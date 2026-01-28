Россия в войне потеряла 1,2 миллиона военных, вдвое больше, чем Украина – CSIS

С начала полномасштабной войны оккупационная российская армия могла потерять в два раза больше военных, чем Украина.

Об этом сообщает американский Центр стратегических и международных исследований, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

В CSIS отмечают, что с февраля 2022 года российские войска понесли почти 1,2 миллиона потерь, что больше, чем в любой войне после Второй мировой.

При текущих темпах совокупные потери России и Украины могут достичь 2 миллионов к весне 2026 года.

После перехвата инициативы в 2024 году российские войска продвигались вперед со средней скоростью от 15 до 70 метров в день в своих самых значительных наступлениях, что медленнее, чем почти любая крупная наступательная кампания в любой войне прошлого века, - сообщили в CSIS.

Только в 2025 году российские потери составили примерно 415 000 человек, что в среднем составляет почти 35 000 потерь в месяц. Кроме того, с февраля 2022 года по декабрь 2025 года на поле боя погибло примерно от 275 000 до 325 000 российских военнослужащих.

"Совокупные потери России и Украины могут составить 1,8 миллиона и к весне 2026 года могут достичь 2 миллионов общих потерь", – отмечают в CSIS.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронте зафиксировано 93 боестолкновения. Больше всего атак врага на Покровском направлении, - Генштаб