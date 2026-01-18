Баканов був лише портретом СБУ, фактично службою керував Наумов, - розслідування
Бізнесмен Сергій Ваганян стверджує, що Службою безпеки України часів Івана Баканова фактично керував тодішній начальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, підозрюваний у передачі конфіденційної інформації Росії.
Про це він сказав в інтерв’ю для народного депутата VIII скликання Борислава Берези, інформує Цензор.НЕТ.
СБУ фактично керував Наумов
"Баканова і Наумова розділити неможливо. Коли Зеленський зараз так старанно ховає Баканова - свого однокласника і людину, яка разом із Наумовим "здала" за гроші третину країни, то, м'яко кажучи, це дуже серйозний злочин проти нашої державності і цілісності... Їх не можна розділити, тому що службою фактично керував Наумов, а Баканов був лише портретом СБУ", - говорить підприємець.
За його словами, Наумов всюди розставив свої кадри - починаючи від начальників обласних ВБ і закінчуючи начальниками обласних управлінь.
Люди Наумова досі в СБУ
Ваганян також стверджує, що люди Наумова досі залишаються в СБУ, а сам він зберігає вплив на правоохоронну систему.
"Він отримує певну інформацію. Ба більше, розвиває певний бізнес разом із представниками бізнесу і Офісу президента і Міністерства внутрішніх справ. Він досі впливає на правоохоронну систему, не так, як раніше, але вплив має", - говорить бізнесмен.
Справа Наумова
- У січні 2024 року колишній генерал, ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, якого в Сербії засудили до року ув’язнення за відмивання коштів, вийшов на волю.
- У суді уточнили, що Наумов вийшов із сербської в'язниці ще на початку грудня 2023 року. Однак через розгляд апеляції на вирок в нього вилучили документи та заборонили залишати територію країни.
- В Україні щодо Наумова є два кримінальні провадження. Одне стосується одночасного отримання зарплати в СБУ та на держпідприємстві, на якому Наумов працював до приходу в спецслужбу. Інше – періоду, коли він керував "Центром організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження". За версією слідства, Наумов уклав із фіктивним підприємством завідомо невигідний договір та безпідставно нараховував собі премії.
- З літа 2019 по літо 2021 року Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ під керівництвом Івана Баканова. У жовтні 2020 року президент Володимир Зеленський присвоїв Наумову військове звання бригадного генерала, щоправда, на початку повномасштабного вторгнення позбавив його, назвавши експосадовця СБУ "зрадником".
- Наумов виїхав з України напередодні вторгнення Росії, а влітку 2022 року його затримали в Сербії з незадекларованою готівкою – близько 600 тис. євро та $120 тис. Там проти нього відкрили справу і відправили до слідчого ізолятора.
Ті відмовляються його екстрадувати в США, де є купа справ. Він здається в Австрії і звідти не виїзний. Це вигнання, чи курорт???
А тут і відео, і фотки і інше. Додам, що свідчення про ''злочини'' Порошенка давали портнов, медведчук, волошин, козак, а спецслужби росії - ФСБ. Вони навіть флешки фальсифікацій передали Голобородько, як ніби охоронники Порошенка везли сумками долари на вибори. Але дуже цікава деталь - вибори визнані самими демократичними і чесними.
А чому ФСБ не передають матеріали, про наприклад передачу командою Голобородька' ворогу 188 двигунів на гелікоптери і літаки? Чому не було санкцій на ведення діамантового бізнесу бізнес- партнерами Голобородька' до кінця 2024 року? Чому нічого не передають про доставку ''двушечки'' в москву? Не цікавились?
"Баканов був лише портретом СБУ, фактично службою керували з кремля"
Дуже чекав на реакцію НАБУ та САП на інформацію, яка була оприлюднена у мене на ефірі. Її не було. Зовсім. Хоча я вже знаю, що там ефір подивилися. Так само немає жодної реакції з боку президента України Володимира Зеленського, який і поставив Івана Баканова на чолі СБУ та дав тому можливість створити організоване злочинне угрупування разом з бригади Генералом Наумовим.
Але цю інформацію не помітили ще і деякі наші ЗМІ. Здивований, що Українська правда та Дзеркало тижня не згадали про це. Це мабуть тому, що неділя і всі відпочивають. Тож варто почекати? І дуже хочеться почути думку з приводу цієї інформації від наших професійних антикорупціонерів від ЦПК і Шабуніна до Мартини Богуславець. Чи може не варто на це звертати уваги? А то якось дивно всі взяли паузу. І якщо я добре розумію чому Семен Кривонос, як очільник НАБУ, не хоче вручати підозру Єрмаку і Бакановим займатися, то чому інші зайняли таку позицію мені дуже цікаво.
https://t.me/sam_svit/10108 «Замысел понятен: продолжить дискредитацию верховного главнокомандующего (Зеленского - Ред.) любой ценой, продолжить дестабилизацию монобольшинства, чтобы заставить Зеленского повторить "подвиг" предшественника (Порошенко - Ред.) по сдаче врагу территории при содействии уклониста Березы», - заявил Иван Баканов.