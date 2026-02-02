СБУ задержала агента ФСБ на Черкасчине: шпионил за аэродромами

Служба безопасности Украины разоблачила завербованного РФ 21-летнего студента. Его задачей было выявить и передать рашистам координаты аэродромов в Черкасской области.

Сбор разведданных и конспирация

По материалам дела, в случае обнаружения аэродромов, агент должен был дополнительно выяснить информацию о наличии боевой авиации и личного состава на режимных объектах. Для сбора разведданных завербованный объезжал местность, где "на расстоянии" фотографировал территорию аэродромной инфраструктуры.

Впоследствии для конспирации агент переехал в Киев, где надеялся на некоторое время "залечь на дно" в большом городе, чтобы затем продолжить шпионить для РФ.

Задержание в столице

Контрразведчики СБУ разоблачили фигуранта и задержали в столице Украины. Одновременно Служба безопасности провела мероприятия по обеспечению безопасности локаций Сил обороны.

Во время обысков у задержанного изъят смартфон, с которого он координировал свою деятельность с куратором от ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Черкасской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

ти ба...воювати він ще дітятко....на нуль падлюку
02.02.2026 12:48 Ответить
Пустить мразь на разминирование
02.02.2026 20:05 Ответить
В Україні,нажаль,дуже багато
таких покидьків.
02.02.2026 12:50 Ответить
На розмінування цього кацапчука.
02.02.2026 13:11 Ответить
задачей было выявить и передать рашистам координаты аэродромов в Черкасской области. Источник: https://censor.net/ru/n3598441
Это, наверное, координаты новых, только построенных или строящихся аэродромов. Которые не видны со спутников. Координаты аэродромов построенных при Союзе, или до 14-го года кацапам известны +- 10 метров.
02.02.2026 13:58 Ответить
Чувак ти наче тіки шо народився або з бункера з 22 року не вилазив.......
02.02.2026 14:05 Ответить
Братела я тащусь с конспираторов которые при наличии у каждой собаки смартфона с Гугл картами снимали таблички названиями улиц (не отключив при этом мобильный интернет)
А еще, в начале войны, нельзя было интересующемуся назвать адрес госпиталя или стационара. Хотя эти все адреса открыты в Гугле для всех.
Там спутники кацапские летают, но нужен шпион с рулеткой, который даст привязку от старой липы
02.02.2026 15:08 Ответить
Это да...ну я вообще то про аэродромы....сейчас аэродромы даже на трассах есть....
02.02.2026 16:08 Ответить
А пристрелити суку на місці не судьба...ппц
02.02.2026 14:04
 
 