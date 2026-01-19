НАБУ зареєструвало провадження щодо системної корупції Баканова і Наумова, - ЗМІ

Як Баканов і Наумов побудували в СБУ систему "податків" для бізнесу

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо можливого одержання незаконної вигоди колишніми топпосадовцями Служби безпеки України після публічних заяв у медіа українського бізнесмена Сергія Ваганяна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Що відомо?

Як зазначається, справу кваліфікували за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі або організованою групою, та частиною 4 ст.369 - пропозиція чи обіцянка службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди, а так само надання такої вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.

Про існування корупційної системи у Службі безпеки заявив український бізнесмен Сергій Ваганян. За його словами, Іван Баканов, який очолював СБУ, та Андрій Наумов, який був начальником Головного управління внутрішньої безпеки, перетворили санкції РНБО на "власний бізнес-проєкт".

Ваганян також сказав, що СБУ "фактично керував Наумов", тоді як "Баканов - це був лише зв'язковий посильний між Наумовим та президентом Зеленським". При цьому, за його словами, навіть після низки кадрових перестановок, в СБУ та інших органах влади досі залишаються та мають вплив люди Наумова.

Що передувало?

  • Нагадаємо, що напередодні бізнесмен Сергій Ваганян в інтерв’ю нардепу VIII скликання Бориславу Березі розповів, що під час перебування Івана Баканова на посаді голови СБУ служба була перетворена на інструмент системного рекету.
  • Баканов разом із тодішнім генералом СБУ Андрієм Наумовим, підозрюваним у передачі конфіденційної інформації Росії, побудували в СБУ систему неформальних платежів із бізнесу та торгівлі санкціями РНБО.

Автор: 

НАБУ (5698) корупція (5024) Баканов Іван (333) Наумов Андрій (81)
А без Ваганяна НАБУ шо не знало в кого рило в пуху? - потрібен розголос
19.01.2026 14:51 Відповісти
Знали. Бо Ваганян у фільмі Берези заявив, що він сам подав відповідну заяву в НАБУ ще влітку.
19.01.2026 15:11 Відповісти
А синочка мамиримми навіть не в курсі, бо не лох
19.01.2026 14:54 Відповісти
А без Ваганяна НАБУ шо не знало в кого рило в пуху? - потрібен розголос
показати весь коментар
19.01.2026 14:51 Відповісти
Знали. Бо Ваганян у фільмі Берези заявив, що він сам подав відповідну заяву в НАБУ ще влітку.
показати весь коментар
19.01.2026 15:11 Відповісти
був потрібен лист "трудящєгося""
показати весь коментар
19.01.2026 15:11 Відповісти
Більше ніж 2 доби пройшло з часу ПЕРШОГО випуску Берези. НАБУ чекали що запропонують йому СБУ, ДБР та ПОЛІЦІЯ ? А в середу , як анонсував сьогодні Береза, він подасть ще "бомбезнішу" бомбу...

Як сказав Береза, його матеріал подали лиш ЦН, Високий Замокта ДТ ...
Славні розслідувачі УП та видання НВ - тиша , бо тут же дружбан Пінчука Фіала рулить та славна мафія ДНІПРА?

Бо як було ж сказано ,що кол-центри під спецами Дніпра працюють як й при Наумові з Ванькою.Та й уся махіна крутиться як часікі
19.01.2026 15:21 Відповісти
19.01.2026 16:02 Відповісти
Береза обіцяє у другій серіі в середу ( й вона же давно готова) - прізвища, схеми ...Перша просто лайт та позитив була
Кудись поділась Інка Богословська-Чорторотська, то тепер ти заступила на вахту плюватись лайном на ЮТ? Інка плювалась за гроші, а за що плюєшся ти?
" Українська не правда " - з прішествіем зе ностри повністью зганьбились , маніпулювали і відбілювали всіх зрадників -покидьків , наприклад ж……Кравець , так відлизуваві відбілював вбивцю Геров Майдана Татарова, що гидко стало ,, оббріхували обдусмена Денісову , яка викривала зґвалтування , орками малолітніх українських дітей , потім цькували Вікторію Спартц не "дорогенькі "ж ……
Ось і вся «незалежність», від дзвінків з опу, НАБУ ???
НАБУсти надолужуть ...., обілечують наліво та направо - кого реально посадили із жорсткою конфіскаціею...
А що іншим можна?-а вони теж хочуть їсти
баканова знайти під Києвом не зможуть. або сьогодні виїде, а завтра подадуть в розшук
Так і буде
А синочка мамиримми навіть не в курсі, бо не лох
Замість напису: «Його розшукують правоохоронні органи» написали якусь фігню!
Набу,ви того.....Не сильно поспішайте.Треба ще пару років подумати,все зважити.
Що НАБУ ти критикуєш це правильно, забуваючи , що злочини із хабарництвгм і вимаганнямипідслідНІ ПОЛІЦІЇ СБУ, ПРОКУРАТУРІ І ДБР.
Чисельність Поліції- 141 тисяча осіб.
Штат СБУ у невоєнний період- 41 тисяча осіб. У воєнний більше
ДБР-2000 ШТУК.
Прокуратура- 15 тисяч осіб

І НАБУ- АЖ ОДНА ТИСЯЧА СРІВРОБІТНИКІВ!!!

