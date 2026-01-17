РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9899 посетителей онлайн
Новости Экстрадиция Наумова
7 152 59

Друг Баканова: Я завез Ивану и Наумову КЭШ. Вот ВИДЕО. Мне ЗВОНИЛ Зеленский. Такса 50% |Борислав Береза. ВИДЕО

Народный депутат Украины VIII созыва Борислав Береза вместе с бизнесменом Сергеем Ваганяном раскрывают детали масштабной коррупционной сети в СБУ во времена Ивана Баканова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. 

Речь идет о том:

Как Баканов и Наумов построили в СБУ систему неформальных платежей из бизнеса, кто в ней принимал ключевые решения и что означало "телефонное право" на практике?

Чем реально занимался друг президента Украины Иван Баканов, когда возглавлял СБУ, и кто реально руководил службой? Торговали ли санкциями СНБО? Кто и когда был инициатором торговли санкциями? Какие схемы использовались и как и кому помогали уклоняться от санкций?

Кто и как помешал руководителю "Укрпочты" Игорю Смилянскому преодолеть системную контрабанду и как на этом обогатились Баканов с Наумовым?

Почему Ивана Баканова и Андрея Наумова называют неразделимой управленческой связкой, как они контролировали регионы и какие гарантии давали в обмен на процент от прибыли? История вымогательства $20 млн, торг государственными должностями и предложение возглавить Одесскую ОВА: кто был посредником и за что именно вымогали деньги?

Конфликт вокруг крупной зерновой сделки, после которого начались угрозы, покушения и искусственные уголовные дела. Как таможенная схема била по интересам Украины, но обогащала руководство СБУ, которое поставил на должности Зеленский, и как использовались санкции СНБО для давления на бизнес, устранения конкурентов или "отсрочки" перед их введением?

Фиксация передач средств (фото, переписка, перевозка денег), доступ к центральному аппарату СБУ, роль других должностных лиц и причины выхода этой истории в публичную плоскость.

Есть ли сегодня люди Наумова и Баканова в СБУ и на других должностях и на что они влияют?

Интересуют ли эти кейсы и эта информация НАБУ и САП?

Об этом и другом говорит Борислав Береза с Сергеем Ваганяном, бизнесменом, который был частью команды Баканова и Наумова.

Смотрите также: Андрей Наумов - кошелек Баканова, который сдает сообщников россиянам, чтобы не сесть в тюрьму // БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО

Автор: 

СБУ (20805) Береза Борислав (235) Баканов Иван (306) Наумов Андрей (62)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
і оце зрадливе безпринципне кодло домовляться про наше майбутнє
бо зарозумілі українчики надали їм мандат проголосувавши за змістовну програму розвитку держави під назвою "какая задніца"
показать весь комментарий
17.01.2026 19:04 Ответить
+16
не просто 314здець .. реально таких слів нема

Юрій Каракай
206-й батальйон 241-ї бригади

Боєць тероборони Юрій Каракай, позивний Блогер, загинув 19 серпня 2022

це слова воїна ЗСУ

показать весь комментарий
17.01.2026 19:23 Ответить
+14
3.14здець! Повний 3.14здець! Жах....
показать весь комментарий
17.01.2026 19:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
3.14здець! Повний 3.14здець! Жах....
показать весь комментарий
17.01.2026 19:03 Ответить
Это просто 95 квартал у власти. Власть моральных уродов.
показать весь комментарий
17.01.2026 19:21 Ответить
не просто 314здець .. реально таких слів нема

