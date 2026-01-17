Друг Баканова: Я завез Ивану и Наумову КЭШ. Вот ВИДЕО. Мне ЗВОНИЛ Зеленский. Такса 50% |Борислав Береза. ВИДЕО

Народный депутат Украины VIII созыва Борислав Береза вместе с бизнесменом Сергеем Ваганяном раскрывают детали масштабной коррупционной сети в СБУ во времена Ивана Баканова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Речь идет о том:

Как Баканов и Наумов построили в СБУ систему неформальных платежей из бизнеса, кто в ней принимал ключевые решения и что означало "телефонное право" на практике?

Чем реально занимался друг президента Украины Иван Баканов, когда возглавлял СБУ, и кто реально руководил службой? Торговали ли санкциями СНБО? Кто и когда был инициатором торговли санкциями? Какие схемы использовались и как и кому помогали уклоняться от санкций?

Кто и как помешал руководителю "Укрпочты" Игорю Смилянскому преодолеть системную контрабанду и как на этом обогатились Баканов с Наумовым?

Почему Ивана Баканова и Андрея Наумова называют неразделимой управленческой связкой, как они контролировали регионы и какие гарантии давали в обмен на процент от прибыли? История вымогательства $20 млн, торг государственными должностями и предложение возглавить Одесскую ОВА: кто был посредником и за что именно вымогали деньги?

Конфликт вокруг крупной зерновой сделки, после которого начались угрозы, покушения и искусственные уголовные дела. Как таможенная схема била по интересам Украины, но обогащала руководство СБУ, которое поставил на должности Зеленский, и как использовались санкции СНБО для давления на бизнес, устранения конкурентов или "отсрочки" перед их введением?

Фиксация передач средств (фото, переписка, перевозка денег), доступ к центральному аппарату СБУ, роль других должностных лиц и причины выхода этой истории в публичную плоскость.

Есть ли сегодня люди Наумова и Баканова в СБУ и на других должностях и на что они влияют?

Интересуют ли эти кейсы и эта информация НАБУ и САП?

Об этом и другом говорит Борислав Береза с Сергеем Ваганяном, бизнесменом, который был частью команды Баканова и Наумова.

