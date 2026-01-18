Нардепи звернулися до правоохоронних органів через заяви про системну корупцію Баканова і Наумова

Депутати направили офіційне звернення до НАБУ та ДБР щодо корупції в СБУ за Баканова

Після публічних заяв українського бізнесмена Сергія Ваганяна про існування масштабної корупційної системи в СБУ у період, коли її очолював Іван Баканов, народні депутати від "Європейської Солідарності" звернулися до правоохоронних органів із проханням з’ясувати, чи будуть відкриті кримінальні провадження за оприлюдненими фактами.

Про це в соцмережі фейсбук повідомили нардепка Іванна Климпуш-Цинцадзе, інформує Цензор.НЕТ.

Що передувало?

  • Нагадаємо, що напередодні бізнесмен Сергій Ваганян в інтерв’ю нардепу VIII скликання Бориславу Березі розповів, що під час перебування Івана Баканова на посаді голови СБУ служба була перетворена на інструмент системного рекету.
  • Баканов разом із тодішнім генералом СБУ Андрієм Наумовим, підозрюваним у передачі конфіденційної інформації Росії, побудували в СБУ систему неформальних платежів із бізнесу та торгівлі санкціями РНБО.

Ще перед тим як було проголосовано за зеленського, тобто проти України, ми знали що він буде красти і зраджувати. Попереджали всіх. Але ж..
Як тепер виправити ситуацію. При владі воровитий телепень, а опонент у війні кровожерливий сусід зі значно більшими ресурсами.
18.01.2026 21:05 Відповісти
Лідор нічого про це знав
18.01.2026 21:04 Відповісти
Как вы посмели катить бочку на такого святого человека?

18.01.2026 21:09 Відповісти
Лідор нічого про це знав
18.01.2026 21:04 Відповісти
нещодавно зелений депутат для чогось оприлюднив такий пост, мабуть збираються списати прикру недбалість на здоровля, як основну лінію захисту нічого незнаючого президента
18.01.2026 21:08 Відповісти
Я думаю він приймає все але потроху
18.01.2026 21:11 Відповісти
Знаю цього долбойопа, це Марянка Безугла чоловічого роду
18.01.2026 21:36 Відповісти
И не знает
19.01.2026 07:34 Відповісти
ЄСівці теж не знали.
19.01.2026 07:54 Відповісти
оце відкриття!! так через років 50 вони за прокуратуру та суди будут знати.
18.01.2026 21:04 Відповісти
Ще перед тим як було проголосовано за зеленського, тобто проти України, ми знали що він буде красти і зраджувати. Попереджали всіх. Але ж..
Як тепер виправити ситуацію. При владі воровитий телепень, а опонент у війні кровожерливий сусід зі значно більшими ресурсами.
18.01.2026 21:05 Відповісти
тупеньке не в змозі навіть думку сформулювати)
продовжуй, дуня. освіта рашнфедерейшн не перестає дивувати
18.01.2026 21:47 Відповісти
Имеем насадить тебя на бутылку, чмо лишнехромосомное
18.01.2026 22:04 Відповісти
О,рашка підтягнулася
18.01.2026 22:22 Відповісти
18.01.2026 21:07 Відповісти
Він і посилив - "всьо в семью"
18.01.2026 21:33 Відповісти
Зе нєвінаватий!Баканов сам прішьол!!!А наумова Парашенка підкінул!!!
18.01.2026 21:08 Відповісти
Ви не повірите, і Зеленського Порошенко підкинув. Багато моїх колишніх знайомих ще недавно на повному серйозі говорили, що голосували проти Порошенка і вибрали того, хто залишився. Вони не винні.
18.01.2026 21:30 Відповісти
Так,і таких багато
18.01.2026 21:57 Відповісти
Біля 30 відсотків це електорат Вови. Біля 40 відсотків це ті хто не міг проголосувати за Петра вдруге. І 24 відсотків це ті хто зміг. Зараз 24% стали вже 7%. Суцільні загадки. Хто знає відповідь?)
19.01.2026 01:14 Відповісти
Новиє ліца. Хто Залужного полюбив, хто Буданова.
19.01.2026 07:20 Відповісти
Как вы посмели катить бочку на такого святого человека?

