Задержаны 2 агента ФСБ, которые совершали заказные поджоги в северных областях Украины
Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция задержали еще двух российских агентов, которые по заказу ФСБ занимались поджогами автомобилей Сил обороны и объектов мобильной связи Украины.
По материалам дела, оба злоумышленника попали в поле зрения врага, когда искали "легкие заработки" в Телеграм-каналах.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Детали расследования
Так, в Киеве "по горячим следам" разоблачен 29-летний безработный, который уклонялся от мобилизации и работал на ФСБ. По заданию вражеской спецслужбы агент пытался уничтожить внедорожник воина ВСУ, который недавно прибыл с передовой.
Для этого агент в темное время суток прибыл на место стоянки военного авто, поджег его и зафиксировал это на телефонную камеру для "отчета" оккупантам. Вскоре правоохранители задержали фигуранта вблизи места преступления.
В Чернигове задержали 22-летнего жителя области, который устроил пожар на территории местной башни мобильной связи и сжег кроссовер, который развозил волонтерскую помощь для ВСУ.
Сотрудники СБУ задержали исполнителя преступления, когда он направлялся на локацию, где собирался сжечь еще два автомобиля украинских войск. Во время обысков у злоумышленников изъяты доказательства подрывной деятельности в пользу РФ.
В настоящее время им сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- завершенное покушение на совершение диверсии, совершенное в условиях военного положения;
- препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований;
- умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога.
Злоумышленники находятся под стражей.
Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества
Це агенти іноземної держави-терориста чи просто вулицю на червоний переходили?
Звичайні бидлюки, що шкодять заради грошей та за замбування своєї башкі.
А то так круто звучить - " агент"!!! Наве як джеймса бонда ловлять щодня
Нехай пускають слину з рота до кінця життя.
Якщо до цього часу нічому не навчилися, то вже не навчаться.