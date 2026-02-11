РУС
Поражен НПЗ в российском Волгограде: произошел пожар. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 11 февраля 2026 года жители российского Волгограда сообщали о большом количестве взрывов. Губернатор региона подтвердил возгорание на заводе на юге города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

Детали

По его словам, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры на территории Волгоградской области произошловозгорание на территории завода на юге Волгограда.

Украина осуществила рекордное количество атак по нефтяной инфраструктуре России в ноябре, - Bloomberg

"По предварительным данным, пострадавших нет. Работники оперативных служб и органов местного самоуправления проводят работы по поиску и ликвидации возможных обломков БПЛА", - написал губернатор.

удар по лукойлу

О каком заводе идет речь?

Согласно анализу ASTRA кадров от очевидцев, в Красноармейском районе Волгограда поражен и загорелся завод "Лукойл-Волгограднафтопереработка". 

ООО "Лукойл-Волгограднафтопереработка" - крупнейший нефтеперерабатывающий завод Волгоградской области и один из ключевых активов ПАО "Лукойл". Предприятие ежегодно перерабатывает более 15 млн тонн нефти. Завод специализируется на глубокой переработке нефти, производстве бензина, дизельного и авиационного топлива, мазута, битума и других нефтепродуктов.

В России оценили ущерб в результате украинских ударов по НПЗ в $13 миллиардов

Ранее НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереработка" уже неоднократно подвергался атакам дронов.

+10
Нарешті.
11.02.2026 06:59 Ответить
+8
Ми не можемо перемогти орків кількістю. Це ж очевидно. Єдине що їх може зупинити-це крах економіки, коли не буде за що воювати. Нафтогазодолари-основне джерело доходів болот. Там вже на рівні головної коняки кремля виють про несправедливі санкції, затримання кораблів тіньового флоту і тому подібне. Не було б їм так болюче-не вили б.
11.02.2026 08:46 Ответить
+7
11.02.2026 08:53 Ответить
Нарешті.
11.02.2026 06:59 Ответить
Перемога здорового глузду!
11.02.2026 07:11 Ответить
Скіки вже попадань по тим нпз - це якось затримало наступ на фронті - та йдуть рашисти.
11.02.2026 08:06 Ответить
Ми не можемо перемогти орків кількістю. Це ж очевидно. Єдине що їх може зупинити-це крах економіки, коли не буде за що воювати. Нафтогазодолари-основне джерело доходів болот. Там вже на рівні головної коняки кремля виють про несправедливі санкції, затримання кораблів тіньового флоту і тому подібне. Не було б їм так болюче-не вили б.
11.02.2026 08:46 Ответить
Вы реально в это верите? В 90-х они подыхали с голоду. Даже государства фактически не было, помойка на которой все мародерили. Но умудрялись воевать.
11.02.2026 09:18 Ответить
Так в 91-ом развалился совок . А воевали они против малюсенькой Чечни .
И в итоге 1-ую войну проиграли полностью .А во второй удалось огласить победу благодаря подкупу Кадырова.
11.02.2026 10:22 Ответить
Так, вірю. Розумні люди кажуть що війна-це математика. Немає грошей на зарплати контрактників, на зброю-не буде можливості воювати. Як нижче відповів Merlit - совок розвалився в 91-му. Однією з головних причин багато аналітіків називають крах економіки совка через зниження ціни нафти з 120 доларів за баррель у 1980 до 24 у 1986.
11.02.2026 10:54 Ответить
Першу чеченську вони ганебно просрали.
11.02.2026 11:06 Ответить
Тогда был самый удобный момент разорвать русню в клочья. Украинцы эти не воспользовались.
11.02.2026 09:23 Ответить
Отак ми нищимо економіки один одному:
11.02.2026 09:29 Ответить
Кацапські нпз, які палали торік-з цим не погодяться. Треба повертатися до цих ударів. І економіку болот нищать не тільки наші дрони, а й санкції світу проти кацапії і боротьба з тіньовим флотом.
11.02.2026 10:57 Ответить
"Поки товстий схудне, то худий здохне"
Таких ударів (дронами) категорично недостатньо, без застосування ракет це що слону дробина.
Карикатура цілком вірно передає стан справ у протистоянні з кацапами.
А санкції? Вони б були дійсно "пекельними", аби їх дотримувалися. А насправді багато хто продовжує торгувати з кацапетівкою. Як виявляється, навіть ми (тобто зелені виродки, через "прокладки") досі купуємо у них добрива
11.02.2026 11:19 Ответить
"Розвідка: дефіцит федерального бюджету Росії у січні сягнув 22 млрд доларів
Нафтогазові надходження до бюжету РФ скоротилися на 50%
У грудні 2025 року Мінфін РФ обіцяв скоротити дефіцит бюджету у 2026 році з 74 млрд дол. до 49 млрд дол. Проте поточна динаміка показує протилежне: експерти прогнозують можливий ріст дефіциту до 130 млрд дол., що демонструє розрив між офіційними заявами та реальним станом фінансів."
https://lb.ua/world/2026/02/09/721403_rozvidka_defitsit_federalnogo.html Джерело.
11.02.2026 11:25 Ответить
А якщо послухати Ігоря Ліпсіца, то економіка кацапетівки вже чотири роки як "ось-ось".
Читайте мій попередній коментар, перше речення.
11.02.2026 12:04 Ответить
Ліпсіц ніколи не казав "ось-ось", не пересмикуйте. Він подробно розказує, які процеси відбуватимуться на балалайні в умовах наростання дефіциту бюджету - і всі його прогнози здійснюються у реальному часі.
11.02.2026 21:44 Ответить
Всі його прогнози "розмазані" по часу. Так, вони здійснюються... Через декілька років після того, як він їх озвучує. Причому він це розповідає так, немов це вже буде завтра. Розумний дядько, але дуже багато балакає і роками повторює одне й те саме. Просто вже "приїлися" його прогнози.
12.02.2026 01:37 Ответить
Ви зараз переважно про свій психічний стан розказуєте, який спотворює сприйняття. 🙂
12.02.2026 02:01 Ответить
А може це ви свої марні сподівання намагаєтеся видати за істину? Час покаже
Особисто для вас продублюю, з мого першого коментаря:
"Поки товстий схудне, то худий здохне"
Кацапетівка буде траву жерти, як П. Корея, але виготовляти "бомби замість масла".
12.02.2026 09:14 Ответить
Останнє ваше речення про кацапетівку - майже дослівна цитата Ліпсица.
14.02.2026 09:55 Ответить
Русня вклала багато мільйонів трупів та трильйонів рублів у те, щоб її малювали саме такою.
11.02.2026 11:03 Ответить
11.02.2026 08:53 Ответить
Давненько не було, вже скучили. Плюсую.
11.02.2026 09:46 Ответить
раніше було через два -три дні.... нпз,база,термінал,вишки,платформи ,танкери,трубопроводи ....
кричали,що не дають бити з офісу
ну звільнили 28 листопада 2025 року.
зараз 11 лютого, 2-3 рази на місяць - це багато ???
так хто не дає?
де удари кожен день, цілодобово,щоб кацапам пекло було..

