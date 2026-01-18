Нардепи звернулися до правоохоронних органів через заяви про системну корупцію Баканова і Наумова

Після публічних заяв українського бізнесмена Сергія Ваганяна про існування масштабної корупційної системи в СБУ у період, коли її очолював Іван Баканов, народні депутати від "Європейської Солідарності" звернулися до правоохоронних органів із проханням з’ясувати, чи будуть відкриті кримінальні провадження за оприлюдненими фактами.

Про це в соцмережі фейсбук повідомили нардепка Іванна Климпуш-Цинцадзе, інформує Цензор.НЕТ.

Що передувало?

Нагадаємо, що напередодні бізнесмен Сергій Ваганян в інтерв’ю нардепу VIII скликання Бориславу Березі розповів, що під час перебування Івана Баканова на посаді голови СБУ служба була перетворена на інструмент системного рекету.

Баканов разом із тодішнім генералом СБУ Андрієм Наумовим, підозрюваним у передачі конфіденційної інформації Росії, побудували в СБУ систему неформальних платежів із бізнесу та торгівлі санкціями РНБО.

