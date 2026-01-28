Росія у війні втратила 1,2 мільйона військових, удвічі більше, ніж Україна, – CSIS

З початку повномасштабної війни окупаційна російська армія могла втратити вдвічі більше військових, ніж Україна.

Про це повідомляє американський Центр стратегічних та міжнародних досліджень, передає Цензор.НЕТ.



У CSIS зазначають, що з лютого 2022 року російські війська зазнали майже 1,2 мільйона втрат, що більше, ніж у будь-якій війні після Другої світової.

За поточних темпів сукупні втрати Росії та України можуть досягти 2 мільйонів до весни 2026 року.

Після перехоплення ініціативи в 2024 році російські війська просувалися вперед із середньою швидкістю від 15 до 70 метрів на день у своїх найвизначніших наступах, що повільніше, ніж майже будь-яка велика наступальна кампанія в будь-якій війні минулого століття, - повідомили у CSIS.

Тільки в 2025 році російські втрати склали приблизно 415 000 осіб, що в середньому становить майже 35 000 втрат на місяць. Крім того, з лютого 2022 року по грудень 2025 року на полі бою загинуло приблизно від 275 000 до 325 000 російських військовослужбовців.

"Сукупні втрати Росії та України можуть становити 1,8 мільйона і до весни 2026 року можуть досягти 2 мільйонів загальних втрат", – зазначають у CSIS.

