Уражено нафтобазу у Воронезькій області РФ та об’єкти рашистів на ТОТ, - Генштаб

Сили оборони уразили склад БпЛА, пункт управління БпЛА та низку інших об'єктів російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Пункт управління БпЛА

Так, на окупованій частині Донеччині атаковано зосередження живої сили і пункт управління БпЛА росіян у районі Великої Новосілки, а також зосередження живої сили противника в районах Шахового та Григоріївки.

Нафтобаза

Також Сили оборони били по нафтобазі "Хохольська" у Воронезькій області РФ. Підтверджено займання нафтопродуктів - спостерігається густий дим. Результати уточнюються.

Склад боєприпасів

У районі Нижньої Дуванки на окупованій Луганщині уражено склад боєприпасів РФ, зосередження живої сили ворога в районі н.п. Гуляйполе на Запоріжжі та пункт управління батальйону у районі Березового на окупованій частині Дніпропетровщини.

Зафіксовано влучання у зосередження живої сили противника в н.п. Колотилівка Бєлгородської області РФ.

Втрати рашистів уточнюються.

Уточнення

Уточнено результати нещодавнього ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї РФ - підтверджено пожежу на площі близько 6 200 м² та пошкодження трьох резервуарів (10 000 м³).

