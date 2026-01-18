Баканов был лишь портретом СБУ, фактически службой руководил Наумов, - расследование

Бизнесмен Сергей Ваганян утверждает, что Службой безопасности Украины времен Ивана Баканова фактически руководил тогдашний начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, подозреваемый в передаче конфиденциальной информации России.

Об этом он сказал в интервью для народного депутата VIII созыва Борислава Березы.

СБУ фактически руководил Наумов

"Баканова и Наумова разделить невозможно. Когда Зеленский сейчас так старательно прячет Баканова - своего одноклассника и человека, который вместе с Наумовым "сдал" за деньги треть страны, то, мягко говоря, это очень серьезное преступление против нашей государственности и целостности... Их нельзя разделить, потому что службой фактически руководил Наумов, а Баканов был лишь портретом СБУ", - говорит предприниматель.

По его словам, Наумов везде расставил свои кадры - начиная от начальников областных ВБ и заканчивая начальниками областных управлений.

Люди Наумова до сих пор в СБУ

Ваганян также утверждает, что люди Наумова до сих пор остаются в СБУ, а сам он сохраняет влияние на правоохранительную систему.

"Он получает определенную информацию. Более того, развивает определенный бизнес вместе с представителями бизнеса и Офиса президента и Министерства внутренних дел. Он до сих пор влияет на правоохранительную систему, не так, как раньше, но влияние имеет", - говорит бизнесмен.

Дело Наумова

В январе 2024 года бывший генерал, экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, которого в Сербии приговорили к году заключения за отмывание средств, вышел на свободу.

В суде уточнили, что Наумов вышел из сербской тюрьмы еще в начале декабря 2023 года. Однако из-за рассмотрения апелляции на приговор у него изъяли документы и запретили покидать территорию страны.

В Украине в отношении Наумова есть два уголовных производства. Одно касается одновременного получения зарплаты в СБУ и на госпредприятии, на котором Наумов работал до прихода в спецслужбу. Другое – периода, когда он руководил "Центром организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения". По версии следствия, Наумов заключил с фиктивным предприятием заведомо невыгодный договор и безосновательно начислял себе премии.

С лета 2019 по лето 2021 года Наумов возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ под руководством Ивана Баканова. В октябре 2020 года президент Владимир Зеленский присвоил Наумову воинское звание бригадного генерала, правда, в начале полномасштабного вторжения лишил его, назвав экс-чиновника СБУ "предателем".

Наумов выехал из Украины накануне вторжения России, а летом 2022 года его задержали в Сербии с незадекларированными наличными – около 600 тыс. евро и $120 тыс. Там против него открыли дело и отправили в следственный изолятор.

