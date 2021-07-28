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"У боротьбу за контроль над контрабандою вступило ще одне угруповання у владі - це угруповання Єрмака і Татарова", - Бутусов про кадрові зміни в СБУ. ВIДЕО

Кадрові зміни з СБУ - це перерозподіл контролю над тіньовими фінансовими потоками і, зокрема, над контрабандою.

Про це в ефірі Радіо Свобода сказав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Наумов - це людина повністю наближена до Івана Баканова. Це його протеже, який йому повністю зобов'язаний своєю кар'єрою, званням, посадою, статусом і можливостями. Все це гра, яку зламали для Баканова. Причина цих кадрових змін - це боротьба за владу і контроль тіньових фінансових потоків. Зокрема, потоків контрабанди. Про це говорить те, що був звільнений не тільки Наумов, а й Артемій Капелюха - начальник управління по боротьбі з контрабандою СБУ ... Наумов і Капелюха звільнені тому, що в боротьбу за контроль над контрабандою вступило ще одне груповання у владі - це угруповання голови ОП Андрія Єрмака і заступника голови ОП з питань правоохоронних органів Олега Татарова. Про це свідчить той факт, що саме зараз ДБР, яке очолює людина Татарова Сухачов, проводить обшуки і слідчі дії на одній з компаній, з якою тісно пов'язують діяльність Наумова", - розповів Бутусов.

Читайте також: Причина звільнення генерала СБУ Наумова - боротьба за доходи з контрабанди з Офісом Президента, - Трепак

Автор: 

СБУ (13052) звільнення (2696) Бутусов Юрій (3622) Баканов Іван (330) Єрмак Андрій (1389) Татаров Олег (429) Наумов Андрій (70)


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Топ коментарі
+42
"В борьбу за контроль над контрабандой вступила еще одна группировка во власти - это группировка Ермака и Татарова", - Бутусов о кадровых изменениях в СБУ - Цензор.НЕТ 7522
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28.07.2021 18:26 Відповісти
+33
Таки да. "В борьбу за контроль над контрабандой вступила еще одна группировка во власти - это группировка Ермака и Татарова", - Бутусов о кадровых изменениях в СБУ - Цензор.НЕТ 8698
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28.07.2021 18:33 Відповісти
+27
Мне еще 2 года назад было понятно, что клоун со своим шапито дорвался до власти с одной целью - грабить лохов. Поэтому сегодня меня абсолютно не удивляет, что квартальными чучелами выстраивается вертикаль грабежа страны в колосальных масштабах
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28.07.2021 18:31 Відповісти
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"В борьбу за контроль над контрабандой вступила еще одна группировка во власти - это группировка Ермака и Татарова", - Бутусов о кадровых изменениях в СБУ - Цензор.НЕТ 7522
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28.07.2021 18:26 Відповісти
Там скоріше по іншому. Зєлє просто пофіг Україна і українці. Зєлє пуйло пообіцяв, що він українців не залишить(щонайменьше на волі) і на нього навіть позову нікому буде скласти в Гаагу. А Зєлє пуйло дасть інші особисті і можливість купити острів десь в Океанії, щоб уникнути відповідальності. Де Зєля? А нема Зєлі! Зник!
__________
Чесно? Відверто пофіг зєлі, пуйли, інша мародерська наволоч... Але не пофіг Україна і ті дебіли, що зараз сплять і пускають бульби з носу. Взавтра прокинуться у вогні окрадені і будуть бігати, як воша на гребні. Тільки у вогні броду нема
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28.07.2021 18:38 Відповісти
Ванюша ,головне "Лишьби не Порошенко" та "Хуже не будет" !!!!))))
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28.07.2021 18:45 Відповісти
Поки різні групи впливу у владі мочать один одного і не дають красти, виграє український нарід! В цьому і полягає принцип розподілу повноважень, щоб різні групи контролювали один одного. Потім з'явиться новий фаворит і втопить Єрмака з його бандою! Головне щоб процес не припинявся!
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28.07.2021 18:56 Відповісти
"У боротьбу за контроль над контрабандою вступило ще одне угруповання у владі - це угруповання Єрмака і Татарова", - Бутусов про кадрові зміни в СБУ - Цензор.НЕТ 1222

