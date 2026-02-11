НПЗ "Волгоградський", склади та засоби ППО рашистів уразили Сили оборони, - Генштаб
Сили оборони уразили нафтопереробний завод, склади ПММ та МТЗ, засоби ППО і місця зосередження російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
НПЗ
Так, у ніч на 11 лютого уражено нафтопереробний завод "Волгоградський" (н.п. Волгоград, Волгоградська область, рф), який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.
На місці виникла пожежа, масштаби збитків уточнюються.
Склади рашистів
У тимчасово окупованому Криму, у районі н.п. Лобанове, уражено склад пально-мастильних матеріалів противника.
У районі н.п. Балочки (ТОТ Запорізької області) вдарили по складу матеріально-технічного забезпечення ворога.
Інші ураження
У районі н.п. Любимівка під удар потрапив район зосередження військової техніки рашистів. Окрім того, у районі н.п. Гуляйполе ЗСУ били по зосередженню живої сили підрозділу зі складу центру "Рубікон".
У районі н.п. Третяки (ТОТ Донеччини) уражено зенітний ракетний комплекс "Оса"..
На окупованій Херсонщині, у районі н.п. Воскресенське, уражено російський зенітний ракетний комплекс "Тор".
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.
