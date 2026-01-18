Баканов був лише портретом СБУ, фактично службою керував Наумов, - розслідування

Бізнесмен Сергій Ваганян стверджує, що Службою безпеки України часів Івана Баканова фактично керував тодішній начальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, підозрюваний у передачі конфіденційної інформації Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю для народного депутата VIII скликання Борислава Берези, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

СБУ фактично керував Наумов

"Баканова і Наумова розділити неможливо. Коли Зеленський зараз так старанно ховає Баканова - свого однокласника і людину, яка разом із Наумовим "здала" за гроші третину країни, то, м'яко кажучи, це дуже серйозний злочин проти нашої державності і цілісності... Їх не можна розділити, тому що службою фактично керував Наумов, а Баканов був лише портретом СБУ", - говорить підприємець.

За його словами, Наумов всюди розставив свої кадри - починаючи від начальників обласних ВБ і закінчуючи начальниками обласних управлінь.

Люди Наумова досі в СБУ

Ваганян також стверджує, що люди Наумова досі залишаються в СБУ, а сам він зберігає вплив на правоохоронну систему.

"Він отримує певну інформацію. Ба більше, розвиває певний бізнес разом із представниками бізнесу і Офісу президента і Міністерства внутрішніх справ. Він досі впливає на правоохоронну систему, не так, як раніше, але вплив має", - говорить бізнесмен.

Читайте також: Баканов та Наумов побудували в СБУ систему "неформальних платежів" із бізнесу та торгівлю санкціями РНБО,- бізнесмен Ваганян

Справа Наумова

У січні 2024 року колишній генерал, ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, якого в Сербії засудили до року ув’язнення за відмивання коштів, вийшов на волю.

У суді уточнили, що Наумов вийшов із сербської в'язниці ще на початку грудня 2023 року. Однак через розгляд апеляції на вирок в нього вилучили документи та заборонили залишати територію країни.

В Україні щодо Наумова є два кримінальні провадження. Одне стосується одночасного отримання зарплати в СБУ та на держпідприємстві, на якому Наумов працював до приходу в спецслужбу. Інше – періоду, коли він керував "Центром організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження". За версією слідства, Наумов уклав із фіктивним підприємством завідомо невигідний договір та безпідставно нараховував собі премії.

З літа 2019 по літо 2021 року Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ під керівництвом Івана Баканова. У жовтні 2020 року президент Володимир Зеленський присвоїв Наумову військове звання бригадного генерала, щоправда, на початку повномасштабного вторгнення позбавив його, назвавши експосадовця СБУ "зрадником".

Наумов виїхав з України напередодні вторгнення Росії, а влітку 2022 року його затримали в Сербії з незадекларованою готівкою – близько 600 тис. євро та $120 тис. Там проти нього відкрили справу і відправили до слідчого ізолятора.

Читайте також: Друг Баканова: Я завіз Івану та Наумову КЕШ. Ось ВІДЕО. Мені ДЗВОНИВ Зеленський. Такса 50% |Борислав Береза. ВIДЕО