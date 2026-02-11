Уражено НПЗ у російському Волгограді: спалахнула пожежа
У ніч на 11 лютого 2026 року жителі російського Волгограда повідомляли про велику кількість вибухів. Губернатор регіону підтвердив загоряння на заводі на півдні міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.
Деталі
За його словами, внаслідок атаки безпілотних літальних апаратів на об’єкти енергетичної інфраструктури на території Волгоградської області є загоряння на території заводу на півдні Волгограда.
"За попередніми даними, постраждалих немає. Працівники оперативних служб і органів місцевого самоврядування проводять роботи з пошуку та ліквідації можливих уламків БпЛА", - написав губернатор.
Про який завод йдеться?
Згідно з аналізом ASTRA кадрів від очевидців, у Красноармійському районі Волгограда уражено та загорівся завод "Лукойл-Волгограднафтопереробка".
ТОВ "Лукойл-Волгограднафтопереробка" - найбільший нафтопереробний завод Волгоградської області та один із ключових активів ПАТ "Лукойл". Підприємство щороку переробляє понад 15 млн тонн нафти. Завод спеціалізується на глибокій переробці нафти, виробництві бензину, дизельного та авіаційного пального, мазуту, бітуму та інших нафтопродуктів.
Раніше НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереробка" вже неодноразово зазнавав атак дронів.
И в итоге 1-ую войну проиграли полностью .А во второй удалось огласить победу благодаря подкупу Кадырова.
Таких ударів (дронами) категорично недостатньо, без застосування ракет це що слону дробина.
Карикатура цілком вірно передає стан справ у протистоянні з кацапами.
А санкції? Вони б були дійсно "пекельними", аби їх дотримувалися. А насправді багато хто продовжує торгувати з кацапетівкою. Як виявляється, навіть ми (тобто зелені виродки, через "прокладки") досі купуємо у них добрива
Нафтогазові надходження до бюжету РФ скоротилися на 50%
У грудні 2025 року Мінфін РФ обіцяв скоротити дефіцит бюджету у 2026 році з 74 млрд дол. до 49 млрд дол. Проте поточна динаміка показує протилежне: експерти прогнозують можливий ріст дефіциту до 130 млрд дол., що демонструє розрив між офіційними заявами та реальним станом фінансів."
https://lb.ua/world/2026/02/09/721403_rozvidka_defitsit_federalnogo.html Джерело.
Читайте мій попередній коментар, перше речення.
Особисто для вас продублюю, з мого першого коментаря:
"Поки товстий схудне, то худий здохне"
Кацапетівка буде траву жерти, як П. Корея, але виготовляти "бомби замість масла".
кричали,що не дають бити з офісу
ну звільнили 28 листопада 2025 року.
зараз 11 лютого, 2-3 рази на місяць - це багато ???
так хто не дає?
де удари кожен день, цілодобово,щоб кацапам пекло було..
У листопаді 2025 року Україна завдала рекордну кількість ударів по російських нафтопереробних заводах (НПЗ) - щонайменше 14 атак із використанням безпілотників за місяць.
У січні 2026 року Сили оборони України завдали ударів по 3 російських НПЗ.
В январе 2025 года Силы обороны Украины нанесли удары
НПЗ в Кстово (Нижегородская область): атакован 29 января.
Саратовский НПЗ: атакован 14 января.
Нижнекамский НПЗ: атакован 11 января.
Нефтебазы в Энгельсе (Саратовская обл.), Людиново (Калужская обл.), Лискинская (Воронежская обл.) и в Ростовской области.
У січні 2026 року Сили оборони України завдали ударів...... 1 чи два
А енергетичні обʼєкти? Електростанції?
Оманський договогняк?
Чому по маскве нічого не летить?