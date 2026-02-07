Атака дронів на регіони РФ
СБУ уразила у Тверській області російський завод, який виготовляє компоненти пального для ракет Х-55 і Х-101

Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали удару по дослідному заводу в селищі Редкіно Тверської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела в СБУ.

Що про об’єкт відомо?

Як зазначається, на цьому об’єкті ворог виготовляє компоненти ракетного пального "децилин-М" для ракет Х-55 і Х-101, а також паливні добавки для дизельного пального й авіаційного керосину.

Після успішних влучань безпілотників СБУ на території заводу розпочалася масштабна пожежа - над об’єктом підіймається стовп чорного диму. Сервіс FIRMS, який у режимі реального часу відстежує пожежі по всьому світу, зафіксував активне горіння на території підприємства.

удар по заводу у Тверській області

Завод перебуває під санкціями

До речі, Редкінський дослідний завод перебуває під санкціями США, Великої Британії та низки інших країн.

"СБУ продовжує системні удари по ключових об’єктах російського ВПК. Уражений завод є важливою ланкою у створенні крилатих ракет, якими росія атакує Україну. Навіть тимчасова зупинка його роботи ускладнює виробництво ракетного пального та знижує можливості ворога підтримувати інтенсивність обстрілів наших міст", - повідомило поінформоване джерело у СБУ.

Компоненти пального... Скоро " уразимо" завод, що випускає фарбу для ракет, чи фабрику енергетичних батончиків для пілотів рос авіації.
07.02.2026 13:15 Відповісти
Уяви собі що ракету яка має пошкодження лакокраскового покриття не запускають допоки його не відновлять (( А тон твоїх коментарів видає твій болотяний характер походження . Що там , водянику , з погодою у цетральній полосі болот , мороз не дошкуляє ? ((
07.02.2026 14:26 Відповісти
Ой пля, вилізли.. вам подобається зелене марафоне лайно? По Україні шахеди 24/7 літають, а ми як папуаси радіємо що в якомусь мухосранську заводу вікна побили. Зручно, коли є особиста думка то зразу кацап?)
07.02.2026 15:47 Відповісти
Таки кацап , бо навіть не в курсі графіку польотів кацапських балалайок ))
07.02.2026 16:29 Відповісти
Чуєш ти балалайка з-за кордону, в тебе є графік шахедів 🤔 🤣. Ще раз повторюю шахеди по Україні літають 24/7 і не кизди, бо я тут живу і буду жити.
07.02.2026 17:31 Відповісти
Болотяний , таки не в курсі ти як балалайки літають масово А щодо "з-за кордону " так як тільки відновить роботу дротовий інтернет я додому "приїду" , це вже провірений факт
07.02.2026 19:31 Відповісти
Та ні не шанований, як якраз був і буду українцем.
07.02.2026 15:48 Відповісти
Не ***** *****
07.02.2026 14:58 Відповісти
Пілот і без батончика політає, а пальне без компонентів палати не хоче.
07.02.2026 17:44 Відповісти
Розумієте, просто після сьогоднішнього жаху, коли ще й графік світла в мене ( ну пофік на мене, в моєї сім'ї) 6 годин без, а 1.5 зі світлом, то на емоціях ця новина сприймається коли тобі набили лице, товкли об асфальт, а ти пішов потім і на*рав під двері. Просто постійно після масового обстрілу витягують за вуха якісь отакі потужні новини, воно то й нічого, але зразу як сіль на рану чи наче знущання.
07.02.2026 17:51 Відповісти
От саме тому русня і обстрілює, тим більше - саме зараз.
Щоб емоційно, психологічно зламати.
Щоб вийшли на вулиці масово і почали вимагати, як тут писав Пекар "капітуляції, аби світло було".
Або на крайній випадок - побігли масово світ за очі геть з України, щоб тил остаточно рухнув, після чого рухне і фронт.
Це такий план, так. І відомий він був дуже давно.
07.02.2026 17:54 Відповісти
Капітуляції однозначно ні, бо то буде початок кінця, щодо моєї реакції то вибачте у кожного свій поріг стресу. І мені не легше від того що в Україні комусь ще гірше. Мені кожне місто і сім'ю шкода. А деякі коментатори, сприймають емоції мало не за зраду, бо їм " весело".
07.02.2026 17:58 Відповісти
Емоції зараз - це теж зброя.
Русня це давно унюхала.
Ізраїль емоційну війну ХАМАСу вщент програв, і тому газавати по всьому цивілізованому світу мітинги влаштовували і університети захоплювали, а всі їм співчували. А про розстріляних, спалених і захоплених у заручники громадян Ізраїлю (і не тільки) забули наглухо.
07.02.2026 18:04 Відповісти
Знаю, люблю виважені нормальні дискусії коментарі 🇺🇦👍. Дякую.
07.02.2026 18:08 Відповісти
Ти забув додати, що «треба згуртуватись навколо нашого презідєнта, затягнути пояси, розпалити свічки і топити сніг на воду. Головне все це мовчки робити. І закрити очі. А потім відкриєш-а лідор вже все порішав».
08.02.2026 11:37 Відповісти
То ваші фантазії, не приписуйте їх мені.
08.02.2026 12:32 Відповісти
Шість годин без світла а потім 1,5 зі світлом - це ще добре, а якщо 20 хвилин за добу ( у Києві)?
Навіть не маєш можливості підзарядити телефон...і в тебе холодильник вже просто металева будка
А все це результат вибору мудрого наріду у 2019 му
Закономірний результат " хоть паржом"
Мабуть у темряві і холоді іржати ще веселіше?
08.02.2026 04:45 Відповісти
А вот если бы весь накуй регион отключит от электричества, то производство тоже пострадало бы и не на одном заводе. Но кто и чем это будет делать непонятно.
07.02.2026 13:20 Відповісти
Отключєніє електрічєства в рєанімаціі не означаєт автоматіческой смєрті всєх пацієнтов . А вот єслі конкрєтному клієнту отключіть кіслород когда он на ІВЛ , то єму п.да с точностью 99.99% .
07.02.2026 14:30 Відповісти
І чи є у нашої влади така мета?
Чи може вже разом з парашею додавлюють Україну до стамбульских умов, вони ж їх мабуть таки підписали

