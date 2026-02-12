НПЗ горит в российском городе Ухта после атаки БПЛА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В российском городе Ухта (республика Коми), что в 2 000 км от Украины, прогремели взрывы. Под ударом - НПЗ "Лукойл-Ухтанефтепереработка".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Жители сообщали о взрывах. Вероятно, город атаковали БПЛА.

Над городом виден столб черного дыма.













Читайте: В январе потери РФ превысили количество мобилизованных, - Bloomberg

Удары по РФ

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 февраля был нанесен удар по арсеналу главного ракетно-артиллерийского управления армии РФ вблизи поселка Котлубань в Волгоградской области.

Также в Тамбовской области атакован оборонный завод "Прогресс".

Читайте: Поражен НПЗ в российском Волгограде: произошел пожар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж