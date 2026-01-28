Поражена нефтебаза в Воронежской области РФ и объекты рашистов на ВОТ, - Генштаб
Силы обороны поразили склад БПЛА, пункт управления БПЛА и ряд других объектов российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Пункт управления БПЛА
Так, на оккупированной части Донецкой области атакованы сосредоточение живой силы и пункт управления БПЛА россиян в районе Великой Новоселки, а также сосредоточение живой силы противника в районах Шахово и Григорьевки.
Нефтебаза
Также Силы обороны нанесли удар по нефтебазе "Хохольская" в Воронежской области РФ. Подтверждено возгорание нефтепродуктов - наблюдается густой дым. Результаты уточняются.
Склад боеприпасов
В районе Нижней Дуванки на оккупированной Луганщине поражен склад боеприпасов РФ, сосредоточение живой силы врага в районе н.п. Гуляйполе в Запорожье и пункт управления батальона в районе Березового на оккупированной части Днепропетровщины.
Зафиксировано попадание в сосредоточение живой силы противника в н.п. Колотиловка Белгородской области РФ.
Потери рашистов уточняются.
Уточнение
Уточнены результаты недавнего поражения нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае РФ - подтвержден пожар на площади около 6 200 м² и повреждение трех резервуаров (10 000 м³).
