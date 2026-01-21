Затримано 2 агентів ФСБ, які вчиняли замовні підпали у північних областях України

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали ще двох російських агентів, які на замовлення ФСБ займалися підпалами авто Сил оборони та об’єктів мобільного зв’язку України.

За матеріалами справи, обидва зловмисники потрапили у поле зору ворога, коли шукали "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Деталі розслідування

Так, у Києві "по гарячих слідах" викрито 29-річного безробітного, який ухилявся від мобілізації і працював на ФСБ. За завданням ворожої спецслужби агент намагався знищити позашляховик воїна ЗСУ, який нещодавно прибув з передової.

Для цього агент у темну пору доби прибув на місце стоянки військового авто, підпалив його і зафіксував це на телефонну камеру для "звіту" окупантам. Невдовзі правоохоронці затримали фігуранта поблизу місця злочину.

У Чернігові затримали 22-річного жителя області, який спричинив пожежу на території місцевої вежі мобільного зв’язку і спалив кросовер, який розвозив волонтерську допомогу для ЗСУ.



Співробітники СБУ затримали виконавця злочину, коли він прямував на локацію, де збирався спалити ще два авто українських військ. Під час обшуків у зловмисників вилучено докази підривної діяльності на користь РФ.

Наразі їм повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

закінчений замах на вчинення диверсії, вчинений в умовах воєнного стану;

перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань;

умисне знищення майна, вчинене шляхом підпалу.

Зловмисники перебувають під вартою.

Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна











