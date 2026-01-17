Цензор.НЕТ
Друг Баканова: Я завіз Івану та Наумову КЕШ. Ось ВІДЕО. Мені ДЗВОНИВ Зеленський. Такса 50% |Борислав Береза. ВIДЕО

Народний депутат України VIII скликання Борислав Береза разом із бізнесменом Сергієм Ваганяном розкривають деталі масштабної корупційної мережі в СБУ за часів Івана Баканова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ. 

Йдеться про те:

Як Баканов та Наумов побудували в СБУ систему неформальних платежів із бізнесу, хто в ній ухвалював ключові рішення і що означало "телефонне право" на практиці?

Чим реально займався друг президента України, Іван Баканов, коли очолював СБУ і хто реально керував службою? Чи торгували санкціями РНБО? Хто та коли був ініціатором торгівлі санкціями? Які схеми використовувалися та як і кому допомогали ухилятися від санкцій?

Хто та як завадив керівнику Укрпошти Ігорю Смілянському подолати системну контрабанду та як на цьому збагатилися Баканов з Наумовим?

Чому Івана Баканова та Андрія Наумова називають нероздільною управлінською зв’язкою, як вони контролювали регіони і які гарантії давали в обмін на відсоток з прибутку? Історія вимагання $20 млн, торг державними посадами та пропозиція очолити Одеську ОДА: хто був посередником і за що саме вимагали гроші?

Конфлікт навколо великої зернової угоди, після якого почалися погрози, замахи й штучні кримінальні справи. Як митна схема била по інтересах України, але збагачувала керівництво СБУ, яке поставив на посади Зеленський, та як використовувалися санкції РНБО для тиску на бізнес, усунення конкурентів або "відстрочки" перед їх запровадженням?

Фіксація передач коштів (фото, переписки, перевезення грошей), доступ до центрального апарату СБУ, роль інших посадовців і причини виходу цієї історії в публічну площину.

Чи є сьогодні люди Наумова та Баканова в СБУ та на інших посадах і на що вони впливають?

Чи цікавлять ці кейси і ця інформація НАБУ та САП?

Про все це та інше говорить Борислав Береза з Сергієм Ваганяном, бізнесменом, який був частиною команди Баканова та Наумова.

Дивіться також: Андрій Наумов - гаманець Баканова, який здає спільників росіянам, щоб не сісти в тюрму // БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО

Топ коментарі
+85
і оце зрадливе безпринципне кодло домовляться про наше майбутнє
бо зарозумілі українчики надали їм мандат проголосувавши за змістовну програму розвитку держави під назвою "какая задніца"
17.01.2026 19:04 Відповісти
+69
не просто 314здець .. реально таких слів нема