да крадут так что аж гай шумит... Чтото по народу не заметно чтобы он за 2 года сильно выиграл
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28.07.2021 20:19 Відповісти
Читай ниже.
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28.07.2021 21:05 Відповісти
Димочка, для мене головне "Лишьби не Порошенко". При этой власти в нашем маленьком городе делается 3 капитальных ремонта 2 школ, центральной городской больницы. При Петре такого не было, несмотря на децентрализацию.
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28.07.2021 21:04 Відповісти
А у нас останній великий завод накрився мідним тазом ,розпочали звільнення решти робітників !!!)))
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28.07.2021 21:10 Відповісти
Да уж, Порошенко всем квадратам,углам ромбам и кружкам не успел сделать в их перепердивках Сингапура. В жизни бы ваша конченная фсбшная наркоманская дрянь ничего и нигде не делала бы , если бы на этом не прибарахлилась конкретно,что и внукам хватит. А программа децентрализации была создана Порошенко , и ваша зеленожопая братия точно никаким боком к этому. Припоминаю ,как летом в 2019 году все области и мэры орали как резанные, что Киев у них забрал сумашедшие деньги, которые у них были в рамках децентрализации. Вот зашкваров у этого зеленого ********* цирка- каждый день миллион, Порошенко уже бы за 1000 часть такого просто бы закопали. А служки уродов сдают с ослобородькой интересы страны каждый день, в международной политике Украина стала как африканский бандустан благодаря *********** и его дерьмакам, воинов сажают, везде воруют такими количествами, что кучма с яныком от зависти задавились уже, армию разваливают, патриотов уничтожают. Мы скоро будем как в раще- президент и его клика- цари- все остальные рабы. Но тут смотрите- решили школу отремонтировать и ура!!! бубачка святая. Капец вы дебилы зеленогнойные троли. Хотя вы все- ментально рабы были и ими останетесь.
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28.07.2021 21:43 Відповісти
наш мер в порядку впровадження децентралізації в 2015-му почав з риття окопів - заміни труб гарячого тепло- і водопостачання, а також модернізації котелень, заасвальтував дві докоріно убиті транзитні вулиці. Але цієї роботи ніхто не побачив, переобрали. В 2016-му вже новий мер поряд з цим заасвальтував з десяток інших вулиць, а також відремонтував два з десяти основних мостів і розширив одну з двох центральних (ще чотири - на околиці) розвязок. Мало хто побачив цю роботу...
Може, і ти не бачив, що робив тоді твій мер? А, може - мер був нікудишній, і на минулих виборах ви собі обрали справжнього господарника? Розберися спочатку, хто що повинен робити...
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28.07.2021 22:12 Відповісти
У тебя в маленьком городе мэр - Зеленский, что ли? А до этого Порошенко был?
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28.07.2021 22:35 Відповісти
Назви місто і адреси шкіл, де батьки роблять "великий" ремонт?
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29.07.2021 09:23 Відповісти
если бы не децентрализация Пороха, то хрен бы у вашего мера или сельского головы были бы деньги на финансирование всех этих ремонтов, до нее все деньги, заработанные на местах, уходили в центр, а после децентрализации бОльшая часть этих средств остается в распоряжении местных властей именно поэтому сейчас есть деньги на ремонты и стройки... С 2017 г. 120 тыс км дорог перешли под финансирование местными властями и только 50 тыс. км. остались в подчинении укравтодора...
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29.07.2021 11:23 Відповісти
Тут другая ситуация как раз. Финансирование ремонтных работ ведётся как раз из госбюджета по линии фонда регионального развития которым распределяется правительством Украины. Я даже больше скажу в нашем маленьком городке выделены средства На закупки медицинского оборудования - компьютерной томографии и магнитно резонансной терапии. При попереднике денег не выделялись
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29.07.2021 11:32 Відповісти
Ну ты же за это голосовал.
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28.07.2021 21:05 Відповісти
Ці потвори гірше за зебілів,під гаслом "Лишьби не Порошенко" вони за )(уйла чи чорта лисого проголосуют !!!)))
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28.07.2021 21:17 Відповісти
Это я к сулеме обращаюсь , но не понимаю , как честный , умный и смелый Юрий Бутусов , зная , что Зе-Зю , абсолютная марионетка Коломойского и московских гебнявых террористов , мог верить этим прохиндеям , продавшим давным -давно честь и совесть
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28.07.2021 22:02 Відповісти
