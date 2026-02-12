У Тамбовській області атаковано оборонний завод "Прогрес"

У ніч на 12 лютого в місті Мічурінськ Тамбовської області РФ пролунали вибухи, після яких на території оборонного заводу "Прогрес" виникла пожежа. Підприємство вже вдруге стає ціллю атаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Exilenova+.

Пожежа після вибухів

За інформацією з відкритих джерел, вибухи пролунали в нічний час, після чого на території підприємства спалахнула пожежа. Офіційна російська сторона на момент публікації детально не коментувала масштаби пошкоджень.

Роль підприємства у ВПК РФ

Мічурінський завод "Прогрес" є стратегічним оборонним підприємством, що спеціалізується на розробці та виробництві високоточного приладового обладнання. Його продукція використовується у системах управління авіаційною та ракетною технікою.

Зокрема, підприємство виготовляє гіроскопічні прилади стабілізації, автопілоти, курсоуказувачі навігації, датчики кутової швидкості та інші елементи пілотажно-навігаційних систем.

Вироби заводу застосовуються у російських літаках, гелікоптерах та ракетних комплексах для орієнтації та автоматичного керування польотом.

З огляду на співпрацю підприємства з Міністерством оборони РФ та його участь у забезпеченні військових програм, ураження виробничих потужностей може створити додаткові труднощі для російського військово-промислового комплексу.

