Поражен НПЗ в российском Волгограде: произошел пожар. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 11 февраля 2026 года жители российского Волгограда сообщали о большом количестве взрывов. Губернатор региона подтвердил возгорание на заводе на юге города.

Детали

По его словам, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры на территории Волгоградской области произошловозгорание на территории завода на юге Волгограда.

"По предварительным данным, пострадавших нет. Работники оперативных служб и органов местного самоуправления проводят работы по поиску и ликвидации возможных обломков БПЛА", - написал губернатор.







О каком заводе идет речь?

Согласно анализу ASTRA кадров от очевидцев, в Красноармейском районе Волгограда поражен и загорелся завод "Лукойл-Волгограднафтопереработка".

ООО "Лукойл-Волгограднафтопереработка" - крупнейший нефтеперерабатывающий завод Волгоградской области и один из ключевых активов ПАО "Лукойл". Предприятие ежегодно перерабатывает более 15 млн тонн нефти. Завод специализируется на глубокой переработке нефти, производстве бензина, дизельного и авиационного топлива, мазута, битума и других нефтепродуктов.

Ранее НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереработка" уже неоднократно подвергался атакам дронов.