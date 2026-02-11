УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10322 відвідувача онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ Атаки по нафтопереробній галузі РФ
6 239 31

Уражено НПЗ у російському Волгограді: спалахнула пожежа

У ніч на 11 лютого 2026 року жителі російського Волгограда повідомляли про велику кількість вибухів. Губернатор регіону підтвердив загоряння на заводі на півдні міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

За його словами, внаслідок атаки безпілотних літальних апаратів на об’єкти енергетичної інфраструктури на території Волгоградської області є загоряння на території заводу на півдні Волгограда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна здійснила рекордну кількість атак по нафтовій інфраструктурі Росії у листопаді, — Bloomberg

"За попередніми даними, постраждалих немає. Працівники оперативних служб і органів місцевого самоврядування проводять роботи з пошуку та ліквідації можливих уламків БпЛА", - написав губернатор.

удар по лукойлу
удар по лукойлу
удар по лукойлу

Про який завод йдеться?

Згідно з аналізом ASTRA кадрів від очевидців, у Красноармійському районі Волгограда уражено та загорівся завод "Лукойл-Волгограднафтопереробка". 

ТОВ "Лукойл-Волгограднафтопереробка" - найбільший нафтопереробний завод Волгоградської області та один із ключових активів ПАТ "Лукойл". Підприємство щороку переробляє понад 15 млн тонн нафти. Завод спеціалізується на глибокій переробці нафти, виробництві бензину, дизельного та авіаційного пального, мазуту, бітуму та інших нафтопродуктів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії оцінили збитки внаслідок українських ударів по НПЗ у $13 мільярдів

Раніше НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереробка" вже неодноразово зазнавав атак дронів.

Автор: 

безпілотник БпЛА (5847) Волгоград (44) НПЗ (969) Удари по РФ (948)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Нарешті.
показати весь коментар
11.02.2026 06:59 Відповісти
+8
Ми не можемо перемогти орків кількістю. Це ж очевидно. Єдине що їх може зупинити-це крах економіки, коли не буде за що воювати. Нафтогазодолари-основне джерело доходів болот. Там вже на рівні головної коняки кремля виють про несправедливі санкції, затримання кораблів тіньового флоту і тому подібне. Не було б їм так болюче-не вили б.
показати весь коментар
11.02.2026 08:46 Відповісти
+7
показати весь коментар
11.02.2026 08:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нарешті.
показати весь коментар
11.02.2026 06:59 Відповісти
Перемога здорового глузду!
показати весь коментар
11.02.2026 07:11 Відповісти
Скіки вже попадань по тим нпз - це якось затримало наступ на фронті - та йдуть рашисти.
показати весь коментар
11.02.2026 08:06 Відповісти
Ми не можемо перемогти орків кількістю. Це ж очевидно. Єдине що їх може зупинити-це крах економіки, коли не буде за що воювати. Нафтогазодолари-основне джерело доходів болот. Там вже на рівні головної коняки кремля виють про несправедливі санкції, затримання кораблів тіньового флоту і тому подібне. Не було б їм так болюче-не вили б.
показати весь коментар
11.02.2026 08:46 Відповісти
Вы реально в это верите? В 90-х они подыхали с голоду. Даже государства фактически не было, помойка на которой все мародерили. Но умудрялись воевать.
показати весь коментар
11.02.2026 09:18 Відповісти
Так в 91-ом развалился совок . А воевали они против малюсенькой Чечни .
И в итоге 1-ую войну проиграли полностью .А во второй удалось огласить победу благодаря подкупу Кадырова.
показати весь коментар
11.02.2026 10:22 Відповісти
Так, вірю. Розумні люди кажуть що війна-це математика. Немає грошей на зарплати контрактників, на зброю-не буде можливості воювати. Як нижче відповів Merlit - совок розвалився в 91-му. Однією з головних причин багато аналітіків називають крах економіки совка через зниження ціни нафти з 120 доларів за баррель у 1980 до 24 у 1986.
показати весь коментар
11.02.2026 10:54 Відповісти
Першу чеченську вони ганебно просрали.
показати весь коментар
11.02.2026 11:06 Відповісти
Тогда был самый удобный момент разорвать русню в клочья. Украинцы эти не воспользовались.
показати весь коментар
11.02.2026 09:23 Відповісти
Отак ми нищимо економіки один одному:
показати весь коментар
11.02.2026 09:29 Відповісти
Кацапські нпз, які палали торік-з цим не погодяться. Треба повертатися до цих ударів. І економіку болот нищать не тільки наші дрони, а й санкції світу проти кацапії і боротьба з тіньовим флотом.
показати весь коментар
11.02.2026 10:57 Відповісти
"Поки товстий схудне, то худий здохне"
Таких ударів (дронами) категорично недостатньо, без застосування ракет це що слону дробина.
Карикатура цілком вірно передає стан справ у протистоянні з кацапами.
А санкції? Вони б були дійсно "пекельними", аби їх дотримувалися. А насправді багато хто продовжує торгувати з кацапетівкою. Як виявляється, навіть ми (тобто зелені виродки, через "прокладки") досі купуємо у них добрива
показати весь коментар
11.02.2026 11:19 Відповісти
"Розвідка: дефіцит федерального бюджету Росії у січні сягнув 22 млрд доларів
Нафтогазові надходження до бюжету РФ скоротилися на 50%
У грудні 2025 року Мінфін РФ обіцяв скоротити дефіцит бюджету у 2026 році з 74 млрд дол. до 49 млрд дол. Проте поточна динаміка показує протилежне: експерти прогнозують можливий ріст дефіциту до 130 млрд дол., що демонструє розрив між офіційними заявами та реальним станом фінансів."
https://lb.ua/world/2026/02/09/721403_rozvidka_defitsit_federalnogo.html Джерело.
показати весь коментар
11.02.2026 11:25 Відповісти
А якщо послухати Ігоря Ліпсіца, то економіка кацапетівки вже чотири роки як "ось-ось".
Читайте мій попередній коментар, перше речення.
показати весь коментар
11.02.2026 12:04 Відповісти
Ліпсіц ніколи не казав "ось-ось", не пересмикуйте. Він подробно розказує, які процеси відбуватимуться на балалайні в умовах наростання дефіциту бюджету - і всі його прогнози здійснюються у реальному часі.
показати весь коментар
11.02.2026 21:44 Відповісти
Всі його прогнози "розмазані" по часу. Так, вони здійснюються... Через декілька років після того, як він їх озвучує. Причому він це розповідає так, немов це вже буде завтра. Розумний дядько, але дуже багато балакає і роками повторює одне й те саме. Просто вже "приїлися" його прогнози.
показати весь коментар
12.02.2026 01:37 Відповісти
Ви зараз переважно про свій психічний стан розказуєте, який спотворює сприйняття. 🙂
показати весь коментар
12.02.2026 02:01 Відповісти
А може це ви свої марні сподівання намагаєтеся видати за істину? Час покаже
Особисто для вас продублюю, з мого першого коментаря:
"Поки товстий схудне, то худий здохне"
Кацапетівка буде траву жерти, як П. Корея, але виготовляти "бомби замість масла".
показати весь коментар
12.02.2026 09:14 Відповісти
Останнє ваше речення про кацапетівку - майже дослівна цитата Ліпсица.
показати весь коментар
14.02.2026 09:55 Відповісти
Русня вклала багато мільйонів трупів та трильйонів рублів у те, щоб її малювали саме такою.
показати весь коментар
11.02.2026 11:03 Відповісти
показати весь коментар
11.02.2026 08:53 Відповісти
Давненько не було, вже скучили. Плюсую.
показати весь коментар
11.02.2026 09:46 Відповісти
раніше було через два -три дні.... нпз,база,термінал,вишки,платформи ,танкери,трубопроводи ....
кричали,що не дають бити з офісу
ну звільнили 28 листопада 2025 року.
зараз 11 лютого, 2-3 рази на місяць - це багато ???
так хто не дає?
де удари кожен день, цілодобово,щоб кацапам пекло було..

