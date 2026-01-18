Нардепы "ЕС" обратились в НАБУ и ГБР в связи с заявлениями о системной коррупции в СБУ при Баканове и Наумове
После публичных заявлений украинского бизнесмена Сергея Ваганяна о существовании масштабной коррупционной системы в СБУ в период, когда ее возглавлял Иван Баканов, народные депутаты от "Европейской Солидарности" обратились в НАБУ и ГБР с просьбой выяснить, будут ли открыты уголовные производства по обнародованным фактам.
Об этом в соцсети Facebook сообщила нардеп Иванна Климпуш-Цинцадзе, информирует Цензор.НЕТ.
Депутаты обратились в НАБУ, ГБР и СБУ
"Мы с коллегами уже обратились в НАБУ, СБУ, ГБР, были ли открыты соответствующие производства, не прошла ли "незамеченной" эта информация; и о служебных расследованиях переспросили, которые должны были состояться еще на этапе отстранения и увольнения Баканова", - написала Климпуш-Цинцадзе.
Что предшествовало?
- Напомним, что накануне бизнесмен Сергей Ваганян в интервью нардепу VIII созыва Бориславу Березе рассказал, что во время пребывания Ивана Баканова на посту главы СБУ служба была превращена в инструмент системного рэкета.
- Баканов вместе с тогдашним генералом СБУ Андреем Наумовым, подозреваемым в передаче конфиденциальной информации России, построили в СБУ систему неформальных платежей из бизнеса и торговли санкциями СНБО.
Як тепер виправити ситуацію. При владі воровитий телепень, а опонент у війні кровожерливий сусід зі значно більшими ресурсами.
продовжуй, дуня. освіта рашнфедерейшн не перестає дивувати
Президент Володимир Зеленський заявив, що новий голова НБУ Кирило Шевченко є "саме тим професіоналом, якого потребує і НБУ, і економіка, і вся Україна".
Щось про нього та "заробітки" його дружини зовсім всі забули.
Дуже чекав на реакцію НАБУ та САП на інформацію, яка була оприлюднена у мене на ефірі. Її не було. Зовсім.
Хоча я вже знаю, що там ефір подивилися. Так само немає жодної реакції з боку президента України Володимира Зеленського, який і поставив Івана Баканова на чолі СБУ та дав тому можливість створити організоване злочинне угрупування разом з бригади Генералом Наумовим.
Тож варто почекати? І дуже хочеться почути думку з приводу цієї інформації від наших професійних антикорупціонерів від ЦПК і Vitaliy Shabunin до Мартина Богуславець.
Чи може не варто на це звертати уваги?
А то якось дивно всі взяли паузу.
І якщо я добре розумію чому Семен Кривонос, як очільник НАБУ, не хоче вручати підозру Єрмаку і Бакановим займатися, то чому інші зайняли таку позицію мені дуже цікаво.
Нехай НАБУ розпочинає слідство і встановлює правду чи ні розказує армянчик про своїх колишніх дружбанів єврейчиків та кацапчиків, яких мудрий український нарід посадив собі на шию і дозволяє крутити Україною, як циган сонцем.