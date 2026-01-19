НАБУ зареєструвало провадження щодо системної корупції Баканова і Наумова, - ЗМІ
Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо можливого одержання незаконної вигоди колишніми топпосадовцями Служби безпеки України після публічних заяв у медіа українського бізнесмена Сергія Ваганяна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Що відомо?
Як зазначається, справу кваліфікували за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі або організованою групою, та частиною 4 ст.369 - пропозиція чи обіцянка службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди, а так само надання такої вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.
Про існування корупційної системи у Службі безпеки заявив український бізнесмен Сергій Ваганян. За його словами, Іван Баканов, який очолював СБУ, та Андрій Наумов, який був начальником Головного управління внутрішньої безпеки, перетворили санкції РНБО на "власний бізнес-проєкт".
Ваганян також сказав, що СБУ "фактично керував Наумов", тоді як "Баканов - це був лише зв'язковий посильний між Наумовим та президентом Зеленським". При цьому, за його словами, навіть після низки кадрових перестановок, в СБУ та інших органах влади досі залишаються та мають вплив люди Наумова.
Що передувало?
- Нагадаємо, що напередодні бізнесмен Сергій Ваганян в інтерв’ю нардепу VIII скликання Бориславу Березі розповів, що під час перебування Івана Баканова на посаді голови СБУ служба була перетворена на інструмент системного рекету.
- Баканов разом із тодішнім генералом СБУ Андрієм Наумовим, підозрюваним у передачі конфіденційної інформації Росії, побудували в СБУ систему неформальних платежів із бізнесу та торгівлі санкціями РНБО.
Як сказав Береза, його матеріал подали лиш ЦН, Високий Замок та ДТ ...
Славні розслідувачі УП та видання НВ - тиша , бо тут же дружбан Пінчука Фіала рулить та славна мафія ДНІПРА?
Бо як було ж сказано ,що кол-центри під спецами Дніпра працюють як й при Наумові з Ванькою.Та й уся махіна крутиться як часікі
Чисельність Поліції- 141 тисяча осіб.
Штат СБУ у невоєнний період- 41 тисяча осіб. У воєнний більше
ДБР-2000 ШТУК.
Прокуратура- 15 тисяч осіб
І НАБУ- АЖ ОДНА ТИСЯЧА СРІВРОБІТНИКІВ!!!
А ТАК, все,правильно, інші " правохоронники" тільки бізнеси кришують. Але ж то ви владу таку навибирали.
Користуючись нагодою: "де загубилася підозра єрмаку?"
доступ до секретної інформації і для зради. Після присвоєння військового звання
Баканову, у Києві десятки ветеранів бойових дій пікетували будівлю СБУ. Акцією
під назвою «Звання є - честі нема» ветерани висловили протест проти порушення
вимог чинного законодавства та «паплюження честі та гідності справжніх офіцерів».
Голова СБУ Іван Баканов був і є активним прихожанином УПЦ МП, він тісно пов'язаний
з високопоставленими священниками Московського патріархату, та регулярно їздив
на зустрічі з предстоятелем кацапської УПЦ МП митрополитом виродком Онуфрієм.
Також зрадників Баканова та Кулініча, і заступника керівника ЦСО «А» СБУ Михайла
Кухаренка, Надію Савченко...та інших високопосадовців не раз помічали на злочинних
зустрічах із представниками релігійної організації «АллатРа», яка тісно працювала в
інтересах РФ та просувала прокремлівські наративи. Баканов зрадник він зробив все
можливе, щоб російські війська, під час вторгнення, захопили якомога більше наших
територій. Злочинно сприяв якомога швидкій здачі України . Та за зраду він так і не
отримав справедливого покарання, і зараз живе, приспівуючи шкодуючи, що йому
не вдалося повністю знищити Україну.