У мене питання до Юрія Бутусова : як такий розумний , з аналітичним складом розуму, завбачливий чоловік міг "топити" проти Порошенка ( ну це ще можна якось зрозуміти -Порох не без вад і косяків), але проти Пороха в 19 році-це за ЗЕ! Як така людина могла не розбачити і не розкусити цього нарколигу-брехуна-ватника-популіста !!! Якесь масове затьмарення розуму? Пане Юрію-як так ??? Ми ж "прості порохоботи "відразу розкусили це гундосе створіннячко?
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28.07.2021 20:29 Відповісти
А тепер жахаєте всіх нас , пане Юрію, апокаліптичними прогнозами а ля Нострадамус!
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28.07.2021 20:30 Відповісти
Ото ж. В Україні нормальних залишилось тільки 25% продажної мерзоти мародерської, а решта підло зрадила російського шпигуна. Повбивавби
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29.07.2021 14:35 Відповісти
Айяйяй. Не было вообще контрабанды - а теперь будет.
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28.07.2021 18:27 Відповісти
Напевно такої не було.
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28.07.2021 18:34 Відповісти
Кто-то сделал себя сам. Зебилы, "кто-то" - это вы
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28.07.2021 18:28 Відповісти
Таки да. "В борьбу за контроль над контрабандой вступила еще одна группировка во власти - это группировка Ермака и Татарова", - Бутусов о кадровых изменениях в СБУ - Цензор.НЕТ 8698
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28.07.2021 18:33 Відповісти
клінічні ідіоти. в кожній державі 80% клінічних ідіотів. на Планеті Земля 80% клінічних ідіотів. І тільки 20% рухають цивілізацію вперед.
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28.07.2021 19:53 Відповісти
государство - даёт добро !
за контрабанду - обидно ...
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28.07.2021 18:28 Відповісти
І кожна група відслюнявлює наркоші відкат.
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28.07.2021 18:30 Відповісти
Та блін, чого руки заламувати? За Порошенка було ще гірше! Але то був мерзенний бариґа, а тепер на потоках чудові молоді і симпатичні "новиє ліца". Тому і шумить лише один Бутусов, а лєщєнки з найємами і шабуніними або сидять тихо, або й навіть аплодують.
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28.07.2021 18:31 Відповісти
За мзду малую
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29.07.2021 08:30 Відповісти
Мне еще 2 года назад было понятно, что клоун со своим шапито дорвался до власти с одной целью - грабить лохов. Поэтому сегодня меня абсолютно не удивляет, что квартальными чучелами выстраивается вертикаль грабежа страны в колосальных масштабах
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28.07.2021 18:31 Відповісти
Зеленим треба гроші.
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28.07.2021 18:34 Відповісти
Тобто Ви тут за безкоштовно(порядок в нулях у Ваших прибутках і Зєлєних дійсно доводить, що Ви тут за безкоштовно))
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28.07.2021 18:44 Відповісти
А вам не віриться, що за безкоштовно можна робити багато хорошого ?
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28.07.2021 18:58 Відповісти
Про зробити "багато хорошего" за безкоштовно я пані експертно сказати не зможу, в кого які потреби, але про "безкоштовно" - це вже сфера цінностна. Комусь гроші(матеріальне) не головне - аби вистачало на необхідне для фізичного існування і плідної діяльності в творчій праці на користь суспільству(десь так)). Насправді від цього можна отримувати справжній кайф(стан тверезого сп'яніння, коли ти тверезий, але щасливий))
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28.07.2021 19:27 Відповісти
Ви від Юлі без вина п'яний. Це всім давно відомо
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28.07.2021 19:29 Відповісти
Дарма пані так думає, я не закоханий в Юлю, як жінку. . Я - дніпровський божевільний, який бачив видіння. Спитайте у колег, вони ствердять. Ці видіння мене не полишають і досьогодні. Бачу їх, як наче, вони були щойно. Не буду їх переказувати. Але це таке
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28.07.2021 19:34 Відповісти
Інше питання - як може хтось казати, що він за безкоштовно щось робить, якщо за це реально іншим платять? Він(вона) що, свідомо відмовляється від грошей? Розумієте, про що я?
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28.07.2021 19:30 Відповісти
бабло,бабліце, бааабло, бабліцо
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28.07.2021 18:37 Відповісти
