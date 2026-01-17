Друг Баканова: Я завіз Івану та Наумову КЕШ. Ось ВІДЕО. Мені ДЗВОНИВ Зеленський. Такса 50% |Борислав Береза. ВIДЕО

Народний депутат України VIII скликання Борислав Береза разом із бізнесменом Сергієм Ваганяном розкривають деталі масштабної корупційної мережі в СБУ за часів Івана Баканова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Йдеться про те:

Як Баканов та Наумов побудували в СБУ систему неформальних платежів із бізнесу, хто в ній ухвалював ключові рішення і що означало "телефонне право" на практиці?

Чим реально займався друг президента України, Іван Баканов, коли очолював СБУ і хто реально керував службою? Чи торгували санкціями РНБО? Хто та коли був ініціатором торгівлі санкціями? Які схеми використовувалися та як і кому допомогали ухилятися від санкцій?

Хто та як завадив керівнику Укрпошти Ігорю Смілянському подолати системну контрабанду та як на цьому збагатилися Баканов з Наумовим?

Чому Івана Баканова та Андрія Наумова називають нероздільною управлінською зв’язкою, як вони контролювали регіони і які гарантії давали в обмін на відсоток з прибутку? Історія вимагання $20 млн, торг державними посадами та пропозиція очолити Одеську ОДА: хто був посередником і за що саме вимагали гроші?

Конфлікт навколо великої зернової угоди, після якого почалися погрози, замахи й штучні кримінальні справи. Як митна схема била по інтересах України, але збагачувала керівництво СБУ, яке поставив на посади Зеленський, та як використовувалися санкції РНБО для тиску на бізнес, усунення конкурентів або "відстрочки" перед їх запровадженням?

Фіксація передач коштів (фото, переписки, перевезення грошей), доступ до центрального апарату СБУ, роль інших посадовців і причини виходу цієї історії в публічну площину.

Чи є сьогодні люди Наумова та Баканова в СБУ та на інших посадах і на що вони впливають?

Чи цікавлять ці кейси і ця інформація НАБУ та САП?

Про все це та інше говорить Борислав Береза з Сергієм Ваганяном, бізнесменом, який був частиною команди Баканова та Наумова.

