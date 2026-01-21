Задержаны 2 агента ФСБ, которые совершали заказные поджоги в северных областях Украины

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция задержали еще двух российских агентов, которые по заказу ФСБ занимались поджогами автомобилей Сил обороны и объектов мобильной связи Украины.

По материалам дела, оба злоумышленника попали в поле зрения врага, когда искали "легкие заработки" в Телеграм-каналах.

Детали расследования

Так, в Киеве "по горячим следам" разоблачен 29-летний безработный, который уклонялся от мобилизации и работал на ФСБ. По заданию вражеской спецслужбы агент пытался уничтожить внедорожник воина ВСУ, который недавно прибыл с передовой.

Для этого агент в темное время суток прибыл на место стоянки военного авто, поджег его и зафиксировал это на телефонную камеру для "отчета" оккупантам. Вскоре правоохранители задержали фигуранта вблизи места преступления.

В Чернигове задержали 22-летнего жителя области, который устроил пожар на территории местной башни мобильной связи и сжег кроссовер, который развозил волонтерскую помощь для ВСУ.

Сотрудники СБУ задержали исполнителя преступления, когда он направлялся на локацию, где собирался сжечь еще два автомобиля украинских войск. Во время обысков у злоумышленников изъяты доказательства подрывной деятельности в пользу РФ.

В настоящее время им сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • завершенное покушение на совершение диверсии, совершенное в условиях военного положения;
  • препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований;
  • умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога.

Злоумышленники находятся под стражей.

Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества

СБУ
Читайте также: Нелегальная торговля сигаретами переходит в онлайн, БЭБ и Нацполиция могут быстро ее остановить, – Плинский

Цікаво чи колись ці дебіли закінчаться. Може пора повісити цю смердячу парочку.
Чому ці ушльопки стоять на своїх ногах, а не на милицях?!
Це агенти іноземної держави-терориста чи просто вулицю на червоний переходили?
Хайпожори!!
Звичайні бидлюки, що шкодять заради грошей та за замбування своєї башкі.
А то так круто звучить - " агент"!!! Наве як джеймса бонда ловлять щодня
може й другий варіант. план по вилову терористів і огентів фсб сам себе не виконає.
Закривайте телеграм дебіли. Люди будуть робити все щоб назбирати на хабар для втечі.
21.01.2026 15:31 Ответить
втечі до тебе? так може їх просто треба відпустити, хай тікають?
21.01.2026 15:44 Ответить
Треба робити контрактну армію і платити більше ніж кацапи, особливо першу виплату. У золкіна всі кацапи йдуть сюди за гроші переважно.
21.01.2026 15:51 Ответить
я тебе не про рекрутинг питав.
21.01.2026 15:54 Ответить
Хто захоче втікти, і так втече. Міндіч втік. А так вата буде заробляти на втечу вбивством військових і все одно втече.
21.01.2026 15:57 Ответить
а, так тобі треба, щоб вата вбивала військових. зрозумів тебе.
21.01.2026 17:02 Ответить
після того як два сбушніка намагались підставити прикордонника, не вірю в ці новини.
21.01.2026 15:43 Ответить
Проламати обом голову і відпустити.
Нехай пускають слину з рота до кінця життя.
Якщо до цього часу нічому не навчилися, то вже не навчаться.
21.01.2026 15:45 Ответить
И этих тварей надо подвесить вниз головой и поджечь. Заслужили..
21.01.2026 17:23 Ответить
Чому при затримані, коли вони намагались чинити опір,не були поранені чи не підірвались на саморобному вибуховому пристрої? Чи в нас тільки по кілерах Парубія вміють відкривати огонь на враження? З однією ногою чи рукою їх козломорді міняють,чи тільки коли повний комплект?
