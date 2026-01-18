РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10035 посетителей онлайн
Новости Схемы Баканова и Наумова в СБУ
9 028 45

Нардепы "ЕС" обратились в НАБУ и ГБР в связи с заявлениями о системной коррупции в СБУ при Баканове и Наумове

Депутаты направили официальное обращение в НАБУ и ГБР по поводу коррупции в СБУ при Баканове

После публичных заявлений украинского бизнесмена Сергея Ваганяна о существовании масштабной коррупционной системы в СБУ в период, когда ее возглавлял Иван Баканов, народные депутаты от "Европейской Солидарности" обратились в НАБУ и ГБР с просьбой выяснить, будут ли открыты уголовные производства по обнародованным фактам.

Об этом в соцсети Facebook сообщила нардеп Иванна Климпуш-Цинцадзе, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Депутаты обратились в НАБУ, ГБР и СБУ

"Мы с коллегами уже обратились в НАБУ, СБУ, ГБР, были ли открыты соответствующие производства, не прошла ли "незамеченной" эта информация; и о служебных расследованиях переспросили, которые должны были состояться еще на этапе отстранения и увольнения Баканова", - написала Климпуш-Цинцадзе.

Читайте также: Баканов и Наумов построили в СБУ систему "неформальных платежей" из бизнеса и торговлю санкциями СНБО, - расследование

Что предшествовало?

  • Напомним, что накануне бизнесмен Сергей Ваганян в интервью нардепу VIII созыва Бориславу Березе рассказал, что во время пребывания Ивана Баканова на посту главы СБУ служба была превращена в инструмент системного рэкета.
  • Баканов вместе с тогдашним генералом СБУ Андреем Наумовым, подозреваемым в передаче конфиденциальной информации России, построили в СБУ систему неформальных платежей из бизнеса и торговли санкциями СНБО.

Читайте также: Баканов был лишь портретом СБУ, фактически службой руководил Наумов, - расследование

Автор: 

НАБУ (4835) Баканов Иван (309) Европейская Солидарность (1097) Наумов Андрей (67)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
Ще перед тим як було проголосовано за зеленського, тобто проти України, ми знали що він буде красти і зраджувати. Попереджали всіх. Але ж..
Як тепер виправити ситуацію. При владі воровитий телепень, а опонент у війні кровожерливий сусід зі значно більшими ресурсами.
показать весь комментарий
18.01.2026 21:05 Ответить
+30
Как вы посмели катить бочку на такого святого человека?

показать весь комментарий
18.01.2026 21:09 Ответить
+29
Лідор нічого про це знав
показать весь комментарий
18.01.2026 21:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лідор нічого про це знав
показать весь комментарий
18.01.2026 21:04 Ответить
нещодавно зелений депутат для чогось оприлюднив такий пост, мабуть збираються списати прикру недбалість на здоровля, як основну лінію захисту нічого незнаючого президента
показать весь комментарий
18.01.2026 21:08 Ответить
Я думаю він приймає все але потроху
показать весь комментарий
18.01.2026 21:11 Ответить
Знаю цього долбойопа, це Марянка Безугла чоловічого роду
показать весь комментарий
18.01.2026 21:36 Ответить
И не знает
показать весь комментарий
19.01.2026 07:34 Ответить
ЄСівці теж не знали.
показать весь комментарий
19.01.2026 07:54 Ответить
оце відкриття!! так через років 50 вони за прокуратуру та суди будут знати.
показать весь комментарий
18.01.2026 21:04 Ответить
Ще перед тим як було проголосовано за зеленського, тобто проти України, ми знали що він буде красти і зраджувати. Попереджали всіх. Але ж..
Як тепер виправити ситуацію. При владі воровитий телепень, а опонент у війні кровожерливий сусід зі значно більшими ресурсами.
показать весь комментарий
18.01.2026 21:05 Ответить
тупеньке не в змозі навіть думку сформулювати)
продовжуй, дуня. освіта рашнфедерейшн не перестає дивувати
показать весь комментарий
18.01.2026 21:47 Ответить
Имеем насадить тебя на бутылку, чмо лишнехромосомное
показать весь комментарий
18.01.2026 22:04 Ответить
О,рашка підтягнулася
показать весь комментарий
18.01.2026 22:22 Ответить
показать весь комментарий
18.01.2026 21:07 Ответить
Він і посилив - "всьо в семью"
показать весь комментарий
18.01.2026 21:33 Ответить
Зе нєвінаватий!Баканов сам прішьол!!!А наумова Парашенка підкінул!!!
показать весь комментарий
18.01.2026 21:08 Ответить
Ви не повірите, і Зеленського Порошенко підкинув. Багато моїх колишніх знайомих ще недавно на повному серйозі говорили, що голосували проти Порошенка і вибрали того, хто залишився. Вони не винні.
показать весь комментарий
18.01.2026 21:30 Ответить
Так,і таких багато
показать весь комментарий
18.01.2026 21:57 Ответить
Біля 30 відсотків це електорат Вови. Біля 40 відсотків це ті хто не міг проголосувати за Петра вдруге. І 24 відсотків це ті хто зміг. Зараз 24% стали вже 7%. Суцільні загадки. Хто знає відповідь?)
показать весь комментарий
19.01.2026 01:14 Ответить
Новиє ліца. Хто Залужного полюбив, хто Буданова.
показать весь комментарий
19.01.2026 07:20 Ответить
Как вы посмели катить бочку на такого святого человека?

