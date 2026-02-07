СБУ уразила у Тверській області російський завод, який виготовляє компоненти пального для ракет Х-55 і Х-101
Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали удару по дослідному заводу в селищі Редкіно Тверської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела в СБУ.
Що про об’єкт відомо?
Як зазначається, на цьому об’єкті ворог виготовляє компоненти ракетного пального "децилин-М" для ракет Х-55 і Х-101, а також паливні добавки для дизельного пального й авіаційного керосину.
Після успішних влучань безпілотників СБУ на території заводу розпочалася масштабна пожежа - над об’єктом підіймається стовп чорного диму. Сервіс FIRMS, який у режимі реального часу відстежує пожежі по всьому світу, зафіксував активне горіння на території підприємства.
Завод перебуває під санкціями
До речі, Редкінський дослідний завод перебуває під санкціями США, Великої Британії та низки інших країн.
"СБУ продовжує системні удари по ключових об’єктах російського ВПК. Уражений завод є важливою ланкою у створенні крилатих ракет, якими росія атакує Україну. Навіть тимчасова зупинка його роботи ускладнює виробництво ракетного пального та знижує можливості ворога підтримувати інтенсивність обстрілів наших міст", - повідомило поінформоване джерело у СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Щоб емоційно, психологічно зламати.
Щоб вийшли на вулиці масово і почали вимагати, як тут писав Пекар "капітуляції, аби світло було".
Або на крайній випадок - побігли масово світ за очі геть з України, щоб тил остаточно рухнув, після чого рухне і фронт.
Це такий план, так. І відомий він був дуже давно.
Русня це давно унюхала.
Ізраїль емоційну війну ХАМАСу вщент програв, і тому газавати по всьому цивілізованому світу мітинги влаштовували і університети захоплювали, а всі їм співчували. А про розстріляних, спалених і захоплених у заручники громадян Ізраїлю (і не тільки) забули наглухо.
Навіть не маєш можливості підзарядити телефон...і в тебе холодильник вже просто металева будка
А все це результат вибору мудрого наріду у 2019 му
Закономірний результат " хоть паржом"
Мабуть у темряві і холоді іржати ще веселіше?
Чи може вже разом з парашею додавлюють Україну до стамбульских умов, вони ж їх мабуть таки підписали
Не дарма ж зараз той же Абрахамія знову переговірник у від України??
А Єрмак і Бакланов на сохранєнії у влади
Незважаючи на це, все одно добиваються результату.
Але в загальному все дуже х#рово...
Нада только тєрпєть ( нада только перєстать стрелять)
Мудрий нарід буде терпіти і далі, до посиніння, у прямому смислі і уперто розказувати, що у всьому винен Порох
Головне, щоб добре і спокійно жилося під охороною зеленої влади єрмакам і баклановим
Це ж поводирі мудрого наріду, нєпрікасаємиє
А начальник СБУ в Одесі? https://censor.net/ua/videonews/3598651/biznesmen-vaganyan-rozpoviv-pro-koruptsiyu-golovy-sbu-odeschyny Начальник одеського СБУ Доровський збирав хабарі від підприємців, Джерело: https://censor.net/ua/v3598651
Це якесь інше СБУ? Чи ті підприємці працюють на агресора і тому...