У листопаді 2025 року Україна завдала рекордну кількість ударів по російських нафтопереробних заводах (НПЗ) - щонайменше 14 атак із використанням безпілотників за місяць.

У січні 2026 року Сили оборони України завдали ударів по 3 російських НПЗ.

В январе 2025 года Силы обороны Украины нанесли удары
https://www.google.com/search?q=%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9D%D0%9F%D0%97&sca_esv=ea2551c9b8b376fe&biw=1280&bih=559&sxsrf=ANbL-n6BAQZm-zbuDHDOyzFKlnNJYAKoJw%3A1770796590882&ei=LjaMaZ--NZKgwPAPyvT08AI&ved=2ahUKEwjH143j-9CSAxV_IRAIHRm2FAEQgK4QegQIAxAB&oq=%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE+%D0%BD%D0%BF%D0%B7+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D1%83+%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+2025&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiR9GB0LrQvtC70YzQutC-INC90L_QtyDRg9GA0LDQt9C40LvQuCDQsiDRgNC-0YHRgdC40Lgg0YMg0YHRltGH0L3RliAyMDI1MgUQABjvBTIIEAAYgAQYogQyBRAAGO8FMggQABiABBiiBDIIEAAYgAQYogRIvh1Q-whY9RBwAXgBkAEAmAFhoAGzAaoBATK4AQzIAQD4AQGYAgOgAsEBwgIKEAAYsAMY1gQYR5gDAIgGAZAGCJIHAzIuMaAH6w2yBwMxLjG4B7sBwgcFMC4yLjHIBwqACAA&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfAy8Mf9WCiyRtdCsPWGaxFvEOK0P8H3HYbarYrjtBGmitxbyHnbcGfYUO7-yYTIuWm1can9z30zL03Edm3rcJnKBhgQXVZfKC-7ms0XMt7c2SRwsOkbh3efrPtSji860tRKy7SH029aTaUZWGB4vw6-8l3o2XY-**********************************************************&csui=3 Рязанский НПЗ: атакован 24 и 26 января.
НПЗ в Кстово (Нижегородская область): атакован 29 января.
Саратовский НПЗ: атакован 14 января.
Нижнекамский НПЗ: атакован 11 января.
Нефтебазы в Энгельсе (Саратовская обл.), Людиново (Калужская обл.), Лискинская (Воронежская обл.) и в Ростовской области.

У січні 2026 року Сили оборони України завдали ударів...... 1 чи два
показати весь коментар
11.02.2026 10:06 Відповісти
Слабо, навіть примітивно.
А енергетичні обʼєкти? Електростанції?
Оманський договогняк?
показати весь коментар
11.02.2026 09:49 Відповісти
А чим ти займався весь цей час? Користь від цього хоч якась є?
показати весь коментар
11.02.2026 11:06 Відповісти
Я не займаю місце у кабінетах влади і взагалі я вже давно не живу в Україні
показати весь коментар
11.02.2026 12:06 Відповісти
По договорняку взагалі нічого б не мало летіти в їх бік. Абсолютно.
показати весь коментар
11.02.2026 11:19 Відповісти
Це показуха для виборців зелупи.
Чому по маскве нічого не летить?
показати весь коментар
11.02.2026 12:04 Відповісти
Щось давненько в наших ЗМІ не було фото/відео черг на АЗС в рашці. А шо так ?
показати весь коментар
11.02.2026 11:30 Відповісти
 
 