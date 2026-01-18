Нардепи звернулися до правоохоронних органів через заяви про системну корупцію Баканова і Наумова
Після публічних заяв українського бізнесмена Сергія Ваганяна про існування масштабної корупційної системи в СБУ у період, коли її очолював Іван Баканов, народні депутати від "Європейської Солідарності" звернулися до правоохоронних органів із проханням з’ясувати, чи будуть відкриті кримінальні провадження за оприлюдненими фактами.
Про це в соцмережі фейсбук повідомили нардепка Іванна Климпуш-Цинцадзе, інформує Цензор.НЕТ.
Що передувало?
- Нагадаємо, що напередодні бізнесмен Сергій Ваганян в інтерв’ю нардепу VIII скликання Бориславу Березі розповів, що під час перебування Івана Баканова на посаді голови СБУ служба була перетворена на інструмент системного рекету.
- Баканов разом із тодішнім генералом СБУ Андрієм Наумовим, підозрюваним у передачі конфіденційної інформації Росії, побудували в СБУ систему неформальних платежів із бізнесу та торгівлі санкціями РНБО.
Як тепер виправити ситуацію. При владі воровитий телепень, а опонент у війні кровожерливий сусід зі значно більшими ресурсами.
продовжуй, дуня. освіта рашнфедерейшн не перестає дивувати
Президент Володимир Зеленський заявив, що новий голова НБУ Кирило Шевченко є "саме тим професіоналом, якого потребує і НБУ, і економіка, і вся Україна".
Щось про нього та "заробітки" його дружини зовсім всі забули.
Дуже чекав на реакцію НАБУ та САП на інформацію, яка була оприлюднена у мене на ефірі. Її не було. Зовсім.
Хоча я вже знаю, що там ефір подивилися. Так само немає жодної реакції з боку президента України Володимира Зеленського, який і поставив Івана Баканова на чолі СБУ та дав тому можливість створити організоване злочинне угрупування разом з бригади Генералом Наумовим.
Тож варто почекати? І дуже хочеться почути думку з приводу цієї інформації від наших професійних антикорупціонерів від ЦПК і Vitaliy Shabunin до Мартина Богуславець.
Чи може не варто на це звертати уваги?
А то якось дивно всі взяли паузу.
І якщо я добре розумію чому Семен Кривонос, як очільник НАБУ, не хоче вручати підозру Єрмаку і Бакановим займатися, то чому інші зайняли таку позицію мені дуже цікаво.
Нехай НАБУ розпочинає слідство і встановлює правду чи ні розказує армянчик про своїх колишніх дружбанів єврейчиків та кацапчиків, яких мудрий український нарід посадив собі на шию і дозволяє крутити Україною, як циган сонцем.
Як бачимо, на сенсаційне інтерв'ю з бізнесменом Сергієм Ваганяном влада відреагувала у найбільш тупий спосіб - вона від нього просто відмахнулася, мовляв, Береза - ухилянт, а все інтерв'ю - то порохоботи хочуть примусити Зеленського здати Україну Москві.
Пишуть все це ті самі особи, які у 19-му волали про липову "справу свинарчуків" і тоді їх ніяк не обходило, що насувалися вибори і що Москва мріяла повалити президента Порошенко. Тоді співати в унісон з Москвою для них було так само норм, як пізніше бізнес-партнерам Зеленського посилати двушечку на Москву.
А я дещо нагадаю до розказаного Ваганяном.
Іван Баканов - друг дитинства Зеленського і колишній керівник ТОВ "Квартал-95". Після обрання Зеленського президентом, Баканов став головою СБУ. Тепер зі слів Ваганяга виявляється, що Баканов був номінальним керівником СБУ, реально службою керував генерал Андрій Наумов. Наумов організував схеми з обкладання бізнесменів поборами, а Баканов по суті був каналом зв'язку між СБУ і Банковою.
Чи було це випадковістю? Аніскільки. У 2021 році депутат Гео Лерос ("Слуга народу", до речі) оприлюднив запис розповіді колишнього ділового партнера Баканова і Шефіра Геннадія Лазутіна, де той розповів як вони намагалися рейдерським шляхом захопити Мартинківську ГЕС на Хмельниччині, а потім як Баканов організував для Зеленського схему обналу грошей.
До речі, коли Баканов став головою СБУ, проти власника Мартинківської ГЕС Ігоря Тинного СБУ порушила кримінальну справу за "фінансування незаконних збройних формувань".
Лазутін в тому відео розповів багато цікавого - у тому числі про свої спільні споави з... тим таким генералом Наумовим.
Ще Лазутін розповів про пристрасть Зеленського до кокаїну.
Наумов свого часу втік з України за незрозумілих обставин. "Українська правда" потім писала що саме Наумов допоміг росіянам стрімким ударом захопити Чорнобильську АЕС. Тобто Наумов безпосередньо працював на Москву.
І не він єдиний. Вже якось підзабулася особа полковника Олега Кулініча, заарештованого за звинуваченням у державній зраді. Кулініча називають особою максимально наближеною до Баканова.
Доречне питання, якщо в цього голови таке оточення, то що собою являє сам голова?
Ваганян розповів, що коли по його матеріалам відкрили кримінальну справу, йому організували відео-дзвінок особисто з Володимиром Зеленським і Зеленський просив Ваганягна не оприлюднювати його матеріали та обіцяв порішати. Президент. Зрозуміли?
Правду каже Ваганян чи ні - ми не знаємо. Ми знаємо інше. 24 лютого 2023 року під час прес-конференції Зеленський влаштував істерику, коли журналістка "5 каналу" запитала його яка міра відповідальності голови СБУ Баканова за вторгнення?
"Ми знищили олігархів!" - заявив Зеленський? Знищили... Зрозуміли?
Відомо що на нараді у Зеленського 23 лютого 2022 р. (напередодні вторгнення) голова СБУ Баканов стверджував що ніякого російського вторгнення не буде. Тобто керівник СБУ підготовку росіян до вторгнення... проспав. Баканова підтримав тоді міністр оборони Резніков. Що вторгнення станеться от-от, доводив генерал Залужний. На щастя - не тільки доводив.
Отака історія і такі подробиці. Але не переймайтеся. Влада на все це каже, що то все порохоботи намагаються примусити Зеленського здати території України Москві. А я от пригадую, що перед відставкою президента Порошенка Волноваха, Маріуполь, Авдіїівка, Бердянськ, Мелитополь та чимало інших міст під контролем Москви не були. І біля Запоріжжя фронт не проходив. А зараз?
І так. Дуже цікаво спостерігати як ухилянти Іванов з Петровим називають ухилянтом Березу - добровольця, звільненого за станом здоров'я. Не дивно. Вони будь-кого ухилянтом назвуть. Тому що можуть.