Генерал СБУ при Баканове Наумов дал интервью роспропагандистам из НТВ: "Зеленский говорил, что не даст меня в обиду". ВИДЕО
Экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, экстрадиции которого добивается Украина, недавно дал интервью одному из крупнейших российских пропагандистских телеканалов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на анонс соответствующего видеоинтервью с Андреем Наумовым.
Как понятно из ролика, Наумов жаловался россиянам на давление со стороны команды Зеленского, а также "сдал определенные пароли".
В частности, по словам Наумова, Зеленский ранее обещал Наумову защиту.
"Он говорил, я призидент и я тебя в обиду не дам", - рассказал пропагандистам Наумов.
Также он говорил Зеленскому, что его какие-то кланы съедят.
Что предшествовало?
Здесь стоит отметить, что Юрий Бутусов неоднократно писал о Наумове как о человеке, который полностью приближен к Ивану Баканову.
"Это его протеже, который ему полностью обязан своей карьерой, званием, должностью, статусом и возможностями", - отмечал Бутусов.
Ранее Ценор.НЕТ отмечал, что 14 октября 2020 года президент Владимир Зеленский присвоил несколько генеральских званий, в том числе и тогдашнему начальнику Главного управления внутренней безопасности Андрею Наумову. Наумов сделал карьеру в Генпрокуратуре - дослужился до должности заместителя начальника управления материально-технического обеспечения. В 2017-м пошел работать директором госпредприятия Чернобыльской зоны, откуда Наумова назначили сразу начальников ГУ СБУ.
По данным Цензор.НЕТ, Наумов за время войны ни разу не был в зоне АТО/ООС и не имеет понятия о ключевых направлениях работы СБУ - контрразведке и борьбе с российской агрессией.
"Показательно, что Наумов не имел отношения к вопросам государственной безопасности, не был участником АТО. Однако глава СБУ Иван Баканов назначил его начальником управления в своем аппарате. А всего за год его военной службы президент В. Зеленский присвоил ему звание бригадного генерала! СБУ также стала единственной силовой структурой страны, где управление внутренней безопасности получило статус высшего Главного управления - и все это благодаря неограниченному влиянию самого Наумова. Его называют "правой рукой", "кошельком" Баканова", - писал в свою очередь Бутусов.
Навіть гівно у штані Zе та його фанатам шоденно підкладає Порошенко.
Не самі ж вони, на посади в Урядовому кварталі призначалися, після Революції Гідності та Небесної Сотні!!??
Оманські зрадники з КВН, безкарно гадять Україні, з 2019 року, під контролем фсбшників ******????
канал Моква24- Жириновський ( не з штучного інтелекту а ще живий) про операцію Буратіно
Це як один з варіантів.
А патріоти в 2019 році вас, нащадків Шарікова, попереджували до чого ваш вибір Zе та Слуг ***** приведе Україну.
Подивися на рівень довіри суспільства до парламенту ,, він на рівні плінтуса , найнижчий мабуть серед всіх інституцій влади .
Владу якщо міняти то всю повністю .
Та,нацжонам не по смаку,або не по силах їх.Рівно,як і Бігусу.
на другому, в боротьбі з будановим та тігіпко.
білецького, тобто міньйона чорта авакова.
ми в такому положенні бо народонаселення постійно відкидає нормальних людей, обирає собі командувачів зі зрадників, зеків, клоунів, пройдисвітів.
не втік, щоб бабла заробити
Чому?
В мережі гуляє копія його російського паспорта.
Тобто,виїхавши,скаже: шановні ви,я не зраджував вас,а просто виконував завдання свого господарства,я вам ничего не должен.
ой, точно!
малюк якогось урюка кошмарить, конструює морські дрони, збиває танки та захищає губатих жаб своїх зажратих генералів.
бо, тільки не зе!поцє тримається вся державність україни!!!!
завтра з ранку, на марафоні країна побачить всю потужність на непереможність простроченого зе!гундоса.
на всіх пабліках положитєльних блогеров, подоляк призве: ще тісніше сплотітса біля тєла і мозга найдосвідченішого.
Ці пухнасті злодії-зрадники щедро діляться із Зеленським награбованим - за це він їх дуже-дуже ********.