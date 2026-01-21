Задержаны 2 агента ФСБ, которые совершали заказные поджоги в северных областях Украины

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция задержали еще двух российских агентов, которые по заказу ФСБ занимались поджогами автомобилей Сил обороны и объектов мобильной связи Украины.

По материалам дела, оба злоумышленника попали в поле зрения врага, когда искали "легкие заработки" в Телеграм-каналах.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Детали расследования

Так, в Киеве "по горячим следам" разоблачен 29-летний безработный, который уклонялся от мобилизации и работал на ФСБ. По заданию вражеской спецслужбы агент пытался уничтожить внедорожник воина ВСУ, который недавно прибыл с передовой.

Для этого агент в темное время суток прибыл на место стоянки военного авто, поджег его и зафиксировал это на телефонную камеру для "отчета" оккупантам. Вскоре правоохранители задержали фигуранта вблизи места преступления.

В Чернигове задержали 22-летнего жителя области, который устроил пожар на территории местной башни мобильной связи и сжег кроссовер, который развозил волонтерскую помощь для ВСУ.



Сотрудники СБУ задержали исполнителя преступления, когда он направлялся на локацию, где собирался сжечь еще два автомобиля украинских войск. Во время обысков у злоумышленников изъяты доказательства подрывной деятельности в пользу РФ.

В настоящее время им сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

завершенное покушение на совершение диверсии, совершенное в условиях военного положения;

препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований;

умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога.

Злоумышленники находятся под стражей.

Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества











Читайте также: Нелегальная торговля сигаретами переходит в онлайн, БЭБ и Нацполиция могут быстро ее остановить, – Плинский