НПЗ "Волгоградский", склады и средства ПВО рашистов поражены Силами обороны, - Генштаб

Силы обороны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу, складам ГСМ и МТС, средствам ПВО и местам сосредоточения российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

НПЗ

Так, в ночь на 11 февраля поражен нефтеперерабатывающий завод "Волгоградский" (н.п. Волгоград, Волгоградская область, РФ), задействованный в обеспечении российской оккупационной армии.

На месте произошел пожар, масштабы ущерба уточняются.

Склады рашистов

Во временно оккупированном Крыму, в районе н.п. Лобаново, поражен склад горюче-смазочных материалов противника.

В районе н.п. Балочки (ВОТ Запорожской области) нанесли удар по складу материально-технического обеспечения врага.

Другие поражения

В районе н.п. Любимовка под удар попал район сосредоточения военной техники рашистов. Кроме того, в районе н.п. Гуляйполе ВСУ били по сосредоточению живой силы подразделения из состава центра "Рубикон".

В районе н.п. Третяки (ВОТ Донецкой области) поражен зенитный ракетный комплекс "Оса".

На оккупированной Херсонщине, в районе н.п. Воскресенское, поражен российский зенитный ракетный комплекс "Тор".

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

