7 134 15

НПЗ горит в российском городе Ухта после атаки БПЛА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В российском городе Ухта (республика Коми), что в 2 000 км от Украины, прогремели взрывы. Под ударом - НПЗ "Лукойл-Ухтанефтепереработка".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Что известно?

Жители сообщали о взрывах. Вероятно, город атаковали БПЛА.

Над городом виден столб черного дыма.

Взрывы в российской Ухте: под ударом НПЗ
Взрывы в российской Ухте: под ударом НПЗ
Взрывы в российской Ухте: под ударом НПЗ
Взрывы в российской Ухте: под ударом НПЗ
Взрывы в российской Ухте: под ударом НПЗ
Взрывы в российской Ухте: под ударом НПЗ

Удары по РФ

НПЗ (416) россия (98978) Коми (15) Удары по РФ (768)
По НПЗ можна лупити і весною. Чому не наносяться удари по рашистській енергетиці коли підходяща погода для вимороження рашистів? Якби рашисти зиму просиділи без тепла і світла то вони б задумались чи варто лізти на Україну. Даже в тому ж окупованому криму до сих пір не знищена жодна ТЕС, куди можна дістати всім чим завгодно. Так що поки що все виглядає як договорнячок по примушенню українців до капітуляції.
показать весь комментарий
12.02.2026 10:18 Ответить
Оман не дозволяє
показать весь комментарий
12.02.2026 10:20 Ответить
ТЕС дроном не завалиш, а НПЗ легко. Не вистачає засобів ураження. Нажаль...
показать весь комментарий
12.02.2026 10:46 Ответить
не дозволяють інвестори
читайте
Західні інвестори у російській нафті та удари по НПЗ Росії: хто володіє акціями "Газпром" та "Лукойл" і яка позиція інвесторів?

https://www.molfar.institute/zahidni-investory-u-rosiiskii-nafti/

Коментар про вихід чи наміри-
заявили про вихід, але не вийшли
заморожені активи, але все ще тримають акції
зберегти свою частку
показать весь комментарий
12.02.2026 10:31 Ответить
Хто там кому що не дозволяє ?))) Російська нафто-газова промисловість унаслідок ударів втратила доходу на 1 трлн. рублів у 2025 році....
показать весь комментарий
12.02.2026 10:39 Ответить
Россия разрешила экспорт бензина для производителей до 31 июля 2026 года

https://unn.ua/ru/news/rossiya-razreshila-eksport-benzina-dlya-proizvoditelei-do-31-iyulya-2026-goda

стіли втратила що почала єкспорт

Правительство РФ смягчило ограничения на вывоз топлива, разрешив нефтеперерабатывающим заводам экспортировать бензин до конца июля 2026 года. Это решение принято на фоне стабилизации внутреннего рынка и накопления достаточных резервов.
Хто там щось втратив ?
показать весь комментарий
12.02.2026 10:46 Ответить
"лізти на Україну" - ось тут і спалився рашкабот.
показать весь комментарий
12.02.2026 10:40 Ответить
Тому що безпілотниками ТЕС не знищити, а от нафта від них добре палає. Ракети летять туди куди дотягуємось. Місто-тєрпіла Бєлгород може розказати як воно регулярно без світла, тепла та води.
показать весь комментарий
12.02.2026 10:43 Ответить
Всією країною збирають гроші Міндічу та Баканову на відшкодування заробітної плати, на ракети та дрони не вистачає.
показать весь комментарий
12.02.2026 11:13 Ответить
Ухти !
показать весь комментарий
12.02.2026 10:34 Ответить
Я ж говорил, что в качестве ответки на блэкаут в стране у нас будет ответа по какому-то бензобаку в Мухосранске и как в воду глядел. Потужная потужнятина просто.
показать весь комментарий
12.02.2026 11:13 Ответить
Дали світло, дивись, як димить якесь нпз і прославляй боневтіка!
показать весь комментарий
12.02.2026 11:51 Ответить
"за 2 000 км від України," - это радует!
показать весь комментарий
12.02.2026 13:04 Ответить
 
 