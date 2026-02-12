В Тамбовской области атакован оборонный завод "Прогресс"

В ночь на 12 февраля в городе Мичуринск Тамбовской области РФ прогремели взрывы, после которых на территории оборонного завода "Прогресс" возник пожар. Предприятие уже второй раз становится целью атаки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Exilenova+.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Пожар после взрывов

По информации из открытых источников, взрывы прогремели в ночное время, после чего на территории предприятия вспыхнул пожар. Официальная российская сторона на момент публикации подробно не комментировала масштабы повреждений.

Роль предприятия в ВПК РФ

Мичуринский завод "Прогресс" является стратегическим оборонным предприятием, специализирующимся на разработке и производстве высокоточного приборного оборудования. Его продукция используется в системах управления авиационной и ракетной техникой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар по арсеналу ГРАУ РФ в Волгоградской области: масштабный пожар, взрывы и эвакуация населения

В частности, предприятие производит гироскопические приборы стабилизации, автопилоты, курсоуказатели навигации, датчики угловой скорости и другие элементы пилотажно-навигационных систем.

Изделия завода применяются в российских самолетах, вертолетах и ракетных комплексах для ориентации и автоматического управления полетом.

Учитывая сотрудничество предприятия с Министерством обороны РФ и его участие в обеспечении военных программ, поражение производственных мощностей может создать дополнительные трудности для российского военно-промышленного комплекса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поражено вражеское ремонтная подразделение, учебный центр подготовки пилотов БПЛА, пункты управления и места сосредоточения войск РФ, - Генштаб