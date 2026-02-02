СБУ задержала агента ФСБ на Черкасчине: шпионил за аэродромами
Служба безопасности Украины разоблачила завербованного РФ 21-летнего студента. Его задачей было выявить и передать рашистам координаты аэродромов в Черкасской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал СБУ.
Сбор разведданных и конспирация
По материалам дела, в случае обнаружения аэродромов, агент должен был дополнительно выяснить информацию о наличии боевой авиации и личного состава на режимных объектах. Для сбора разведданных завербованный объезжал местность, где "на расстоянии" фотографировал территорию аэродромной инфраструктуры.
Впоследствии для конспирации агент переехал в Киев, где надеялся на некоторое время "залечь на дно" в большом городе, чтобы затем продолжить шпионить для РФ.
Задержание в столице
Контрразведчики СБУ разоблачили фигуранта и задержали в столице Украины. Одновременно Служба безопасности провела мероприятия по обеспечению безопасности локаций Сил обороны.
Во время обысков у задержанного изъят смартфон, с которого он координировал свою деятельность с куратором от ФСБ.
Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Черкасской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
Это, наверное, координаты новых, только построенных или строящихся аэродромов. Которые не видны со спутников. Координаты аэродромов построенных при Союзе, или до 14-го года кацапам известны +- 10 метров.
А еще, в начале войны, нельзя было интересующемуся назвать адрес госпиталя или стационара. Хотя эти все адреса открыты в Гугле для всех.
Там спутники кацапские летают, но нужен шпион с рулеткой, который даст привязку от старой липы