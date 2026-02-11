НПЗ "Волгоградский", склады и средства ПВО рашистов поражены Силами обороны, - Генштаб
Силы обороны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу, складам ГСМ и МТС, средствам ПВО и местам сосредоточения российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
НПЗ
Так, в ночь на 11 февраля поражен нефтеперерабатывающий завод "Волгоградский" (н.п. Волгоград, Волгоградская область, РФ), задействованный в обеспечении российской оккупационной армии.
На месте произошел пожар, масштабы ущерба уточняются.
Склады рашистов
Во временно оккупированном Крыму, в районе н.п. Лобаново, поражен склад горюче-смазочных материалов противника.
В районе н.п. Балочки (ВОТ Запорожской области) нанесли удар по складу материально-технического обеспечения врага.
Другие поражения
В районе н.п. Любимовка под удар попал район сосредоточения военной техники рашистов. Кроме того, в районе н.п. Гуляйполе ВСУ били по сосредоточению живой силы подразделения из состава центра "Рубикон".
В районе н.п. Третяки (ВОТ Донецкой области) поражен зенитный ракетный комплекс "Оса".
На оккупированной Херсонщине, в районе н.п. Воскресенское, поражен российский зенитный ракетный комплекс "Тор".
Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слава Україні!! Смерть ****** та його оркам!!