СБУ затримала агента ФСБ на Черкащині: шпигував за аеродромами

Служба безпеки України викрила завербованого РФ 21-річного студента. Його завданням було виявити та передати рашистам координати аеродромів у Черкаській області.

Збір розвідданих та конспірація

За матеріалами справи, у разі виявлення летовищ, агент мав додатково з’ясувати інформацію про наявність бойової авіації та особового складу на режимних об’єктах. Для збору розвідданих завербований об’їжджав місцевість, де "на відстані" фотографував територію аеродромної інфраструктури.

Згодом для конспірації агент переїхав до Києва, де сподівався на певний час "залягти на дно" у великому місті, щоб потім продовжити шпигувати для РФ.

Затримання у столиці

Контррозвідники СБУ викрили фігуранта і затримали у столиці України. Одночасно Служба безпеки провела заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон, з якого він координував свою діяльність з куратором від ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

ти ба...воювати він ще дітятко....на нуль падлюку
02.02.2026 12:48 Відповісти
Пустить мразь на разминирование
02.02.2026 20:05 Відповісти
В Україні,нажаль,дуже багато
таких покидьків.
02.02.2026 12:50 Відповісти
На розмінування цього кацапчука.
02.02.2026 13:11 Відповісти
задачей было выявить и передать рашистам координаты аэродромов в Черкасской области. Источник: https://censor.net/ru/n3598441
Это, наверное, координаты новых, только построенных или строящихся аэродромов. Которые не видны со спутников. Координаты аэродромов построенных при Союзе, или до 14-го года кацапам известны +- 10 метров.
02.02.2026 13:58 Відповісти
Чувак ти наче тіки шо народився або з бункера з 22 року не вилазив.......
02.02.2026 14:05 Відповісти
Братела я тащусь с конспираторов которые при наличии у каждой собаки смартфона с Гугл картами снимали таблички названиями улиц (не отключив при этом мобильный интернет)
А еще, в начале войны, нельзя было интересующемуся назвать адрес госпиталя или стационара. Хотя эти все адреса открыты в Гугле для всех.
Там спутники кацапские летают, но нужен шпион с рулеткой, который даст привязку от старой липы
02.02.2026 15:08 Відповісти
Это да...ну я вообще то про аэродромы....сейчас аэродромы даже на трассах есть....
02.02.2026 16:08 Відповісти
А пристрелити суку на місці не судьба...ппц
02.02.2026 14:04 Відповісти
 
 