НПЗ "Волгоградський", склади та засоби ППО рашистів уразили Сили оборони, - Генштаб

Сили оборони уразили нафтопереробний завод, склади ПММ та МТЗ, засоби ППО і місця зосередження російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

НПЗ

Так, у ніч на 11 лютого уражено нафтопереробний завод "Волгоградський" (н.п. Волгоград, Волгоградська область, рф), який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

На місці виникла пожежа, масштаби збитків уточнюються.

Склади рашистів

У тимчасово окупованому Криму, у районі н.п. Лобанове, уражено склад пально-мастильних матеріалів противника.

У районі н.п. Балочки (ТОТ Запорізької області) вдарили по складу матеріально-технічного забезпечення ворога.

Інші ураження

У районі н.п. Любимівка під удар потрапив район зосередження військової техніки рашистів. Окрім того, у районі н.п. Гуляйполе ЗСУ били по зосередженню живої сили підрозділу зі складу центру "Рубікон".

У районі н.п. Третяки (ТОТ Донеччини) уражено зенітний ракетний комплекс "Оса"..

На окупованій Херсонщині, у районі н.п. Воскресенське, уражено російський зенітний ракетний комплекс "Тор".

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