Не дарма ж зараз той же Абрахамія знову переговірник у від України??
А Єрмак і Бакланов на сохранєнії у влади
08.02.2026 05:12 Відповісти
По Україні запускають десятки ракет з тоннами вибухівки і кілька сотень шахедів, а наші мають лише кілька десятків дронів, для досягнення своїх цілей.
Незважаючи на це, все одно добиваються результату.
Але в загальному все дуже х#рово...
07.02.2026 13:22 Відповісти
А де Фламінго, Владім Санич?
07.02.2026 14:03 Відповісти
Сьогодні сніг , вони у вирії , "весна прийде - зустрічати будемо " (((
07.02.2026 14:31 Відповісти
Вчора літали Не щодня ж.
07.02.2026 14:36 Відповісти
То були не Фламінго, а Фламіндич
07.02.2026 16:52 Відповісти
"Такой бальшой, а в скаскі вєріш 😄"
07.02.2026 16:56 Відповісти
очевидно, що відлетіли на зимування в теплі края! Ось як тільки потепліє, так зразу повернуться виконувати бойові задачі. Треба просто трохи потерпіти....
08.02.2026 03:50 Відповісти
А що робити, якщо все розікрадене зеленими міндічами?
Нада только тєрпєть ( нада только перєстать стрелять)
Мудрий нарід буде терпіти і далі, до посиніння, у прямому смислі і уперто розказувати, що у всьому винен Порох

Головне, щоб добре і спокійно жилося під охороною зеленої влади єрмакам і баклановим
Це ж поводирі мудрого наріду, нєпрікасаємиє
08.02.2026 05:00 Відповісти
Там же й де мілліард дерев
08.02.2026 05:13 Відповісти
Так Міндіч з собою забрав
08.02.2026 11:01 Відповісти
Лайк!
07.02.2026 15:11 Відповісти
А що у кацапів такий завод єдиний, чи останній?
08.02.2026 09:11 Відповісти
Де удари по москві?!! Де ті фламінгі?)) ті, що по 50 штук в місяць? Дзеркальні відповіді - це погасити ТЕЦ в москві, роз.. бати все так, як вони нам. Але для цього треба чимось долітати. Як до Твері або до Пензи є чим долітати та влучати, то чому не чіпають мацкву????? По недолугості? Чи договорняк? Так який ***** договорняк? Як вони луплять куди хочуть?
08.02.2026 09:47 Відповісти
СБУ уразила у Тверській області російський завод, який виготовляє компоненти пального для ракет Х-55 і Х-101.

А начальник СБУ в Одесі? https://censor.net/ua/videonews/3598651/biznesmen-vaganyan-rozpoviv-pro-koruptsiyu-golovy-sbu-odeschyny Начальник одеського СБУ Доровський збирав хабарі від підприємців, Джерело: https://censor.net/ua/v3598651

Це якесь інше СБУ? Чи ті підприємці працюють на агресора і тому...
08.02.2026 10:35 Відповісти
 
 