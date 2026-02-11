РУС
НПЗ "Волгоградский", склады и средства ПВО рашистов поражены Силами обороны, - Генштаб

ВСУ нанесли удар по очередному российскому НПЗ: что известно?

Силы обороны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу, складам ГСМ и МТС, средствам ПВО и местам сосредоточения российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

НПЗ

Так, в ночь на 11 февраля поражен нефтеперерабатывающий завод "Волгоградский" (н.п. Волгоград, Волгоградская область, РФ), задействованный в обеспечении российской оккупационной армии.

На месте произошел пожар, масштабы ущерба уточняются.

Читайте: Нефтебаза "Пензанефтепродукт" поражена в России, - Генштаб ВСУ

Склады рашистов

Во временно оккупированном Крыму, в районе н.п. Лобаново, поражен склад горюче-смазочных материалов противника.

В районе н.п. Балочки (ВОТ Запорожской области) нанесли удар по складу материально-технического обеспечения врага.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поражена нефтебаза в Воронежской области РФ и объекты рашистов на ТОТ, - Генштаб

Другие поражения

В районе н.п. Любимовка под удар попал район сосредоточения военной техники рашистов. Кроме того, в районе н.п. Гуляйполе ВСУ били по сосредоточению живой силы подразделения из состава центра "Рубикон".

В районе н.п. Третяки (ВОТ Донецкой области) поражен зенитный ракетный комплекс "Оса".

На оккупированной Херсонщине, в районе н.п. Воскресенское, поражен российский зенитный ракетный комплекс "Тор".

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Удары на $1 млрд: "Альфа" СБУ за год поразила 15 вражеских самолетов на пяти аэродромах РФ. ВИДЕО

Волгоград (80) Генштаб ВС (7649) НПЗ (416) россия (98990)
Дякуємо Захисників України та їх Родини!!
Слава Україні!! Смерть ****** та його оркам!!
показать весь комментарий
11.02.2026 15:17 Ответить
свинособаки зірвали енергет. перемиря а тепер ми будем все літо ******* по їх НПЗ
показать весь комментарий
11.02.2026 16:47 Ответить
коли кацапи уразили наші енергетичні потужності це відчувае вся країна, а ті НПЗ що уразили вони навіть не чухаються, по 10 разів іх уражают і що? чому не обесточат Москву і Казань, Краснодар?
показать весь комментарий
11.02.2026 17:22 Ответить
Так тільки нпз і нб раши по повній відчувають удари малопотужних бпла ЗСУ.
показать весь комментарий
11.02.2026 20:43 Ответить
 
 