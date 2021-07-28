"У боротьбу за контроль над контрабандою вступило ще одне угруповання у владі - це угруповання Єрмака і Татарова", - Бутусов про кадрові зміни в СБУ. ВIДЕО
Кадрові зміни з СБУ - це перерозподіл контролю над тіньовими фінансовими потоками і, зокрема, над контрабандою.
Про це в ефірі Радіо Свобода сказав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Наумов - це людина повністю наближена до Івана Баканова. Це його протеже, який йому повністю зобов'язаний своєю кар'єрою, званням, посадою, статусом і можливостями. Все це гра, яку зламали для Баканова. Причина цих кадрових змін - це боротьба за владу і контроль тіньових фінансових потоків. Зокрема, потоків контрабанди. Про це говорить те, що був звільнений не тільки Наумов, а й Артемій Капелюха - начальник управління по боротьбі з контрабандою СБУ ... Наумов і Капелюха звільнені тому, що в боротьбу за контроль над контрабандою вступило ще одне груповання у владі - це угруповання голови ОП Андрія Єрмака і заступника голови ОП з питань правоохоронних органів Олега Татарова. Про це свідчить той факт, що саме зараз ДБР, яке очолює людина Татарова Сухачов, проводить обшуки і слідчі дії на одній з компаній, з якою тісно пов'язують діяльність Наумова", - розповів Бутусов.
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Чесно? Відверто пофіг зєлі, пуйли, інша мародерська наволоч... Але не пофіг Україна і ті дебіли, що зараз сплять і пускають бульби з носу. Взавтра прокинуться у вогні окрадені і будуть бігати, як воша на гребні. Тільки у вогні броду нема
да крадут так что аж гай шумит... Чтото по народу не заметно чтобы он за 2 года сильно выиграл
Може, і ти не бачив, що робив тоді твій мер? А, може - мер був нікудишній, і на минулих виборах ви собі обрали справжнього господарника? Розберися спочатку, хто що повинен робити...
за контрабанду - обидно ...
Бо ми знали, що справедливий диктатор -це моветон. Тим більше, ніколи не може бути справедливим безграмотний диктатор.
Не все такие разоблачители, как Железняк из партии ГОЛОС ...
2,5роки тому ми вас попереджали, що так і буде!
Бо тільки наша політична сила здатна робити оті непопулярні, але потрібні реформи!
А чому не подають інф, коли він розказує щось на каналах Прямий, 5-тий, Еспресо?
Ні, я розумію, що тут, оце сьогодні - це нестандартно, це відуха з РадіоЛіберті...; і тим не менше?
отакi от зе-рехворми
Що вже казати про інших?
Ваша ложь, как дремучая наркота, отравляет душу народа,
Вы подлости "слуги" и дети лжи и хоть имя вам легион,
Но народ Украины знает что делать - досылает в патронник патрон...
До речі, Яценюк, Ю.Луценко і Турчинов - також стали українськими націоналістами. Ну, а Парубій був ним.
І ще одне зауваження: нині партія Європейська Солідарність є правоцентриською, консервативною. Тобто: помірно націоналістиною, але нерадикальною.
Справді, ще є загін радикальних націоналістів; але ці ближче до правих анархістів.
В бюджеті діра величиною з галактику Чумацький шлях, станок не встигає друкувати гроші, попереду земельний дерибан і зима на носі з грабіжницькими тарифами.