"У боротьбу за контроль над контрабандою вступило ще одне угруповання у владі - це угруповання Єрмака і Татарова", - Бутусов про кадрові зміни в СБУ. ВIДЕО

Кадрові зміни з СБУ - це перерозподіл контролю над тіньовими фінансовими потоками і, зокрема, над контрабандою.

Про це в ефірі Радіо Свобода сказав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Наумов - це людина повністю наближена до Івана Баканова. Це його протеже, який йому повністю зобов'язаний своєю кар'єрою, званням, посадою, статусом і можливостями. Все це гра, яку зламали для Баканова. Причина цих кадрових змін - це боротьба за владу і контроль тіньових фінансових потоків. Зокрема, потоків контрабанди. Про це говорить те, що був звільнений не тільки Наумов, а й Артемій Капелюха - начальник управління по боротьбі з контрабандою СБУ ... Наумов і Капелюха звільнені тому, що в боротьбу за контроль над контрабандою вступило ще одне груповання у владі - це угруповання голови ОП Андрія Єрмака і заступника голови ОП з питань правоохоронних органів Олега Татарова. Про це свідчить той факт, що саме зараз ДБР, яке очолює людина Татарова Сухачов, проводить обшуки і слідчі дії на одній з компаній, з якою тісно пов'язують діяльність Наумова", - розповів Бутусов.

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