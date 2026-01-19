НАБУ зареєструвало провадження щодо системної корупції Баканова і Наумова, - ЗМІ

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо можливого одержання незаконної вигоди колишніми топпосадовцями Служби безпеки України після публічних заяв у медіа українського бізнесмена Сергія Ваганяна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Що відомо?

Як зазначається, справу кваліфікували за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі або організованою групою, та частиною 4 ст.369 - пропозиція чи обіцянка службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди, а так само надання такої вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.

Про існування корупційної системи у Службі безпеки заявив український бізнесмен Сергій Ваганян. За його словами, Іван Баканов, який очолював СБУ, та Андрій Наумов, який був начальником Головного управління внутрішньої безпеки, перетворили санкції РНБО на "власний бізнес-проєкт".

Ваганян також сказав, що СБУ "фактично керував Наумов", тоді як "Баканов - це був лише зв'язковий посильний між Наумовим та президентом Зеленським". При цьому, за його словами, навіть після низки кадрових перестановок, в СБУ та інших органах влади досі залишаються та мають вплив люди Наумова.

Що передувало?

Нагадаємо, що напередодні бізнесмен Сергій Ваганян в інтерв’ю нардепу VIII скликання Бориславу Березі розповів, що під час перебування Івана Баканова на посаді голови СБУ служба була перетворена на інструмент системного рекету.

Баканов разом із тодішнім генералом СБУ Андрієм Наумовим, підозрюваним у передачі конфіденційної інформації Росії, побудували в СБУ систему неформальних платежів із бізнесу та торгівлі санкціями РНБО.