Мда, не получился из Зеленского реформатор Ли Куан Ю, который советовал начать с посадки друзей, н наш пошел старым путем, начал везде расставлять друзей и покрывать их коррупцию, хотя такую лапшу перед выборами развешивал. Еще пропащее время для Украины....
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28.07.2021 18:37 Відповісти
а ми вас всіх 73/43%зебілів - попереджали...
Бо ми знали, що справедливий диктатор -це моветон. Тим більше, ніколи не може бути справедливим безграмотний диктатор.
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28.07.2021 19:55 Відповісти
Щурячя метушня навколо годівниці триває !!!)))
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28.07.2021 18:44 Відповісти
"В борьбу за контроль над контрабандой вступила еще одна группировка во власти - это группировка Ермака и Татарова", - Бутусов о кадровых изменениях в СБУ - Цензор.НЕТ 6631
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28.07.2021 18:46 Відповісти
Дай Вам Бог здоров"я, уважаемый господин Бутусов .
Не все такие разоблачители, как Железняк из партии ГОЛОС ...
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28.07.2021 18:51 Відповісти
Мне,жаль проср@нных два года...Мне жаль,что умирает Надежда на будущее моей страны,но мне нихрена не жаль "избирателей Зе"!!
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28.07.2021 18:57 Відповісти
мне жаль проср@нных 30 лет
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28.07.2021 19:06 Відповісти
О це вірно.. , сусідська Польща ондо за 30 років і в ЄС вступила і в Шєнген зону і до НАТО і рівень життя як на Заході , а Украіна як була в рейдерсько бандитських 90 х , так і до сьогодня там залишилась..
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28.07.2021 19:50 Відповісти
покайся!
2,5роки тому ми вас попереджали, що так і буде!
Бо тільки наша політична сила здатна робити оті непопулярні, але потрібні реформи!
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28.07.2021 19:59 Відповісти
Га?? ' Вас' - це кого ??? Мене ніхто не попереджав , а тре було ? І хто попереджав ??
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28.07.2021 20:12 Відповісти
не прикидуйся неграмотним. Може, я конкретно до тебе і не звертався, але загалом я всім тут говорив, що цей брехун з такими чесними очима з беніною рукою в сраці не здатен бути толковим керівником.
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28.07.2021 22:16 Відповісти
Це зрозуміло навіть моім капцям , і що з того ?? Я тут при чому ?Халло гараж !)
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28.07.2021 22:46 Відповісти
"В борьбу за контроль над контрабандой вступила еще одна группировка во власти - это группировка Ермака и Татарова", - Бутусов о кадровых изменениях в СБУ - Цензор.НЕТ 817
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28.07.2021 19:05 Відповісти
"Украина фактически одна из немногих стран в мире, где почти полностью имплементирована Конвенция ООН против коррупции", радостно рапортует глава НАПК. Что такое почти. Михеил Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год. $3 млрд - коррупция на таможне
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28.07.2021 19:06 Відповісти
"В борьбу за контроль над контрабандой вступила еще одна группировка во власти - это группировка Ермака и Татарова", - Бутусов о кадровых изменениях в СБУ - Цензор.НЕТ 9265
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28.07.2021 19:07 Відповісти
Всі все знають, а злочини у вищих ешелонах влади продовжують множитися. Коли покладемо кінець всьому цьому?
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28.07.2021 19:08 Відповісти
_Когда народ сплочён в самообороне об бандитов - тогда он сила с которою нельзя не считаться. Потому разделяй - и властвуй...
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28.07.2021 19:51 Відповісти
да хрен бы сним , если б только два , а то уж кажется все тридцать ... одних пламенных обещаний и абличителей папиредников.... !! где прибалты , поляки , румыыыыыны.. и в какой жопе мы .
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28.07.2021 19:10 Відповісти
Преступления Вовчика растут как снежный ком, и Байден конечно в курсе, ладно он сам летит на зону, мне он до одного места, но он тащит за собой быдлячую страну, которая ни хрена не соображает, и тупо загибается.
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28.07.2021 19:32 Відповісти
Названы имена ! И шо? В какой стране такое возможно?
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28.07.2021 19:39 Відповісти
чому Бутусова, коли він виступає на аналах рижої мразі - тут подають інфу про це???
А чому не подають інф, коли він розказує щось на каналах Прямий, 5-тий, Еспресо?

