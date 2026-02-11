Поражен НПЗ в российском Волгограде: произошел пожар. ВИДЕО+ФОТО
В ночь на 11 февраля 2026 года жители российского Волгограда сообщали о большом количестве взрывов. Губернатор региона подтвердил возгорание на заводе на юге города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.
Детали
По его словам, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры на территории Волгоградской области произошловозгорание на территории завода на юге Волгограда.
"По предварительным данным, пострадавших нет. Работники оперативных служб и органов местного самоуправления проводят работы по поиску и ликвидации возможных обломков БПЛА", - написал губернатор.
О каком заводе идет речь?
Согласно анализу ASTRA кадров от очевидцев, в Красноармейском районе Волгограда поражен и загорелся завод "Лукойл-Волгограднафтопереработка".
ООО "Лукойл-Волгограднафтопереработка" - крупнейший нефтеперерабатывающий завод Волгоградской области и один из ключевых активов ПАО "Лукойл". Предприятие ежегодно перерабатывает более 15 млн тонн нефти. Завод специализируется на глубокой переработке нефти, производстве бензина, дизельного и авиационного топлива, мазута, битума и других нефтепродуктов.
Ранее НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереработка" уже неоднократно подвергался атакам дронов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И в итоге 1-ую войну проиграли полностью .А во второй удалось огласить победу благодаря подкупу Кадырова.
Таких ударів (дронами) категорично недостатньо, без застосування ракет це що слону дробина.
Карикатура цілком вірно передає стан справ у протистоянні з кацапами.
А санкції? Вони б були дійсно "пекельними", аби їх дотримувалися. А насправді багато хто продовжує торгувати з кацапетівкою. Як виявляється, навіть ми (тобто зелені виродки, через "прокладки") досі купуємо у них добрива
Нафтогазові надходження до бюжету РФ скоротилися на 50%
У грудні 2025 року Мінфін РФ обіцяв скоротити дефіцит бюджету у 2026 році з 74 млрд дол. до 49 млрд дол. Проте поточна динаміка показує протилежне: експерти прогнозують можливий ріст дефіциту до 130 млрд дол., що демонструє розрив між офіційними заявами та реальним станом фінансів."
https://lb.ua/world/2026/02/09/721403_rozvidka_defitsit_federalnogo.html Джерело.
Читайте мій попередній коментар, перше речення.
Особисто для вас продублюю, з мого першого коментаря:
"Поки товстий схудне, то худий здохне"
Кацапетівка буде траву жерти, як П. Корея, але виготовляти "бомби замість масла".
кричали,що не дають бити з офісу
ну звільнили 28 листопада 2025 року.
зараз 11 лютого, 2-3 рази на місяць - це багато ???
так хто не дає?
де удари кожен день, цілодобово,щоб кацапам пекло було..
У листопаді 2025 року Україна завдала рекордну кількість ударів по російських нафтопереробних заводах (НПЗ) - щонайменше 14 атак із використанням безпілотників за місяць.
У січні 2026 року Сили оборони України завдали ударів по 3 російських НПЗ.
В январе 2025 года Силы обороны Украины нанесли удары
https://www.google.com/search?q=%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9D%D0%9F%D0%97&sca_esv=ea2551c9b8b376fe&biw=1280&bih=559&sxsrf=ANbL-n6BAQZm-zbuDHDOyzFKlnNJYAKoJw%3A1770796590882&ei=LjaMaZ--NZKgwPAPyvT08AI&ved=2ahUKEwjH143j-9CSAxV_IRAIHRm2FAEQgK4QegQIAxAB&oq=%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE+%D0%BD%D0%BF%D0%B7+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D1%83+%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+2025&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiR9GB0LrQvtC70YzQutC-INC90L_QtyDRg9GA0LDQt9C40LvQuCDQsiDRgNC-0YHRgdC40Lgg0YMg0YHRltGH0L3RliAyMDI1MgUQABjvBTIIEAAYgAQYogQyBRAAGO8FMggQABiABBiiBDIIEAAYgAQYogRIvh1Q-whY9RBwAXgBkAEAmAFhoAGzAaoBATK4AQzIAQD4AQGYAgOgAsEBwgIKEAAYsAMY1gQYR5gDAIgGAZAGCJIHAzIuMaAH6w2yBwMxLjG4B7sBwgcFMC4yLjHIBwqACAA&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfAy8Mf9WCiyRtdCsPWGaxFvEOK0P8H3HYbarYrjtBGmitxbyHnbcGfYUO7-yYTIuWm1can9z30zL03Edm3rcJnKBhgQXVZfKC-7ms0XMt7c2SRwsOkbh3efrPtSji860tRKy7SH029aTaUZWGB4vw6-8l3o2XY-**********************************************************&csui=3 Рязанский НПЗ: атакован 24 и 26 января.
НПЗ в Кстово (Нижегородская область): атакован 29 января.
Саратовский НПЗ: атакован 14 января.
Нижнекамский НПЗ: атакован 11 января.
Нефтебазы в Энгельсе (Саратовская обл.), Людиново (Калужская обл.), Лискинская (Воронежская обл.) и в Ростовской области.
У січні 2026 року Сили оборони України завдали ударів...... 1 чи два
А енергетичні обʼєкти? Електростанції?
Оманський договогняк?
Чому по маскве нічого не летить?