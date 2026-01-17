Друг Баканова: Я завіз Івану та Наумову КЕШ. Ось ВІДЕО. Мені ДЗВОНИВ Зеленський. Такса 50% |Борислав Береза. ВIДЕО
Народний депутат України VIII скликання Борислав Береза разом із бізнесменом Сергієм Ваганяном розкривають деталі масштабної корупційної мережі в СБУ за часів Івана Баканова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Йдеться про те:
Як Баканов та Наумов побудували в СБУ систему неформальних платежів із бізнесу, хто в ній ухвалював ключові рішення і що означало "телефонне право" на практиці?
Чим реально займався друг президента України, Іван Баканов, коли очолював СБУ і хто реально керував службою? Чи торгували санкціями РНБО? Хто та коли був ініціатором торгівлі санкціями? Які схеми використовувалися та як і кому допомогали ухилятися від санкцій?
Хто та як завадив керівнику Укрпошти Ігорю Смілянському подолати системну контрабанду та як на цьому збагатилися Баканов з Наумовим?
Чому Івана Баканова та Андрія Наумова називають нероздільною управлінською зв’язкою, як вони контролювали регіони і які гарантії давали в обмін на відсоток з прибутку? Історія вимагання $20 млн, торг державними посадами та пропозиція очолити Одеську ОДА: хто був посередником і за що саме вимагали гроші?
Конфлікт навколо великої зернової угоди, після якого почалися погрози, замахи й штучні кримінальні справи. Як митна схема била по інтересах України, але збагачувала керівництво СБУ, яке поставив на посади Зеленський, та як використовувалися санкції РНБО для тиску на бізнес, усунення конкурентів або "відстрочки" перед їх запровадженням?
Фіксація передач коштів (фото, переписки, перевезення грошей), доступ до центрального апарату СБУ, роль інших посадовців і причини виходу цієї історії в публічну площину.
Чи є сьогодні люди Наумова та Баканова в СБУ та на інших посадах і на що вони впливають?
Чи цікавлять ці кейси і ця інформація НАБУ та САП?
Про все це та інше говорить Борислав Береза з Сергієм Ваганяном, бізнесменом, який був частиною команди Баканова та Наумова.
А розумну меншість це вже навіть не здивує бо і так давно все зрозуміло...
Отака то фуйня малята.....
Розстріляти можновладців, потім розстріляти хто прийшов на похорони. Тоді на 4-6 років буде якась стабільність
До Зеленского ни криминала, ни мафии не было, однозначно.
У Києві на Майдані поставили пам'ятник хлопчику, який не пісяє.
Питають: А чому він не пісяє? -
Це український хлопчик, він - терпить!
ВОНИ ОБРАЛИ ДЛЯ СЕБЕ ШЛЯХ ЗБАГАЧЕННЯ НА ВСЕВЛАДНОМУ МАРОДЕРСТВІ .
кремлю це зайшло, бо Наумови з Портовими продовжували з-за кордону розвалювати країну зсередини.
кремль дав добро зЄвладі "фліранствувати" , сплачуючи податки двушечками на москву у т ч.
А сам продовжував й продовжує викошувати українців , думаючи що їх після голосування за зе всього 27%, а насправді це й була головна помилка хйла...
Хрін їм хтось щось зробить.
Так все і було
Де баканов???
Сергій Ваганян усіх квартальних «діячів» знає багато років, був з ними у дружніх стосунках. Щойно він розповів у інтервʼю Березі, що Наумов, зрадник України, якому Зеленський у 2020 році присвоїв перше в історії СБУ звання бригадного генерала і Баканов, найкращий друг Зеленського, якого сам Зеленський характеризував, як «найчеснішого голову СБУ за час незалежності», не просто цілеспрямовано зрадили державу на користь московитів, а і вибудували всередині справжню мафію, мафіозну структуру.
- Я щомісяця заносив у СБУ кілька мільйонів доларів(!), - каже Ваганян.
Надав фото, де Баканов тримає у руках ці «цеглини» купюр, скріни переписки з Наумовим тощо.
А він же такий був не один.
І, головне: ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВСЕ ЗНАВ!
Я вже не вірю, що в цього зеленого пекла є дно. Я вже не вірю, що ми з нього виберемось.
Дуже чекав на реакцію НАБУ та САП на інформацію, яка була оприлюднена у мене на ефірі. Її не було. Зовсім. Хоча я вже знаю, що там ефір подивилися. Так само немає жодної реакції з боку президента України Володимира Зеленського, який і поставив Івана Баканова на чолі СБУ та дав тому можливість створити організоване злочинне угрупування разом з бригади Генералом Наумовим.
Але цю інформацію не помітили ще і деякі наші ЗМІ. Здивований, що Українська правда та Дзеркало тижня не згадали про це. Це мабуть тому, що неділя і всі відпочивають. Тож варто почекати? І дуже хочеться почути думку з приводу цієї інформації від наших професійних антикорупціонерів від ЦПК і Шабуніна до Мартини Богуславець. Чи може не варто на це звертати уваги? А то якось дивно всі взяли паузу. І якщо я добре розумію чому Семен Кривонос, як очільник НАБУ, не хоче вручати підозру Єрмаку і Бакановим займатися, то чому інші зайняли таку позицію мені дуже цікаво.
https://t.me/sam_svit/10108 «Замысел понятен: продолжить дискредитацию верховного главнокомандующего (Зеленского - Ред.) любой ценой, продолжить дестабилизацию монобольшинства, чтобы заставить Зеленского повторить "подвиг" предшественника (Порошенко - Ред.) по сдаче врагу территории при содействии уклониста Березы», - заявил Иван Баканов.