У листопаді 2025 року Україна завдала рекордну кількість ударів по російських нафтопереробних заводах (НПЗ) - щонайменше 14 атак із використанням безпілотників за місяць.

У січні 2026 року Сили оборони України завдали ударів по 3 російських НПЗ.

В январе 2025 года Силы обороны Украины нанесли удары
https://www.google.com/search?q=%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9D%D0%9F%D0%97&sca_esv=ea2551c9b8b376fe&biw=1280&bih=559&sxsrf=ANbL-n6BAQZm-zbuDHDOyzFKlnNJYAKoJw%3A1770796590882&ei=LjaMaZ--NZKgwPAPyvT08AI&ved=2ahUKEwjH143j-9CSAxV_IRAIHRm2FAEQgK4QegQIAxAB&oq=%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE+%D0%BD%D0%BF%D0%B7+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D1%83+%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+2025&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiR9GB0LrQvtC70YzQutC-INC90L_QtyDRg9GA0LDQt9C40LvQuCDQsiDRgNC-0YHRgdC40Lgg0YMg0YHRltGH0L3RliAyMDI1MgUQABjvBTIIEAAYgAQYogQyBRAAGO8FMggQABiABBiiBDIIEAAYgAQYogRIvh1Q-whY9RBwAXgBkAEAmAFhoAGzAaoBATK4AQzIAQD4AQGYAgOgAsEBwgIKEAAYsAMY1gQYR5gDAIgGAZAGCJIHAzIuMaAH6w2yBwMxLjG4B7sBwgcFMC4yLjHIBwqACAA&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfAy8Mf9WCiyRtdCsPWGaxFvEOK0P8H3HYbarYrjtBGmitxbyHnbcGfYUO7-yYTIuWm1can9z30zL03Edm3rcJnKBhgQXVZfKC-7ms0XMt7c2SRwsOkbh3efrPtSji860tRKy7SH029aTaUZWGB4vw6-8l3o2XY-**********************************************************&csui=3 Рязанский НПЗ: атакован 24 и 26 января.
НПЗ в Кстово (Нижегородская область): атакован 29 января.
Саратовский НПЗ: атакован 14 января.
Нижнекамский НПЗ: атакован 11 января.
Нефтебазы в Энгельсе (Саратовская обл.), Людиново (Калужская обл.), Лискинская (Воронежская обл.) и в Ростовской области.

У січні 2026 року Сили оборони України завдали ударів...... 1 чи два
11.02.2026 10:06 Ответить
Слабо, навіть примітивно.
А енергетичні обʼєкти? Електростанції?
Оманський договогняк?
11.02.2026 09:49 Ответить
А чим ти займався весь цей час? Користь від цього хоч якась є?
11.02.2026 11:06 Ответить
Я не займаю місце у кабінетах влади і взагалі я вже давно не живу в Україні
11.02.2026 12:06 Ответить
По договорняку взагалі нічого б не мало летіти в їх бік. Абсолютно.
11.02.2026 11:19 Ответить
Це показуха для виборців зелупи.
Чому по маскве нічого не летить?
11.02.2026 12:04 Ответить
Щось давненько в наших ЗМІ не було фото/відео черг на АЗС в рашці. А шо так ?
11.02.2026 11:30 Ответить
 
 