Юрій Каракай
206-й батальйон 241-ї бригади

Боєць тероборони Юрій Каракай, позивний Блогер, загинув 19 серпня 2022

це слова воїна ЗСУ

показать весь комментарий
17.01.2026 19:23 Ответить
Зеленский мразь
показать весь комментарий
17.01.2026 20:03 Ответить
Але зелений з бакановим🤑🤑🤑🤑 про ці гроші, з 2019 року, вчергове, нічого не ЗНЛИ!!!😂😂😂
показать весь комментарий
17.01.2026 20:13 Ответить
і оце зрадливе безпринципне кодло домовляться про наше майбутнє
бо зарозумілі українчики надали їм мандат проголосувавши за змістовну програму розвитку держави під назвою "какая задніца"
показать весь комментарий
17.01.2026 19:04 Ответить
Конфлікт навколо великої зернової угоди, після якого почалися погрози, замахи й штучні кримінальні справи. Як митна схема била по інтересах України, але збагачувала керівництво СБУ, яке поставив на посади Зеленський, та як використовувалися санкції РНБО для тиску на бізнес, усунення конкурентів або "відстрочки" перед їх запровадженням? Джерело: https://censor.net/ua/v3595956
Здається на початку війни кацапи вбили дуже впливового аграрія, не згадаю прізвища
Мабуть наша гоп команда домовилась прибрати неугодного, щоб не завадив крутити лаве
показать весь комментарий
17.01.2026 19:06 Ответить
Так і є. Самі подумайте яка вірогідність того щоб ракета прилетіла в якийсь окремо стоячий приватний будинок в селі.
показать весь комментарий
17.01.2026 19:44 Ответить
І прямо в спальню.
показать весь комментарий
17.01.2026 19:56 Ответить
Засновник Нібулону, Вадатурський.
На відміну від зелених гнід він підтримував ЗСУ.
показать весь комментарий
17.01.2026 19:49 Ответить
Нєфіг тепер волати, мудрий нарід вибрав какую разніцу, тепер не скавчіть.
показать весь комментарий
17.01.2026 19:09 Ответить
є резервний варіант - майдан ніхто не відміняв...
показать весь комментарий
17.01.2026 19:12 Ответить
9 березня - Майдан за ядерний статус України ☢️☢️☢️
показать весь комментарий
17.01.2026 19:14 Ответить
а чому 9? МАЙДАН збирається сам по собі - він не керований із сторони...)
показать весь комментарий
17.01.2026 19:17 Ответить
Українці знають чому 9 березня.
показать весь комментарий
17.01.2026 19:21 Ответить
якщо 9 березня не буде Майдану - Ви видалитесь із Цензора?
показать весь комментарий
17.01.2026 19:23 Ответить
Я буду закликати до Майдану і відновлення ядерного статусу України щодня.
показать весь комментарий
17.01.2026 19:25 Ответить
Ванга Artcore ти наш... - дєрзай....
показать весь комментарий
17.01.2026 19:27 Ответить
"Відміняв". 1. Під час дії воєнного стану протестні зібрання заборонені. 2. Українське суспільство зараз Майдан не підтримає. 3. Але є хороша новина, ти можеш спокійно Майдан у своєму туалеті організувати.
показать весь комментарий
17.01.2026 19:24 Ответить
Зелена погань боїться Майдану.
показать весь комментарий
17.01.2026 19:26 Ответить
Майдану "Воєнний стан" по 3.14здє... Як і яник і Ко....
показать весь комментарий
17.01.2026 19:29 Ответить
Ти хочеш відкрити для Путіна другий фронт? Що ж коли ти на Майдан виходиш? Я подивлюсь, по 3.14здє тобі воєнний стан, чи ні. Мене так смішать клоуни, які сцуться при вигляді спіробітників ТЦК, але розповідають, як вони героїчно на Майдан вийдуть.
показать весь комментарий
17.01.2026 20:05 Ответить
влада народу а не влада 3.14дарасів...
показать весь комментарий
17.01.2026 20:06 Ответить
ОК. Так коли ти, клоун, на майдан виходиш? Там тобі повістку і вручать. Чи ти інвалід?
показать весь комментарий
17.01.2026 20:12 Ответить
я тобі й милицею можу по рилу дістати...
показать весь комментарий
17.01.2026 20:14 Ответить
Зелена ботва лякає повістками 🤣
Як же вони бояться Майдану ☝️
показать весь комментарий
17.01.2026 20:14 Ответить
Зелений бот відпрацьовує 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
17.01.2026 20:07 Ответить
Під час в/ стану кажете масові заходи заборонені? В як же в Умані підчас війни щороку відбуваються масові заходи бородатих моджахедів?
показать весь комментарий
17.01.2026 19:35 Ответить
1. Ти антисеміт? На цьому сайті таке не заборонено? 2. В Умані проти чогось протестують?
показать весь комментарий
17.01.2026 19:59 Ответить
Скіко нетаняху платить за пост?
показать весь комментарий
17.01.2026 20:03 Ответить
