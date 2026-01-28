Уражено нафтобазу у Воронезькій області РФ та об’єкти рашистів на ТОТ, - Генштаб
Сили оборони уразили склад БпЛА, пункт управління БпЛА та низку інших об'єктів російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Пункт управління БпЛА
Так, на окупованій частині Донеччині атаковано зосередження живої сили і пункт управління БпЛА росіян у районі Великої Новосілки, а також зосередження живої сили противника в районах Шахового та Григоріївки.
Нафтобаза
Також Сили оборони били по нафтобазі "Хохольська" у Воронезькій області РФ. Підтверджено займання нафтопродуктів - спостерігається густий дим. Результати уточнюються.
Склад боєприпасів
У районі Нижньої Дуванки на окупованій Луганщині уражено склад боєприпасів РФ, зосередження живої сили ворога в районі н.п. Гуляйполе на Запоріжжі та пункт управління батальйону у районі Березового на окупованій частині Дніпропетровщини.
Зафіксовано влучання у зосередження живої сили противника в н.п. Колотилівка Бєлгородської області РФ.
Втрати рашистів уточнюються.
Уточнення
Уточнено результати нещодавнього ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї РФ - підтверджено пожежу на площі близько 6 200 м² та пошкодження трьох резервуарів (10 000 м³).