показать весь комментарий
18.01.2026 21:09 Ответить

Президент Володимир Зеленський заявив, що новий голова НБУ Кирило Шевченко є "саме тим професіоналом, якого потребує і НБУ, і економіка, і вся Україна".
показать весь комментарий
18.01.2026 21:21 Ответить
такий чесний, що клеймо нема де на ньому ставити, щоб не забруднити його чистоту!
показать весь комментарий
18.01.2026 21:22 Ответить
а в період малюка все різко помінялось і всі сбушники стали кришталево чистими філантропами?
показать весь комментарий
18.01.2026 21:16 Ответить
Вірно підмічено
показать весь комментарий
18.01.2026 22:23 Ответить
Точно. І генерал Вітюк тому яскравий приклад.
Щось про нього та "заробітки" його дружини зовсім всі забули.
показать весь комментарий
19.01.2026 08:05 Ответить
звичайно будуть відкривати кримінальні справи! проти депутатів єс. а щоб іншим не повадно було звертатись з подібними вимогами!
показать весь комментарий
18.01.2026 21:20 Ответить
Санкції.Превентивно
показать весь комментарий
18.01.2026 22:24 Ответить
Що то депутати ''ЄС'' надумали розкачувати зелений човен? Голобородько не витримає і ''стругане''. Ще не втихли новини про міндічів і цукерманів і тут тобі на - найкращі корифани - баканов і наумов. А скільки їх ще буде - там на черзі міністерство оборони і укравтодор. А за гроші вкрадені з коаіду також потрібно відповідати. А там мільярди. Одному дав ляйтнанта, а іншому генерала і всі тайни про агентуру за кордоном і особливо на росії.
показать весь комментарий
18.01.2026 21:21 Ответить
Борислав Береза:

Дуже чекав на реакцію НАБУ та САП на інформацію, яка була оприлюднена у мене на ефірі. Її не було. Зовсім.
Хоча я вже знаю, що там ефір подивилися. Так само немає жодної реакції з боку президента України Володимира Зеленського, який і поставив Івана Баканова на чолі СБУ та дав тому можливість створити організоване злочинне угрупування разом з бригади Генералом Наумовим.
показать весь комментарий
18.01.2026 21:23 Ответить
Але цю інформацію не помітили ще і деякі наші ЗМІ. Здивований, що Українська правда та Дзеркало тижня не згадали про це. Це мабуть тому, що неділя і всі відпочивають.
Тож варто почекати? І дуже хочеться почути думку з приводу цієї інформації від наших професійних антикорупціонерів від ЦПК і Vitaliy Shabunin до Мартина Богуславець.
Чи може не варто на це звертати уваги?
А то якось дивно всі взяли паузу.

