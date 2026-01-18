Нардепы "ЕС" обратились в НАБУ и ГБР в связи с заявлениями о системной коррупции в СБУ при Баканове и Наумове

После публичных заявлений украинского бизнесмена Сергея Ваганяна о существовании масштабной коррупционной системы в СБУ в период, когда ее возглавлял Иван Баканов, народные депутаты от "Европейской Солидарности" обратились в НАБУ и ГБР с просьбой выяснить, будут ли открыты уголовные производства по обнародованным фактам.

Об этом в соцсети Facebook сообщила нардеп Иванна Климпуш-Цинцадзе, информирует Цензор.НЕТ.

Депутаты обратились в НАБУ, ГБР и СБУ

"Мы с коллегами уже обратились в НАБУ, СБУ, ГБР, были ли открыты соответствующие производства, не прошла ли "незамеченной" эта информация; и о служебных расследованиях переспросили, которые должны были состояться еще на этапе отстранения и увольнения Баканова", - написала Климпуш-Цинцадзе.

Что предшествовало?

Напомним, что накануне бизнесмен Сергей Ваганян в интервью нардепу VIII созыва Бориславу Березе рассказал, что во время пребывания Ивана Баканова на посту главы СБУ служба была превращена в инструмент системного рэкета.

Баканов вместе с тогдашним генералом СБУ Андреем Наумовым, подозреваемым в передаче конфиденциальной информации России, построили в СБУ систему неформальных платежей из бизнеса и торговли санкциями СНБО.

