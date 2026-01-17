Друг Баканова: Я завез Ивану и Наумову КЭШ. Вот ВИДЕО. Мне ЗВОНИЛ Зеленский. Такса 50% |Борислав Береза. ВИДЕО
Народный депутат Украины VIII созыва Борислав Береза вместе с бизнесменом Сергеем Ваганяном раскрывают детали масштабной коррупционной сети в СБУ во времена Ивана Баканова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Речь идет о том:
Как Баканов и Наумов построили в СБУ систему неформальных платежей из бизнеса, кто в ней принимал ключевые решения и что означало "телефонное право" на практике?
Чем реально занимался друг президента Украины Иван Баканов, когда возглавлял СБУ, и кто реально руководил службой? Торговали ли санкциями СНБО? Кто и когда был инициатором торговли санкциями? Какие схемы использовались и как и кому помогали уклоняться от санкций?
Кто и как помешал руководителю "Укрпочты" Игорю Смилянскому преодолеть системную контрабанду и как на этом обогатились Баканов с Наумовым?
Почему Ивана Баканова и Андрея Наумова называют неразделимой управленческой связкой, как они контролировали регионы и какие гарантии давали в обмен на процент от прибыли? История вымогательства $20 млн, торг государственными должностями и предложение возглавить Одесскую ОВА: кто был посредником и за что именно вымогали деньги?
Конфликт вокруг крупной зерновой сделки, после которого начались угрозы, покушения и искусственные уголовные дела. Как таможенная схема била по интересам Украины, но обогащала руководство СБУ, которое поставил на должности Зеленский, и как использовались санкции СНБО для давления на бизнес, устранения конкурентов или "отсрочки" перед их введением?
Фиксация передач средств (фото, переписка, перевозка денег), доступ к центральному аппарату СБУ, роль других должностных лиц и причины выхода этой истории в публичную плоскость.
Есть ли сегодня люди Наумова и Баканова в СБУ и на других должностях и на что они влияют?
Интересуют ли эти кейсы и эта информация НАБУ и САП?
Об этом и другом говорит Борислав Береза с Сергеем Ваганяном, бизнесменом, который был частью команды Баканова и Наумова.
бо зарозумілі українчики надали їм мандат проголосувавши за змістовну програму розвитку держави під назвою "какая задніца"
Здається на початку війни кацапи вбили дуже впливового аграрія, не згадаю прізвища
Мабуть наша гоп команда домовилась прибрати неугодного, щоб не завадив крутити лаве
На відміну від зелених гнід він підтримував ЗСУ.
ВангаArtcore ти наш... - дєрзай....
Як же вони бояться Майдану ☝️