18.01.2026 21:09 Відповісти

Президент Володимир Зеленський заявив, що новий голова НБУ Кирило Шевченко є "саме тим професіоналом, якого потребує і НБУ, і економіка, і вся Україна".
18.01.2026 21:21 Відповісти
такий чесний, що клеймо нема де на ньому ставити, щоб не забруднити його чистоту!
18.01.2026 21:22 Відповісти
а в період малюка все різко помінялось і всі сбушники стали кришталево чистими філантропами?
18.01.2026 21:16 Відповісти
Вірно підмічено
18.01.2026 22:23 Відповісти
Точно. І генерал Вітюк тому яскравий приклад.
Щось про нього та "заробітки" його дружини зовсім всі забули.
19.01.2026 08:05 Відповісти
звичайно будуть відкривати кримінальні справи! проти депутатів єс. а щоб іншим не повадно було звертатись з подібними вимогами!
18.01.2026 21:20 Відповісти
Санкції.Превентивно
18.01.2026 22:24 Відповісти
Що то депутати ''ЄС'' надумали розкачувати зелений човен? Голобородько не витримає і ''стругане''. Ще не втихли новини про міндічів і цукерманів і тут тобі на - найкращі корифани - баканов і наумов. А скільки їх ще буде - там на черзі міністерство оборони і укравтодор. А за гроші вкрадені з коаіду також потрібно відповідати. А там мільярди. Одному дав ляйтнанта, а іншому генерала і всі тайни про агентуру за кордоном і особливо на росії.
18.01.2026 21:21 Відповісти
Борислав Береза:

Дуже чекав на реакцію НАБУ та САП на інформацію, яка була оприлюднена у мене на ефірі. Її не було. Зовсім.
Хоча я вже знаю, що там ефір подивилися. Так само немає жодної реакції з боку президента України Володимира Зеленського, який і поставив Івана Баканова на чолі СБУ та дав тому можливість створити організоване злочинне угрупування разом з бригади Генералом Наумовим.
18.01.2026 21:23 Відповісти
Але цю інформацію не помітили ще і деякі наші ЗМІ. Здивований, що Українська правда та Дзеркало тижня не згадали про це. Це мабуть тому, що неділя і всі відпочивають.
Тож варто почекати? І дуже хочеться почути думку з приводу цієї інформації від наших професійних антикорупціонерів від ЦПК і Vitaliy Shabunin до Мартина Богуславець.
Чи може не варто на це звертати уваги?
А то якось дивно всі взяли паузу.

