Баканов був лише портретом СБУ, фактично службою керував Наумов, - розслідування

Бізнесмен Сергій Ваганян стверджує, що Службою безпеки України часів Івана Баканова фактично керував тодішній начальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, підозрюваний у передачі конфіденційної інформації Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю для народного депутата VIII скликання Борислава Берези, інформує Цензор.НЕТ.

СБУ фактично керував Наумов

"Баканова і Наумова розділити неможливо. Коли Зеленський зараз так старанно ховає Баканова - свого однокласника і людину, яка разом із Наумовим "здала" за гроші третину країни, то, м'яко кажучи, це дуже серйозний злочин проти нашої державності і цілісності... Їх не можна розділити, тому що службою фактично керував Наумов, а Баканов був лише портретом СБУ", - говорить підприємець.

За його словами, Наумов всюди розставив свої кадри - починаючи від начальників обласних ВБ і закінчуючи начальниками обласних управлінь.

Люди Наумова досі в СБУ

Ваганян також стверджує, що люди Наумова досі залишаються в СБУ, а сам він зберігає вплив на правоохоронну систему.

"Він отримує певну інформацію. Ба більше, розвиває певний бізнес разом із представниками бізнесу і Офісу президента і Міністерства внутрішніх справ. Він досі впливає на правоохоронну систему, не так, як раніше, але вплив має", - говорить бізнесмен. 

Справа Наумова

  • У січні 2024 року колишній генерал, ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, якого в Сербії засудили до року ув’язнення за відмивання коштів, вийшов на волю.
  • У суді уточнили, що Наумов вийшов із сербської в'язниці ще на початку грудня 2023 року. Однак через розгляд апеляції на вирок в нього вилучили документи та заборонили залишати територію країни.
  • В Україні щодо Наумова є два кримінальні провадження. Одне стосується одночасного отримання зарплати в СБУ та на держпідприємстві, на якому Наумов працював до приходу в спецслужбу. Інше – періоду, коли він керував "Центром організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження". За версією слідства, Наумов уклав із фіктивним підприємством завідомо невигідний договір та безпідставно нараховував собі премії.
  • З літа 2019 по літо 2021 року Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ під керівництвом Івана Баканова. У жовтні 2020 року президент Володимир Зеленський присвоїв Наумову військове звання бригадного генерала, щоправда, на початку повномасштабного вторгнення позбавив його, назвавши експосадовця СБУ "зрадником".
  • Наумов виїхав з України напередодні вторгнення Росії, а влітку 2022 року його затримали в Сербії з незадекларованою готівкою – близько 600 тис. євро та $120 тис. Там проти нього відкрили справу і відправили до слідчого ізолятора.

