать весь комментарий
26.10.2025 15:33 Ответить
Своє слово зелений додержав. Жодна волосина не впала з голови наумова
показать весь комментарий
26.10.2025 15:49 Ответить
Чуш несе
показать весь комментарий
26.10.2025 15:52 Ответить
Наумови, баканови, Боневтіки, юзики та івнше криворізьке бидло з ногами зілізло в клісла держапвних посад, в банки і до бюджету країни. Нарід 73% дуже вумний і замість Армії, мови, віри, ЄС, НАТО, вибрав юзіків, бакланових, какую разніцу і ми з кацапами одін нарот.
показать весь комментарий
26.10.2025 15:53 Ответить
Хто сумнівався ,а то "найвеличніший" в нас ні при чому, хто призначив баканова ? ,хто розмінував Чонгар коли попереджали про напад ?хто вивів три бригади які були біля Криму ? хто вивів бригаду нац. гвардії з Гостомеля напередодні вторгнення коли директор ЦРУ попереджав що буде висадка ворожого десанту ,до того і залишили найбільший літак "Мрія".Тому є той в якого вся повнота влади.
показать весь комментарий
26.10.2025 16:14 Ответить
Інформаційний вкид свинособак з парашки проти нашого ЗЕ, а наші гниди більше довіряють рос смі, чим владі.
показать весь комментарий
26.10.2025 16:19 Ответить
 
 