Юрій Каракай
206-й батальйон 241-ї бригади

Боєць тероборони Юрій Каракай, позивний Блогер, загинув 19 серпня 2022

це слова воїна ЗСУ

17.01.2026 19:23 Відповісти
+50
3.14здець! Повний 3.14здець! Жах....
17.01.2026 19:03 Відповісти
😂😂😂
17.01.2026 19:38 Відповісти
Коли прийде час Українці дізнаються про всю цю ригозелену паскуду та про самого зеЛайна таке що очі повилазять,та сивина з"явиться,але ще напевне не час.
17.01.2026 19:44 Відповісти
Дожити б...
17.01.2026 22:41 Відповісти
Та більшості до сраки буде! Скаже - а що, ваш Порошенко краще був?
А розумну меншість це вже навіть не здивує бо і так давно все зрозуміло...
18.01.2026 14:34 Відповісти
Одне тільки питання. А де НАБУ?
17.01.2026 19:46 Відповісти
В очьке зеленскогоГандона
17.01.2026 19:48 Відповісти
А що, в Україні є тільки одне НАБУ? Краще запитати, а де президент? А де Генеральна прокуратура? А де ДБР? А де СБУ і поліція?
17.01.2026 21:04 Відповісти
Я апелюю до НАБУ бо вважав що після спроби їх прикрити вонни ввімкнуться на повну але очевидно є якісь проблеми з їх мотивацією. До того ж цей пан з відео прямо заявляє що звертався до них але вони не відреагували.
17.01.2026 22:57 Відповісти
Ех, пилять, Україна. Та шоб вам, падлю...и 73 відсоткові харкати кровью та відморозити всі кінцівки.
17.01.2026 19:46 Відповісти
Зеленский и КО вы все ху"""йло !хуже ху''"йла путина!во время войны ва уничьтожаете своих!питухи!
17.01.2026 19:47 Відповісти
У тому то й справа, що Україна для них - не свої!
18.01.2026 00:30 Відповісти
не знаю ...діприсняк страшенний ...і де ці **** і як гордон ,комаровський , шевченки , які так тягли за 🤡 свої руки ?!!! ...
17.01.2026 19:53 Відповісти
За 2025 рік лідери ютюба по переглядах-гоН/р/дон,портніков,арістович-це діагноз *невиліковні*
17.01.2026 21:53 Відповісти
на парашу оце зрадливе безпринципне зелене кодло.вірменину три шаурми за вірність народу України.
17.01.2026 19:53 Відповісти
Послідовник гниди та бакланова(артиста та голови сбу) - командир військової частини, вкрав, на поставках дронів своїм військовим 47 міліонів гривень - шоб їх вивести задійсьнював ще декілька осіб військової частини шоб списати на втрати то, чого не було. Плять, шо то за армія - гаспадін Бутусов - де на вашому ресурсі ось ця новина - на всіх Українських ресурсах вже аж червоним ця новина. - https://www.slovoidilo.ua/2026/01/15/novyna/bezpeka/vijskovij-chastyni-donechchyni-vykryly-miljonni-rozkradannya-zakupivli-droniv
17.01.2026 19:56 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3595573/na-donechchyni-vykryto-shemu-z-paperovymy-fpv-dronamy-na-47-mln-grn
17.01.2026 20:23 Відповісти
Гадюче кубло воно і є гадюче кубло...
17.01.2026 19:57 Відповісти
Зе не винен.Крапка.То всьо Порошенко.Валодя всьо для українців піклується!
17.01.2026 19:59 Відповісти
Зебидлу пофіг. Все одне припреться на вибори і проголосує за обдолбаного щеневтіка))
17.01.2026 20:00 Відповісти
Ага, а різних сємічків, кузьмуків, пшонак, відділення "К" в ФСБУ, кантрабаси на таможнях, і т.д. тоже зебіл придумав?
17.01.2026 21:06 Відповісти
Ви все вреті..воні всі пухнасті...й білі-білі!Аж позеленіли,.....
17.01.2026 20:07 Відповісти
Малюк нічєго не знав.
17.01.2026 20:08 Відповісти
Знав все....
18.01.2026 06:36 Відповісти
Зато гундосне пенсіонерам пенсію виділив 3000грн ,
17.01.2026 20:09 Відповісти
Ти шось пропустив, тому що мінімалка була менше 3т.....неділю назад ****** виродки добавили аж по 89 грн.....
18.01.2026 06:37 Відповісти
Ці санкції по митним баригами, авторитетні бізнесмени з ініціатором накладення на них санкцій вже розібрались,це з бездипломним юристом.
17.01.2026 20:20 Відповісти
Жах
17.01.2026 20:26 Відповісти
17.01.2026 20:31 Відповісти
реально чё

17.01.2026 21:02 Відповісти
Кацапи(фсб), 10літтями через своіх фуєсосів, на ключові посади ВСЮДИ(мусора, армія, прокуратура суди і т.д.) ставили "вдоску сваіх", шоб будувати схеми потоків бабла на верх. Але, іх основною метою, була дискретизація ВСІХ державних органів, а як наслідок, самоі інституції державності Украіни. А "двушєчкі на мацкву", чи Хайфу, то як додатковий бонус......