+42
Боже, чого натворила криворізька шобла...І це відомі тільки окремі епізоди від яких волосся стає дибки. А чого ми ще не знаємо?
ПАТУЖНО ,,,,,
ПАТУЖНО ,,,,,
Наумова , по наказу з кремля , зробив генералом , Zейло , призначав по списку ФСБ , 100% " хароших хлопців" , агентів рашистськоі федераціі , заздалегідь підготовлених до спецопераціі"БУРАТІНО" , на яку погодились Зеленський зі своєю сепаратисткою ( яка була в " Миротворці" за здачу пересувань ЗСУ ):" ми согласілісь на єтот проєкт" , проговорилась скумбрія Янукович так само , призначав гр рф на міністра Оборони …………
Так і наш Лідор Портрет, трохи потужніший портрет, цілої країни, а країною керує Ігарь Валєрічь
Країною керують кремлівські.
А чому дивуємось??У нас всією країною керують олігархи та різні фонди.. Шо верховною радою шо президентом
А які олігархи керують країною, напишіть, будь ласка. Якщо Ви невкурсах, то Голобородько переміг олігархів ще до повномасшабного вторгнення. Чи Ви мали на увазі нових, молодих олігархів Зе, єрмака, татарова та інших?
Я назву тільки деяких які тобі мабуть не відомі ,,ахмєтов ..фірташ..пінчук ..решту можеш погуглить
Фірташ у вигнанні, в Ахметов і Пінчук в коаліція з Голобородько. А хто ще решта? Беня? Так його Голобородько ''посадив'', щоб не віддати США, де його чекають реальні справи. Але і він в команді Голобородько.
Фірташ у вигнанні🤣🤣🤣🤣ладно давай далі про 73%Шашлики....
Про шашлики вам розповідав Найпотужніший, не чотирижди ухилянт і ні разу не збрехавши Голобородько. Я до нього не маю жодного відношення. Я голосував за армію, мову, віру, ЄС і НАТО. А де Фірташ? Можливо Ви знаєте більше про нього. Я знаю дуже мало, що ще за часів президентства Порошенка він втік до ЄС
Ті відмовляються його екстрадувати в США, де є купа справ. Він здається в Австрії і звідти не виїзний. Це вигнання, чи курорт???
Та шоб я так сидів в буковелі!!!Навколо своїх шісток з банди "за майбах".
Ага! То Сирського поставив Ахметов, перед тим звільнивши Залужного, Єрмака привів Пінчук, заманивши його з кварталу на Бвнкову, а Баканов був другом Фірташа, з яким виріс у одному криворізькому дворі! Я правильно зрозумів?
"при чем тут зеленский"
мегажлоб нюхач наймірзенніший …ідор
Я вам ничего не должен!
Ну да, ведь он ничего не решает, говорящий патефон, Литвин написал обращение, прочитал и все.
все по-плану....по оманському плану.......
Ми ще не знаєм за Оманські домовленості і за суму вкрадених грошей під час війни на закупівлі зброї. Від цього деякі посивіють.
Це якесь недорозуміння, що Баканов і Наумов досі живі і в шоколаді. Чи не так, пане Малюк?
ну що, "зелені" вас ще не нудить від "нових" облич в оточені Голобородько? Нагадайте, який там поточний рейтинг Зеленського?
подоляцьке , вам думати нічим , рідний брат , твого боса - герой рашистськоі федераціі , татаров - вбивця не чеченців , а Героїв Майдана , дє ваш, а дє ванька баканов , звільнений за зраду , а потужний Алі Баба д'єрмак…………… дє ваші міндіч-цукермани, трухін, чебурек шурма, леша по17, шефіри , та інша погань ?
пєтров, ти? ти ж на цвинтарі бронь отримав. а ну, пішов копати
О, Онищенко? Так він не Онищенко, а Кадров. Він ідіотам обіцяв записи - компромат на Порошенка, який записував на якісь круті часи. Один мій знайомий в це плвірив і до цього часу чекає ці записи. А інший агент кремля деркач разом із дубінським фальшували плівки ''жму руку, обнімаю''. Можливо то і є ті записи?
А тут і відео, і фотки і інше. Додам, що свідчення про ''злочини'' Порошенка давали портнов, медведчук, волошин, козак, а спецслужби росії - ФСБ. Вони навіть флешки фальсифікацій передали Голобородько, як ніби охоронники Порошенка везли сумками долари на вибори. Але дуже цікава деталь - вибори визнані самими демократичними і чесними.
А чому ФСБ не передають матеріали, про наприклад передачу командою Голобородька' ворогу 188 двигунів на гелікоптери і літаки? Чому не було санкцій на ведення діамантового бізнесу бізнес- партнерами Голобородька' до кінця 2024 року? Чому нічого не передають про доставку ''двушечки'' в москву? Не цікавились?
Зе теж портрет
😊 За кличкою з плівок Єрмака - так. По впливу на державну владу - ні. Ось найсвіжіше: "Я буду робити ті ротації, які задумав" - відповідь Зєлєнского командирам на спроби запобігти звільненню Малюка. Це слова царя-вседержителч, а не маріонетки! 😊
"Портрет " можє бути тільки один , цє погремуха виключно , президентів ‼️відволікає увагу , від дійсного " портрета 🤢🤥" Так , само , як СБУ на дубінського відверталися увагу , що він " буратіно", а справжній - зеленський
Невдовзі буде - Зеленський був ширмою президента, фактично країною керував Єрмак.
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...

тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків.... та багатьох інших адептів руZZкого міра....