І якщо я добре розумію чому Семен Кривонос, як очільник НАБУ, не хоче вручати підозру Єрмаку і Бакановим займатися, то чому інші зайняли таку позицію мені дуже цікаво.
18.01.2026 21:25 Відповісти
Ну як варіант , треба слова цього армянчика перевірити . І по друге . Армянчика , якого все в житті влаштовувало певний час , не просто так товариш Коровайчихи витягнув із рукава . Вже давно немає ні Ваньки ні Андруши і ситуації були набагато ефектніші щоб їх здати . Але ми цього не дізнаємося , на жаль .
18.01.2026 21:47 Відповісти
І Ванька, і Андрюшка є в наявності і дуже непогано себе почувають.
Нехай НАБУ розпочинає слідство і встановлює правду чи ні розказує армянчик про своїх колишніх дружбанів єврейчиків та кацапчиків, яких мудрий український нарід посадив собі на шию і дозволяє крутити Україною, як циган сонцем.
18.01.2026 22:52 Відповісти
Надія на бабу Юля. Вона де дасть це каналізувати.
18.01.2026 21:38 Відповісти
Малюк пiшов гучно грякнувши дверима.
18.01.2026 21:48 Відповісти
То до сбу питань немає? Лише до Баканова та Наумова? Скільки прикормлених "співробітників" сбу треба мати, щоб трусити усіх підприємців країни?
18.01.2026 21:56 Відповісти
як це до сбу питань немає ??? а де ж поділися оті всі ..кадри.. яких ванька баканов і наумов на посади призначали ---- начальник сбу миколаівськой обл герсак не може пояснити рухоме і нерухоме майно --- нач полтавського сбу семенюк там ******* переплюнув герсака машинами . квартирами . готелями в карпатах іт.д. нач хмельницького сбу теж саме . по всіх областях сидять в сбу пацюки з гнізда баканова-наумова . при всій неповазі до зельця треба підійти до призначень нач. обл. сбу з розумінням того що президент підписує подання на посади і звання які йому подає ідкерівник сбу . вова не перевіряє кандидатів на посади а просто підписує подання на отих істот
19.01.2026 08:04 Відповісти
Якщо Зеленський підтримував партію регіонів, де злодій на злодієві сидів, то хто він сам і хто його друзі? Риторичне питання, яке для багатьох українців стало надскладним, та й досі ситуація не дуже змінилась.
18.01.2026 23:35 Відповісти
А чому надскладним? Населення у своїй більшості завжди голосувало за крєпкіх хазяйствєнніков і дружбу с "расієй". Дивним виключенням стали вибори 2004 - 2005 років, Майдан, який дійсно дивом переміг. А так населення, хохли, не українці, а їх більшість, і голосували за кучмів - януковичів. А в 2019 році знову проголосували за тих же ригів, бо "адін народ", "апалчєнци дамбаса", "сайтісь пасерєдінє", Україна - порноактриса". Тільки риги тоді були не сині, а зелені, але суть та ж. Крім того, хохли не бачать нічого поганого у крадіжках, згадаємо ригів, які "дали пожити", правда, залишивши у бюджеті жалюгідні крихти, коли втекли. Згадаємо того ж Гепу у Харкові, на якого й досі моляться за те, що він з Допою вкрав не усі гроші і прибрав до рук не усі найдорожчі активи, а ще й плитку поклав, лавочок наставив та поповників набудував на кожному перехресті. Так що усе вони бачать і розуміють. Тільки не розуміють одного, щоб красти і щось робити, організовувати роботу так, щоб щось вироблялося, щоб і завтра можна було красти, блазень обдовбаний і його кодло просто не вміє, він дегенерат, без освіти, команди, досвіду будь - якої роботи. Але тут вже попрацював телевізор з падлюками типу Раєвської та іншими мерзотами.
19.01.2026 08:17 Відповісти
Все - в точку.
19.01.2026 14:49 Відповісти
то ви мабуть забули сцену майдану 2004-2005 с Рогозіним та Затуліним ?!))) то Google вам у вашу туру и брехливу пику )))) ваша Юля тоді в заклала все те що призвело до того що ми бачимо зараз ))))
19.01.2026 15:57 Відповісти
Не зовсім зрозумів причину істерики. Чи не ті пігулки санітари принесли? Уважніше треба, бо так і кондратій вхопить зненацька.
19.01.2026 17:44 Відповісти
Банду геть, вже було?
19.01.2026 04:19 Відповісти
то ви розберетесь в пані Меркель та паном Шрёдером в потім почнете прати вже нашу білизну пане із країни Північних Потоків и друзів Вальдемара))))
19.01.2026 15:55 Відповісти
буданов де баканов
19.01.2026 08:28 Відповісти
Шо тут скажеш вибрали Янукович 2 віддихае
19.01.2026 12:11 Відповісти
