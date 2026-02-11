Уражено НПЗ у російському Волгограді: спалахнула пожежа

У ніч на 11 лютого 2026 року жителі російського Волгограда повідомляли про велику кількість вибухів. Губернатор регіону підтвердив загоряння на заводі на півдні міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

Деталі

За його словами, внаслідок атаки безпілотних літальних апаратів на об’єкти енергетичної інфраструктури на території Волгоградської області є загоряння на території заводу на півдні Волгограда.

"За попередніми даними, постраждалих немає. Працівники оперативних служб і органів місцевого самоврядування проводять роботи з пошуку та ліквідації можливих уламків БпЛА", - написав губернатор.







Про який завод йдеться?

Згідно з аналізом ASTRA кадрів від очевидців, у Красноармійському районі Волгограда уражено та загорівся завод "Лукойл-Волгограднафтопереробка".

ТОВ "Лукойл-Волгограднафтопереробка" - найбільший нафтопереробний завод Волгоградської області та один із ключових активів ПАТ "Лукойл". Підприємство щороку переробляє понад 15 млн тонн нафти. Завод спеціалізується на глибокій переробці нафти, виробництві бензину, дизельного та авіаційного пального, мазуту, бітуму та інших нафтопродуктів.

Раніше НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереробка" вже неодноразово зазнавав атак дронів.