дуже цікавить "робота" новоспеченого українського адвоката зрадника та адепта руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшки баканаффа......
Нічого новго. Кагебістська традиція СБУ.
це нікчемна спроба трохи вигородити баканова, "ну він же був Фунтом, а не справжнім очільником сбу". Та ні, саме баканова през призначив главою сбу, і вся відповідальність на баканові.
а посмотрите как и кого сейчас назначают должности министров и Премьера.... Разве это не та же схема с зиц- предеседателями ( министрами ) ?
Воно не знало,аоно-хороше!
я вам нічєго не должєн, вєсна прідєт, баригі, какая разніцца, я нє лох, абирвалг
Наумов, ******, баканов головне, хто є Зеленський?
Як його зовут? БУ--РА-ТІ-НО
Просто ворог.
Якщо так і є, то наумова на нарах непобачимо... Можливо десь упаде на бордюр
Так це ж наче той що втік на Балкани? Чи нє...
Поки Гундоса почвара на Банковій нам не перемогти.
Баканов був лише портретом СБУ, фактично службою керував Наумов,
а більша частка грошей осідала на рахунках ЗЕчорта
тобто баканов керував лише сектою Алатра🤡 ? Чи навіть нею ні ??
там тимошенко керувала
у попередників було 5 років, щоб реформувати СБУ згідно стандартів НАТО і ЄС. Чого не реформували? Скільки років потрібно владі, щоб провести реальну реформу, а не ******* про неї. Не вірю нікому, усі брешуть. А Береза, якби не тотальна корупція у нас, мав би бути на фронті, а не інвалідом в Ізраїлі, хай розкаже як перетнув кордон і як став інвалідом.
де реформи, "євроінтегратори"? - не на часі
Законы можно игнорировать и закрывать глаза на них.
Теперь понятно почему агент сивковича спокойно и открыто работает на уничтожение экономики.
Как рядовой запаса мог управлять генералами СБУ и всей службой в целом, если он не мог отличить лейтенанта от генерал-лейтенанта?
А, ну, поверну я цю гілку для обговорення... і зазначу, що із зебілів (не всіх 73/43%-них, лише забубочкіних) на цих гілках (від Берези) присутні Vad Vad, антон старобуб, Віталій #613985, Alexey ******** #515607, Віталій Залізняк.

Могли бути й інші; але, схоже їх адміни почистили/похрестили
Треба змінити заголовок статті.
"Баканов був лише портретом СБУ, фактично службою керували з кремля"
https://t.me/BerezaJuice/61925 Борислав Береза:
Дуже чекав на реакцію НАБУ та САП на інформацію, яка була оприлюднена у мене на ефірі. Її не було. Зовсім. Хоча я вже знаю, що там ефір подивилися. Так само немає жодної реакції з боку президента України Володимира Зеленського, який і поставив Івана Баканова на чолі СБУ та дав тому можливість створити організоване злочинне угрупування разом з бригади Генералом Наумовим.
Але цю інформацію не помітили ще і деякі наші ЗМІ. Здивований, що Українська правда та Дзеркало тижня не згадали про це. Це мабуть тому, що неділя і всі відпочивають. Тож варто почекати? І дуже хочеться почути думку з приводу цієї інформації від наших професійних антикорупціонерів від ЦПК і Шабуніна до Мартини Богуславець. Чи може не варто на це звертати уваги? А то якось дивно всі взяли паузу. І якщо я добре розумію чому Семен Кривонос, як очільник НАБУ, не хоче вручати підозру Єрмаку і Бакановим займатися, то чому інші зайняли таку позицію мені дуже цікаво.
Ваня Баканов помітив і відреагував, прикметно, що в серливому "срана" гужви-крюкової:
https://t.me/sam_svit/10108 «Замысел понятен: продолжить дискредитацию верховного главнокомандующего (Зеленского - Ред.) любой ценой, продолжить дестабилизацию монобольшинства, чтобы заставить Зеленского повторить "подвиг" предшественника (Порошенко - Ред.) по сдаче врагу территории при содействии уклониста Березы», - заявил Иван Баканов.
Баканов займав конкретну посаду. "Друг президента", Зеля сам про це казав, але його відверте зізнання у корупції звісно було проігнороване відповідними органами.
Множинне громадянство дуже гарна штука для мародерів України. Вкрав, збіг за кордон, домовився щоб лишили українського громадянства і все - привіт "земля обетованная".… Чогось є підозра, що Ваня Баканов давно вже не в Україні.
Самі обирали, нєфіг скиглити.
Друга серія, кому цікаво: https://youtube.com/live/bnAD5qPRs3E
