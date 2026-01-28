Росія у війні втратила 1,2 мільйона військових, удвічі більше, ніж Україна, – CSIS

З початку повномасштабної війни окупаційна російська армія могла втратити вдвічі більше військових, ніж Україна.

Про це повідомляє американський Центр стратегічних та міжнародних досліджень, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

У CSIS зазначають, що з лютого 2022 року російські війська зазнали майже 1,2 мільйона втрат, що більше, ніж у будь-якій війні після Другої світової.

За поточних темпів сукупні втрати Росії та України можуть досягти 2 мільйонів до весни 2026 року.

Після перехоплення ініціативи в 2024 році російські війська просувалися вперед із середньою швидкістю від 15 до 70 метрів на день у своїх найвизначніших наступах, що повільніше, ніж майже будь-яка велика наступальна кампанія в будь-якій війні минулого століття, - повідомили у CSIS.

Тільки в 2025 році російські втрати склали приблизно 415 000 осіб, що в середньому становить майже 35 000 втрат на місяць. Крім того, з лютого 2022 року по грудень 2025 року на полі бою загинуло приблизно від 275 000 до 325 000 російських військовослужбовців.

"Сукупні втрати Росії та України можуть становити 1,8 мільйона і до весни 2026 року можуть досягти 2 мільйонів загальних втрат", – зазначають у CSIS.

Топ коментарі
ми втрачаємо кращих .. а паРаша сміття
28.01.2026 13:31 Відповісти
У них ядерна збруя імєєтся. оні апріорі не можуть програти, це аксіома. Тоді о якій перемозі, да іще з зебілом на чєлє, окрім якогось там миру, ми можем мріяти? Ну от чесно?
28.01.2026 13:36 Відповісти
При істотній різниці в населенні це вирок.
28.01.2026 13:31 Відповісти
Все як завжди. Хотіли дати духопідьйомну інформацію про те, як в Росії рускіеє закінчуються, а проінформували, що втрати України порядка 600000.
28.01.2026 15:26 Відповісти
Це лише російські пропагандисти розказують, що їхня армія 'нищить хохлів мільйонами без жодних втрат зі свого боку'. При такій широкомасштабній війні із застосуванням всього, що є (крім хіба що ядерної зброї) втрати сторін не можуть не бути чималими. І з нашого боку також, але, якщо б було таке співвідношення втрат і така їх абсолютна кількість з нашого боку, то москалі б були зараз десь під Львовом, як мінімум, а не там, де вони є насправді.
28.01.2026 15:46 Відповісти
А якби було співвідношення втрат таке, як показують по тєлємарахвону, то закриті кордони і бусифікація були б у них, а не в нас.
28.01.2026 21:37 Відповісти
Цікаво а що ІІ не може порахувати по електронним розрахункам втрати, я впевнений що спецслужби знають.... Чі я шось не розумію
28.01.2026 15:32 Відповісти
Можливо, що цей висновок американців є достатньо лояльним для росіян, адже за військовими канонами атакуюча сторона (а рашка в цій війні переважно наступає) втрачає особового складу в 3-5 разів більше, ніж обороняюча.
28.01.2026 15:39 Відповісти
Перед наступом кацапи здебільшого вщент виносять наші позиції артою, безпілотниками та авіацією. Піхотних штурмів врукопашну з криками "ура", як у 1 світову, насправді дуже мало. Реальність дещо не така, як по марахвону показують.
28.01.2026 22:16 Відповісти
Навіщо цим хвалитися? Хіба задля того щоб злі від цього орки вбивали ниших безпомічних полонених. Хіба так можна робити? Радійте українським успіхам під час війни без галасу.
28.01.2026 18:18 Відповісти
