У Тамбовській області атаковано оборонний завод "Прогрес"
У ніч на 12 лютого в місті Мічурінськ Тамбовської області РФ пролунали вибухи, після яких на території оборонного заводу "Прогрес" виникла пожежа. Підприємство вже вдруге стає ціллю атаки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Exilenova+.
Пожежа після вибухів
За інформацією з відкритих джерел, вибухи пролунали в нічний час, після чого на території підприємства спалахнула пожежа. Офіційна російська сторона на момент публікації детально не коментувала масштаби пошкоджень.
Роль підприємства у ВПК РФ
Мічурінський завод "Прогрес" є стратегічним оборонним підприємством, що спеціалізується на розробці та виробництві високоточного приладового обладнання. Його продукція використовується у системах управління авіаційною та ракетною технікою.
Зокрема, підприємство виготовляє гіроскопічні прилади стабілізації, автопілоти, курсоуказувачі навігації, датчики кутової швидкості та інші елементи пілотажно-навігаційних систем.
Вироби заводу застосовуються у російських літаках, гелікоптерах та ракетних комплексах для орієнтації та автоматичного керування польотом.
З огляду на співпрацю підприємства з Міністерством оборони РФ та його участь у забезпеченні військових програм, ураження виробничих потужностей може створити додаткові труднощі для російського військово-промислового комплексу.
хлопок- спалах- гуркіт- вогнище….
Московіти, у 17 разів збільшили з допомогою станків з китаю, виробництво артснарядів з 2014 року!!
Можливо, вони у такий спосіб, місце для нових звільняють???
Орки і китайці, одне лайно!!