Россия в войне потеряла 1,2 миллиона военных, вдвое больше, чем Украина – CSIS

С начала полномасштабной войны оккупационная российская армия могла потерять в два раза больше военных, чем Украина.

Об этом сообщает американский Центр стратегических и международных исследований, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

В CSIS отмечают, что с февраля 2022 года российские войска понесли почти 1,2 миллиона потерь, что больше, чем в любой войне после Второй мировой.

При текущих темпах совокупные потери России и Украины могут достичь 2 миллионов к весне 2026 года.

После перехвата инициативы в 2024 году российские войска продвигались вперед со средней скоростью от 15 до 70 метров в день в своих самых значительных наступлениях, что медленнее, чем почти любая крупная наступательная кампания в любой войне прошлого века, - сообщили в CSIS.

Только в 2025 году российские потери составили примерно 415 000 человек, что в среднем составляет почти 35 000 потерь в месяц. Кроме того, с февраля 2022 года по декабрь 2025 года на поле боя погибло примерно от 275 000 до 325 000 российских военнослужащих.

"Совокупные потери России и Украины могут составить 1,8 миллиона и к весне 2026 года могут достичь 2 миллионов общих потерь", – отмечают в CSIS.

Топ комментарии
ми втрачаємо кращих .. а паРаша сміття
28.01.2026 13:31 Ответить
У них ядерна збруя імєєтся. оні апріорі не можуть програти, це аксіома. Тоді о якій перемозі, да іще з зебілом на чєлє, окрім якогось там миру, ми можем мріяти? Ну от чесно?
28.01.2026 13:36 Ответить
При істотній різниці в населенні це вирок.
28.01.2026 13:31 Ответить
Все як завжди. Хотіли дати духопідьйомну інформацію про те, як в Росії рускіеє закінчуються, а проінформували, що втрати України порядка 600000.
28.01.2026 15:26 Ответить
Це лише російські пропагандисти розказують, що їхня армія 'нищить хохлів мільйонами без жодних втрат зі свого боку'. При такій широкомасштабній війні із застосуванням всього, що є (крім хіба що ядерної зброї) втрати сторін не можуть не бути чималими. І з нашого боку також, але, якщо б було таке співвідношення втрат і така їх абсолютна кількість з нашого боку, то москалі б були зараз десь під Львовом, як мінімум, а не там, де вони є насправді.
28.01.2026 15:46 Ответить
А якби було співвідношення втрат таке, як показують по тєлємарахвону, то закриті кордони і бусифікація були б у них, а не в нас.
28.01.2026 21:37 Ответить
Цікаво а що ІІ не може порахувати по електронним розрахункам втрати, я впевнений що спецслужби знають.... Чі я шось не розумію
28.01.2026 15:32 Ответить
Можливо, що цей висновок американців є достатньо лояльним для росіян, адже за військовими канонами атакуюча сторона (а рашка в цій війні переважно наступає) втрачає особового складу в 3-5 разів більше, ніж обороняюча.
28.01.2026 15:39 Ответить
Перед наступом кацапи здебільшого вщент виносять наші позиції артою, безпілотниками та авіацією. Піхотних штурмів врукопашну з криками "ура", як у 1 світову, насправді дуже мало. Реальність дещо не така, як по марахвону показують.
28.01.2026 22:16 Ответить
Навіщо цим хвалитися? Хіба задля того щоб злі від цього орки вбивали ниших безпомічних полонених. Хіба так можна робити? Радійте українським успіхам під час війни без галасу.
28.01.2026 18:18 Ответить
