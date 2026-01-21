Затримано 2 агентів ФСБ, які вчиняли замовні підпали у північних областях України

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали ще двох російських агентів, які на замовлення ФСБ займалися підпалами авто Сил оборони та об’єктів мобільного зв’язку України.

За матеріалами справи, обидва зловмисники потрапили у поле зору ворога, коли шукали "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Деталі розслідування

Так, у Києві "по гарячих слідах" викрито 29-річного безробітного, який ухилявся від мобілізації і працював на ФСБ. За завданням ворожої спецслужби агент намагався знищити позашляховик воїна ЗСУ, який нещодавно прибув з передової.

Для цього агент у темну пору доби прибув на місце стоянки військового авто, підпалив його і зафіксував це на телефонну камеру для "звіту" окупантам. Невдовзі правоохоронці затримали фігуранта поблизу місця злочину.

У Чернігові затримали 22-річного жителя області, який спричинив пожежу на території місцевої вежі мобільного зв’язку і спалив кросовер, який розвозив волонтерську допомогу для ЗСУ.

Співробітники СБУ затримали виконавця злочину, коли він прямував на локацію, де збирався спалити ще два авто українських військ. Під час обшуків у зловмисників вилучено докази підривної діяльності на користь РФ.

Наразі їм повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • закінчений замах на вчинення диверсії, вчинений в умовах воєнного стану;
  • перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань;
  • умисне знищення майна, вчинене шляхом підпалу.

Зловмисники перебувають під вартою.

Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ

Також читайте: Нелегальна торгівля сигаретами переходить в онлайн, БЕБ та Нацполіція можуть швидко її зупинити, – Плінський

Цікаво чи колись ці дебіли закінчаться. Може пора повісити цю смердячу парочку.
21.01.2026 15:01 Відповісти
Чому ці ушльопки стоять на своїх ногах, а не на милицях?!
Це агенти іноземної держави-терориста чи просто вулицю на червоний переходили?
21.01.2026 15:01 Відповісти
може й другий варіант. план по вилову терористів і огентів фсб сам себе не виконає.
21.01.2026 15:45 Відповісти
Хайпожори!!
Звичайні бидлюки, що шкодять заради грошей та за замбування своєї башкі.
А то так круто звучить - " агент"!!! Наве як джеймса бонда ловлять щодня
21.01.2026 15:10 Відповісти
Закривайте телеграм дебіли. Люди будуть робити все щоб назбирати на хабар для втечі.
21.01.2026 15:31 Відповісти
втечі до тебе? так може їх просто треба відпустити, хай тікають?
21.01.2026 15:44 Відповісти
Треба робити контрактну армію і платити більше ніж кацапи, особливо першу виплату. У золкіна всі кацапи йдуть сюди за гроші переважно.
21.01.2026 15:51 Відповісти
я тебе не про рекрутинг питав.
21.01.2026 15:54 Відповісти
Хто захоче втікти, і так втече. Міндіч втік. А так вата буде заробляти на втечу вбивством військових і все одно втече.
21.01.2026 15:57 Відповісти
а, так тобі треба, щоб вата вбивала військових. зрозумів тебе.
21.01.2026 17:02 Відповісти
після того як два сбушніка намагались підставити прикордонника, не вірю в ці новини.
21.01.2026 15:43 Відповісти
Проламати обом голову і відпустити.
Нехай пускають слину з рота до кінця життя.
Якщо до цього часу нічому не навчилися, то вже не навчаться.
21.01.2026 15:45 Відповісти
И этих тварей надо подвесить вниз головой и поджечь. Заслужили..
21.01.2026 17:23 Відповісти
Чому при затримані, коли вони намагались чинити опір,не були поранені чи не підірвались на саморобному вибуховому пристрої? Чи в нас тільки по кілерах Парубія вміють відкривати огонь на враження? З однією ногою чи рукою їх козломорді міняють,чи тільки коли повний комплект?
