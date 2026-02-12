НПЗ горит в российском городе Ухта после атаки БПЛА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В российском городе Ухта (республика Коми), что в 2 000 км от Украины, прогремели взрывы. Под ударом - НПЗ "Лукойл-Ухтанефтепереработка".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Что известно?
Жители сообщали о взрывах. Вероятно, город атаковали БПЛА.
Над городом виден столб черного дыма.
Удары по РФ
- Ранее сообщалось, что в ночь на 12 февраля был нанесен удар по арсеналу главного ракетно-артиллерийского управления армии РФ вблизи поселка Котлубань в Волгоградской области.
- Также в Тамбовской области атакован оборонный завод "Прогресс".
