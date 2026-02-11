НПЗ "Волгоградський", склади та засоби ППО рашистів уразили Сили оборони, - Генштаб

ЗСУ вдарили по черговому російському НПЗ: що відомо?

Сили оборони уразили нафтопереробний завод, склади ПММ та МТЗ, засоби ППО і місця зосередження російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

НПЗ

Так, у ніч на 11 лютого уражено нафтопереробний завод "Волгоградський" (н.п. Волгоград, Волгоградська область, рф), який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

На місці виникла пожежа, масштаби збитків уточнюються.

Склади рашистів

У тимчасово окупованому Криму, у районі н.п. Лобанове, уражено склад пально-мастильних матеріалів противника.

У районі н.п. Балочки (ТОТ Запорізької області) вдарили по складу матеріально-технічного забезпечення ворога.

Інші ураження

У районі н.п. Любимівка під удар потрапив район зосередження військової техніки рашистів. Окрім того, у районі н.п. Гуляйполе ЗСУ били по зосередженню живої сили підрозділу зі складу центру "Рубікон".

У районі н.п. Третяки (ТОТ Донеччини) уражено зенітний ракетний комплекс "Оса"..

На окупованій Херсонщині,  у районі н.п. Воскресенське, уражено російський зенітний ракетний комплекс "Тор".

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Дякуємо Захисників України та їх Родини!!
Слава Україні!! Смерть ****** та його оркам!!
11.02.2026 15:17 Відповісти
свинособаки зірвали енергет. перемиря а тепер ми будем все літо ******* по їх НПЗ
11.02.2026 16:47 Відповісти
коли кацапи уразили наші енергетичні потужності це відчувае вся країна, а ті НПЗ що уразили вони навіть не чухаються, по 10 разів іх уражают і що? чому не обесточат Москву і Казань, Краснодар?
11.02.2026 17:22 Відповісти
Так тільки нпз і нб раши по повній відчувають удари малопотужних бпла ЗСУ.
11.02.2026 20:43 Відповісти
 
 