Ні, я розумію, що тут, оце сьогодні - це нестандартно, це відуха з РадіоЛіберті...; і тим не менше?
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28.07.2021 19:45 Відповісти
Юра храбрый человек, надо признать.
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28.07.2021 19:47 Відповісти
"У боротьбу за контроль над контрабандою вступило ще одне угруповання у владі - це угруповання Єрмака і Татарова", - Бутусов про кадрові зміни в СБУ - Цензор.НЕТ 9053
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28.07.2021 19:49 Відповісти
"У боротьбу за контроль над контрабандою вступило ще одне угруповання у владі - це угруповання Єрмака і Татарова", - Бутусов про кадрові зміни в СБУ - Цензор.НЕТ 2511
отакi от зе-рехворми
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28.07.2021 19:52 Відповісти
Иммитация рехформ закончилась так и не начавшись, схемы,потоки - это все что может придумать необразованная, вороватая власть.
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28.07.2021 19:56 Відповісти
_При чем тут "это все что может придумать" когда именно грабить и есть их цель? Они - и это главное! - ничего в интересах народа и Украины "придумывать" не хотят и не собираются. У них совершенно другие цели, а вы их упрекаете что они не могут придумать во благо народа... Это нелепо и алогично.
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28.07.2021 20:52 Відповісти
правильнее писАть ОПГ, а не ОП
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28.07.2021 19:59 Відповісти
правильнее писАть ОПГ, а не ОП
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28.07.2021 20:00 Відповісти
Де ще є така крана в світі, де адміністрація президента очолює контрабанду?
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28.07.2021 20:00 Відповісти
Сейчас Украиной правит мафия Коломойского.Сто лет назад Украиной правила мафия где то Бланка с Свердловым и Троцким. Цель обеих мафий одна и та же. У Свердлова в сейфе нашли золотые монеты царской чеканки на астрономическую сумму, свыше семисот золотых изделий с драгоценными камнями, множество чистых бланков паспортов и заполненных паспортов на имя самого Свердлова и не известных лиц. История учит что она ничему не учит.
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28.07.2021 20:11 Відповісти
партія регіонів=слуга "народу" це два однакових підораста разом з нелохом42рочкиакакаяразніца.
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28.07.2021 20:33 Відповісти
На цензорі людей вже не залишилося. Одні послєдоватєлі пісяющего мальчика. Цензура робить свою справ)
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28.07.2021 20:34 Відповісти
Бутусову нужно все эти факты предоставить в ГБР , НАБУ , ГПУ и посадить злодеев за решетку . Чтобы не быть дырявой ....
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28.07.2021 20:39 Відповісти
і це "логіка" типового 73/43%зебіла...
Що вже казати про інших?
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28.07.2021 22:18 Відповісти
Не страна, а мафиозный синдикат.
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28.07.2021 20:48 Відповісти
Ссаша-стоматолог з Курченко також думали, що всі розуми поїли!...
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28.07.2021 20:50 Відповісти
А нам казали про якусь реформу сбУ ...
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28.07.2021 20:54 Відповісти
Сборище мерзких предателей, избранники отупевших уродов...
Ваша ложь, как дремучая наркота, отравляет душу народа,
Вы подлости "слуги" и дети лжи и хоть имя вам легион,
Но народ Украины знает что делать - досылает в патронник патрон...
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28.07.2021 20:54 Відповісти
А тому голосуйте за справжніх патріотів України - українців-націоналістів.
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28.07.2021 20:57 Відповісти
До речі, Порох - по своїй сутті є націоналістом. Чи, вірніше, став ним, під кінець своєї каденції.
До речі, Яценюк, Ю.Луценко і Турчинов - також стали українськими націоналістами. Ну, а Парубій був ним.
І ще одне зауваження: нині партія Європейська Солідарність є правоцентриською, консервативною. Тобто: помірно націоналістиною, але нерадикальною.
Справді, ще є загін радикальних націоналістів; але ці ближче до правих анархістів.
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29.07.2021 00:31 Відповісти
ууу, зрада-зрада.
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28.07.2021 21:43 Відповісти
На Донбасі почнеться серйозна заворушка, а вона по всім признакам почнеться, то вся зелена банда разом з «президентом» перші тікати будуть.
В бюджеті діра величиною з галактику Чумацький шлях, станок не встигає друкувати гроші, попереду земельний дерибан і зима на носі з грабіжницькими тарифами.
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29.07.2021 06:19 Відповісти
"У боротьбу за контроль над контрабандою вступило ще одне угруповання у владі - це угруповання Єрмака і Татарова", - Бутусов про кадрові зміни в СБУ - Цензор.НЕТ 9080
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29.07.2021 09:14 Відповісти
Тот редкий случай, когда соглашусь с Бутусовым! (однако, Юра, это не оправдывает Ваших заигрываний со сворой контрразведки по экономике СБУ времен Семочко...) В помощниках Ермака сидит новоявленный кандидат юридических наук РЭКЕТИР-имбицил Коля Беззубенко (гуглите!). Кстати, научный руководитель данного персонажа никто иной как...Татаров))) Сотоварищи Беззубенко времен работы в контрразведке СБУ по экономике времен Семочко отправлены руководить таможенными постами на западную границу (Гузь, Колобродов, Киптенко). Неговелов Рома сгорел на взятке в конце прошлого года, а так тоже бы туда поехал. За всей это ************ тянется такой шлейф!!!
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29.07.2021 11:54 Відповісти
 
 