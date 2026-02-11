В НАТО заявили о 1,3 млн потерях армии РФ в войне против Украины, из них 400 тысяч - в 2025 году

В 2025 году резко возросло количество представителей армии РФ, которые были убиты или ранены во время боевых действий против Украины.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник НАТО, который общался с журналистами накануне встречи министров обороны стран Альянса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"На сегодняшний день потери (армии РФ) во время боевых действий составили 1,3 миллиона россиян, из них 400 тысяч - в 2025 году", - заявил чиновник. Речь идет как о погибших, так и о раненых военных, которые выбыли из боевых действий.

Отдельно в НАТО уточнили количество погибших. "Общее количество погибших россиян составляет 350 тысяч", - отметил представитель Альянса.

В НАТО также отметили, что еще пять месяцев назад озвучивали оценку российских потерь, которая была на 200 тысяч меньше.