Отака то фуйня малята.....
17.01.2026 21:00 Відповісти
Хуже нє будіт, хоть поржом
17.01.2026 21:04 Відповісти
Таких Сергіїв у нас тисячі і всі мовчать. Думаєте, чому в магазинах ціни вище європейських?
Розстріляти можновладців, потім розстріляти хто прийшов на похорони. Тоді на 4-6 років буде якась стабільність
17.01.2026 21:11 Відповісти
73% zебілів, ваш вихід)
17.01.2026 21:50 Відповісти
нема нікого
18.01.2026 01:39 Відповісти
зеленський українську владу демонтував та замінив на кримінально-мафіозну структуру, де народ перетворили на терпіл, яких скубуть та нищать безкарно прикриваючись війною. І народ сам винен в тому, що дозволив так до себе ставитися, всі як зачаровані бубоніли з 2022 "не на часі", хай крадуть та мародерять, хай нищать демократію та свободу слова, ось коли переможемо, отоді ми з них спросимо... А весь фінт в тому, що з цим покидьком та його бандою ми не переможемо, бо він для того і не втік, щоб не дати нам перемогти. Хіба це й досі незрозуміло комусь??? Режим зеленського це режим внутрішньої окупації, який має лише зовнішній вигляд щукраїнської влади, такий собі маскувальний костюм, а під ним 5 колона кремля, яка робить все щоб Україна або здалася або сконала як держава.
17.01.2026 21:51 Відповісти
>зеленський українську владу демонтував та замінив на кримінально-мафіозну структуру
До Зеленского ни криминала, ни мафии не было, однозначно.
17.01.2026 22:09 Відповісти
Анекдот:
У Києві на Майдані поставили пам'ятник хлопчику, який не пісяє.
Питають: А чому він не пісяє? -
Це український хлопчик, він - терпить!
17.01.2026 22:18 Відповісти
..."А нашу стометрівку прикрашає скульптура хлопчика, який не пісяє і тим самим символізує терпіння українського народу."
17.01.2026 22:19 Відповісти
зе тупе-його друзі пакували кеш і для нього-але не можу зрозуміти-навіщо здали південь,на що надіялись ці уроди-відкупитись від орків?
17.01.2026 21:59 Відповісти
З перших моментів початку переростання зЄвлади з просто корупційної до мародерної у час повномасштабної війни , я вважала й писала - вони стали боневтіками , злякавшись українців з їхнім спротивом й готовністю захищастись , АЛЕ НЕ ТІЛЬКИ!!!

ВОНИ ОБРАЛИ ДЛЯ СЕБЕ ШЛЯХ ЗБАГАЧЕННЯ НА ВСЕВЛАДНОМУ МАРОДЕРСТВІ .

кремлю це зайшло, бо Наумови з Портовими продовжували з-за кордону розвалювати країну зсередини.
кремль дав добро зЄвладі "фліранствувати" , сплачуючи податки двушечками на москву у т ч.