Янукович два був до Зеленського )))) щось у вас з розумом пане Грицько , мабуть тому що ви зальотний)))))
19.01.2026 15:53 Відповісти
цікаво чим у той час займався пан Малюк ?! невже був у засланні ?!)))))
19.01.2026 15:51 Відповісти
У нас швидко відкривають лише справу якщо хтось перекине мінору у не призначеному для неї місці, а корупціонери для поліції свої люди
19.01.2026 20:23 Відповісти
https://t.me/dragonspech/9664 сержант ЗСУ інструктор пілотів БПЛА, письменник Дмитро Каленчук-Вовнянко:
Як бачимо, на сенсаційне інтерв'ю з бізнесменом Сергієм Ваганяном влада відреагувала у найбільш тупий спосіб - вона від нього просто відмахнулася, мовляв, Береза - ухилянт, а все інтерв'ю - то порохоботи хочуть примусити Зеленського здати Україну Москві.
Пишуть все це ті самі особи, які у 19-му волали про липову "справу свинарчуків" і тоді їх ніяк не обходило, що насувалися вибори і що Москва мріяла повалити президента Порошенко. Тоді співати в унісон з Москвою для них було так само норм, як пізніше бізнес-партнерам Зеленського посилати двушечку на Москву.
А я дещо нагадаю до розказаного Ваганяном.
Іван Баканов - друг дитинства Зеленського і колишній керівник ТОВ "Квартал-95". Після обрання Зеленського президентом, Баканов став головою СБУ. Тепер зі слів Ваганяга виявляється, що Баканов був номінальним керівником СБУ, реально службою керував генерал Андрій Наумов. Наумов організував схеми з обкладання бізнесменів поборами, а Баканов по суті був каналом зв'язку між СБУ і Банковою.
Чи було це випадковістю? Аніскільки. У 2021 році депутат Гео Лерос ("Слуга народу", до речі) оприлюднив запис розповіді колишнього ділового партнера Баканова і Шефіра Геннадія Лазутіна, де той розповів як вони намагалися рейдерським шляхом захопити Мартинківську ГЕС на Хмельниччині, а потім як Баканов організував для Зеленського схему обналу грошей.
До речі, коли Баканов став головою СБУ, проти власника Мартинківської ГЕС Ігоря Тинного СБУ порушила кримінальну справу за "фінансування незаконних збройних формувань".
Лазутін в тому відео розповів багато цікавого - у тому числі про свої спільні споави з... тим таким генералом Наумовим.
Ще Лазутін розповів про пристрасть Зеленського до кокаїну.
Наумов свого часу втік з України за незрозумілих обставин. "Українська правда" потім писала що саме Наумов допоміг росіянам стрімким ударом захопити Чорнобильську АЕС. Тобто Наумов безпосередньо працював на Москву.
І не він єдиний. Вже якось підзабулася особа полковника Олега Кулініча, заарештованого за звинуваченням у державній зраді. Кулініча називають особою максимально наближеною до Баканова.
Доречне питання, якщо в цього голови таке оточення, то що собою являє сам голова?
Ваганян розповів, що коли по його матеріалам відкрили кримінальну справу, йому організували відео-дзвінок особисто з Володимиром Зеленським і Зеленський просив Ваганягна не оприлюднювати його матеріали та обіцяв порішати. Президент. Зрозуміли?
Правду каже Ваганян чи ні - ми не знаємо. Ми знаємо інше. 24 лютого 2023 року під час прес-конференції Зеленський влаштував істерику, коли журналістка "5 каналу" запитала його яка міра відповідальності голови СБУ Баканова за вторгнення?
"Ми знищили олігархів!" - заявив Зеленський? Знищили... Зрозуміли?
Відомо що на нараді у Зеленського 23 лютого 2022 р. (напередодні вторгнення) голова СБУ Баканов стверджував що ніякого російського вторгнення не буде. Тобто керівник СБУ підготовку росіян до вторгнення... проспав. Баканова підтримав тоді міністр оборони Резніков. Що вторгнення станеться от-от, доводив генерал Залужний. На щастя - не тільки доводив.
Отака історія і такі подробиці. Але не переймайтеся. Влада на все це каже, що то все порохоботи намагаються примусити Зеленського здати території України Москві. А я от пригадую, що перед відставкою президента Порошенка Волноваха, Маріуполь, Авдіїівка, Бердянськ, Мелитополь та чимало інших міст під контролем Москви не були. І біля Запоріжжя фронт не проходив. А зараз?
І так. Дуже цікаво спостерігати як ухилянти Іванов з Петровим називають ухилянтом Березу - добровольця, звільненого за станом здоров'я. Не дивно. Вони будь-кого ухилянтом назвуть. Тому що можуть.
19.01.2026 23:39 Відповісти
 
 