В январе потери РФ превысили количество мобилизованных, - Bloomberg

Россияне теряют все больше военных: что известно?

В течение января потери российских войск на 9 тыс. превысили возможности РФ по пополнению личного состава.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на западных чиновников, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Источники издания отметили, что в январе 2026 года россияне не смогли достичь значительных территориальных успехов, несмотря на большие потери.

В декабре армия РФ потеряла 35 тыс. человек, что примерно вдвое превышает среднемесячный показатель 2025 года, рассчитанный НАТО.

Bloomberg напоминает, что министр обороны Украины Федоров определил стратегию, предусматривающую ликвидацию до 50 тыс. оккупантов в месяц. Украина считает, что такой уровень потерь затруднит пополнение войск без объявления диктатором Путиным новой волны мобилизации.

Потери

Западные чиновники говорят, что в декабре потери РФ примерно равнялись количеству новобранцев, которых удавалось набирать ежемесячно. Это свидетельствует о том, что стратегия Украины, вероятно, имела определенный успех. Однако стоит еще оценить, сможет ли Киев поддерживать такую динамику.

По словам чиновников, при нынешних темпах российским войскам понадобится еще два года, чтобы полностью захватить Донецкую область.

Западные партнеры объясняют рост летальности прогрессом Украины в применении беспилотных систем.

Что предшествовало?

Ранее в НАТО заявили о 1,3 млн потерях армии РФ в войне против Украины, из них 400 тысяч – в 2025 году

Топ комментарии
+3
Цю лабуду вже декілька років розказують. Звідки Росія формує нові дивізії, і хто постійно штурмує посадки в Україні авторів ніяк не цікавить.
12.02.2026 10:27 Ответить
+2
А західні посадовці посилаються на Мадяра,тлумку!
12.02.2026 09:59 Ответить
+2
Так як вони ще й умудряються наступати серед таких втрат? Це що зомбі йдуть які восстали з мертвих чи роботи?
12.02.2026 12:06 Ответить
Про це пише Bloomberg із посиланням на західних посадовців. А західні посадовці на кого посилаються? на зелених чиновників?
12.02.2026 09:29 Ответить
А західні посадовці посилаються на Мадяра,тлумку!
12.02.2026 09:59 Ответить
Ну так поясни мені, як у росіян 35 тися втрат за місяць, а у України 55 тисяч за 4 роки, зі слів зеленського. То хто бреше?
12.02.2026 16:49 Ответить
Та шо тобі пояснювати,Мадяр тобі відео показує і ти не віриш то про шо з тобою говорити.Якщо б в України були такі втрати як у рашки а бо навіть половина з того то України вже б не було,але аналіз то не твоє.
12.02.2026 19:46 Ответить
Цю лабуду вже декілька років розказують. Звідки Росія формує нові дивізії, і хто постійно штурмує посадки в Україні авторів ніяк не цікавить.
12.02.2026 10:27 Ответить
А остальные 47 месяцев войны? Не считали?
12.02.2026 11:24 Ответить
Так як вони ще й умудряються наступати серед таких втрат? Це що зомбі йдуть які восстали з мертвих чи роботи?
12.02.2026 12:06 Ответить
Воюють чмобіки на ішаках 😡
12.02.2026 12:20 Ответить
 
 