А сам продовжував й продовжує викошувати українців , думаючи що їх після голосування за зе всього 27%, а насправді це й була головна помилка хйла...
18.01.2026 01:44 Відповісти
Цьому виродку в оманіі щось пообіцяли,а воно настільки тупе і нікчемне шо повірило...
18.01.2026 06:39 Відповісти
Та їм насрати вже на будь-які відосики. Урядовий квартал охороняється на гірше кремля, у зелі охорона - одні бойовики. Силовики, суди та прокуратура всі свої.
Хрін їм хтось щось зробить.
17.01.2026 22:04 Відповісти
Забажав справедливості...Цікаво. Роками крав, носив хабарі, ходив в СБУ,як до себе додому...агенту Наукову і покидьки Баканова авто дарив.....в тепер героя - викривальника включив... Мразота на мразоту покази надає. Лайно!
17.01.2026 22:05 Відповісти
О, які ми гидливі. Лайно надає показання. А як може дати показання той, хто не приймав участі у цьому. "Молодий" Віталій #613985 (Реєстрація: 19.10.2025), а такий гидливий. Щось подоляк не привчає вас до реалій життя, і як ви продаєтеся за ті криваві гроші. І на роботу не ходите, а ******** Іудині збираєте - заходив 9 листопада 2025 року, а допис за 17 січня 2026 року. Не потрібно годувати подоляківських курчат і тоді вони повиздихають.
18.01.2026 00:08 Відповісти
Прогнило все і наскрізь, прогнила сама держава..і вже дуже давно.
17.01.2026 22:09 Відповісти
Банда!!!
17.01.2026 22:15 Відповісти
Чесно скажу - нічого нового чи дивного ця інформація мені не дала.
17.01.2026 22:29 Відповісти
Наклеп на Лідора! Наш Лідор сиру мівіну жер вас захищаючи, Баригу поборов, путіна долбойобом назвав, в кінці кінців 15 разів підтягується
17.01.2026 22:55 Відповісти
Ну что, все карты сложились: сдача Юга Украины была договорена Зеленским и Ермаком еще в Омане, раскрадывание и коррупция прекратило ракетную программу, на все должности были поставлены сотрудники ФСБ, мины с мостов и проходов сняли, а средства, налоги и таможенные сборы, так необходимые для военного бюджета и в первую очередь на дроны и ракеты были направлены на скупку движимости и недвижимости. Пока вся эта зеленая мразь и прочая банда не будет уничтожена, не будет Украине мира и счастья!
17.01.2026 23:17 Відповісти
Точно так, пане Березовський
Так все і було
17.01.2026 23:31 Відповісти
КЛОАКА
18.01.2026 00:01 Відповісти
Ссанич!
Де баканов???
18.01.2026 00:09 Відповісти
https://t.me/sam_svit/10104 Світлана Самарська:
Сергій Ваганян усіх квартальних «діячів» знає багато років, був з ними у дружніх стосунках. Щойно він розповів у інтервʼю Березі, що Наумов, зрадник України, якому Зеленський у 2020 році присвоїв перше в історії СБУ звання бригадного генерала і Баканов, найкращий друг Зеленського, якого сам Зеленський характеризував, як «найчеснішого голову СБУ за час незалежності», не просто цілеспрямовано зрадили державу на користь московитів, а і вибудували всередині справжню мафію, мафіозну структуру.
- Я щомісяця заносив у СБУ кілька мільйонів доларів(!), - каже Ваганян.
Надав фото, де Баканов тримає у руках ці «цеглини» купюр, скріни переписки з Наумовим тощо.
А він же такий був не один.
І, головне: ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВСЕ ЗНАВ!
Я вже не вірю, що в цього зеленого пекла є дно. Я вже не вірю, що ми з нього виберемось.
18.01.2026 01:13 Відповісти
ось за що зелена шобла мріє посадити Борислава Березу до Лук'яна (а то й замочити). Ось за що зелена подлякова ботва тут водає ніби Береза ухилянт і "переховується" від мобілізації (насправді ні, він типовий політичний емігрант в Естонії).
18.01.2026 01:27 Відповісти
Любой бизнес должен иметь крышу,крупный бизнес - солидная крыша, ничего удивительного,так было так будет.
18.01.2026 12:57 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/61925 Борислав Береза:
Дуже чекав на реакцію НАБУ та САП на інформацію, яка була оприлюднена у мене на ефірі. Її не було. Зовсім. Хоча я вже знаю, що там ефір подивилися. Так само немає жодної реакції з боку президента України Володимира Зеленського, який і поставив Івана Баканова на чолі СБУ та дав тому можливість створити організоване злочинне угрупування разом з бригади Генералом Наумовим.
Але цю інформацію не помітили ще і деякі наші ЗМІ. Здивований, що Українська правда та Дзеркало тижня не згадали про це. Це мабуть тому, що неділя і всі відпочивають. Тож варто почекати? І дуже хочеться почути думку з приводу цієї інформації від наших професійних антикорупціонерів від ЦПК і Шабуніна до Мартини Богуславець. Чи може не варто на це звертати уваги? А то якось дивно всі взяли паузу. І якщо я добре розумію чому Семен Кривонос, як очільник НАБУ, не хоче вручати підозру Єрмаку і Бакановим займатися, то чому інші зайняли таку позицію мені дуже цікаво.
18.01.2026 13:41 Відповісти
Ваня Баканов помітив і відреагував, прикметно, що в серливому "срана" гужви-крюкової:
https://t.me/sam_svit/10108 «Замысел понятен: продолжить дискредитацию верховного главнокомандующего (Зеленского - Ред.) любой ценой, продолжить дестабилизацию монобольшинства, чтобы заставить Зеленского повторить "подвиг" предшественника (Порошенко - Ред.) по сдаче врагу территории при содействии уклониста Березы», - заявил Иван Баканов.
18.01.2026 20:54 Відповісти
Друга серія, кому цікаво: https://youtube.com/live/bnAD5qPRs3E
21.01.2026 22:58 Відповісти