А ТАК, все,правильно, інші " правохоронники" тільки бізнеси кришують. Але ж то ви владу таку навибирали.
Добре.
Користуючись нагодою: "де загубилася підозра єрмаку?"
В ополонці потонула.
Отже, було чому тонути. Не іпсо
нажаль вася малюк, нічого про це не знав.
то б давно розібрався!
Малюк навіть про витівки генерала Вітюка у себе під боком нічого "не знав", а тут всього-навсього якийсь лейтенант
система корупції з двох рівнянь з двома відомими. в даному випадку має однозначний правовий розв'язок в межах закону. але є один ньюанс - на сьогодні не існує права, законів та меж! навіть конституція і та на паузі!
Робота на росію це корупція?
НАБУ = на...бу - Зеклоунада продовжується!
курва перестриляти цих сук
Пройшло лише 4 роки війни ... ну-ну.
Так Бакланов уже видать давно НЕ в Украине . Наумов ещё до начала войны свалил с Украины.
Ну, испортить еще 50-100 ящиков бумаги, тонеры, картриджи на "підоздру " - для набу это не вопрос...
на зарплату не влияет...
Іван баканов... Невже ще тоді не виникли питання до цього тіла? Тупо Фрол Фєофанов. Чи баканову треба було на лобі написати-"Я кацап".
в нього на лобі "яспризидєентамваднампараднамжіл"
Всі президенти назначають на керівні посади виключно особисто відданих людей, щоб вони помагали обкрадати країну, переслідувати журналістів та політичних опонентів. Тому Зеленський і призначив головою СБУ кума Баканова. Тому керівників СБУ, МВС, АРМА, ДБР, НАБУ, САП, генпрокурора та суддів повинні обирати серед українських громадян виключно наші міжнародні партнери, які дають нам гроші, а не корумпована влада
Ти щось таке пи*донув, сам то зрозумів?
Нормально сказав. А що Зеленський на пару з Бакановим чи Наумовим будуть обирати? Вже наобирали.
ПреЗедент створив логово "Картель-95" !
П.С.
Такими темпами і всі його друзі-подєльники чухнуть за бугор ...
Можливо лисий зможе залишитись.
То де баканов???
Він вже виїхав до дубая??
Бакан-баклан скоро як Карлсон, в Єрусалим полетить
Це вони(САП) навмисно чекали,щоб справу "за часом" не закрили.
А де та пи*дота яка говорила, що якщо вибрана ними влада буде тупити то вони її знусуть? Де ті ї*учі знесуни чі вони тільки і можуть, що знестися?
Черчілль:чекати, що дурні порозумнішають, - найнебезпечніша форма оптимізму.
Якщо ти про Шабуніна то він на фронті. В країні війна, чи ти ще не помітив? А доречі ти сам то де? Скоріш за все теж з окопа пишеш?
Не повіриш, я в одному окопі з Шабуніним...
Знайдеться ще якийсь суддя який їм всі зарплати та пенсії виплатити зобовʼяже Україну
Порадувала відповід самої чесної людини на це зізнання свідка-викривача - Це все Порошенко зробив, бо йьому це вигідно, бо це рюські замовили проти презедента.
залишилось встановити громадянином якої країни тепер являється ванюша бакланов
... ванья- диверсант.
То крикнемо спецательно для НАБУ - АГОВ, Ваганяни ииииии!!! Озовіться і НАБУ вже всіх корупціонерів пересаджає нарешті з 14 року... сьогодні і назавжди... Схоже на вічний Театр в Україні, в Українській політиці без антрактів..Артисти дещо змінилися, бо дехто на Рубльовці сирійцям шапки продає, або в Криму кіз випасує, чи грунт в жжомній ямі вдобрює ...дистанційно..
А синок Бакланова ще й досі в СБУ , Чи вже встиг втікти?
Ой, може не треба зараз, бо ж вийдете на Зеленського, а часи у нас критичні. Мабуть, краще пізніше починати цю справу.
заходить ванька баканов в кабінет нашого ..гаранта.. і говорить ..разрєшітє даложить.. наш гарант потягнув шухляду свого дубового столу і сказав ..докладивайтє.. потім закрив шухляду і сказав ..благодарю за службу.. ванька сказав гаранту що ..доклад можно увєлічіть вдвоє но нужни санкціі рнбо.. гарант подивився на друга дєтства і сказав ..зайді к зоотєхніку данілову я єму сєйчас позвоню..
Тут не тільки системна корупція, а державна зрада.
Лейтенант це звання надано Баканову в травні 2019-го для того, аби він отримав
доступ до секретної інформації і для зради. Після присвоєння військового звання
Баканову, у Києві десятки ветеранів бойових дій пікетували будівлю СБУ. Акцією
під назвою «Звання є - честі нема» ветерани висловили протест проти порушення
вимог чинного законодавства та «паплюження честі та гідності справжніх офіцерів».
Голова СБУ Іван Баканов був і є активним прихожанином УПЦ МП, він тісно пов'язаний
з високопоставленими священниками Московського патріархату, та регулярно їздив
на зустрічі з предстоятелем кацапської УПЦ МП митрополитом виродком Онуфрієм.
Також зрадників Баканова та Кулініча, і заступника керівника ЦСО «А» СБУ Михайла
Кухаренка, Надію Савченко...та інших високопосадовців не раз помічали на злочинних
зустрічах із представниками релігійної організації «АллатРа», яка тісно працювала в
інтересах РФ та просувала прокремлівські наративи. Баканов зрадник він зробив все
можливе, щоб російські війська, під час вторгнення, захопили якомога більше наших
територій. Злочинно сприяв якомога швидкій здачі України . Та за зраду він так і не
отримав справедливого покарання, і зараз живе, приспівуючи шкодуючи, що йому
не вдалося повністю знищити Україну.