І якщо я добре розумію чому Семен Кривонос, як очільник НАБУ, не хоче вручати підозру Єрмаку і Бакановим займатися, то чому інші зайняли таку позицію мені дуже цікаво.
показать весь комментарий
18.01.2026 21:25 Ответить
Ну як варіант , треба слова цього армянчика перевірити . І по друге . Армянчика , якого все в житті влаштовувало певний час , не просто так товариш Коровайчихи витягнув із рукава . Вже давно немає ні Ваньки ні Андруши і ситуації були набагато ефектніші щоб їх здати . Але ми цього не дізнаємося , на жаль .
показать весь комментарий
18.01.2026 21:47 Ответить
І Ванька, і Андрюшка є в наявності і дуже непогано себе почувають.
Нехай НАБУ розпочинає слідство і встановлює правду чи ні розказує армянчик про своїх колишніх дружбанів єврейчиків та кацапчиків, яких мудрий український нарід посадив собі на шию і дозволяє крутити Україною, як циган сонцем.
показать весь комментарий
18.01.2026 22:52 Ответить
Надія на бабу Юля. Вона де дасть це каналізувати.
показать весь комментарий
18.01.2026 21:38 Ответить
Малюк пiшов гучно грякнувши дверима.
показать весь комментарий
18.01.2026 21:48 Ответить
То до сбу питань немає? Лише до Баканова та Наумова? Скільки прикормлених "співробітників" сбу треба мати, щоб трусити усіх підприємців країни?
показать весь комментарий
18.01.2026 21:56 Ответить
як це до сбу питань немає ??? а де ж поділися оті всі ..кадри.. яких ванька баканов і наумов на посади призначали ---- начальник сбу миколаівськой обл герсак не може пояснити рухоме і нерухоме майно --- нач полтавського сбу семенюк там ******* переплюнув герсака машинами . квартирами . готелями в карпатах іт.д. нач хмельницького сбу теж саме . по всіх областях сидять в сбу пацюки з гнізда баканова-наумова . при всій неповазі до зельця треба підійти до призначень нач. обл. сбу з розумінням того що президент підписує подання на посади і звання які йому подає ідкерівник сбу . вова не перевіряє кандидатів на посади а просто підписує подання на отих істот
показать весь комментарий
19.01.2026 08:04 Ответить
Якщо Зеленський підтримував партію регіонів, де злодій на злодієві сидів, то хто він сам і хто його друзі? Риторичне питання, яке для багатьох українців стало надскладним, та й досі ситуація не дуже змінилась.
показать весь комментарий
18.01.2026 23:35 Ответить
А чому надскладним? Населення у своїй більшості завжди голосувало за крєпкіх хазяйствєнніков і дружбу с "расієй". Дивним виключенням стали вибори 2004 - 2005 років, Майдан, який дійсно дивом переміг. А так населення, хохли, не українці, а їх більшість, і голосували за кучмів - януковичів. А в 2019 році знову проголосували за тих же ригів, бо "адін народ", "апалчєнци дамбаса", "сайтісь пасерєдінє", Україна - порноактриса". Тільки риги тоді були не сині, а зелені, але суть та ж. Крім того, хохли не бачать нічого поганого у крадіжках, згадаємо ригів, які "дали пожити", правда, залишивши у бюджеті жалюгідні крихти, коли втекли. Згадаємо того ж Гепу у Харкові, на якого й досі моляться за те, що він з Допою вкрав не усі гроші і прибрав до рук не усі найдорожчі активи, а ще й плитку поклав, лавочок наставив та поповників набудував на кожному перехресті. Так що усе вони бачать і розуміють. Тільки не розуміють одного, щоб красти і щось робити, організовувати роботу так, щоб щось вироблялося, щоб і завтра можна було красти, блазень обдовбаний і його кодло просто не вміє, він дегенерат, без освіти, команди, досвіду будь - якої роботи. Але тут вже попрацював телевізор з падлюками типу Раєвської та іншими мерзотами.
показать весь комментарий
19.01.2026 08:17 Ответить
Банду геть, вже було?
показать весь комментарий
19.01.2026 04:19 Ответить
буданов де баканов
показать весь комментарий
19.01.2026 08:28 Ответить
 
 