10 шекелів за слово.
показать весь комментарий
17.01.2026 20:06 Ответить
А я думав 10 міндічів 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
17.01.2026 20:08 Ответить
Та й на концертах кварталу скільки тисяч сидить?
показать весь комментарий
17.01.2026 19:59 Ответить
Мудрий на̀рід обрав паразитів на свою голову.
показать весь комментарий
17.01.2026 19:22 Ответить
ну поржати можно тепер довго ... правда через сльози ...як нас всіх зробив 🤡 ...може хто і досі любить зелених ...
показать весь комментарий
17.01.2026 19:13 Ответить
То ви не бачили що в Тік ток робить ботоферма зе. Там таке враження , шо вся Україна за нього. Формують суспільне мислення.
показать весь комментарий
17.01.2026 19:21 Ответить
На ботів гроші є, а на контрактну армію - нема.
показать весь комментарий
17.01.2026 19:22 Ответить
думаю шо це чужі боти не українські , вони роблять ілюзію для іноземців ,але жити під бомбами ,без світу та у холоді, приходиться як раз українцям ...
показать весь комментарий
17.01.2026 19:34 Ответить
Ай яй яй яй, ********, а хто ж це зробив?
показать весь комментарий
17.01.2026 19:22 Ответить
А відповідь там, у тих бабуїнів, завжди одна і та ж(типу): "Та то, мабуть, якась Зінка, що поруч проходила. А я ж взагалі за ЗЕ не голосував" і свято в це вірять, хоча знають, що я знаю і пам'ятаю, як все це було насправді.
показать весь комментарий
17.01.2026 19:29 Ответить
Тільки не показуйте це фанатам ЗЕ, бо вони неодмінно назвуть вас москалями
показать весь комментарий
17.01.2026 19:27 Ответить
Мне кажется в СБУ всегда было главной задачей зарабатывание грошей. Не важно кто руководит.
показать весь комментарий
17.01.2026 19:29 Ответить
Уявіть , там були порядні люди , але хрипате падло , їх одразу всіх звільнило .
показать весь комментарий
17.01.2026 20:14 Ответить
У вечірньому гундосику про це не буде сказано ані слова.
показать весь комментарий
17.01.2026 19:32 Ответить
😂😂😂
показать весь комментарий
17.01.2026 19:38 Ответить
Коли прийде час Українці дізнаються про всю цю ригозелену паскуду та про самого зеЛайна таке що очі повилазять,та сивина з"явиться,але ще напевне не час.
показать весь комментарий
17.01.2026 19:44 Ответить
Одне тільки питання. А де НАБУ?
показать весь комментарий
17.01.2026 19:46 Ответить
В очьке зеленскогоГандона
показать весь комментарий
17.01.2026 19:48 Ответить
Ех, пилять, Україна. Та шоб вам, падлю...и 73 відсоткові харкати кровью та відморозити всі кінцівки.
показать весь комментарий
17.01.2026 19:46 Ответить
Зеленский и КО вы все ху"""йло !хуже ху''"йла путина!во время войны ва уничьтожаете своих!питухи!
показать весь комментарий
17.01.2026 19:47 Ответить
не знаю ...діприсняк страшенний ...і де ці **** і як гордон ,комаровський , шевченки , які так тягли за 🤡 свої руки ?!!! ...
показать весь комментарий
17.01.2026 19:53 Ответить
на парашу оце зрадливе безпринципне зелене кодло.вірменину три шаурми за вірність народу України.
показать весь комментарий
17.01.2026 19:53 Ответить
Послідовник гниди та бакланова(артиста та голови сбу) - командир військової частини, вкрав, на поставках дронів своїм військовим 47 міліонів гривень - шоб їх вивести задійсьнював ще декілька осіб військової частини шоб списати на втрати то, чого не було. Плять, шо то за армія - гаспадін Бутусов - де на вашому ресурсі ось ця новина - на всіх Українських ресурсах вже аж червоним ця новина. - https://www.slovoidilo.ua/2026/01/15/novyna/bezpeka/vijskovij-chastyni-donechchyni-vykryly-miljonni-rozkradannya-zakupivli-droniv
показать весь комментарий
17.01.2026 19:56 Ответить
Гадюче кубло воно і є гадюче кубло...
показать весь комментарий
17.01.2026 19:57 Ответить
Зе не винен.Крапка.То всьо Порошенко.Валодя всьо для українців піклується!
показать весь комментарий
17.01.2026 19:59 Ответить
Зебидлу пофіг. Все одне припреться на вибори і проголосує за обдолбаного щеневтіка))
показать весь комментарий
17.01.2026 20:00 Ответить
Ви все вреті..воні всі пухнасті...й білі-білі!Аж позеленіли,.....
показать весь комментарий
17.01.2026 20:07 Ответить
Малюк нічєго не знав.
показать весь комментарий
17.01.2026 20:08 Ответить
Зато гундосне пенсіонерам пенсію виділив 3000грн ,
показать весь комментарий
17.01.2026 20:09 Ответить
 
 